Δοκιμάζουμε το ηλεκτρικό Lynk & Co 02

Η κινεζική Lynk & Co επανέρχεται με το «02» μπαίνοντας δυναμικά και… διαφορετικά στο παιχνίδι της ηλεκτρικής κινητικότητας.

Με το νέο «02» η κινεζική Lynk & Co φαίνεται ότι βρήκε το δικό της μονοπάτι προκειμένου να κάνει αισθητό το στίγμα της ανάμεσα στις πολυάριθμες, πλέον, προτάσεις που κυριολεκτικά κατακλύζουν την παγκόσμια αγορά των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Εν προκειμένω, η άσημη μέχρι τώρα θυγατρική εταιρεία της κινεζικής Geely, η οποία εδώ και πολλά χρόνια κρατάει στα χέρια της τις τύχες καταξιωμένων δυτικών αυτοκινητοβιομηχανιών, όπως η Volvo και η Polestar, φέρνει στο προσκήνιο σήμερα ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV που, αν μη τι άλλο, κερδίζει με το καλημέρα πολλούς πόντους και με την ενδιαφέρουσα σχεδίασή του.

Δομημένο πάνω στην εγνωσμένης αξίας αρχιτεκτονική Sustainable Experience Arhitecture (SEA), την οποία είδαμε να αξιοποιείται με επιτυχία όχι μόνο στους κόλπους της Volvo με το EX30, αλλά και σε εκείνους της smart με τα #1 και #3, έχει μήκος που δεν ξεπερνά τα 4,5 μ. (σ.σ.: το μεταξόνιο ανέρχεται στα 2,755 μ.), γεγονός που αυτομάτως τοποθετεί το «02» στον πυρήνα της κατηγορίας C. Αλλά συγχρόνως και μια αισθητική που σίγουρα κάνει τη διαφορά. Σημεία αναφοράς σε αυτή είναι τα λεπτά εμπρός φωτιστικά σώματα που θυμίζουν αρκετά το ομογάλακτο Zeekr X, η παντελής απουσία μάσκας (και μεταλλικού πλαισίου στις πόρτες) και η ενεργή γρίλια χαμηλά στον εμπρός προφυλακτήρα στην πιο πλούσια από τις δύο διαθέσιμες εξοπλιστικές εκδόσεις. Ωστόσο, αυτό που μαγνητίζει με μιας το βλέμμα στην σκανδιναβικής προέλευσης εξωτερική αμφίεση του «02» είναι σίγουρα η διαμόρφωση του πίσω μέρους, που διόλου τυχαία παραπέμπει σε κουπέ. Χαρακτηριστικό εδώ είναι το τελείωμα της οροφής που «σβήνει» σε μια ευμεγέθη αεροτομή, στην οποία βρίσκονται ενσωματωμένα τα εντυπωσιακά στην όψη φώτα LED.

Στο εσωτερικό, σε αντίθεση, ο όποιος φουτουρισμός πάει περίπατο, με την απλότητα των γραμμών να είναι αυτή που έχει τον πρώτο λόγο. Οι απτικοί διακόπτες περιορίζονται στους απολύτως απαραίτητους, ενώ η κεντρική οθόνη αφής έχει διαγώνιο 15,4 ίντσες, με μία ακόμα 10,2 ιντσών να δεσπόζει πίσω από το μικρής διαμέτρου τετραγωνισμένο τιμόνι με τις δύο ακτίνες που σίγουρα δεν αποδεικνύεται ό,τι πιο πρακτικό στην καθημερινότητα. Για την καμπίνα η Lynk & Co προσφέρει δύο επιλογές διχρωμίας (μαύρο/γκρι και μαύρο μπλε για τις εκδόσεις Core και More αντίστοιχα, με ύφασμα και τεχνητό δέρμα), αλλά και δυνατότητα για φωτογραφίες selfie, ενώ το «παρών» δίνει αφενός η στάνταρ πανοραμική γυάλινη οροφή και αφετέρου, στο πνεύμα της εποχής, τα ουκ ολίγα ανακυκλώσιμα υλικά.

Χωροταξικά, το νέο EV υπόσχεται επαρκείς ανέσεις (τουλάχιστον για δύο επιβάτες στο πίσω μέρος, με τον τρίτο να υποχρεώνεται σε μικρούς συμβιβασμούς) διαθέτοντας ταυτόχρονα μερικές έξυπνες λύσεις αποθήκευσης. Όπως είναι για παράδειγμα η εύκαμπτη και αφαιρούμενη μονάδα αποθήκευσης με ξεχωριστές θήκες μεταξύ των εμπρός καθισμάτων, η οποία είναι κατασκευασμένη από ημιδιαφανές φιμέ υλικό εμπνευσμένο από συγκεκριμένα στοιχεία σχεδίασης του «02». Από εκεί και πέρα, το νέο coupe-crossover της Lynk % Co προσφέρει και έναν πρακτικό χώρο αποσκευών με λελογισμένη χωρητικότητα 410 λίτρων. Σε αυτά προστίθενται και τα 15 λίτρα του εμπρός frunk, στο οποίο μπορούν να φιλοξενηθούν μικρότερα αντικείμενα ή να αποθηκευτούν όλα τα απαραίτητα καλούδια για τη φόρτιση της μπαταρίας.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Για την κίνηση του «02» της Lynk & Co φροντίζει ένας ηλεκτροκινητήρας, ο οποίος τροφοδοτεί τους πίσω τροχούς με 272 ίππους και 323 Nm ροπής. Αυτές οι τιμές υπόσχονται επιτάχυνση από στάση έως τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε χρόνο 5,5 δλ. και τελική ταχύτητα 180 χλμ./ώρα. Την απαραίτητη ενέργεια προσφέρει μια μπαταρία υψηλής τάσης με χημεία NMC, η οποία έχει χωρητικότητα 66 kWh. Το «02» έχει ενσωματωμένο φορτιστή AC 11 kW στην έκδοση Core και «22άρη» στην More, που επιπλέον διαθέτει και αντλία θερμότητας. H Lynk & Co αναφέρει ότι στο σπίτι η μπαταρία των 400V θα φορτίσει, σε «11άρα» και «22άρα» παροχή, σε 7,5 και 4 ώρες αντίστοιχα. Η ταχεία φόρτιση DC σαφώς και υποστηρίζεται όπως σε κάθε EV που σέβεται τον εαυτό του, με την μέγιστη ισχύ να φτάνει για την περίσταση τα 150 kW. Η εταιρεία αναφέρει ότι σε αυτό το σενάριο μόλις 30 λεπτά αρκούν για το «γέμισμα» της μπαταρίας από το 10 στο 80%. Η μέγιστη δε αυτονομία με μία πλήρη φόρτιση που προσφέρει ο εν λόγω συσσωρευτής ανέρχεται σε έως και 445 χλμ. σε μικτές συνθήκες, σύμφωνα με την επίσημη πιστοποίηση. Πόσο εφικτή είναι αυτή στην πράξη; Απολύτως, είναι η απάντηση, καθώς κατά τη διάρκεια της δοκιμής μας είδαμε εύκολα τη σχετική ένδειξη να αγγίζει τα 420 χλμ. αξιοποιώντας την λειτουργία one-pedal εντός πόλης και το πρόγραμμα Eco στον ανοιχτό δρόμο.

Εκεί, το «02» ξεδιπλώνει την ευγενή, σχεδόν ευρωπαϊκή καταγωγή του (λέγε με Volvo), όπως συμβαίνει και με το ομογάλακτο ΕV από τον ευρωπαϊκό βορρά. Η ανάρτηση (γόνατα Μακφέρσον εμπρός, πολλαπλών συνδέσμων πίσω) έχει σαφή προσανατολισμό στην άνεση, η οποία δεν πλήττεται από τις 22άρες ζάντες της έκδοσης της δοκιμής μας. Ωστόσο, σπορτίφ ανησυχίες όσον αφορά τη ρύθμισή της δεν προκύπυουν. Συνολικά, το «02» είναι ιδιαίτερα φιλικό και σε πιο σβέλτους ρυθμούς οδήγησης, παρά τα 1.800 κιλά του, με το όχι και τόσο «πληροφοριακό» τιμόνι να εκτελεί τις εντολές του οδηγού με τη δέουσα αμεσότητα. Η ταχύτητα και σβελτάδα του «02» είναι δεδομένη, χωρίς όμως να κολλά με τέρμα γκάζι την πλάτη σου στο κάθισμα, ενώ σε εξίσου ικανοποιητική αποδεικνύεται και η αίσθηση του συστήματος πέδησης. Από εκεί και πέρα, η κινεζική εταιρεία προσφέρει σοφά στον οδηγό του «02» τη δυνατότητα να παραμετροποιήσει μέσω της κεντρικής οθόνης μια σειρά από λειτουργίες του οχήματος. Για παράδειγμα, πέραν της επιλογής one-pedal, παρέχει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει το ESP και να επιλέξει όχι μόνο το drive mode που επιθυμεί (Comfort, Eco, Sport και Individual) και τον βαθμό ανάκτησης της ενέργειας στο άφημα του γκαζιού (Medium και High), αλλά και το πόσο «βαρύ» θα είναι το τιμόνι κατά την οδήγηση (Light, Standard, Firm και Auto).

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ

Το «02» είναι σίγουρα μια πρόταση στην κατηγορία των μεσαίων EV στην οποία σίγουρα αξίζει να σταθεί κανείς. Μπορεί το όνομα του δημιουργού του να μην συγκαταλέγεται στα πλέον αναγνωρίσιμα της αγοράς –που πλέον βρίσκεται σε έναν διαρκή μετασχηματισμό και στη χώρα μας χάρη στην έλευση νέων παικτών- ωστόσο η αξία του ως μοντέλο κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητη είναι. Αν μη τι άλλο, είναι διαφορετικό σε ότι αφορά το παρουσιαστικό του, αρκούντως ευρύχωρο στο εσωτερικό, καλοφτιαγμένο σε επίπεδο απτής ποιότητας, αλλά και με άκρως ανταγωνιστικές επιδόσεις στον καίριο τομέα της αυτονομίας. Εξίσου βέβαιο είναι επίσης ότι δεν αποτελεί…. ευκαιρία, καθώς οι δύο εξοπλιστικές εκδόσεις Core και More κοστίζουν αντίστοιχα 38.990 και 42.990 ευρώ (χωρίς την κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ και το bomus των 4.000 ευρώ της ελληνικής αντιπροσωπείας που τρέχει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων), αμφότερες εξοπλισμένες με ούτε λίγο ούτε πολύ 21 χαρακτηριστικά ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας.

ΥΠΕΡ Αυτονομία, Επιδόσεις, Αισθητική

ΚΑΤΑ Αίσθηση τιμονιού

Lynk & Co 02

ΙΣΧΥΣ: 272 ίπποι

ΡΟΠΗ: 323 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους πίσω τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μίας σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 66 kWh

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.460×1.845×1.575 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.755 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 410 λίτρα + 15 λίτρα frunk

ΒΑΡΟΣ: 1.820

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 5,5 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 180 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 16 kWh/100 χλμ.

AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ: 420 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ 0-100% (AC): 7,5/4 ώρες (11/22 kW)

ΦΟΡΤΙΣΗ 10%-80% (DC): 30 λεπτά (150 kW)

ΤΙΜΗ*: 38.990€ (Core), 42.990 (More)

* Δεν περιλαμβάνεται η κρατική επιδότηση ύψους 3.000€ του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά και το bomus των 4.000 ευρώ της ελληνικής αντιπροσωπείας που τρέχει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων

Φωτογραφίες: Γιάννης Κουσκούτης