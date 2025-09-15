Δοκιμάζουμε το νέο Geely EX5

Με τον ανταγωνισμό να έχει ήδη τοποθετήσει ψηλά τον πήχη, το νέο EX5 της κινεζικής Geely δείχνει να διαθέτει όλα τα εφόδια για να τον ξεπεράσει.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα άλλαξαν ριζικά τους όρους του παιχνιδιού στην παγκόσμια αυτοκινητική σκακιέρα. Και μαζί με τους κανόνες, διαφοροποιήθηκαν και οι παίκτες. Εκεί που για δεκαετίες κυριαρχούσαν οι «παραδοσιακές» δυνάμεις της αγοράς από Δύση και Ανατολή, η Κίνα «ανέγνωσε» έγκαιρα τη μεγάλη ευκαιρία μπαίνοντας δυναμικά στην αρένα της ηλεκτρικής κινητικότητας. Όχι με προϊόντα μειωμένης αυτοκινητικής αξίας, όπως πολλοί προέβλεπαν, αλλά με αξιόλογες προτάσεις «νέας κοπής», που υποστηρίζονται στην πλειονότητα των περιπτώσεων από κατασκευαστές με πυγμή, ξεκάθαρο εξαγωγικό όραμα και τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες.

Μοιραία, όμως, το κύμα αυτό έφερε μαζί του και πολλές νέες μάρκες – σε βαθμό μάλιστα που το τοπίο αρχίζει να μοιάζει θολό στα μάτια του απλού καταναλωτή. Μοντέλα άγνωστα έως τώρα, πολλά εξ αυτών με υψηλές κατά τεκμήριο ιπποδυνάμεις, εντυπωσιακή σχεδίαση και ελκυστικές τιμές, άρχισαν να κατακλύζουν την αγορά, συχνά μάλιστα από εταιρείες που μέχρι πρόσφατα δεν είχαν καν παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά. Και κάπως έτσι, μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, οι επιλογές αυξήθηκαν κατακόρυφα, με αποτέλεσμα ο αγοραστής να καλείται να διακρίνει σε ποια από τα προϊόντα αυτά βρίσκεται η πραγματική ουσία και σε ποια, απλώς, η εικόνα.

Η Geely, πάντως, είναι από τις κινεζικές εταιρείες που ξεχωρίζουν για την πρώτη. Το όνομά της μπορεί να μην είναι (ακόμη) αναγνωρίσιμο στο ευρύ κοινό, ωστόσο τα επιτεύγματά της ανά τον κόσμο, αλλά και η ίδια η επιρροή της στον κλάδο, είναι ήδη τεράστια. Και το χαρτοφυλάκιο των μαρκών της, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις Volvo, Polestar, Lotus, Lynk & Co, Zeekr και smart (μέσω κοινοπραξίας με τη Mercedes), το επιβεβαιώνει περίτρανα.

Το σίγουρο είναι ότι η Geely –που πλέον εκπροσωπείται και επίσημα στην ελληνική αγορά μέσω της νεοσύστατης Geo Mobility Hellas– ήρθε για να μείνει. Και στην προσπάθειά της αυτή, είναι φυσικό να ξεκινά τον εμπορικό της βηματισμό με άρμα ένα ηλεκτρικό SUV, το οποίο έχει κάνει τα πάντα για να πείσει περισσότερο με το «περιεχόμενο» και τις τεχνολογίες του και λιγότερο με άσκοπες υπερβολές και βαρύγδουπες υποσχέσεις.

GEELY EX5: ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Με μήκος 4,615 μ., το νέο EX5 τοποθετείται εξ ορισμού ανάμεσα στα τυπικά SUV των κατηγοριών C και D. Συνδυάζοντας σουηδικά σχεδιαστικά πρότυπα (οι δεσμοί με τη Volvo δεν κρύβονται…) με στοιχεία που παραπέμπουν στην ιταλική σχολή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η εταιρεία, το νέο EV της Geely δεν προκαλεί το μάτι. Αντίθετα, επενδύει στην αρμονία και στο ρευστό και αρκούντως αεροδυναμικό σχήμα των γραμμών του. Είναι αιχμηρό όσο χρειάζεται στο εμπρός μέρος, ενώ την ίδια ώρα εκμεταλλεύεται το μεγάλο μεταξόνιο των 2,75 μ. προκειμένου να εξασφαλίζει ένα κομψό και ανάγλυφο προφίλ. Χαμηλών τόνων και ευρωπαϊκών επιρροών είναι και το πίσω μέρος, όπου η διαμήκης LED μπάρα προσδίδει στην κατασκευή κύρος και δυναμισμό. Δομικά, το ΕΧ5 πατά με αυτοπεποίθηση στη γνωστή πλατφόρμα GEA της Geely, που μπορεί να υποστηρίξει όχι μόνο ηλεκτρικά, αλλά και υβριδικές και range-extender προτάσεις, ενώ βασικό στοιχείο της κατασκευής του είναι η αρχιτεκτονική Cell-to-Body, στην οποία η μπαταρία αποτελεί δομικό στοιχείο του πλαισίου.

Εσωτερικά, η μινιμαλιστική σχεδίαση έχει τον πρώτο λόγο, ως ακόμα μία σκανδιναβική κληρονομιά. Το κάπως περίεργο σε σχήμα τιμόνι, η κεντρική οθόνη αφής των 15,4 ιντσών στο μέσο του ταμπλό, η μακρόστενη των 10,2 ιντσών εμπρός από τον οδηγό, το πλούσιο σε πληροφόρηση head-up-display των 13,8 ιντσών της έκδοσης Tech της δοκιμής μας και το vegan δέρμα σε καθίσματα και επενδύσεις, σε συνδυασμό με τα μαλακά στην πλειονότητά τους πλαστικά, συνθέτουν έναν τυπικό για τα δεδομένα των σύγχρονων e-SUV εσωτερικό διάκοσμο, που για την περίσταση κερδίζει επιπλέον πόντους και με τον εντυπωσιακά πλήρη εξοπλισμό του. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως τα μπουτόν στο τιμόνι και ο περιστροφικός επιλογέας στην κεντρική κονσόλα που αυξομειώνει την ένταση του ηχοσυστήματος και κατόπιν πίεσης στο κέντρο του ενεργοποιεί shortcuts για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, την ταχύτητα του ανεμιστήρα ή ακόμα και την επιλογή της εικόνας φόντου στο infotainment, σχεδόν τα πάντα ελέγχονται και… αποφασίζονται μέσω της μεγάλης κεντρικής οθόνης. H τελευταία έχει εύχρηστο και κατανοητό interface, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει άμεση απόκριση. Για τους πιο «προχωρημένους», υπάρχει και η δυνατότητα φωνητικών εντολών, που απλοποιεί ακόμα περισσότερο τα πράγματα.

Χωροταξικά, η καμπίνα του EX5 έχει να επιδείξει υψηλά επιτεύγματα. Τα εμπρός καθίσματα διαθέτουν λειτουργία μασάζ, είναι κλιματιζόμενα, προσφέρουν υψηλά επίπεδα άνεσης και στηρίζουν σωστά το σώμα (σ.σ.: του συνοδηγού, μάλιστα, διαθέτει και ηλεκτρικά αναδιπλούμενο υπoπόδιο στο επίπεδο εξοπλισμού Tech). Ανάλογα, οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν με τη σειρά τους άφθονο χώρο για το κεφάλι και τα πόδια τους, ως αποτέλεσμα του μεγάλου μεταξονίου αλλά και του επίπεδου πατώματος. Από εκεί και πέρα, καλοδεχούμενοι είναι και οι 33 στο σύνολο αποθηκευτικοί χώροι που βρίσκονται διάσπαρτοι στο εσωτερικό του ΕΧ5. Σε αυτούς περιλαμβάνεται και ένα αναδιπλούμενο συρτάρι-κουτί ακριβώς κάτω από το πίσω κάθισμα, με χωρητικότητα 14 λίτρων. Μολαταύτα, τα μαντάτα δεν είναι ανάλογα χαρμόσυνα όσον αφορά τον χώρο αποσκευών, ο οποίος είναι μεν πρακτικός, ωστόσο η χωρητικότητά του δεν υπερβαίνει τα μόλις 410 λίτρα. Frunk δεν υφίσταται, ενώ κάτω από το διπλό δάπεδο του πορτ μπαγκάζ υπάρχει ένας κρυφός χώρος αποθήκευσης αντικειμένων με όγκο 51 λίτρα.

ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ GEELY EX5

Η πλατφόρμα GEA στην οποία βασίζεται το ΕΧ5, υποστηρίζει ηλεκτρικό κύκλωμα 400V και μια μπαταρία ιόντων λιθίου με χημεία LFP. Αυτός ο συσσωρευτής, ο οποίος φέρει την ονομασία Short Blade, προσφέρει έως και 3.500 κύκλους φόρτισης ή μακροζωία για 1.000.000 χλμ., σύμφωνα με την Geely, μεταφέροντας για την περίσταση 60,22 kWh ηλεκτρικής ενέργειας. Υποστηρίζει φόρτιση AC στα 11 kW, όπως και η πλειονότητα των ανταγωνιστών του, αλλά και DC, που δεν ξεπερνά όμως τα μόλις 100 kW, προφανώς για λόγους που σχετίζονται με την αντοχή και τη διάρκεια ζωής της. Για την κίνηση του ΕΧ5, η Geely έχει επιλέξει ένα προηγμένο σύστημα «11 σε 1», που ενσωματώνει μεταξύ άλλων την κεντρική μονάδα ελέγχου, το σύστημα διαχείρισης της μπαταρίας, τον φορτιστή, τη μετάδοση και φυσικά το ίδιο το ηλεκτρομοτέρ. Το τελευταίο κινεί τους εμπρός τροχούς και τα 1.700+ κιλά του αμαξώματος, παρέχοντας μέγιστη ισχύ 218 ίππων και ροπή 320 Nm.

Στον δρόμο δεν χρειάζεται πολλή ώρα προκειμένου να διαπιστώσεις ότι το νέο EX5 φτιάχτηκε με πρωταρχικό γνώμονα την άνεση. Με ένα set-up που είναι εν γένει μαλακό (και γραμμική επιτάχυνση με τέρμα γκάζι, που δεν κολλά την πλάτη σου στο κάθισμα, παρά τα μόλις 6,9 δλ. που απαιτούνται για το «0-100»), δεν θα γείρει υπερβολικά στις στροφές, ενώ στην πόλη η ανάρτηση με τα γόνατα Μακφέρσον εμπρός και τους πολλαπλούς συνδέσμους πίσω θα «σβήσει» τις αναρίθμητες κακοτεχνίες των δρόμων με τρόπο που δύσκολα θα βρει επικριτές. Συνολικά, το ΕΧ5 θυμίζει πολλά ευρωπαϊκά EV στον τρόπο που «καταπίνει» τα χιλιόμετρα στο ταξίδι, προσφέροντας συγχρόνως μια premium οδηγική εμπειρία και αύρα σε κάθε μετακίνηση, και απόλυτη ησυχία χάρη και στην προσεγμένη αεροδυναμική. Εντός πόλης, δυνατότητα one pedal οδήγησης δεν υπάρχει (ας όψεται η κινεζική νομοθεσία…), με τον οδηγό ωστόσο να μπορεί να διαλέξει ανάμεσα σε τέσσερις επιλογές όσον αφορά την ένταση της αναγεννητικής πέδησης (Auto, Low, Medium και High), σε τρία προγράμματα λειτουργίας του συστήματος μετάδοσης κίνησης (Eco, Comfort, Sport) και σε δύο ρυθμίσεις για την αίσθηση των φρένων (Comfort και Sport). Τα τελευταία στέκονται στο ύψος των απαιτήσεων, όπως και το τιμόνι, το οποίο όμως δεν θα εμπνεύσει για το κάτι παραπάνω αναφορικά με το επίπεδο πληροφόρησης. Και η κατανάλωση; Οδηγώντας χωρίς υπερβολές εν μέσω καύσωνα, οι τιμές που είδαμε κυμάνθηκαν από 17 kWh εντός πόλης και έως και 20 kWh σε μεικτές συνθήκες και σε πιο «ανοιχτό» δρόμο για κάθε 100 χλμ. Ρεαλιστικά, αυτό μεταφράζεται σε αυτονομία από 300 έως και 350 χλμ. Τιμές που σίγουρα δεν εισάγουν… καινά δαιμόνια στην κατηγορία των μεσαίων e-SUV.

GEELY EX5: ΑΞΙΟΠΡΟΣΕΚΤΟ

Το νέο ΕΧ5 καταφέρνει να θέσει σοβαρή υποψηφιότητα προκειμένου να διακριθεί και στη χώρα μας μέσα στο πολύχρωμο, σήμερα, ψηφιδωτό των ηλεκτρικών SUV της μεσαίας κατηγορίας. Αναντίρρητα, είναι εμφανίσιμο εξωτερικά, χωρίς να προκαλεί, καλοφτιαγμένο στο εσωτερικό ως προς την απτή ποιότητα, ευρύχωρο για έως και πέντε επιβάτες και, φυσικά, όσο ταχύ πρέπει, συνθέτοντας έτσι ένα ολοκληρωμένο προφίλ που δύσκολα μπορεί κανείς να προσπεράσει. Συγχρόνως, είναι ιδιαίτερα άνετο κατά την οδήγηση σε όλα τα τερέν και εξοπλισμένο με ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, ακόμα και στη βασική έκδοση Pro των 34.990 € (σ.σ.: τιμή χωρίς την προωθητική ενέργεια των 2.000 € της ελληνικής αντιπροσωπείας για τους πρώτους 100 αγοραστές και την προβλεπόμενη κρατική επιδότηση των 3.000 €). Ταυτόχρονα, επιδεικνύει και μια ισορροπημένη και ώριμη, θα έλεγε κανείς, οδική συμπεριφορά, χωρίς αιχμηρές γωνίες. Ο μικρός για τα δεδομένα του μεγέθους του χώρος αποσκευών, η όχι και τόσο «πειστική» αυτονομία, αλλά και η μέτρια με βάση τον ανταγωνισμό μέγιστη ισχύς φόρτισης σε παροχή συνεχούς ρεύματος σίγουρα δεν μπορούν να σταθούν εμπόδιο στο εμπορικό του διάβα. Πολύ περισσότερο δε να αμαυρώσουν τις συνολικά υψηλές επιδόσεις ενός καθ’ όλα σύγχρονου EV, και μάλιστα σε κάθε του πτυχή, το οποίο καταφέρνει να εστιάσει με απόλυτο ρεαλισμό στην ουσία και όχι μόνο στο «φαίνεσθαι».

ΥΠΕΡ Άνεση ανάρτησης, Εξοπλισμός, Χώροι επιβατών

ΚΑΤΑ Αυτονομία, Χώρος αποσκευών

GEELY EX5

ΙΣΧΥΣ: 218 ίπποι

ΡΟΠΗ: 320 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μίας σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 60,22 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.615 x 1.830 × 1.670 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.750 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 410 λίτρα + 51 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.715

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 6,9 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 175 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 17,5 kWh/100 χλμ.

AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ: 325 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ 0-100% (AC): 6 ώρες (11 kW)

ΦΟΡΤΙΣΗ 30-80% (DC): 20 λεπτά (100 kW)

ΤΙΜΗ*: 34.990 € (Pro), 36.990 (Tech)

* Δεν περιλαμβάνεται προωθητικό πρόγραμμα 2.000 € για τους πρώτους 100 αγοραστές και κρατική επιδότηση 3.000 € του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 4».

Φωτογραφίες: Γιάννης Κουσκούτης