Δοκιμάζουμε το Μaxus T60 ΜΑΧ

Ένας νέος παίκτης στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία των pick-up βρίσκεται εδώ και λίγο καιρό στην πατρίδα μας, φιλοδοξώντας να καταλάβει μια ισχυρή θέση στην αγορά, για την οποία φαίνεται πως έχει και τα κατάλληλα επιχειρήματα.

Τα pick-up μοντέλα, χάρις στον πολυσύνθετο χαρακτήρα τους, καταλαμβάνουν μια περίοπτη θέση στην κατηγορία των ελαφρών επαγγελματικών αυτοκινήτων, η οποία ολοκλήρωσε το 2025 με 11.127 ταξινομήσεις. Η επίδοση αυτή ήταν ανοδική κατά 12,7% σε σύγκριση με το 2024 και οι πιθανότητες να ισχυροποιηθεί περαιτέρω τη χρονιά που διανύουμε είναι σημαντικές.

Σε αυτές σίγουρα μπορεί να συμβάλει και το Μaxus T60, που συστήνεται στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου με diesel μηχανικό σύνολο απόδοσης 215 ίππων, σύγχρονη και ευρύχωρη καμπίνα, αλλά και ανταγωνιστικές δυνατότητες ρυμούλκησης.

Στον χώρο κινητήρα του Maxus T60 MAX φιλοξενείται ένα diesel bi-turbo μηχανικό σύνολο των δύο λίτρων που αποδίδει 215 ίππους και 500 Nm ροπής. Ο κινητήρας συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων των οκτώ σχέσεων της ZF και με σύστημα τετρακίνησης Intelligent Torque-On-Demand της BorgWarner με τέσσερα προγράμματα λειτουργίας (2H, Auto, 4H και 4L). Το μηχανικό του σύνολο, κατά τα συνήθη της κατηγορίας, δεν είναι πολιτισμένο. Όμως, το πιο σημαντικό για τον επαγγελματία είναι πως το pick-up της Maxus έχει ικανότητα ρυμούλκησης 3,5 τόνων και δύναται να μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο περίπου ενός τόνου, νούμερο ανταγωνιστικό για τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Με απόσταση από το έδαφος 23 εκ., μπλοκέ πίσω διαφορικό και γωνίες προσέγγισης και αναχώρησης 29 και 26 μοίρες αντίστοιχα, το T60 MAX μπορεί να κινηθεί με άνεση στο χώμα και να προσπεράσει εμπόδια που είναι πιθανό να βρεθούν στο δρόμο του χωρίς μεγάλη δυσκολία, κάτι που αποδείχθηκε στον χρόνο που περάσαμε πίσω από το τιμόνι του, στις κακοτράχαλες διαδρομές του Υμηττού. Όσον για τη διέλευση από το υδάτινο στοιχείο, η εταιρεία ανακοινώνει πως μέχρι 55 εκατοστά, το T60 MAX μπορεί να ανταποκριθεί.

Το Maxus T60 MΑΧ είναι αποκλειστικά διπλοκάμπινο με μήκος 5,39 μέτρα, πλάτος 1,96 μέτρα, και ύψος 1,87 μέτρα και μεταξόνιο πάνω από 3,1 μέτρα, ενώ οι διαστάσεις της καρότσας του είναι 1.485 x 1.510 x 530 χιλιοστά. H μεγάλη, κάθετη μάσκα Energy Matrix κυριαρχεί στο εμπρός μέρος και προσδίδει επιβλητική παρουσία. Στο πλάι, οι φουσκωμένοι θόλοι των τροχών με τις μεγάλες ζάντες και τα πλαστικά προστατευτικά που βρίσκονται περιμετρικά υπογραμμίζουν τη στιβαρότητα και και την λειτουργικότητα του pick-up πάνω από κάθε έδαφος. H πόρτα της καρότσας διαθέτει υποβοήθηση ανύψωσης, διευκολύνοντας τη φόρτωση και εκφόρτωση, ενώ ο χώρος φόρτωσης είναι επενδυμένος με βαμμένη αντιολισθητική επιφάνεια.

Οι εντυπώσεις από το εσωτερικό του T60 MAX είναι θετικές. Στο επίκεντρο βρίσκονται βρίσκονται οι δύο ψηφιακές οθόνες των 12,3 ιντσών, ενιαία τοποθετημένες πίσω από το πολυλειτουργικό τιμόνι και εκτεινόμενες οριζόντια κατά μήκος του ταμπλό. Η μία έχει τον ρόλο του ψηφιακού πίνακα οργάνων, ενημερώνοντας τον οδηγό για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Η δεύτερη φιλοξενεί το σύστημα infotainment, το οποίο υποστηρίζει ασύρματη σύνδεση με Android Auto και με Apple CarPlay. Συνολικά, το εσωτερικό του T60 MAX είναι μοντέρνο και είναι αρκετά ευρύχωρο, ώστε να μεταφέρει ακόμη και 5 επιβάτες. Το αυτοκίνητο έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται τόσο στις απαιτήσεις ενός εργαλείου εργασίας όσο και στις ανάγκες ενός οχήματος για ταξίδια και μετακινήσεις.

Η Maxus αποτελεί τον επαγγελματικό βραχίονα της SAIC, μιας από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες στην Κίνα και παγκοσμίως. Την εισαγωγή και αντιπροσώπευση του pick-up αλλά και όλων των Maxus στην Ελλάδα έχει αναλάβει η Automotive Solutions A.E., εταιρεία του Ομίλου Motor Oil. Παράλληλα, η πανελλαδική αποκλειστική διανομή και τεχνική υποστήριξη έχει ανατεθεί στον Όμιλο Σαρακάκη. Η εμπορική πορεία του Maxus T60 MAX στην Ελλάδα ξεκινά με τιμές πώλησης από 44.880 ευρώ στο επίπεδο εξοπλισμού Luxury. Η εργοστασιακή εγγύηση έχει διάρκεια πέντε ετών ή 160.000 χιλιομέτρων (ό,τι έρθει πρώτο).