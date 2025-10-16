Δοκιμάζουμε τη νέα BMW X3 30e xDrive

Αν και με την πρώτη ματιά δεν μαρτυρά πόσο διαφορετική είναι σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, η νέα BMW Χ3 διατηρεί και στην plug-in υβριδική παραλλαγή της αρκετά από τα δυνατά σημεία του προκατόχου της ώστε να παραμείνει ανταγωνιστική στην εξηλεκτρισμένη πλέον εποχή των μεσαίων SUV της premium κλάσης.

Σε μια περίοδο όπου η ηλεκτροκίνηση κυριαρχεί στην προϊοντική ατζέντα της παγκόσμιας αυτοκινητικής σκακιέρας, η BMW είναι από τις εταιρείες που δεν κρύβει τις προθέσεις της επενδύοντας με περισσή θέρμη και αποφασιστικότητα στην αμιγώς ηλεκτρική της γκάμα. Πολλώ δε μάλλον, στη μεσαία κατηγορία των SUV οχημάτων, όπου η ν έα iX3 αναμένεται να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο τα προσεχή χρόνια.

Μολαταύτα, παρά την ξεκάθαρη αυτή στόχευση, ο Βαυαρός κατασκευαστής δεν δείχνει διατεθειμένος να αποκοπεί από τα παραδοσιακά συστήματα κίνησης – και, φυσικά, από τη φιλοσοφία που ανέδειξε την συμβατική Χ3 ως ένα από τα δημοφιλέστερα μοντέλα της γκάμας BMW και στις τρεις προηγούμενες γενιές. Έτσι, έχοντας περάσει από πέρσι κιόλας στην τέταρτη πλέον γενιά του, το μεσαίο Sports Activity Vehicle της γερμανικής εταιρείας εξακολουθεί να παραμένει πιστό στο δόγμα των «πολλαπλών λύσεων» όσον αφορά συστήματα κίνησης, διαθέτοντας στο παλμαρέ του, εκτός από βενζινοκίνητες και πετρελαιοκίνητες παραλλαγές, μια αρκετά ενδιαφέρουσα έκδοση που εμπλουτίζει τις παραδοσιακές λύσεις με ηλεκτρική υποβοήθηση.

ΕΝ ΑΡΧΗ ΕΙΝΑΙ Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Με περισσότερες από 3,5 εκατ. πωλήσεις σε όλο τον κόσμο από το 2003 μέχρι και σήμερα, η νέα Χ3 έρχεται με περισσή δυναμική στη διεθνή αρένα εισάγοντας, πριν από οτιδήποτε άλλο, μια φρέσκια σχεδιαστική προσέγγιση και γλώσσα. Που όχι άδικα, χαρακτηρίζεται από τους δημιουργούς της ως «μονολιθική». Εδώ, τον κύριο λόγο έχει το πιο στητό εμπρός μέρος, στο οποίο κυριαρχούν τα μεγαλύτερα νεφρά και ένα νέο σχεδιαστικό μοτίβο με κάθετες και διαγώνιες γραμμές. Μολαταύτα, για τους περισσότερο παρατηρητικούς, η μεγαλύτερη διαφορά εντοπίζεται πίσω, όπου ο τρόπος ενσωμάτωσης της πέμπτης πόρτας θυμίζει κάτι από XM, ενώ νέα είναι και τα φωτιστικά σώματα σχήματος L.

Όπως και κάθε μοντέλο της κατηγορίας, έτσι και η νέα Χ3, η οποία εξακολουθεί να βασίζεται στο δοκιμασμένο δάπεδο CLAR των Βαυαρών. ακολουθεί την ανιούσα σε ότι αφορά το μέγεθος. Έτσι, είναι κατά 34 χλστ. μακρύτερη από την προκάτοχό της (μήκος: 4.755 χλστ.), ενώ διευρυμένο κατά 29 χλστ. είναι και το πλάτος της, το οποίο πλέον ανέρχεται, ούτε λίγο ούτε πολύ, σε 1.920 χλστ. Σε συνδυασμό με την μείωση του ύψους του οχήματος στα 1.660 χλστ. (-25 χλστ.) και τα φαρδύτερα μετατρόχια, η νέα X3 δείχνει πιο επιβλητική. Και κατά γενική ομολογία, πιο σπορτίφ στην όψη.

ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ

Στο εσωτερικό, η συνολική εικόνα διαμορφώνεται ακολουθώντας τη γνώριμη τακτική της εξέλιξης, και όχι της επανάστασης, των Βαυαρών. Με μπόλικες πινελιές ανανέωσης, σηματοδοτείται από το «τετραγωνισμένο» τιμόνι με τα δύο ή τρία κατά περίσταση μπράτσα, αλλά και από το BMW Curved Display, που πλέον απαντάται στο σύνολο των μοντέλων του κατασκευαστή. Με την μινιμαλιστική σχεδίαση να κυριαρχεί, και την απτή ποιότητα να δείχνει τον δρόμο στον ανταγωνισμό, παρά τα σκληρά πλαστικά στα χαμηλότερα σημεία του ταμπλό, στα νέα χαρακτηριστικά της καμπίνας της Χ3 τελευταίας γενιάς περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων το QuickSelect, το οποίο επιτρέπει την πιο εύκολη πρόσβαση στις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνότερα, μειώνοντας έτσι τα μπρος-πίσω στο υπομενού.

Από εκεί και πέρα, οι γενναιόδωροι χώροι για τους επιβάτες εξακολουθούν να αποτελούν έναν ακόμα «άσσο» για την Χ3, ενώ σε ανταγωνιστικά απλώς επίπεδα για την κατηγορία και το… μέγεθος κυμαίνονται οι μεταφορικές δυνατότητας του χώρου φόρτωσης. Ο τελευταίος φτάνει σε αποθηκευτική δυναμική τα 460 λίτρα, τιμή που μπορεί να αυξηθεί με την πλήρη αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων έως και τα 1.600 λίτρα για την ηλεκτρικά επαναφορτιζόμενη παραλλαγή της δοκιμής μας. Από εκεί και πέρα, η νέα X3 είναι στάνταρ εξοπλισμένη με άφθονα καλούδια άνεσης και ασφάλειας, αλλά και με νέας σχεδίασης ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα σπορ καθίσματα με επένδυση Econeer. Προαιρετικά διατίθενται και οι δύο δερμάτινες επενδύσεις Veganza και Merino της BMW Individual.

ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ

Την κίνηση στην επαναφορτιζόμενη 30e xDrive παρέχει ένα μικτό σύστημα αποτελούμενο από έναν θερμικό κινητήρα βενζίνης (με διαμήκη τοποθέτηση κάτω από το εμπρός καπό και τεχνολογία Twin Power Turbo) χωρητικότητας 2,0 λίτρων και έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα που βρίσκεται ενσωματωμένος στο αυτόματο κιβώτιο Steptronic των οκτώ σχέσεων – στάνταρ σε όλη τη γκάμα των διαθέσιμων εκδόσεων, όπως άλλωστε και το σύστημα τετρακίνησης. Ο 4κύλινδρος θερμικός κινητήρας αποδίδει 190 ίππους και 310 Nm ροπής και ο ηλεκτρικός 135 kW, δηλαδή 184 ίππους, σε συνδυασμό με 250 Nm ροπής. Συνδυαστικά, το όλο πακέτο αποδίδει 299 ίππους και μέγιστη ροπή 450 Nm. Από εκεί και πέρα, την απαραίτητη ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία του συστήματος κίνησης παρέχει μια μπαταρία ιόντων λιθίου με ενεργειακό περιεχόμενο 19,7 kWh και θεωρητική αυτονομία 81 σε μικτές συνθήκες και 90 χλμ. στο κλεινόν άστυ. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της δοκιμή μας, η πραγματική ηλεκτρική αυτονομία δεν ξεπέρασε ποτέ τα 70 χλμ.

Σε αντίθεση, η γραμμικότητα και η ραφιναρισμένη λειτουργία του συστήματος κίνησης εντυπωσιάζει. Κάθε μετάβαση από τον ηλεκτρικό στον θερμικό κινητήρα είναι σχεδόν αδιόρατη, ενώ στην καθημερινότητα (αλλά και πέραν αυτής) η συνδυαστική απόδοση του συστήματος κίνησης φτάνει και περισσεύει, παρά τα 2.140 κιλά του αμαξώματος μαζί με τον οδηγό, εξασφαλίζοντας πολύ καλές επιδόσεις. Τόσο σε αίσθηση, όσο και σε αριθμούς (0-100 χλμ./ώρα: 6,2 δλ., τελική ταχύτητα: 215 χλμ./ώρα). Σε ότι αφορά την αποδοτικότητα, τα πάντα εξαρτώνται άμεσα από τα εκάστοτε διαθέσιμα αποθέματα μπαταρίας, η οποία είναι εγκατεστημένη κάτω από το πίσω κάθισμα. Έτσι, πέρα από τα έως και 70 αστικά χλμ. με μηδενικές απαιτήσεις σε υγρό καύσιμο, αν ο οδηγός είναι επιμελής με τη φόρτιση του συσσωρευτή ενέργειας, τότε λιγότερα από 5 λίτρα αρκούν ώστε να καλυφθούν αβίαστα και δίχως τσιγκουνιές στο δεξί πεντάλ 100 χλμ. μικτών διαδρομών. Με μηδενική δε φόρτισή του, η σχετική ένδειξη στον υπολογιστή ταξιδιού της νέας «30e xDrive» μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τα 7 λίτρα για την ίδια απόσταση και αντίστοιχο μείγμα διαδρομής.

ΣΠΟΡΤΙΦ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

Σε σχέση με το παρελθόν, το πλαίσιο όλων των νέων Χ3 έχει «δουλευτεί» σε ουκ ολίγους τομείς, με αποτέλεσμα τον περιορισμό των αυξητικών τάσεων όσον αφορά το βάρος και την ενίσχυση της ακαμψίας. Επιπρόσθετα, οι τροποποιήσεις στην κινηματική και ελαστοκινηματική του εμπρός άξονα -ο οποίος αποτελείται από γόνατα ελατηρίων με διπλή άρθρωση- σε συνδυασμό με την αύξηση κατά 19% της γωνίας κάστερ υπόσχονται βελτιωμένη σταθερότητα στην ευθεία. Επίσης, η τεχνολογία περιορισμού της ολίσθησης των τροχών near-actuator wheel slip limitation και το ενσωματωμένο σύστημα πέδησης αποτελούν επίσης μέρος του βασικού πακέτου της τεχνολογίας πλαισίου της νέας BMW X3. Και όπως αποδεικνύεται, όλα τα παραπάνω αποδίδουν ακριβώς όπως θα περίμενε κανείς και στην plug-in υβριδική εκδοχή της νέας Χ3. Μπορεί η ευελιξία εντός πόλης να μην είναι το φόρτε της (σ.σ.: σε αυτό συμβάλει και ο μεγάλος κύκλος στροφής των 12 μ.), ωστόσο στον ανοιχτό δρόμο η X3 καταφέρνει να ξεδιπλώσει με επιτυχία τα οδηγικά της προσόντα. Με ένα πηδάλιο που διαθέτει τη σωστή αίσθηση και ακρίβεια, στρίβει με περισσή αυτοπεποίθηση, χωρίς να… διαμαρτύρεται, ενώ στο ταξίδι η άνεση, παρά το σφικτό set-up της ανάρτησης, δύσκολα θα βρει επικριτές. «Μεταδοτική» σε πληροφόρηση, όπως όλες οι σύγχρονες BMW, η X3 με τον κωδικό «30e» παραμένει με τον τρόπο που κινείται εστιασμένη στον οδηγό της, χωρίς να θυσιάζει ποτέ παραμέτρους που ευνοούν το «ευ ζειν» των επιβατών της και σχετίζονται άμεσα με την άνεση και την ποιότητα κύλισης σε κάθε επιφάνεια και συνθήκη.

ΕΝ ΤΕΛΕΙ

Για τους περισσότερους εξ υμών, το συνολικό πακέτο της επαναφορτιζόμενης BMW Χ3 προσφέρεται έναντι ενός μάλλον υψηλού (πλην όμως ανταγωνιστικού σε σχέση με αντίστοιχες προτάσεις του ανταγωνισμού) οικονομικού τιμήματος. Που για την περίσταση ανέρχεται σε 78.383 ευρώ για τη βασική έκδοση. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει ότι με το σεβαστό ποσό αυτό κάθε αγοραστής θα έχει στη διάθεσή του ένα εξαιρετικά οδηγοκεντρικό SUV, με οικολογικές μάλιστα ανησυχίες, το οποίο συγχρόνως καταφέρνει να ξεχωρίσει με τη συνολική του απόδοση και ποιότητα.

BMW X3 30e xDrive

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 4κύλινδρος β/κ τούρμπο + ηλεκτροκινητήρας > ΚΥΒΙΣΜΟΣ β/κ: 1.998 κ.εκ. > ΙΣΧΥΣ β/κ: 190 ίπποι > ΡΟΠΗ β/κ: 310 Nm > ΙΣΧΥΣ η/κ: 184 ίπποι > ΡΟΠΗ η/κ: 250 Nm > ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 299 ίπποι > ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗ: 450 Nm > ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 19,7 kWh > KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο Steptronic 8 σχέσεων > ΜΗΚ.ΠΛ.ΥΨ.: 4.755 x 1.920 x 1.660 χλστ. > ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.865 χλστ. > ΒΑΡΟΣ: 2.140 κιλά > ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 460-1.600 λίτρα > 0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 6,2 δλ. > ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 215 χλμ./ώρα > ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 5,2 λτ./100 χλμ. > ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: γρ./χλμ> 26-21 > ΤΙΜΗ: Από 78.383 ευρώ