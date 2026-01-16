Δοκιμάζουμε το νέο DS No 4 Hybrid

Νέα ονομασία, avant-garde χαρακτήρας και πινελιές ανανέωσης με ουσία για το μικρομεσαίο μοντέλο της γαλλικής DS.

Η DS δεν είναι μια μάρκα που ήρθε στο κόσμο των αυτοκίνησης προκειμένου να ακολουθήσει πιστά την πεπατημένη. Από τη στιγμή που «αποσχίστηκε» και επίσημα ως μέλος του ομίλου Stellantis από την ομογάλακτη Citroen, στόχος της ήταν να δημιουργήσει αυτοκίνητα με χαρακτήρα και έντονη προσωπικότητα που δίνουν περισσή έμφαση στην αισθητική αλλά και σε μια πιο «γαλλική» προσέγγιση της πολυτέλειας.

Με διαφοροποιημένη πλέον ονομασία, όπως και ολόκληρη η γκάμα μοντέλων της εταιρείας, το DS No 4 έρχεται να αντικαταστήσει το γνωστό DS 4 που είδαμε για πρώτη φορά το 2021 επιβεβαιώνοντας την παραπάνω φιλοσοφία στα πλαίσια της άκρως ανταγωνιστικής κατηγορίας των μικρομεσαίων premium χάτσμπακ. Και μάλιστα χωρίς περιττές κορώνες, απέναντι σε ονόματα με βαρύ βιογραφικό και εξίσου ευγενή καταγωγή, όπως η Σειρά 1 της BMW, το Audi A3 και η Mercedes A-Class.

Avant-garde σχεδίαση εντός και εκτός

Αισθητικά, παρά τις επεμβάσεις στο σύνολο σχεδόν της εξωτερικής του περιβολής, το Νο 4 παραμένει άμεσα αναγνωρίσιμο ως DS διατηρώντας αναλλοίωτο το χαρακτηριστικό σχεδιαστικό μοτίβο που παντρεύει στοιχεία που προέρχονται από τα παραδοσιακά χάτσμπακ μοντέλα και τα γνωστά σε όλους μας crossover. Όπως και να ‘χει, το ανανεωμένο εμπρός μέρος του Νο 4 με τη χαρακτηριστική μάσκα, τις σαφείς επιρροές από το ηλεκτρικό Νο 8 και τη φωτεινή λωρίδα που εκτείνεται από τα άκρα του προφυλακτήρα για να συγκλίνει τμηματικά προς το φωτιζόμενο λογότυπο DS στο κέντρο, χαρίζουν στο γαλλικό μοντέλο μια ξεχωριστή όσο και αιχμηρή παρουσία, ανεξάρτητα από το ποια έκδοση θα επιλέξει ο δυνητικός αγοραστής. Στο πίσω μέρος, η εικόνα παραμένει γνώριμη, με την επιγραφή «DS Automobiles» να δεσπόζει πλέον στο κέντρο της πέμπτης πόρτας, πάνω ακριβώς από την «Νο 4». Από πλευράς μεγέθους, τα πάντα παραμένουν ως είχαν, με το μήκος των 4,4 μ., το πλάτος των 1,83 μ. και το ύψος των 1,49 μ. του αμαξώματος να συνεχίζουν να τοποθετούν το 5θυρο μοντέλο των Γάλλων στην καρδιά της μικρομεσαίας κατηγορίας.

Στο ίδιο… ανανεωτικό μήκος κύματος κινούνται και οι αλλαγές στο εσωτερικό – που παραμένει πλούσιο τόσο σε αίσθηση όσο και σε ουσία. Εν προκειμένω, τα υλικά είναι ποιοτικά, με μαλακές επιφάνειες, ιδιαίτερες ραφές και σχεδιαστικές λεπτομέρειες που διαφοροποιούνται από τον γερμανικό μινιμαλισμό αντλώντας έμπνευση από την τέχνη της ωρολογοποιίας και των κοσμημάτων, τουλάχιστον σε ότι έχει να κάνει με την αισθητική τους. Η διάταξη του ταμπλό παραμένει οδηγοκεντρική, με ψηφιακό πίνακα οργάνων που πλέον έχει μεγαλώσει από τις 7 στις 10,25 ίντσες (και προαιρετικά με ένα ευανάγνωστο head-up display 21 παρακαλώ ιντσών) και μια δεύτερη κεντρική οθόνη αφής 10 ιντσών, μέσω της οποίας ελέγχεται ένα πλήθος λειτουργιών του οχήματος. Το ψηφιακό αυτό σύμπλεγμα προσφέρει πολλές δυνατότητες παραμετροποίησης και σύγχρονη συνδεσιμότητα, αν και απαιτεί κάποιο χρόνο εξοικείωσης, καθώς δεν είναι το πιο άμεσο ή απλό της κατηγορίας. Από εκεί και πέρα, οι φυσικοί διακόπτες λάμπουν δια της παρουσίας τους, με χαρακτηριστικότερους εκείνους που βρίσκονται σε ευθεία γραμμή κάτω ακριβώς από την 10άρα οθόνη. Παρ’ όλα αυτά, ο έλεγχος του συστήματος κλιματισμού, για παράδειγμα, εξακολουθεί να γίνεται μέσω της κεντρικής οθόνης.

Σε ότι αφορά τους διαθέσιμους χώρους, το Νο 4 δεν διεκδικεί πρωτιές και δάφνες. Μπορεί οι επιβάτες των εμπρός καθισμάτων να ταξιδεύουν με βασιλικές ανέσεις, εκείνοι όμως που βρίσκονται πιο πίσω -και ειδικότερα οι ψηλόσωμοι- θα τα βρουν σκούρα εξαιτίας του περιορισμένου διαθέσιμου ύψους. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο «αέρας» για τα γόνατά τους, εν αντιθέσει με αυτό που συμβαίνει λίγα εκατοστά πιο πίσω, όπου είναι εφικτή η αποθήκευση και μεταφορά αποσκευών με όγκο που φτάνει έως και τα 430 λίτρα όταν τα πίσω καθίσματα βρίσκονται στην κανονική τους θέση.

Ιδιαίτερης μνείας χρίζει και το επίπεδο εξοπλισμού που συνοδεύει το νέο Νο 4. Ακόμα και η εισαγωγική έκδοση με την ονομασία Pallas παρέχει έναν υψηλής αισθητικής διάκοσμο με καθίσματα από αφρό υψηλής πυκνότητας (Diamond Tungsten) σε συνδυασμό υφάσματος/συνθετικού δέρματος TEP, διακοσμημένα με κομψές ραφές. Από εκεί και πέρα, το ταμπλό και τα πάνελ των θυρών διαθέτουν επένδυση σε μαύρο βασάλτη, καθώς και ένθετα Belem Bronze. Σε ότι αφορά τα λοιπά… καλούδια, πέρα από τον μεγαλύτερο και ψηφιακό πίνακα οργάνων, στάνταρ είναι ο διζωνικός αυτόματος κλιματισμός, οι προβολείς LED και τα πίσω Full LED φώτα, το σύστημα αυτόματης ενεργοποίησης μεγάλης σκάλας φωτισμού, οι ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, το πακέτο ασφαλείας με Adaptive Cruise Control Stop & Go και αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης που λειτουργεί με κάμερα και ραντάρ, το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης εμπρός και πίσω με κάμερα οπισθοπορείας, τα ηχομονωτικά κρύσταλλα στα εμπρός πλαϊνά παράθυρα, αλλά και το ασύρματο CarPlay και Android Auto. Προαιρετικά, η έκδοση Pallas μπορεί να εμπλουτιστεί με τα πακέτα Comfort και Tech. Το μεν πρώτο να αθροίζει στοιχεία όπως το ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού, τα θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, τα ηχομονωτικά πίσω πλαϊνά κρύσταλλα και τα φιμέ πίσω παράθυρα, ενώ το δεύτερο έρχεται να προσθέσει σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί, ασύρματο φορτιστή smartphone αλλά και το λειτουργικό σύστημα DS IRIS.

Η κορυφαία έκδοση Etoile, όπως αυτή της δοκιμής μας, διαθέτει επιπλέον της Pallas το σύστημα DS IRIS, προβολείς DS Matrix LED Vision, πίσω φώτα Full LED με δυναμικά φλας, Rear Traffic Detection Pack (σύστημα επιτήρησης τυφλού σημείου και υποβοήθησης αλλαγής λωρίδας), ηλεκτρικά εμπρός καθίσματα, ηχομονωτικά πίσω πλαϊνά κρύσταλλα, κατώφλι θυρών και πεντάλ αλουμινίου και επαγωγική φόρτιση smartphone. Και εδώ υπάρχουν διαθέσιμα δύο έξτρα πακέτα, το Absolute Comfort που περιλαμβάνει θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα με λειτουργία μασάζ, θερμαινόμενο τιμόνι, ηλεκτρική πίσω πόρτα με πρόσβαση hands-free, ηλεκτρική ηλιοροφή και HUD με διαγώνιο 21 ιντσών, και το Absolute Tech, που ενισχύει τον εξοπλισμό με τα συστήματα DS Driver Attension Monitoring, DS Drive Assist 2.0 και περιμετρικής επιτήρησης με κάμερες 360°, ηλεκτροχρωμικούς εξωτερικούς καθρέπτες και συναγερμό. Τέλος, για τους πλέον ασυμβίβαστους, η γαλλική εταιρεία προσφέρει το Νο 4 και στην έκδοση Etoile+, η οποία προσθέτει στο ήδη πλούσιο εξοπλιστικό πακέτο του μοντέλου τον δερμάτινο εσωτερικό διάκοσμο Criollo Brown Nappa με ειδική επεξεργασία Watchstrap στα καθίσματα, και συνοδεύεται από το πακέτο ηλεκτρικών καθισμάτων με θερμαινόμενο τιμόνι και HUD 21 ιντσών.

Με υβριδική καρδιά

Βασιζόμενο στην πλατφόρμα EMP2, που υποστηρίζει διαφορετικά συστήματα κίνησης, συμπεριλαμβανομένης μιας αμιγώς ηλεκτρικής και plug-in hybrid έκδοσης, κάτω από το καπό της Hybrid παραλλαγής του νέου Νο 4 βρίσκεται ένα υβριδικό σύστημα, που βασίζεται στον γνωστό 3κύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα των 1,2 λίτρων της Stellantis, σε συνδυασμό με ηλεκτρικό μοτέρ απόδοσης 28 ίππων και 48βολτη μπαταρία με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει την 1 kWh. Η συνδυαστική ισχύς του συνόλου φτάνει τους 145 ίππους και η ροπή τα 230 Nm, ενώ η μετάδοση της κίνησης στους εμπρός τροχούς γίνεται μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων, στο οποίο βρίσκεται ενσωματωμένος ο μικρός ηλεκτροκινητήρας.

Στην πράξη, το υβριδικό σύστημα λειτουργεί διακριτικά και πολιτισμένα, όπως ακριβώς το γνωρίσαμε ήδη σε ουκ ολίγα μοντέλα του ομίλου Stellantis. Σε χαμηλές ταχύτητες και αστική χρήση, το Νο 4 μπορεί να κινηθεί συχνά και αποκλειστικά με τη βοήθεια του ηλεκτρικού μοτέρ, μειώνοντας αισθητά την κατανάλωση. Που παρεμπιπτόντως εύκολα μπορεί να διαμορφωθεί πέριξ του ψυχολογικού και όχι μόνο ορίου των 6 λίτρων για κάθε 100 χλμ. μικτής χρήσης. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η εναλλαγή μεταξύ ηλεκτρικής και θερμικής λειτουργίας γίνεται ομαλά και χωρίς απότομα περάσματα, στοιχείο που σίγουρα ενισχύει το οδηγικό ευ ζειν. Από εκεί και πέρα, οι επιδόσεις που προσδίδει το συγκεκριμένο σύνολο κρίνονται ικανοποιητικές. Σίγουρα, ο οδηγός δεν θα θα μείνει με το στόμα ανοιχτό όσον αφορά τις επιταχύνσεις από στάση (0-100 χλμ./ώρα σε 9,4 δλ.), αλλά τόσο στην καθημερινή χρήση όσο και εκτός πόλης αποδεικνύεται απολύτως επαρκές, με καλή απόκριση και επαρκή αποθέματα στο βαθύ πάτημα του δεξιού πεντάλ.

Εκεί όπου το υβριδικό No4 ξεχωρίζει πραγματικά είναι στην ποιότητα κύλισης. Η ανάρτηση έχει ρυθμιστεί ξεκάθαρα με γνώμονα την άνεση, απορροφώντας αποτελεσματικά τις ανωμαλίες του οδοστρώματος και φιλτράροντας τις όποιες κακοτεχνίες του. Το τιμόνι είναι ελαφρύ, αν και ακριβές, με αποτέλεσμα να αποδεικνύεται ιδανικό στην καθημερινότητα, χωρίς να κουράζει στην πόλη, αν και δεν προσφέρει τη σπορ αίσθηση που θα αναζητήσει ένας πιο απαιτητικός οδηγός σε επαρχιακό δρόμο. Από εκεί και πέρα, στις γρήγορες καμπές το πλαίσιο παραμένει σταθερό και προβλέψιμο, όμως το αυτοκίνητο δεν σε προκαλεί να κινηθείς επιθετικά. Στον αυτοκινητόδρομο, το Νο 4 δείχνει εξίσου ώριμο. Εδώ, η ηχομόνωση κυμαίνεται σε πολύ καλά επίπεδα, με τους αεροδυναμικούς θορύβους και τον ήχο από τον κινητήρα να γίνονται αισθητοί μόνο όταν ο οδηγός αυξήσει την σημαντικά την ταχύτητα κίνησης ή πιέσει περισσότερο τον υβριδικό κινητήρα.

Εν κατακλείδι

Με την χαρακτηριστική κομψότητα που μόνο οι Γάλλοι της DS ξέρουν να προσδίδουν στα οχήματά τους, το Νο 4 παντρεύει με αρμονία την πολυτέλεια με την οδηγική άνεση ώστε κάθε διαδρομή, τόσο εντός όσο και εκτός πόλης, να αποτελεί μία ευχάριστη εμπειρία. Χωρίς τυμπανοκρουσίες, το υβριδικό σύστημα κίνησης των 145 ίππων ενισχύει την παραπάνω αίσθηση λειτουργώντας ήσυχα, πολιτισμένα και με χαμηλή κατανάλωση, ενώ την ίδια ώρα η ποιότητα κύλισης και η ηχομόνωση σε βάζουν σε έναν κόσμο όπου η άνεση υπερτερεί ξεκάθαρα του σπορ χαρακτήρα. Σίγουρα, δεν προσπαθεί να ευχαριστήσει τον καθένα, καθώς πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που απευθύνεται σε εκείνους που βάζουν σε δεύτερη μοίρα τους χώρους εκτιμώντας πολύ περισσότερο το στιλ, τη φινέτσα και την πολυτέλεια. Τιμολογιακά, το No 4, όπως και ο προκάτοχός του, εξακολουθεί να κοιτά ψηλά, με την βασική έκδοση Pallas να κοστίζει 33.900 ευρώ και τις πλουσιότερες Etoile και Etoile+ να σκαρφαλώνουν αντίστοιχα στα 37.900 και 40.500 ευρώ.

DS No 4 Hybrid

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 3κύλινδρος β/κ τούρμπο + ηλεκτροκινητήρας

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.119 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ: 145 ίπποι

ΡΟΠΗ: 230 Nm

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4,400× 1.830 × 1.490 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.675 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 430 λίτρα

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 9,4 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 203 χλμ./ώρα

ΜΕΣ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 6,7 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2 (WLTP): Από 116 γρ./χλμ.

ΤΙΜΗ: 33.900 ευρώ (έκδοση Pallas)

Φωτογραφίες: Γιάννης Αλμπανέλλης