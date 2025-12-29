Δοκιμάζουμε το νέο KGM Musso Grand 2.2D 4WD Auto

Η αρένα των pick-up μοντέλων αποκτά έναν νέο παίχτη -το Musso Grand της KGM- που φιλοδοξεί να κερδίσει την προσοχή και την εμπιστοσύνη του κοινού όχι μόνο με βασικό άρμα την τιμή του.

Τα πάσης λογής pick-up έχουν διανύσει κάμποσο δρόμο (κυριολεκτρικά και μεταφορικά) τα τελευταία χρόνια· και από παραδοσιακά εργαλεία αυστηρά για αγρότες και επαγγελματική, εν γένει, χρήση έχουν αναδειχθεί πλέον σε πολυτάλαντα οικογενειακά οχήματα, με ουκ ολίγες ανέσεις και ευκολίες, τις οποίες συναντά κανείς και σε προτάσεις της αγοράς που ανήκουν εξ ορισμού στην πολυσχιδή κατηγορία των Sport Utility Vehicles.

Έτσι, τα αυτοκίνητα του συγκεκριμένου είδους, και ειδικότερα εκείνα με την «διπλή» καμπίνα επιβατών, καταφέρνουν να συνδυάζουν σε ζηλευτές θα έλεγε κανείς αναλογίες τις υψηλές ικανότητες μεταφοράς φορτίου στην καρότσα τους με στοιχεία άνεσης και ασφάλειας επιβατικών οχημάτων, χωρίς ταυτόχρονα να κλείνουν την πόρτα στον εκτός δρόμου χαρακτήρα που τα έκανε εξαρχής ξεχωριστά. Σε αυτό ακριβώς το «περιβάλλον» τοποθετείται σήμερα και το νέο Musso Grand της KGM, ένα διπλοκάμπινο pick-up με σύγχρονη τεχνολογία, κορυφαία πρακτικότητα και ιδιαίτερα προσιτή τιμή.

Εκτός και εντός

Αυτό που κάνει το Musso Grand να ξεχωρίζει από την πρώτη στιγμή είναι η σχεδίαση του αμαξώματος – που αισίως φτάνει σε μήκος τα 5,4 μ. Η μεγάλη μάσκα με τις οριζόντιες λωρίδες και τα μοντέρνα LED φώτα καταφέρνουν να προσδίδουν στο pick-up της KGM μια επιβλητική παρουσία στον δρόμο. Από εκεί και πέρα, μπαίνοντας στην καμπίνα, η πρώτη εντύπωση είναι αυτή της ποιότητας και της χρηστικότητας. Το ταμπλό είναι σχεδιασμένο με γνώμονα τη λειτουργικότητα, και όχι τον εντυπωσιασμό, με αρκετά τμήματά του να απαρτίζεται από μαλακά πλαστικά που προσδίδουν μια συγκρατημένη premium αίσθηση – κάτι όχι πάντα αυτονόητο στην κατηγορία.

Ο πίνακας οργάνων και η κεντρική οθόνη έχουν αμφότερες διαγώνιο 12,3 ίντσες, γεγονός που προσδίδει μια σύγχρονη αίσθηση στην καμπίνα. Η οθόνη αφής για το σύστημα πολυμέσων είναι εύκολη στη χρήση και προσφέρει όλα τα σύγχρονα στοιχεία συνδεσιμότητας που θα αναζητήσει κανείς (Apple CarPlay, Android Auto), ενώ κάτω από αυτή υπάρχει μια καλαίσθητη επιφάνεια αφής για την ρύθμιση και λειτουργία του διζωνικού κλιματισμού. Με τη σειρά τους, τα καθίσματα είναι άνετα, ακόμη και για μεγάλα ταξίδια, ενώ οι χώροι για μικροαντικείμενα κρίνονται απόλυτα επαρκείς. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με τους διαθέσιμους χώρους για τους πίσω επιβάτες, που δεν θα προβληματίσουν ακόμα και όσους ξεπερνούν σε ανάστημα τα 1,8 μ.

Αναμφίβολα, ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του Musso Grand βρίσκεται λίγο πιο… πίσω. Με μήκος που φτάνει τα 1,61 μ., πλάτος 1,57 μ. και ύψος λίγο παραπάνω από μισό μέτρο, η καρότσα του νέου pick-up της KGM είναι από τις μεγαλύτερες ανάμεσα στα διπλοκάμπινα μοντέλα της αγοράς – και ως εκ τούτου είναι ικανή να χωρέσει δύο ευρωπαλέτες σε εγκάρσια διάταξη. Ταυτόχρονα, το σκληρό προστατευτικό πλαστικό που καλύπτει όλη την επιφάνειά της, σε συνδυασμό με τα άγκιστρα στερέωσης φορτίου, την παρουσία παροχής ρεύματος με τάση 12V για την τροφοδοσία εργαλείων και το μεγάλο άνοιγμα της βαριάς πίσω πόρτας, αποδεικνύουν ότι η KGM δεν συμβιβάστηκε όσον αφορά τόσο την πρακτικότητα όσο και τις πραγματικές δυνατότητες μεταφοράς φορτίου (σ.σ.: 870 κιλά στην αυτόματη έκδοση της δοκιμής μας) που προσφέρει στον σύγχρονο επαγγελματία το νέο Musso Grand.

Με πετρελαιοκίνητη καρδιά

Κάτω από το καπό του αυτοκινήτου ζει ένας 4κύλινδρος κινητήρας ντίζελ, με τούρμπο φυσικά και χωρητικότητα 2,2 λίτρων που αποδίδει 202 ίππους και ροπή 444 Nm. Στην πράξη, αυτή η μονάδα, παρά τις ταπεινές της προδιαγραφές, αφήνει πολύ καλές εντυπώσεις με την πολιτισμένη λειτουργία της, ακόμη και όταν πιέζεται. Στην έκδοση της δοκιμής μας μάλιστα συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων που υπογράφει η ιαπωνική Aisin. Αν και «ευαίσθητο» στον τρόπο που αντιδρά στο ξαφνικό πάτημα του γκαζιού στο αυτόματο πρόγραμμα, προσφέρει ομαλές αλλαγές στις καθημερινές μετακινήσεις, καθώς και δυνατότητα σειριακής λειτουργίας, μέσω ενός μικρού διακόπτη που βρίσκεται στο αριστερή πλευρά του ευμεγέθη επιλογέα. Σε ότι αφορά τις επιδόσεις του όλου πακέτου στον τομέα της κατανάλωσης, τα πάντα εξαρτώνται από το φορτίο που κουβαλάς και τον τρόπο χρήσης του οχήματος. Έτσι, σε ήπιους ρυθμούς κίνησης εντός και εκτός πόλης και με την καρότσα άδεια, οι μέσες απαιτήσεις μπορούν να περιοριστούν αβίαστα στα μόλις 7 λίτρα για κάθε 100 χλμ. – τιμή που δεν θα υπερβεί την ένδειξη «10» για την ίδια ακριβώς απόσταση σε πιο απαιτητικές συνθήκες εργασίας.

Στο δρόμο, το Musso Grand ξεδιπλώνει ένα ευχάριστο οδηγικό ποιόν. Η ανάρτηση με πίσω άξονα πολλαπλών συνδέσμων (στις δύο πλουσιότερες εκδόσεις LX και DLX) εξασφαλίζει μια ποιότητα κύλισης ανάλογη ενός επιβατικού οχήματος, με τις χαρακτηριστικές αναπηδήσεις που συνήθως συναντά κανείς στα pick-up οχήματα να είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Ταυτόχρονα, στο ταξίδι, ο ήχος του κινητήρα που φτάνει στην καμπίνα είναι φιλτραρισμένος, ενώ σε επαρχιακούς δρόμους με στροφές δεν εμπνέει με τον σπορ χαρακτήρα του – τουλάχιστον όχι στον βαθμό που τον συναντά κανείς σε ένα Ford Ranger, για παράδειγμα. Κι αυτό, εξαιτίας των αισθητών κλίσεων του πλαισίου και της μέτριας πληροφόρησης που μεταφέρεται στα χέρια του οδηγού μέσω του υποβοηθούμενου τιμονιού. Ωστόσο, ο τελευταίος ουδέποτε θα προβληματιστεί, με τις οποίες αντιδράσεις στο λάθος ή σε ολισθηρές επιφάνειες, να είναι ήπιες και προβλέψιμες.

Όταν η άσφαλτος δώσει τη θέση της στο χώμα, το Musso Grand επιβεβαιώνει πως τα pick-up δεν είναι απλώς εργαλεία μεταφοράς φορτίων. Με ένα αμάξωμα που βασίζεται σε ένα ανθεκτικό πλαίσιο τύπου σκάλας με 220 χλστ. απόσταση από το έδαφος, κίνηση στους πίσω ή και στους τέσσερις τροχούς και παρουσία «κοντών» σχέσεων (όλα εύκολα επιλέξιμα μέσω ενός πρακτικού περιστροφικού επιλογέα που βρίσκεται στην κονσόλα), η πρόσφυση και η σταθερότητα σε πιο δύσκολες συνθήκες κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα – οι μόνοι περιορισμοί που μπορούν να τεθούν εδώ είναι από τα ασφάλτινα ελαστικά.

Εν κατακλείδι

Σε μια εξειδικευμένη, αν μη τι άλλο, κατηγορία οχημάτων, στην οποία τα διπλοκάμπινα pick-up της ελληνικής αγοράς έρχονται από ψηλά σε επίπεδο κόστους, το νέο Musso Grand είναι εδώ για να κάνει τη διαφορά. Προσφέροντας όλα όσα χρειάζεται ο επαγγελματίας σε επίπεδο χώρων και… μεταφορών, το Musso Grand, σε συνδυασμό με τετρακίνηση και αυτόματο κιβώτιο, κοστίζει 37.990 ευρώ στην έκδοση LX και 38.990 ευρώ στην πιο πλούσια και κορυφαία της γκάμας DLX, όπως αυτή της δοκιμής μας. Οι τιμές του τετρακίνητου pick-up, όταν συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήων, ορίζονται στα 34.990 ευρώ (Pro) και 36.490 ευρώ (LX και DLX). Συνολικά, πρόκειται για μια πρόταση που αξίζει προσοχής· όχι μόνο για την εξαιρετική σχέση τιμής-αξίας, αλλά και για το γεγονός ότι καταφέρνει να παντρεύει την πρακτικότητα ενός εργαλείου δουλειάς με την άνεση που παραπέμπει σε σύγχρονο SUV. Και μάλιστα χωρίς βαριές δηλώσεις ή φτηνούς εντυπωσιασμούς.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: β/κ ντίζελ e-XDi

ΚΥΒΙΣΜΟΣ (β/κ): 2.157 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ: 202 ίπποι/3.800 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ: 441 Nm/1.600-2.600 σ.α.λ.

ΚΙΝΗΣΗ: Στους πίσω τροχούς και κατ’ επιλογή στους τέσσερις + κοντές σχέσεις

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο 6 σχέσεων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Άξονας πέντε συνδέσμων

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 5.405 x 1.950 x 1.855 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 3.210 χλστ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ: 1.610 x 1.570 x 570 χλστ.

ΒΑΡΟΣ: 2.120 – 2.205 κιλά

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ: 220 χλστ.

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 11,3 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 172 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 8,5 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 235 γρ./χλμ.

ΤΙΜΗ: Από 37.990 ευρώ (έκδοση 4WD Auto LX)

Φωτογραφίες: Γιάννης Κουσκούτης