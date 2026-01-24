Δοκιμάζουμε το Ford Ranger PHEV

Η μοίρα του πρωτοπόρου είναι να ανοίγει νέα μονοπάτια και να δείχνει τον δρόμο στον ανταγωνισμό· και αυτό ακριβώς επιχειρεί σήμερα το πιο προηγμένο και σοφιστικέ Ford Ranger όλων των εποχών που τροφοδοτείται με αρωγό μια ισχυρή και αποδοτική plug-in υβριδική καρδιά.

Αποτελώντας το πρώτο και μοναδικό προς ώρας pick-up μοντέλο της Γηραιάς Ηπείρου με επαναφορτιζόμενο plug-in hybrid σύστημα κίνησης, το Ford Ranger δεν ήθελε απλώς να αποκτήσει ένα υβριδικό «αδελφάκι» στα πλαίσια της -ούτως ή άλλως- πολυσχιδούς του γκάμας, αλλά να διαμορφώσει εκ νέου την κατηγορία στην οποία πρωταγωνιστεί εμπορικά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο συνδέοντας τον παραδοσιακό ρόλο του «εργαλείου δουλειάς» με τις σύγχρονες εξελίξεις και απαιτήσεις· τόσο για χαμηλότερες εκπομπές ρύπων όσο και για καλύτερη οικονομία στη διαδρομή από και προς το χωράφι ή την όποια εργασία, ακόμα και σε σχέση με τα παραδοσιακά ντίζελ pick-up.

Σε αυτό το εγχείρημα, η Ford φρόντισε να «συντηρήσει» το ισχυρό DNA του ονόματος Ranger, διατηρώντας αφενός την επιβλητική παρουσία και την αίσθηση στιβαρότητας του μοντέλου, αφετέρου τις εξίσου γνώριμες δυνατότητες του σε κάθε τερέν, ώστε να ανταπεξέρχεται στη συγκεκριμένη του εκδοχή τόσο στις επαγγελματικές απαιτήσεις, όσο και σε εκείνες των αγοραστών που «βλέπουν» τη συγκεκριμένη πρόταση ως μια πρώτης τάξεως εναλλακτική απέναντι στα παραδοσιακά SUV. Και για να πραγματοποιήσει όλα τα παραπάνω δεν είχε άλλο δρόμο από το να αξιοποιήσει τεχνολογίες από το επάνω ράφι.

Σημείο αναφοράς εδώ είναι το «περιεχόμενο» που συνθέτει το σύστημα κίνησης. Από τη μια μεριά έχουμε να κάνουμε με τον ήδη γνωστό 4κύλινδρο και υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα της οικογένειας EcoBoost της Ford, ο οποίος φτάνει σε χωρητικότητα τα 2,3 λίτρα, και από τη άλλη έναν ηλεκτροκινητήρα με μέγιστη ισχύ 75 kW (υπολογίστε όχι λιγότερους από 102 ίππους), ο οποίος βρίσκεται ενσωματωμένος στο περίβλημα του αυτόματου και 10τάχυτου κιβωτίου ταχυτήτων της αμερικανικής εταιρείας. Η απαραίτητη ηλεκτρική ενέργεια για την τροφοδοσία του δεύτερου αντλείται από μια μπαταρία ιόντων λιθίου με 96 κελιά και χημεία NMC που είναι εγκατεστημένη μέσα στο πλαίσιο τύπου σκάλας, κάτω από το χώρο φόρτωσης. Αυτή μπορεί να φορτιστεί από εξωτερική πηγή (σε περίπου 5 ώρες μέσω μιας κοινής οικιακής παροχής ρεύματος) διαθέτοντας ωφέλιμη χωρητικότητα 11,8 kWh. Το όλο σύστημα κίνησης αποδίδει 281 ίππους και, πρωτίστως, μέγιστη ροπή 697 Nm, τιμές που στη δεύτερη περίπτωση θα κάνουν ακόμα και το βενζινοκίνητο Raptor να κοκκινίζει από ντροπή, όπως και το πετρελαιοκίνητο Ranger με τον 3λιτρο V6 κινητήρα στην πρώτη.

Αναμφίβολα, αυτό που κάνει το «βενζινοηλεκτρικό» αυτό Ranger να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα είναι η ικανότητά του να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά, μέσω της επιλογής «EV», για περίπου 40 χιλιόμετρα. Όχι στη θεωρία, αλλά σε ρεαλιστικές συνθήκες (σ.σ.: οι επίσημες πιστοποιήσεις βάσει του γνωστού πρωτοκόλλου WLTP ανεβάζουν την παραπάνω τιμή σε 43 και 50 χιλιόμετρα σε μεικτές συνθήκες και πόλη, αντίστοιχα). Μπορεί η παραπάνω πραγματική… χιλιομετρική δυνατότητα να μην εντυπωσιάζει για τα μέτρα και σταθμά των πάσης λογής PHEV, ωστόσο δεν παύει να μεταφράζεται σε αληθινές συνθήκες και όχι στα λόγια σε σημαντική εξοικονόμηση για την τσέπη του επαγγελματία, καθώς με οικιακή φόρτιση το συγκεκριμένο Ranger μπορεί να «εργαστεί» καθημερινά με κόστος που δεν υπερβαίνει τα 3 ευρώ. Και για να έχει κανείς ένα σημείο αναφοράς όσον αφορά τα λειτουργικά έξοδα και στα υπόλοιπα οδηγικά σενάρια, αξίζει να σημειώσουμε πως με επαρκή φόρτιση του συσσωρευτή ενέργειας, το Ranger PHEV των σχεδόν 2,5 τόνων δεν απαιτεί σε μεικτές συνθήκες κίνησης περισσότερα από 4,5 λίτρα αμόλυβδης βενζίνης για κάθε 100 χιλιόμετρα. Στην περίπτωση που οι επαγγελματικές υποχρεώσεις (ή μια απόδραση αναψυψής) περιλαμβάνουν χρήση στον αυτοκινητόδρομο, υπολογίστε μια μέση κατανάλωση της τάξης των 8 λιτ./100 χλμ., ενώ με άδεια την μπαταρία υψηλής τάσης η ένδειξη «10» στον υπολογιστή ταξιδιού δεν αποτελεί παρά την βάση εκκίνησης όσον αφορά την δίψα του θερμικού σκέλους του συστήματος κίνησης. Σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά την μπαταρία, ο ευκαιριακός ή μη οδηγός του Ranger PHEV μπορεί ανά πάσα στιγμή να ορίσει ο ίδιος πότε και με ποιο τρόπο θα χρησιμοποιεί το εκάστοτε ενεργειακό περιεχόμενο της, επιλέγοντας ένα από τα προγράμματα λειτουργίας Auto EV, EV Now, EV Later και EV Charge.

Πολυεργαλείο παντός εδάφους και συνθηκών

Εκτός από το διακοσμητικό ένθετο με την αναγραφή «PHEV» στα εμπρός φτερά και το χαρακτηριστικό πορτάκι που κρύβει τη θύρα φόρτισης και βρίσκεται στο πίσω αριστερό πάνελ του αμαξώματος, λίγα μόλις εκατοστά δεξιότερα από το αντίστοιχο που καλύπτει το στόμιο πλήρωσης του ρεζερβουάρ υγρού καυσίμου, τίποτε άλλο δεν μαρτυρά ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα διαφορετικό Ranger. Εντύπωση που αμέσως καταρρίπτεται όταν βρεθείς πίσω από το τιμόνι, πατήσεις το μπουτόν εκκίνησης και ξεκινήσεις να «γράφεις» τα πρώτα χιλιόμετρα.

Σε αστικές συνθήκες (κακά τα ψέματα, δεν είναι το φόρτε του, όπως και στα περισσότερα pick-up, μιας και τα σχεδόν 5,4 μ. του μήκους του πλήττουν την ευελιξία), η εκκίνηση του Ranger PHEV γίνεται πάντα ηλεκτρικά, ακόμα και αν η μπαταρία δεν είναι επαρκώς φορτισμένη. Στη συνέχεια, βέβαια, το σύστημα κίνησης χρησιμοποιεί και τα δύο «συστατικά» του με σκοπό τη μέγιστη αποδοτικότητα. Αλλά και τις επιδόσεις. Το «γκάζι» ποτέ δεν θα λείψει στον οδηγό, όπως μαρτυρούν και τα 9,2 δλ. που απαιτούνται για το τυπικό «0-100», ενώ χαρακτηριστικό σε κάθε περίπτωση είναι το πρόσθετο φρένο στο άφημα το γκαζιού ως απόρροια της ενεργοποίησης του συστήματος αναγεννητικής πέδησης. Από εκεί και πέρα, η εναλλαγή ανάμεσα στις δύο μονάδες πραγματοποιείται με εξαιρετικά ομαλο τρόπο, ενώ «βελούδινες» είναι και οι αλλαγές των… αναρίθμητων σχέσεων του κιβωτίου που δυνητικά προσφέρει τη δυνατότητα και για χειροκίνητες αλλαγές μέσω των σχετικών κουμπιών + και – που βρίσκονται στο πλάι του χορταστικού στο χέρι επιλογέα με την δερμάτινη επένδυση.

Από εκεί και πέρα, αν ο οδηγός επιλέξει το πρόγραμμα Eco, θα κινηθεί αποκλειστικά με την κίνηση να περνά στους πίσω τροχούς του αυτοκινήτου (2H). Αν πάλι τον… ρυθμό δώσουν οποιαδήποτε από τα προγράμματα Normal και Sport, το σύστημα e-AWD θα επιλέξει απαρέγκλιτα την αυτόματη τετρακίνηση (4Auto), ενώ στα πιο «ειδικά» drive modes με τις χαρακτηριστικές ως προς τις δυνατότητές τους ονομασίες Slippery, Taw/Hawl, Mud/Ruts και Sand, η «by default» επιλογή του συστήματος μετάδοσης είναι η μόνιμη τετρακίνηση (4H). Επιπλέον, ο οδηγός διαθέτει πάντα στο πλευρό του ένα μπλοκέ πίσω διαφορικό, ενώ μπορεί να επέμβει περαιτέρω επιλέγοντας τις κοντές σχέσεις, φυσικά σε συνδυασμό με τετρακίνηση (4L). Τέλος, το κλείδωμα του κεντρικού διαφορικού γίνεται εύκολα μέσω ενός ακόμα μπουτόν – όπως και η ενεργοποίηση του Hill Descent.

Σε κάθε περίπτωση το Ranger PHEV επιβεβαιώνει με το συνολικό του «πάτημα», τόσο εντός όσο και εκτός της ασφάλτου, ότι αποτελεί την πιο πολιτισμένη εκδοχή της γκάμας Ranger. Προκειμέμου να υποδεχτεί απρόσκοπτα τα παραπανήσια… ηλεκτρικά κιλά αλλά και την διαφορετική κατανομή των μαζών, η ανάρτηση του επαναφορτιζόμενου pick-up έχει επαναρυθμιστεί με αποτέλεσμα να λειτουργεί ακόμα πιο σωστά σε σχέση με ένα συμβατικό Ranger, χωρίς ποτέ να αφήνει το αμάξωμα να πλέει δίχως φορτίο, ούτε και να γείρει υπερβολικά στην άσφαλτο με τους εμπρός τροχούς υπό γωνία. Ο ηλεκτροκινητήρας, αλλά και η σαφώς πιο ήπια ηχητική παρουσία του EcoBoost σε σχέση, για παράδειγμα, με έναν ντίζελ κινητήρα, αναβαθμίζουν τα επίπεδα ευζωίας στο προσεγμένο εσωτερικό – το οποίο χωροταξικά δεν διαφέρει σε σχέση μ’ ένα «συνηθισμένο» διπλοκάμπινο Ranger, φιλοξενώντας άνετα έως και πέντε επιβάτες.

Οι τελευταίοι θα απολαύσουν ένα από τα πιο προηγμένα ψηφιακά πακέτα της αγοράς (και του είδους), με την οθόνη αφής με σύστημα SYNC 4 και προσανατολισμό πορτραίτου των 12 ιντσών να δεσπόζει στο κέντρο του ταμπλό και τον ψηφιακό πίνακα οργάνων των 8 ιντσών να δίνει με τη σειρά του τον αντίστοιχο τόνο. Από εκεί και πέρα, σε επίπεδο εξοπλισμού, πολύ δύσκολα θα βρει κανείς ελλείψεις, αφού ακόμα και o αυτόματος διζωνικός κλιματισμός, η κάμερα οπισθοπορείας, οι εμπρός και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και τα θεμαινόμενα εμπρός καθίσματα (με ηλεκτρική ρύθμιση 8 κατευθύνσεων για τον οδηγό) είναι στάνταρ στην έκδοση Wildtrak. Όσον αφορά την ασφάλεια και την υποβοήθηση οδήγησης, σημειώστε ότι το Ranger PHEV παρέχει στάνταρ σύστημα αποτροπής σύγκρουσης (Collision Mitigation System), αυτορρυθμιζόμενο σύστημα διατήρησης σταθερής ταχύτητας (Adaptive Cruise Control), υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (Lane Keeping Aid) με Lane Centering Assist, αναγνώριση πινακίδων ορίου ταχύτητας (Traffic Sign Recognition) και επιτήρηση πίεσης ελαστικών (Tyre Pressure Monitor System).

Μιλώντας για πρακτικότητα, αξίζει να σημειώσουμε ότι ο «εξηλεκτρισμός» δεν φαίνεται να επηρέασε σημαντικά τις ήδη υψηλές δυνατότητες του μοντέλου όσον αφορά τις ικανότητες μεταφοράς φορτίου και ρυμούλκησης. Έτσι, μπορεί να μεταφέρει στην καρότσα του εμπορεύματα ή προϊόντα με βάρος έως και 800 κιλά, ενώ μπορεί να ρυμουλκήσει οχήματα, τροχόσπιτα ή τρέιλερ 3,5 τόνων. Οι απανταχού επαγγελματίες θα εκτιμήσουν δεόντως και τις διαστάσεις του χώρου φόρτωσης (1.605 x 1.217 x 498 χλστ.), αλλά και την σκουρόχρωμη επένδυση του δαπέδου του, η οποία παρέχει την απαραίτητη προστασία από φθορές όπως γρατζουνιές ή χτυπήματα. Εξίσου καλοδεχούμενο εδώ είναι και το σύστημα ProPower On Board, το οποίο μετατρέπει το Ranger PHEV σε κινητή παροχή ενέργειας προσφέροντας στη στάνταρ εκδοχή του ισχύ φόρτισης 2,3 kW (10 amp) ή προαιρετικά 6,9 kW (16 amp) με δύο παροχές στον υπαίθριο χώρο φόρτωσης, προκειμένου να μπορεί να φορτίσει κανείς εργαλεία ή ακόμα και ένα άλλο Ranger PHEV.

Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να πατήσουμε… χώμα. Μπορεί το τιμόνι, αν και σαφές, να μην διακρίνεται ιδιαίτερα για την ταχύτητά του, εντούτοις ελάχιστα είναι τα στοιχεία τoυ περιβάλλοντος που θα καταφέρουν να μπουν εμπόδιο στο διάβα και αυτού του Ranger. Για αρχή, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι τα έξτρα κιλά, ελέω ηλεκτροκίνησης και μπαταρίας, δύσκολα γίνονται αντιληπτά στα «πατημένα» όταν μέσα σου ξυπνά ο ερασιτέχνης οδηγός αγώνων, με το πλαίσιο αλλά και την «καλοκουρδισμένη» ανάρτηση να στέκονται πάντα στο πλευρό σου – όπως και οι ουκ ολίγες επιλογές του συστήματος μετάδοσης. Από εκεί και πέρα, επιπλέον άσσοι στο μανίκι κατά την off-road οδήγηση αποδεικνύονται όχι μόνο οι τροχοί των 18 ινστών με τα μικτής χρήσης ελαστικά διαστάσεων 265/55 και τα 226 χλστ. της απόστασης του αμαξώματος από έδαφος, αλλά και η έξτρα ώθηση που προσφέρει ο ηλεκτροκινητήρας και οι μεγάλες γωνίες προσέγγισης (30 μοίρες) και αναχώρησης (24 μοίρες). Κερασάκι στην τούρτα αποδεικνύεται και η ικανότητα του αυτοκινήτου να περνά απροβλημάτιστα μέσα από υδάτινα εμπόδια βάθους 850 χλστ.

Με λίγα λόγια

Το Ford Ranger PHEV αποτελεί κάτι παραπάνω από την υβριδική εκδοχή ενός ήδη καθιερωμένου pick-up· είναι ο φορέας της εξέλιξης της κατηγορίας του και συνάμα ένα αυτοκίνητο που έρχεται να αποδείξει ότι τα οχήματα του είδους μπορούν να γίνουν λιγότερο ρυπογόνα και πιο οικονομικά για την τσέπη μας στην καθημερινή χρήση, χωρίς ουσιαστικές παραχωρήσεις στις βασικές τους αρετές και ικανότητες. Και με αυτό το σκεπτικό, αλλά και με βάση το αποτέλεσμα που προκύπτει στην πράξη, το Ranger PHEV έρχεται να σκιαγραφήσει τόσο το παρόν όσο και το άμεσο μέλλον των pick-up οχημάτων στο οποίο η τεχνολογία, η ισχύς και η περιβαλλοντική υπευθυνότητα συνυπάρχουν αρμονικά. Για την αγαστή αυτή συνύπαρξη θα χρειαστεί να καταβάλει κανείς το ποσό των 70.693 ευρώ για την έκδοση Wildtrak ή εναλλακτικά 74.336 ευρώ για την κορυφαία Stormtrak.

FORD RANGER PHEV

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: PHEV, β/κ + η/κ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ β/κ: 2.261 κ.εκ.

IΣΧΥΣ β/κ: 188 ίπποι

ΡΟΠΗ β/κ: 411 Nm

ΙΣΧΥΣ η/κ: 102 ίπποι

ΣΥΝΔΥΑΣΤΚΗ IΣΧΥΣ: 281 ίπποι

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗ: 697 Nm

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 11,8 kWh

ΚΙΝΗΣΗ: Στους πίσω και κατ’ επιλογή και στους τέσσερις τροχούς (e-4WD)

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο 10 σχέσεων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Διπλά ψαλίδια

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Άκαμπτος άξονας

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 5.370 × 1.918 × 1.886 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 3.270 χλστ.

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ: 70 λιτ.

ΒΑΡΟΣ: 2.243 κιλά

ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ: 800 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 9,2 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 180 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (δοκιμής/WLTP σταθμισμένη): 9,3/3,4 λτ./100 χλμ.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (δοκιμής/WLTP σταθμισμένη): 40/43 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO₂: 71-73 γρ./χλμ.

ΤΙΜΗ: 70.693 ευρώ

Φωτογραφίες: Γιάννης Κουσκούτης