Δοκιμάζουμε το νέο Dacia Sandero Stepway ECO-G 120 EDC

Όταν η ηλεκτροκίνηση, σε κάθε σύγχρονη έκφανσή της, δεν μπορεί να μπει στην εξίσωση του δυνητικού αγοραστή της κατηγορίας Β, τότε η δύναμη της λογικής έχει το όνομα Sandero Stepway ECO-G 120. Και μάλιστα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων για πρώτη φορά.

Η Dacia δείχνει να έχει βρει τη σωστή φόρμουλα. Αν μη τι άλλο, εκείνη που της εξασφαλίζει, εδώ και αρκετά πλέον χρόνια, τις δέουσες για την βιωσιμότητά της πωλήσεις, σε συνδυασμό με καταξίωση και υψηλή αναγνωρισιμότητα στις πιο mainstream κατηγορίες οχημάτων της ευρωπαϊκής -και όχι μόνο- αγοράς. Ωστόσο, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο στη νεότερη πορεία της είναι ότι αυτή η «συνταγή» δεν προέκυψε με πυροτεχνήματα. Αντίθετα, ήδη από τα πρώτα χρόνια της ένταξής της στη φιλόξενη αγκαλιά του Renault Group, η Dacia κατάφερε να δημιουργήσει με ωριμότητα και μεθοδικότητα την δική της ταυτότητα κατασκευάζοντας αυτοκίνητα που απαντούσαν με λογική και προσιτό κόστος σε πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας.

Ένα από αυτά είναι και το Sandero, το οποίο, διόλου τυχαία, είναι το δημοφιλέστερο σε πωλήσεις μοντέλο στα κανάλια λιανικής σε ολόκληρη την Ευρώπη σταθερά από το 2017, ενώ παραμένει το Νο 1 σε δημοτικότητα στη Γηραιά Ήπειρο και στο πρώτο τετράμηνο του τρέχοντος έτους με περισσότερες από 68.000 μονάδες στο ενεργητικό του και συνολικά πάνω από 3,5 εκατ. από το 2008 μέχρι και σήμερα. Μολαταύτα, κάθε success story χρειάζεται ενίσχυση προκειμένου να συνεχίσει προς τα εμπρός με ανάλογη επιτυχία. Εξ ου και η πρόσφατη ανανέωση της γκάμας Sandero, στην οποία κεντρικός πρωταγωνιστής παραμένει η έκδοση διπλού καυσίμου για πρώτη φορά συνδυάζεται και με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Εκτός και εντός

Η ανανεωμένη αισθητική του Sandero ακολουθεί ξεκάθαρα τη νεότερη σχεδιαστική απεύθυνση και γλώσσα της Dacia, η οποία έχει προσδώσει στη μάρκα μια πιο μοντέρνα ταυτότητα. Ως απόρροια αυτής, το εμπρός μέρος της έκδοσης Stepway που δοκιμάζουμε σήμερα δείχνει πιο δυναμικό, πρωτίστως χάρη στη νέα μάσκα με τα χαρακτηριστικά pixel στοιχεία και τα μερικώς ανασχεδιασμένα φωτιστικά σώματα LED που ενσωματώνουν το γνώριμο μοτίβο σχήματος ανεστραμμένου «Τ». Φυσικά και δεν άλλαξε ριζικά, παραμένοντας άμεσα αναγνωρίσιμο ως Sandero. Πολλώ δε μάλλον, με δεδομένες τις crossover πινελιές που εξακολουθούν να καταθέτουν το δικό τους στίγμα στην έκδοση Stepway. Εδώ, η αυξημένη απόσταση από το έδαφος των 200 χλστ. προσφέρει πιο άνετη πρόσβαση σε μη ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες, ενώ οι ράγες οροφής και τα μαύρα πλαστικά περιμετρικά του αμαξώματος ενισχύουν με τη σειρά τους τον σαφώς πιο «περιπετειώδη» προσανατολισμό του μοντέλου σε σχέση με το «σκέτο» Sandero. Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι οι διαστάσεις και του Sandero Stepway παραμένουν ως είχαν, με το μήκος του να υπερβαίνει οριακά τα 4,1 μ., ενώ αμετάβλητο διατηρείται και το μεταξόνιο, το οποίο με τη σειρά του αγγίζει τα 2.604 χλστ.

Το ίδιο «μοτίβο» συνεχίζεται και στο εσωτερικό. Η καμπίνα παραμένει λιτή, όμως δείχνει σαφώς πιο προσεγμένη στις λεπτομέρειες σε σχέση με το απελθών Sandero Stepway. Οι αεραγωγοί, για παράδειγμα, αναπαραγάγουν ως προς την διακόσμησή τους το μοτίβο ανεστραμμένου «Τ», ενώ τα νέα γραφικά στον ψηφιακό πίνακα οργάνων και οι αναβαθμισμένες λεπτομέρειες στο φινίρισμα έρχονται με τη σειρά τους να τονώσουν τη συνολική εικόνα. Τα υλικά, βέβαια, εξακολουθούν να είναι σκληρά στην αφή, ωστόσο η συνολική αίσθηση που αποπνέει η καμπίνα είναι πιο «πειστική» σε επίπεδο ποιότητας σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η χρήση του υλικού Starkle, το οποίο περιέχει ανακυκλωμένο πλαστικό και χρησιμοποιείται χωρίς βαφή. Πέρα από το οικολογικό αποτύπωμα, προσφέρει ταυτόχρονα μια πιο ανθεκτική υφή σε διάφορα σημεία της καμπίνας, ταιριάζοντας ιδανικά με τον πιο «outdoor» χαρακτήρα του Stepway. Από εκεί και πέρα, η εργονομία δεν προβληματίζει, με τον οδηγό να εξοικειώνεται πολύ γρήγορα με το περιβάλλον. Το νέο σε σχεδίαση τιμόνι αποτελεί μια καλοδεχούμενη αλλαγή, όντας και πιο ευχάριστο στο «κράτημα», ενώ ανάλογα με την έκδοση το «παρών» δίνει ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων 3,5 ή 7 ιντσών. Σε κάθε περίπτωση, η κεντρική οθόνη αφής των 10 ιντσών είναι στάνταρ, όπως και η συνδεσιμότητα που προσφέρεται μέσω αυτής (ασύρματο Android Auto και Apple CarPlay), τόσο στην έκδοση expression όσο και στην πλουσιότερη extreme.

Χωροταξικά, το Sandero Stepway ουδέποτε υστερούσε. Ως εκ τούτου και στην ανανεωμένη του εκδοχή, παρά τις σχετικά κόμπακτ διαστάσεις του αμαξώματος, τέσσερις ενήλικες μετακινούνται χωρίς συμβιβασμούς. Από εκεί και πέρα, ο χώρος αποσκευών των 410 λίτρων αποδεικνύεται επαρκής και ιδιαίτερα χρηστικός, φτάνοντας σε δυναμική τα 1.455 λίτρα με την πλήρη αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Παράλληλα, μικρές αλλά έξυπνες λεπτομέρειες, όπως το σύστημα YouClip για την τοποθέτηση αξεσουάρ σε διάφορα σημεία της καμπίνας, ενισχύουν τον δείκτη πρακτικότητας στο εσωτερικό.

Το καλό έγινε καλύτερο

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύονται ελάσσονος αξίας μπροστά σε αυτό που κρύβεται κάτω από τις μεταλλικές επιφάνειας του αυτοκινήτου μας – που δεν είναι άλλο από τη νεότερη εκδοχή του συστήματος κίνησης διπλού καυσίμου του Renault Group. Η καρδιά της εν λόγω μονάδας είναι ένας υπετροφοδοτούμενος κινητήρας με 3 κυλίνδρους και χωρητικότητα 1,2 λίτρων, ο οποίος λειτουργεί τόσο με βενζίνη όσο και με υγραέριο (LPG). Η επιλογή ανάμεσα στα δύο καύσιμα είναι απλή, αφού ένα και μόνο πάτημα του σχετικού μπουτόν που βρίσκεται στα αριστερά του ταμπλό αρκεί για το «πέρασμα» από το ένα καύσιμο στο άλλο. Με την ευκαιρία να σημειώσουμε ότι δίπλα του ακριβώς βρίσκεται το γνωστό και πάντοτε βολικό μπουτόν… ομαδικής απενεργοποίησης έως και τεσσάρων συστημάτων υποβοήθησης (My Safety Perso), τα οποία μάλιστα μπορούν να επιλεγούν από τον ίδιο τον οδηγό.

Επιστρέφοντας στον κινητήρα, η μέγιστη ισχύ του διαμορφώνεται πλέον στους 120 ίππους (αντί για 100 που ήταν μέχρι τώρα) σε συνδυασμό με 197 Nm ροπής όταν καταναλώνει υγραέριο ή στους 115 ίππους και τα 190 Nm όταν οι κύλινδροί του «γεμίζουν» με αμόλυβδη βενζίνη. Πλέον, εκτός από το χειροκίνητο 6άρι, ο 3κύλινδρος μπορεί να συνδυαστεί για πρώτη φορά και με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, επίσης έξι σχέσεων και με paddles στο τιμόνι για χειροκίνητο έλεγχό τους, το οποίο και διέθετε το αυτοκίνητο της δοκιμής μας.

Μέχρι σήμερα, η έκδοση βενζίνης/υγραερίου της Dacia είχε σαφή έφεση στην οικονομία. Πλέον όμως εστιάζει και στις επιδόσεις, και αυτό γίνεται ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή που θα βρεθείς πίσω από το τιμόνι του «διττού» Sandero Stepway. Κατ’ αρχήν, η απόκριση από χαμηλά είναι πιο μεστή, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να δείχνει πιο «πρόθυμο» στις επιταχύνσεις εν κινήσει που πλέον δεν ζορίζουν το αυτοκίνητο ακόμη και με πλήρες φορτίο ή σε ανηφορικές διαδρομές. Σίγουρα, το Sandero Stepway με τον κωδικό «ECO-G 120» δεν βάζει ξαφνικά… φωτιά στην άσφαλτο, ωστόσο αποδεικνύεται πιο ζωηρό σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Ενδεικτικό όλων αυτό είναι το γεγονός ότι η τυπική αλλά καθ’ όλα ενδεικτική επιτάχυνση από στάση έως τα πρώτα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 10 ή 11 δλ., ανάλογα με το καύσιμο που καταναλώνεται. Εξίσου σημαντική (και καλοδεχούμενη, ασφαλώς) είναι και η συνολική αίσθηση που αφήνει ο τρόπος συνεργασίας του κινητήρα με το αυτόματο κιβώτιο EDC, με το τελευταίο να λειτουργεί αρκούντω ομαλά ταιριάζοντας καλύτερα στον χαρακτήρα του αυτοκινήτου σε σχέση με το χειροκίνητο που είχαμε δοκιμάσει στο παρελθόν στο Sandero ECO-G 100. Μοναδική ένσταση η σχετικά απότομη εμπλοκή του στην εκκίνηση, αλλά και το μικρό τρέμουλο του κινητήρα στο ρελαντί, που δυστυχώς περνά σε κατάσταση ακινησίας στην καμπίνα των επιβατών.

Εκτός από τα παραπάνω, η δυνατότητα λειτουργίας με δύο καύσιμα μεταφράζεται σε τεράστια αυτονομία, τουλάχιστον για τα δεδομένα των αμιγώς θερμικών αυτοκινήτων της κατηγορίας Β. Η μεγαλύτερη σε σχέση με το παρελθόν δεξαμενή αποθήκευσης του LPG, που τώρα φτάνει τα 50 λίτρα, σε συνδυασμό με τo ρεζερβουάρ βενζίνης, επίσης 50 λίτρων, εξασφαλίζουν θεωρητικά αυτονομία που μπορεί να αγγίζει οριακά έως και τα 1.500 χλμ. χωρίς ανεφοδιασμό. Στην πράξη, τα πράγματα είναι κατά τι… χειρότερα, αν και απόλυτα ικανοποιητικά με απόλυτα κριτήρια, αφού κατά μέσο όρο το ανανεωμένο Sandero Stepway καταναλώνει περί τα 9 λιτ./100 στην περίπτωση του LPG -το οποίο κοστίζει σήμερα από 1,1 έως και 1,3 ευρώ ανά λίτρο- και κοντά στα 8 λιτ./100 χλμ. σε εκείνη της βενζίνης. Πρακτικά, όλα αυτά μεταφράζονται σε κάτι λιγότερα από 1.200 χιλιόμετρα αυτονομίας σε πραγματικές συνθήκες. Διόλου άσχημα.

Στο δρόμο, το Sandero Stepway συνεχίζει να δίνει έμφαση στην άνεση. Η ανάρτηση απορροφά αποτελεσματικά τις κακοτεχνίες και η αυξημένη απόσταση από το έδαφος του επιτρέπει να πατήσει χώμα και, φυσικά, να περνά χωρίς άγχος από λακκούβες και σαμαράκια. Η ρύθμισή της είναι ξεκάθαρα προσανατολισμένη στην καθημερινή χρήση και όχι στη σπορ οδήγηση, κάτι που γίνεται αμέσως αντιληπτό από τις αισθητές κλίσεις του πλαισίου υπό πίεση στις στροφές, ενώ ταυτόχρονα το τιμόνι είναι σχετικά ελαφρύ σε αυτή τη συνθήκη. Αυτό βέβαια αποτελεί πλεονέκτημα κατά την κίνηση με χαμηλές ταχύτητες διευκολύνοντας τις μανούβρες μέσα στην πόλη. Από εκεί και πέρα, η ηχομόνωση έχει βελτιωθεί αισθητά, με αποτέλεσμα το ταξίδι στον αυτοκινητόδρομο να είναι πλέον πιο ευχάριστο, ενώ αποτελεσματικά αποδεικνύονται και τα φρένα (με δίσκους στους πίσω τροχούς).

Στο τέλος της ημέρας

Τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα. Αν για τον δυνητικό αγοραστή της κατηγορίας Β ένα αυτοφορτιζόμενο υβριδικό μοντέλο -και πολύ περισσότερο ένα αμιγώς ηλεκτρικό- δεν μπορεί να μπει στην εξίσωση για πολλούς και διαφορετικούς ανά περίπτωση λόγους, τότε το αυτόματο Sandero Stepway με τον κινητήρα διπλού καυσίμου αποτελεί μια πρώτης τάξεως επιλογή για όσους θέλουν να ρίξουν τις δαπάνες κίνησης τόσο στην καθημερινότητα όσο και σε τυχόν εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου. Και για να το πούμε ακόμα απλά, με δεδομένη την εξαφάνιση από την αγορά των μικρών, πετρελαιοκίνητων σούπερ μίνι, σχεδόν κανένα αμιγώς θερμικό αυτοκίνητο δεν μπορεί σήμερα να καλύψει 100 χιλιόμετρα με κόστος πέριξ των 10 ευρώ. Από εκεί και πέρα, το «διττό» Sandero Stepway παραμένει όπως και στο παρελθόν ένα ικανό και προπάντων τίμιο σούπερ μίνι, που προσφέρει πολλά χωρίς να προσπαθεί να γίνει premium. Και, όπως αποδεικνύεται, αυτή είναι η «σωστή φόρμουλα» που εφαρμόζει η Dacia και στο μοντέλο αυτό.

Στο ταμείο

Μάλιστα, όλα αυτά προσφέρονται με πολύ λογικό τίμημα, το οποίο ξεκινά από τα 20.600 ευρώ για την αυτόματη έκδοση expression και από τα 22.100 ευρώ για την αντίστοιχη και πλουσιότερη σε εξοπλισμό extreme. Αυτή διαθέτει επιπλέον της πρώτης στοιχεία όπως ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών αντί για ατσάλινες ίδιας διαμέτρου, σύστημα ελέγχου τυφλού σημείου με ενεργή υποβοήθηση κατά την προσπέραση (Blind Spot Warning & Blind Spot Intervention), αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός/πίσω, σύστημα Extended Grip για κίνηση σε ολισθηρές επιφάνειες, σύστημα εισόδου και εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί, αυτόματο κλιματισμό αντί για air-condition, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών αντί 3,5 ιντσών, καθώς και εξωτερικούς καθρέπτες βαμμένους στο χρώμα του χαλκού αντί σε εκείνο του αμαξώματος. Για όσους εξακολουθούν να εκτιμούν το παραδοσιακό 6άρι κιβώτιο, να σημειώσουμε ότι οι αντίστοιχες τιμές διαμορφώνονται για το ανανεωμένο Sandero Stepway ECO-G 120 στα 18.900 και 20.400 ευρώ.

DACIA SANDERO STEPWAY ECO-G 120 EDC

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 3κύλινδρος διπλού καυσίμου (LPG/βενζίνη)

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.199 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ (LPG): 120 ίπποι/4.500-5.000 σ.α.λ.

ΙΣΧΥΣ (βενζίνη): 115 ίπποι/1.750-3.750 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ (LPG): 197 Nm/2.900 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ (Βενζίνη): 190 Nm/2.000-4.000 σ.α.λ.

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.102×1.853×1.5286 χλστ. (με ράγες οροφής)

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.604 χλστ.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ: 200 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 410-1.455 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.222 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ (LPG/βενζίνη): 10,0/11,0 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 180 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ (LPG/βενζίνη): 8,9/7,9 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2 (LPG/βενζίνη): 114-119/127-132 gr/100

ΤΙΜΗ: Από 20.600 ευρώ (ECO-G 120 EDC expression)

Φωτογραφίες: Γιάννης Κουσκούτης