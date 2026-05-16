Δοκιμάζουμε το Ford Kuga 2.5L FHEV 180 PS FWD

Στην εισαγωγική έκδοση Titanium το φουλ υβριδικό Ford Kuga μας υπενθυμίζει ότι δεν χρειάζονται πολλά για να τα έχεις -σχεδόν- όλα.

Η αγορά των μεσαίων SUV έχει αλλάξει αρκετά τα τελευταία χρόνια. Αν μη τι άλλο, οι τιμές τους έχουν ανέβει αισθητά και η ηλεκτροκίνηση, ως απαραίτητο πλέον συστατικό ανέλιξης στην ιεραρχία για κάθε μοντέλο του συγκεκριμένου είδους, έχει προσθέσει με τη σειρά της επιπλέον κόστος. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές που ο δυνητικός αγοραστής καλείται (τελικά) να πληρώσει πολύ περισσότερα απ’ όσα πραγματικά δικαιολογεί το SUV που αποκτά. Σε αυτό το τοπίο, προτάσεις που συνδυάζουν με ισορροπία τα πατροπαράδοτα χαρίσματα ενός μεσαίου μεγέθους Sport Utility Vehicle με τον πλήρη εξοπλισμό και, προπάντων, με το προσγειωμένο κόστος απόκτησης και χρήσης αρχίζουν να γίνονται όλο και πιο σπάνια.

Το Ford Kuga, στην πλήρως υβριδική εκδοχή του, είναι από τις περιπτώσεις εκείνες που αποδεικνύουν ότι ένα ολοκληρωμένο SUV της συγκεκριμένης κλάσης δεν χρειάζεται να κοστίζει υπερβολικά για να είναι πραγματικά προσιτό. Με full-hybrid τεχνολογία στο σύστημα κίνησης, χαμηλή κατανάλωση (όχι μόνο στα χαρτιά αλλά και στην πράξη), γενναιόδωρους χώρους και οδική συμπεριφορά που ξεχωρίζει, το Kuga καταφέρνει στη συγκεκριμένη παραλλαγή να προσφέρει ουσία εκεί όπου πολλοί άλλοι ανταγωνιστές του επενδύουν απλώς στην εικόνα. Το σημαντικότερο είναι ότι το SUV της Ford πετυχαίνει αυτή την ισορροπία στην εξοπλιστική έκδοση Titanium χωρίς σοβαρές εκπτώσεις σε κανέναν τομέα. Είναι άνετο στην καθημερινότητα, ευχάριστο στον ανοιχτό δρόμο, τεχνολογικά σύγχρονο και ιδιαίτερα οικονομικό στη χρήση ώστε να μπορεί να καλύψει χωρίς «πίεση» τις ανάγκες μιας οικογένειας ή ενός οδηγού που διανύει πολλά χιλιόμετρα κάθε χρόνο. Και ακριβώς αυτή η συνολική εικόνα είναι που καθιστά σήμερα το Kuga FHEV Titanium μία από τις πιο ενδιαφέρουσες value for money προτάσεις της κατηγορίας.

Εντός, εκτός και επί τα αυτά

Η πρόσφατη ανανέωση του Kuga έφερε μαζί της αισθητικές αλλαγές που προσέδωσαν στο μεσαίο SUV της αμερικανικής εταιρείας μια ακόμα πιο σύγχρονη εικόνα, χωρίς να αλλοιώσουν τον συγκρατημένα δυναμικό χαρακτήρα του. Η νέα μάσκα, το μεγαλύτερο μπλε οβάλ στο κέντρο της, τα λεπτότερα LED φωτιστικά σώματα και οι πιο καθαρές γραμμές κάνουν το νεότερο Kuga να δείχνει πιο φρέσκο σε σχέση με το παρελθόν. Από πλευράς μεγέθους παραμένει αμετάβλητο, και με μήκος 4.604 χλστ., πλάτος 1.882 χλστ. και μεταξόνιο 2.711 χλστ., συνεχίζει να τοποθετείται στην καρδιά της κατηγορίας των μεσαίων SUV.

Μπαίνοντας στο εσωτερικό, γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι η Ford έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην εργονομία και την καθημερινή πρακτικότητα. Η πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων των 12,3 ιντσών πίσω από το τριάκτινο τιμόνι με την χορταστική στεφάνη συνεπικουρείται λίγα εκατοστά δεξιότερα από μια οθόνη αφής 13,2 ιντσών, η οποία δεσπόζει ψηλά στο ταμπλό, υποστηριζόμενη από το αναβαθμισμένο σύστημα SYNC 4 της Ford, με το τελευταίο να αποδεικνύεται γρήγορο, εύχρηστο και συμβατό με ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto. Από την οθόνη αυτή ελέγχονται οι περισσότερες λειτουργίες του οχήματος, μιας και οι φυσικοί διακόπτες (με εξαίρεση τα βολικά μπουτόν στα μπράτσα του τιμονιού) έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο. Έτσι, ο έλεγχος του κλιματισμού και του ηχοσυστήματος γίνονται αποκλειστικά μέσω της οθόνης. Από εκεί και πέρα, η ποιότητα κατασκευής βρίσκεται σε πολύ καλά επίπεδα για τα δεδομένα της κατηγορίας, με μαλακά υλικά στα βασικά σημεία της καμπίνας και ιδιαίτερα προσεγμένη συναρμογή. Μπορεί να μην είναι ευφάνταστο σχεδιαστικά και να μην φτάνει την premium αίσθηση ακριβότερων SUV, όμως συνολικά το εσωτερικό του υβριδικού Kuga, ακόμα και στην εισαγωγική έκδοση Titanium, αφήνει στους επιβάτες του μια στιβαρή και προσεγμένη εικόνα.

Οι χώροι που προσφέρει αποτελούν έναν ακόμα άσσο στο μανίκι του. Τέσσερις ενήλικες θα ταξιδέψουν με άνεση, ενώ ακόμη και ο πέμπτος επιβάτης δεν θα νιώσει «περιορισμένος». Όπως και στο παρελθόν, το πίσω κάθισμα μετακινείται κατά τον διαμήκη άξονα σε δύο τμήματα (60/40), δίνοντας τη δυνατότητα να επιλέξει κανείς ανάμεσα σε περισσότερο χώρο για τους επιβάτες ή μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ.

Το τελευταίο κυμαίνεται από 412 έως 553 λίτρα, ανάλογα με τη θέση των πίσω καθισμάτων, τιμές που κρίνονται απλώς ικανοποιητικές για τα δεδομένα της κλάσης. Στα συν συγκαταλέγεται η εύκαμπτη εταζέρα, η παρουσία 12βολτης παροχής ρεύματος, αλλά και ο «τακτοποιημένος» αποθηκευτικός χώρος κάτω από το δάπεδο, στον οποίο μπορεί να φιλοξενηθεί, πέρα από το κιτ επισκευής ελαστικού, το τρίγωνο, ο πυροσβεστήρας ή άλλα μικροαντικείμενα.

Full-hybrid σύστημα με ουσία

Κάτω από το καπό της αυτοφορτιζόμενης παραλλαγής του Kuga (σ.σ.: μην ξεχνάμε ότι το παρούσα στην γκάμα παραμένει και η top-end επαναφορτιζόμενη παραλλαγή PHEV που έχουμε ήδη δοκιμάσει) βρίσκεται ο γνώριμος από το παρελθόν ατμοσφαιρικός 2.5L Duratec κινητήρας της Ford, ο οποίος λειτουργεί σύμφωνα με τον «οικονομικό» κύκλο Άτκινσον. Φυσικά, είναι 4κύλινδρος εν σειρά και με φυσική αναπνοή, συνεργαζόμενος για την περίσταση με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα με απόδοση 125 ίππων και αυτόματο κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων e-CVT. Το όλο πακέτο, το οποίο υποστηρίζεται από μια μικρή μπαταρία 1,1 kWh, αποδίδει συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 180 ίππους στην προσθιοκίνητη έκδοση της δοκιμής αυτής, ή 183 ίππους στην τετρακίνητη.

Στην πράξη, το υβριδικό σύστημα λειτουργεί εξαιρετικά ομαλά. Μέσα στην πόλη, το Kuga FHEV κινείται για μεγάλα διαστήματα αμιγώς ηλεκτρικά, κάτι που συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της κατανάλωσης και του θορύβου. Η μετάβαση από τον ηλεκτροκινητήρα στον βενζινοκινητήρα γίνεται σχεδόν ανεπαίσθητα, με τη συνολική λειτουργία του συστήματος κίνησης να θυμίζει περισσότερο premium υβριδικό μοντέλο. Από εκεί και πέρα, με δεδομένη την προτεραιότητα που δίνει στην κατανάλωση, οι επιδόσεις του «μικτού» συστήματος κίνησης δεν εντυπωσιάζουν, αν και κρίνονται παραπάνω από ικανοποιητικές για ένα οικογενειακό SUV που αισίως φτάνει σε βάρος σχεδόν τους 1,7 τόνους. Ενδεικτικό των τελευταίων είναι τόσο τα 9,1 δλ. που απαιτούνται για το τυπικό «0-100», όσο και τα 196 χλμ./ώρα της τελικής ταχύτητας.

Αυτό όμως που κερδίζει τον οδηγό πολύ περισσότερο από τις απόλυτες επιδόσεις του συστήματος κίνησης είναι η συνολική αίσθηση επάρκειας. Τόσο εντός πόλης όσο και έξω από αυτή, το υβριδικό Kuga έχει άμεση απόκριση στο γκάζι, κινείται σβέλτα και δεν δείχνει ποτέ «πιεσμένο», ακόμη και με πλήρες φορτίο ή σε ταξίδι. Από τη μεριά του, το e-CVT κιβώτιο έχει βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με παλαιότερες αντίστοιχες εφαρμογές. Πρακτικά, λειτουργεί πολιτισμένα και χωρίς ενοχλητικό θόρυβο στις αστικές μετακινήσεις και μόνο σε πολύ έντονη επιτάχυνση ο θερμικός «2,5άρης» κινητήρας της Ford ανεβάζει στροφές πιο απότομα – και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που συναντάται σχεδόν σε όλα τα φουλ υβριδικά μοντέλα αυτής της φιλοσοφίας. Από εκεί και πέρα, αντί για ένα σύστημα που να ρυθμίζει μέσω paddles, για παράδειγμα, την ένταση της αναγεννητικής πέδησης κατά την επιβράδυνση και το φρενάρισμα, η Ford έχει επιλέξει την πιο απλή λύση της λειτουργίας Low -η οποία ενεργοποιείται μέσω του σχετικού μπουτόν που βρίσκεται στο κέντρο του περιστροφικού επιλογέα κίνησης- αναλαμβάνοντας να αυξήσει το «φρένο κινητήρα».

Κατανάλωση που κάνει τη διαφορά

Εδώ ακριβώς βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα ατού του Ford Kuga FHEV. Σε αστικές συνθήκες, η μέση κατανάλωση μπορεί να πέσει ακόμη και κάτω από τα 5 λιτ./100 χλμ., ενώ σε «μικτές» διαδρομές κυμαίνεται οριακά κάτω από το άτυπο φράγμα των 6 λιτ./100 χλμ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το υβριδικό Kuga μπορεί να κινηθεί με κόστος χρήσης που θυμίζει μικρότερο οικογενειακό χάτσμπακ, παρά ένα μεγάλο SUV. Ταυτόχρονα, το μεγάλο ρεζερβουάρ των 54 λίτρων εξασφαλίζει και πολύ καλή αυτονομία, που φτάνει ή και ξεπερνά τα 900 χλμ. με ένα γέμισμα. Παράλληλα, οι χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην έκδοση Titanium (122 g/χλμ.) εξασφαλίζουν μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και ελεύθερη πρόσβαση στον απαρχαιωμένο αθηναϊκό δακτύλιο.

Οδηγική συμπεριφορά με υπογραφή Ford

Παραδοσιακά, η Ford ξέρει να κατασκευάζει αυτοκίνητα με ευχάριστο οδηγικό χαρακτήρα – και το υβριδικό Kuga δεν αποτελεί εξαίρεση. Παρ’ ότι πρόκειται για ένα τυπικό SUV, διαθέτει στοιχεία που θυμίζουν περισσότερο ένα καλοστημένο «χάτς». Έτσι, το τιμόνι του είναι άμεσο και ακριβές, το πλαίσιο ισορροπημένο και οι κλίσεις του αμαξώματος στις στροφές παραμένουν σε λογικά επίπεδα, παρά το πιο ήπιο set-up σε σχέση με τις πιο σπορτίφ εκδόσεις ST-Line. Σε ότι αφορά τη άνεση, η ανάρτηση (με γόνατα Μακφέρσον εμπρός και ημιάκαμπτο άξονα πίσω) καταφέρνει να απορροφά αποτελεσματικά τις κακοτεχνίες των ελληνικών δρόμων, προσφέροντας πολύ καλή ποιότητα κύλισης στην καθημερινότητα. Τα δε «ψηλά» ελαστικά διαστάσεων 225/65 R17 της έκδοσης Titanium ενισχύουν το αίσθημα… απορροφητικότητας, ιδιαίτερα στο χωματόδρομο, αποτελώντας όμως ταυτόχρονα τροχοπέδη σε επίπεδο αίσθησης και ακρίβειας όταν ο οδηγός αποφασίσει να «επιτεθεί» σε δρόμους με κλειστές στροφές.

Περί εξοπλισμού και όχι μόνο

Ένα ακόμη σημείο που ενισχύει την υψηλή σχέση αξίας/τιμής του υβριδικού Kuga είναι ο εξοπλισμός της έκδοσης Titanium. Αυτός περιλαμβάνει μεταξύ πολλών άλλων χαρακτηριστικών full LED προβολείς και φώτα ημέρας LED, ζάντες ελαφρού κράματος 17 ινστών με φινίρισμα Shadow Silver, συρόμενα πίσω καθίσματα, διζωνικό κλιματισμό, ηλεκτρικά εμπρός/πίσω παράθυρα, κεντρικό κλείδωμα θυρών, αναδιπλούμενους και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους εξωτερικούς καθρέπτες, σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί (KeyFree), κουμπί εκκίνησης (Ford Power), επιλέξιμα προφίλ οδήγησης, αερόσακους οδηγού και συνοδηγού (εμπρός και πλάγια), αερόσακους τύπου κουρτίνας (εμπρός και πίσω σειρά καθισμάτων), αισθητήρες απόστασης στάθμευσης εμπρός και πίσω, κάμερα οπισθοπορείας, καθώς και συστήματα υποβοήθησης οδηγού όπως αναγνώριση ορίων ταχύτητας, επιτήρησης τυφλών σημείων (BLIS) με ειδοποίηση και αυτόματο φρενάρισμα διερχόμενου οχήματος (Cross Traffic) και κάλυψη τρέιλερ (περιλαμβάνει λειτουργία Clear Exit Assist), cruise control, σύστημα σταθερής ταχύτητας, έξυπνη υποβοήθηση ελέγχου της ταχύτητας, σύστημα αποτροπής σύγκρουσης (περιλαμβάνει προειδοποίηση σύγκρουσης και σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος), υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (με ανίχνευση ορίου οδοστρώματος) και κάμερα παρακολούθησης απόσπασης προσοχής οδηγού. Επιπλέον, στο πακέτο της έκδοσης Titanium περιλαμβάνονται το λειτουργικό σύστημα SYNC 4 της Ford με οθόνη αφής 13,2 ιντσών, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των 12,3 ιντσών, η ασύρματη σύνδεση Apple Car Play και Android Auto, το ενσωματωμένο μόντεμ 5G και άλλα.

Το υβριδικό Kuga Titanium αποτιμάται στα 31.684 ευρώ, τιμή αρκετά χαμηλή τόσο σε σχέση με τον ανταγωνισμό όσο και σε σχέση με αυτά που προσφέρει. Τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο ενδιαφέροντα αν εξετάσει κανείς και άλλες παραμέτρους που αφορούν τη χρήση. Όπως για παράδειγμα το ετήσιο τεκμήριο, το οποίο, παρά τον «μεγάλο» σε χωρητικότητα κινητήρα, είναι μόλις 2.000 ευρώ, ενώ και το εξίσου γνωστό τεκμήριο πολυτελούς διαβίωσης δεν υπερβαίνει στην προκειμένη περίπτωση τα 100 ευρώ. Από εκεί και πέρα, ευνοϊκός άνεμος «φυσά» και στον τομέα της χρηματοδότησης, με την Ford να προσφέρει σε ιδιώτες προγράμματα με επιτόκιο μόλις 0,9%. Αν πάλι επιλέξει κανείς την περίπτωση της χρηματοδοτικής μίσθωσης (σ.σ.: που δικαίως πλέον «απασχολεί» όλο και περισσότερους στη χώρα μας), το Kuga FHEV μπορεί να αποκτηθεί για 48 μήνες στην πιο πλούσια έκδοση ST-Line με πάγια μηνιαία καταβολή όχι μεγαλύτερη των 290 ευρώ και αρχική προκαταβολή 7.500 ευρώ.

FORD KUGA 2.5L FHEV 180 PS FWD

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: Kινητήρας βενζίνης + 1 ηλεκτρικό μοτέρ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 2.488 κ.εκ.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 180 ίπποι

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗ: – Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 1,1 kWh

ΚΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων (e-CVT)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ/ΠΙΣΩ: Γόνατα Μακφέρσον/Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.604×1.882×1.679 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.711 χλστ.

ΒΑΡΟΣ: 1.689 κιλά

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 412-536 λίτρα

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 9,1 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 196 χλμ./ώρα

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 122 g/km

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 5,7 λιτ./100 χλμ.

ΤΙΜΗ: 31.684 ευρώ (Titanium)

Φωτογραφίες: Γιάννης Αλμπανέλλης