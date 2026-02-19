Δοκιμάζουμε το Kia Sportage HEV 239 PS 6AT 4WD

Ανανεωμένο μέσα και έξω και με πραγματική ουσία στις βελτιώσεις που υιοθετεί, το υβριδικό Kia Sportage συνεχίζει να οικοδομεί πάνω σε μία ήδη ώριμη συνταγή.

Το Kia Sportage εμφανίστηκε στα «χωράφια» των SUV οχημάτων όχι σαν μετεωρίτης που πέφτει από το πουθενά με στόχο απλώς να ταράξει τα νερά, αλλά ως μια πρόταση που ήρθε για να μείνει. Όταν λανσαρίστηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη στα μέσα της δεκαετίας ’90 έκανε αμέσως αίσθηση. Όχι για τον lifestyle χαρακτήρα του, αλλά για το σκληροτράχηλο ταμπεραμέντο του, το οποίο ουδεμία σχέση είχε με τα «εξευγενισμένα» SUV που δειλά δειλά είχαν από τότε αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους. Σε πείσμα των καιρών και για κάτι λιγότερο από μια δεκαετία παρέμενε πιστό στην αρχική του φιλοσοφία απευθυνόμενο από… πεποίθηση σε ένα ειδικό κοινό. Το οποίο, όμως, σταδιακά άρχισε να φθίνει και να αλλαξοπιστεί.

Έτσι, το 2004 αποφάσισε να γυρίσει σελίδα και να αφήσει οριστικά πίσω του οτιδήποτε το συνέδεε με το παρελθόν, με το πλαίσιο τύπου σκάλας και τις κοντές σχέσεις να παίρνουν την άγουσα για τα αποδυτήρια, ενώ σημαντική ήταν και η στροφή στους τομείς της σχεδίασης και των διαστάσεων. Κάπως έτσι, από «σκληρό» έγινε «πολιτισμένο» και, σίγουρα, πολύ πιο mainstream. Αυτή η πορεία εξέλιξης συνεχίστηκε απαρέγκλιτα και δίχως πισωγυρίσματα καθ’ όλη τη διάρκεια των επόμενων δύο δεκαετιών του βίου του, έως και την πέμπτη και τρέχουσα κατά σειρά γενιά, η οποία έκανε το ντεμπούτο της το 2021. Και σήμερα, ήρθε η ώρα για ένα συνολικό φρεσκάρισμά της.

Εκτός αλλά και εντός

Σχεδιαστικά, το Sportage παραμένει όπως το ξέραμε. Ή, για να ακριβολογούμε, σχεδόν όπως το γνωρίσαμε τα τελευταία πέντε σχεδόν χρόνια, με την σχεδιαστική γλώσσα και φιλοσοφία Opposites United της Kia να ενσωματώνεται και να προσφέρει εν έτει 2026 στο ανανεωμένο μεσαίο SUV της έναν αέρα φρεσκάδας και αισθητικής συνέπειας με τα υπόλοιπα μοντέλα της γκάμας. Εν προκειμένω, στο εμπρός μέρος ξεχωρίζουν τώρα ο νέος σε σχεδίαση προφυλακτήρας, οι κάθετοι προβολείς LED και τα διαφορετικά LED φώτα ημέρας Star Map που αντικαθιστούν τα DRL τύπου μπούμερανγκ του προκατόχου του. Σε αυτά προσθέστε την διευρυμένη μάσκα και το κλασσικό πλέον Tiger Nose της Kia, το οποίο έχει επανασχεδιαστεί, δίνοντας στο Sportage μια πιο δυναμική εμφάνιση.

Στο πλάι οι αλλαγές είναι λιγότερο διακριτές, παρά τα ελαφρώς ανασχεδιασμένα φτερά, τα νέα διακοσμητικά κάτω από τις πόρτες στο ύψος των μαρσπιέ και την πιο εκλεπτυσμένη αισθητική των ζαντών ελαφρού κράματος των 17, 18 ή και 19 ιντσών. Στο πίσω μέρος τώρα, το Sportage διακρίνεται τόσο για τον ανασχεδιασμένο προφυλακτήρα και τις ανεπαίσθητες αλλαγές στα πίσω φώτα που ενσωματώνουν πλέον στο εσωτερικό τους το μοτίβο Star Map, όσο και για την έντονη πτυχή που διατρέχει το μεσαίο τμήμα του πάνελ της πέμπτης πόρτας. Από πλευράς μεγέθους, πάντως, όλα αυτά οδήγησαν σε μία πολύ μικρή και σίγουρα «ανώδυνη» αύξηση του συνολικού μήκους του αμαξώματος κατά μόλις 25 χλστ., ενώ χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τόσο ο εμπρός όσο και ο πίσω πρόβολος έχουν ακριβώς το ίδιο μήκος που φτάνει αισίως τα 930 χλστ.

Στο εσωτερικό οι αλλαγές είναι εκτενέστερες και σε κάθε περίπτωση καλοδεχούμενες. Το μάτι πέφτει κατευθείαν στο νέο, δίχρωμο τιμόνι της έκδοσης GT-Line με τις δύο ακτίνες και τα ισάριθμα τετραγωνισμένα μπουτόν στις άκρες τους – εκείνο που βρίσκεται αριστερά είναι υπεύθυνο για την εναλλαγή ανάμεσα στα δύο και μοναδικά προγράμματα οδήγησης Eco και Sport και το άλλο στα δεξιά για την επιλογή των προφίλ Snow, Mud και Sand του συστήματος τετρακίνησης με το οποίο ήταν εφοδιασμένο το αυτοκίνητο της δοκιμής μας. Πίσω από τιμόνι υπάρχουν επίσης τα χαρακτηριστικά paddles με τις ενδείξεις «+» και «-», τα οποία έχουν διττά καθήκοντα αυξάνοντας ή μειώνοντας σε τρεις σκάλες την ένταση της αναγεννητικής πέδησης όταν έχει επιλεγεί το πρόγραμμα Eco ή εναλλακτικά ανεβάζοντας ή κατεβάζοντας σχέσεις στο αυτόματο 6άρι κιβώτιο ταχυτήτων στην επιλογή Sport.

Από εκεί και πέρα, στην έκδοση GT-Line, δεν θα μπορούσαμε παρά να σταθούμε στο κομψό ασπρόμαυρο εσωτερικό από βιολογικό δέρμα PU και σουέτ και, φυσικά, στο νέο στάνταρ ψηφιακό πιλοτήριο, το οποίο απαρτίζεται από δύο ευανάγνωστες οθόνες 12,3 ιντσών που «τρέχουν» με το νέο λειτουργικό σύστημα της Kia. Εμφανώς ταχύτερο από το παρελθόν και με interface που γρήγορα το συνηθίζει κανείς, το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας υποστηρίζει ό,τι πιο σύγχρονο σε επίπεδο συνδεσιμότητας. Από εκεί και πέρα, εκτός από τους στενότερους κεντρικούς αεραγωγούς, ελαφρώς ανασχεδιασμένη είναι και η κεντρική κονσόλα, με σαγρέ πλέον γκρι επένδυση, δύο πρακτικές ποτηροθήκες στα δεξιά και κάμποσους φυσικούς διακόπτες πίσω από τον περιστροφικό shift-by-wire επιλογέα κίνησης του οχήματος.

Κατά τα λοιπά, το εσωτερικό του Sportage παραμένει όσο ποιοτικό και ευρύχωρο το ξέραμε, με τα πλαστικά να έχουν πολύ καλή συναρμογή και τον «αέρα» για τα πόδια των πίσω επιβατών να είναι κάτι παραπάνω από επαρκής. Μάλιστα, οι τελευταίοι έχουν τους δικούς τους αεραγωγούς, χάρη στο στάνταρ σύστημα κλιματισμού τριών ζωνών των εκδόσεων Titanium και GT-Line, ενώ ταυτόχρονα απολαμβάνουν τη δυνατότητα να στηρίξουν σε μία ειδική βάση στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων ένα μικρό tablet ή ακόμα και να το φορτίσουν μέσω των σχετικών USB-C θυρών που βρίσκονται στο πλαϊνό τμήμα της πλάτης τους. Από εκεί και πέρα, ευχάριστα είναι και τα νέα που αφορούν το χώρο φόρτωσης, ο οποίος είναι μεγάλος, επίπεδος και πρακτικός, προσφέροντας χωρητικότητα 587 λίτρων με τα πίσω καθίσματα στην όρθια θέση – αλλά και έναν ευέλικτο αποθηκευτικό χώρο, με χωριστά διαμερίσματα, κάτω από το δάπεδο. Με την πλήρη δε αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων (κάτω από τα οποία είναι κρυμμένη η μπαταρία του υβριδικού συστήματος κίνησης) οι μεταφορικές ικανότητες του Kia Sportage εκτοξεύονται στα 1.776 λίτρα.

Με υβριδική καρδιά 239 ίππων

Η full-hybrid έκδοση του αναβαθμισμένου Kia Sportage παίρνει κίνηση από ένα μικτό σύστημα που αποτελείται από γνώριμες πλην όμως αναβαθμισμένες μονάδες. Ο γνωστός 4κύλινδρος βενζινοκινητήρας της οικογένειας T-GDi των 1,6 λίτρων αποδίδει τώρα 180 ίππους και 265 Nm, συνεργαζόμενος με έναν ισχυρότερο ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη με ισχύ 65 ίππων και ροπή 250 Nm, ο οποίος με τη σειρά του αντλεί ενέργεια από μια μικρή μπαταρία ιόντων λιθίου με χωρητικότητα 1,49 kWh. Συνδυαστικά, η αποδιδόμενη ισχύς φτάνει πλέον τους 239 ίππους και η ροπή τα 380 Nm.

Στην πράξη, αυτός ο συνδυασμός όχι μόνο δεν δυσκολεύεται να κινήσει το τετρακίνητο Sportage των 1.733 κιλών, αλλά τουναντίον καταφέρνει να του χαρίζει το απαραίτητο μπρίο. Τόσο εντός πόλης, όσο και έξω από αυτή. Άλλωστε, μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι για την τυπική αλλά πάντοτε ενδεικτική επιτάχυνση «0-100», το τετρακίνητο Sportage HEV απαιτεί όχι περισσότερα από 8,1 δλ. Σε κάθε περίπτωση, η εναλλαγή ανάμεσα στις δύο μονάδες κίνησης πραγματοποιείται με εξαιρετικά ομαλό τρόπο, με τον θόρυβο που φτάνει στα αυτιά των επιβατών από τον θερμικό 1.600άρη της Kia να παραμένει πάντα σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ακόμα και με τέρμα γκάζι. Χαμηλή για τα δεδομένα του βάρους και του μεγέθους του αυτοκινήτου είναι και η κατανάλωση, καθώς καθ’ όλη της διάρκεια της δοκιμής μας δεν χρειαστήκαμε περισσότερα από 6,8 λίτρα βενζίνης για κάθε 100 μικτά χιλιόμετρα, Στο ταξίδι και με νόμιμους ρυθμούς κίνησης στον αυτοκινητόδρομο, υπολογίστε μια ένδειξη στον υπολογιστή ταξιδιού κοντά στα 6 λίτρα για την ίδια πάντα χιλιομετρική κάλυψη, ενώ σχεδόν 1 λίτρο επιπλέον σε σχέση με τη μέση τιμή απαιτείται όταν αποφασίσει κανείς να κινηθεί σβέλτα σε δρόμους με στροφές.

Εκεί, το Sportage ξεδιπλώνει για μία ακόμα φορά την ομοιογένειά του. Σίγουρα, δεν είναι ό,τι πιο σπορτίφ μπορεί να οδηγήσει κανείς σήμερα στην κατηγορία των μεσαίων SUV. Ωστόσο, εμπνέει εμπιστοσύνη, δημιουργώντας στον οδηγό του ένα απολύτως ρεαλιστικό αίσθημα σιγουριάς και αυτοπεποίθησης πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και στην έξοδο των στροφών. Μάλιστα, στην είσοδό τους, ο ηλεκτροκινητήρας θα ασκήσει αυτοματοποιημένα μία σχεδόν ανεπαίσθητη πέδηση, ώστε να μετατοπιστεί το βάρος μπροστά, ενώ στις εξόδους θα «σπρώξει» ελαφρώς, ώστε να αυξηθούν τα επίπεδα πρόσφυσης στον πίσω άξονα. Από εκεί και πέρα, χωρίς να διεκδικεί δάφνες για τις πληροφορίες που μεταφέρει στα χέρια σου, το τιμόνι είναι ακριβές και έχει το σωστό για τις περιστάσεις βάρος, ενώ η τετρακίνηση λειτουργεί εδώ ως έξτρα στοιχείο ασφάλειας στην υπερβολή και στα γλιστερά κομμάτια του επαρχιακού δικτύου. Από εκεί και πέρα, η άνεση αποτελεί ένα ακόμα ισχυρό χαρτί στο οδηγικό ρεπερτόριο του υβριδικού Sportage. Χωρίς να είναι σκληρή, ούτε όμως και «χαλαρή», η ανάρτησή του καταφέρνει να απορροφήσει σχεδόν κάθε μικρή ή μεγάλη ανωμαλία του δρόμου, χωρίς να κοπανά και χωρίς να «διαμαρτύρεται» ηχητικά, παρά τις 19άρες ζάντες με τις οποίες εξοπλίζεται από την κούνια της η κορυφαία έκδοση GT-Line.

Περί γκάμας και τιμών

Η γκάμα του υβριδικού Kia Sportage έρχεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων σε επίπεδο εξοπλισμού ξεκινώντας από τα 34.990€ για την βασική και προσθιοκίνητη έκδοση Platinum. Με 37.490€ μπορεί να αποκτήσει κανείς την ακόμα πιο ολοκληρωμένη σε στοιχεία άνεσης και ασφάλειας παραλλαγή Titanium, ενώ για την κορυφαία GT-Line θα πρέπει να βάλει κανείς λίγο παραπάνω το χέρι στην τσέπη, καταβάλλοντας 42.490€. Για τις αντίστοιχες δε εκδόσεις με τετρακίνηση υπολογίστε μια πρόσθετη επιβάρυνση 2.500€.

Συμπερασματικά

Απαλλάσσοντας τους οδηγούς από την υποχρέωση να αναζητούν κάθε τρεις και λίγο μία πρίζα ή έναν διαθέσιμο δημόσιο φορτιστή, το «φουλ υβριδικό» Kia Sportage συνιστά και στην ανανεωμένη του εκδοχή μία αξιοπρόσεκτη και με ουσιαστικό περιεχόμενο πρόταση στην κατηγορία των C-SUV. Χωρίς να κοστίζει μία ολόκληρη παρουσία, προσφέρει όλα όσα θα περίμενε κανείς, με ιδανικές μάλιστα αναλογίες και δίχως ακραίες επιλογές. Είναι όμορφο, καταναλώνει λίγο και χωράει τα πάντα στο προσεγμένο και πλήρες από πλευράς εξοπλισμού εσωτερικό του, ενώ ταυτόχρονα παραμένει ταχύ και εξαιρετικά ομοιογενές στο δρόμο. Και αυτή η ολιστική του ωριμότητα είναι το στοιχείο που το καθιστά ελκυστικό όσο ποτέ άλλοτε.

KIA SPORTAGE HEV 239 PS 6AT 4WD

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: full hybrid, β/κ εμπρός + η/κ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.598 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ β/κ εμπρός: 180 ίπποι/6.000 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ β/κ εμπρός: 265 Nm/1.500-4.500 σ.α.λ.

ΙΣΧΥΣ η/κ: 65 ίπποι

ΡΟΠΗ η/κ: 250 Nm

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 239 ίπποι

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΡΟΠΉ: 380 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους τέσσερις τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο 6 σχέσεων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.540×1.865×1.650 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.680 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 587-1.776 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.733 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 8,1 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 196 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 6,8 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 150-139 γρ./χλμ.

ΤΙΜΗ: Από 34.990 ευρώ (Platinum FWD), από 37.490 ευρώ (Platinum AWD)

Φωτογραφίες: Γιάννης Κουσκούτης