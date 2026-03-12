Δοκιμάζουμε το Kia Stonic 1.0 Hybrid 115 PS

Το ανανεωμένο Kia Stonic ήρθε στη χώρα μας με αναβαθμισμένη αισθητική και πλουσιότερο εξοπλισμό, ενισχυμένο και με ήπια υβριδική (mild-hybrid) έκδοση, που δικαιολογεί απολύτως την αισιοδοξία για την πορεία του στις αγορές.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΜΠΑΝΕΛΛΗΣ

Το ανανεωμένο Kia Stonic ακολουθεί την σχεδιαστική τάση «Opposites United», η οποία περιλαμβάνει νέα φωτεινή υπογραφή, επανασχεδιασμένο προφυλακτήρα και μάσκα με πιο «επιθετικές» προθέσεις. Αλλαγές υπάρχουν και στα φωτιστικά σώματα του πίσω μέρους. Περνώντας στο εσωτερικό, παρατηρούμε πως υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σύγκριση με το πριν, που σκοπό έχουν να προσδώσουν ένα πιο σύγχρονο χαρακτήρα στο κορεατικό μοντέλο. Κάποια κουμπιά που τα δούλευες με το χέρι έχουν συνταξιοδοτηθεί, προς χάριν του χειρισμού ορισμένων λειτουργιών μέσω αφής, ενώ διαφορές εντοπίζονται στην σχεδίαση της κεντρικής κονσόλας και του επιλογέα ταχυτήτων. Ακόμη, υπάρχει επανασχεδιασμένο τιμόνι και μια νέα «διπλή» οθόνη, που αποτελείται από δύο μονάδες διαστάσεων 12,3 ιντσών.

Ο εξοπλισμός του ανανεωμένου Kia Stonic περιλαμβάνει νέες ζάντες διαστάσεων 16 ή 17 ιντσών, όπως και ενισχύσεις στο «χρωματολόγιο» του μοντέλου, στο οποίο προστέθηκαν δύο ακόμη επιλογές (Yacht Blue και Adventurous Green). Ατμοσφαιρικός φωτισμός, ασύρματη φόρτιση smartphone και θύρες γρήγορης φόρτισης USB-C περιλαμβάνονται επίσης. Την καθημερινότητα του οδηγού κάνει πιο πρακτική η νέα λειτουργία «Digital Key» για ξεκλείδωμα και εκκίνηση του αυτοκινήτου με smartphone.

Από πλευράς συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης του οδηγού, υπηρεσίες προσφέρει μεταξύ άλλων το Blind-spot Collision Avoidance Assist (BCA) με Safe Exit Warning (SEW), σχεδιασμένο για αποτροπή συγκρούσεων κατά την αλλαγή λωρίδας ή τη χρήση της όπισθεν (ειδοποίηση των επιβατών για τη διέλευση πεζών ή οχημάτων πριν το άνοιγμα της θύρας τους. Πολύ χρήσιμο είναι και το Forward Collision-Avoidance Assist 1.5 (FCA 1.5) που ανιχνεύει κινδύνους μπροστά από το αυτοκίνητο και συνδράμει στην αποτροπή ή την μείωση των συγκρούσεων.

Το ανανεωμένο Kia Stonic κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά νέων επιβατικών αυτοκινήτων με τον τρικύλινδρο κινητήρα σε σειρά του ενός λίτρου, σε δύο εκδόσεις,στις οποίες η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς μέσω ενός χειροκίνητου κιβωτίου ταχυτήτων των έξι σχέσεων ή ενός αυτόματου διπλού συμπλέκτη των επτά.

Στην αποκλειστικά βενζινοκίνητη έκδοση η απόδοση του κινητήρα ανέρχεται στους 100 ίππους στις 6.000 στροφές ανά λεπτό και 172 Nm ροπής στις 1.500 σ.α.λ., ενώ στην ήπια υβριδική έκδοση (mild hybrid) στους 115 ίππους στις 6.000 στροφές ανά λεπτό και 200 Nm ροπής στις 2.000 σ.α.λ. Η τελευταία, αποτελεί και το αντικείμενο της δοκιμής μας.

Το νεανικό και χωρίς σχεδιαστικές ακρότητες B-SUV της Kia είναι ένα κλασικό σε συμπεριφορά supermini στην πόλη, όπου η ευελιξία στους δρόμους του αστικού περιβάλλοντος είναι επιβεβλημένη. Η ήπια υβριδική λειτουργία εξασφαλίζει και χαμηλή κατανάλωση, αν ο οδηγός επιλέξει με τους χειρισμούς του πίσω από το τιμόνι αυτή τη στρατηγική. Τα φρένα και το κιβώτιο ταχυτήτων (αυτόματο διπλού συμπλέκτη, στην περίπτωσή μας) δεν θα τον προβληματίσουν ποτέ στις μετακινήσεις του.

Αντίστοιχα, στο επαρχιακό ανάγλυφο και στους ανοιχτούς δρόμους, το κορεατικό supermini SUV θα βγάλει περισσότερο ήπιο υβριδικό χαρακτήρα και θα παρουσιάσει χαμηλότερη κατανάλωση (πάντα με τον οδηγό να είναι συνετός με το γκάζι), όπως επίσης και την ανάλογη ουδέτερη συμπεριφορά, με την απουσία εκπλήξεων που τη χαρακτηρίζει.

Το προ της ανανέωσής του Kia Stonic κατέγραψε την περασμένη χρονιά 1.031 ταξινομήσεις (1.362 το 2024), από τις οποίες οι 390 αναφέρονταν στον απερχόμενο για το μοντέλο κινητήρα των 1.2 λίτρων (το 2024 οι ταξινομήσεις με τον 1.2 βενζίνης ανήλθαν στις 606). Στον ισχύοντα τιμοκατάλογο του 2026 η βασική έκδοση του Kia Stonic (1.0T GL Inmotion των 100 ίππων) κοστίζει 19.990 ευρώ, ενώ το αυτοκίνητο της δοκιμής μας (1.0Τ GL Inmotion των 100 ίππων, με το αυτόματο διπλού συμπλέτη κιβώτιο) ανέρχεται στα 22.590 ευρώ (για τη χειροκίνητη mild-hybrid απαιτούνται 20.790 ευρώ).

ΚΙΑ STONIC 1.0 HYBRID 115 PS

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: β/κ + η/κ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 999 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ (β/κ): 115 ίπποι/6.000 σ.α.λ

ΡΟΠΗ (β/κ): 200 Nm/2.000 σ.α.λ.

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

ΚΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων

ΜΗΚ xΠΛ xΥΨ: 4.165×1.760×1.520 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.580 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 352 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.195 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 10,8 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 182 χλμ./ώρα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ WLTP: 5,6 λτ./100 χλμ.

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 6,1 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2: 127 γρ./100 χλμ.