Δοκιμάζουμε το νέο Leapmotor B03X Max

Με όπλο την τιμή και όχι μόνο, η Leapmotor επεκτείνεται τώρα στα πιο λαοφιλή λημέρια της κατηγορίας των αμιγώς ηλεκτρικών B-SUV με άρμα το νέο B03X.

Η Leapmotor ανήκει σε μία σχετικά νέα κάστα κατασκευαστών από την Κίνα που ιδρύθηκε μόλις στα μέσα της περασμένης δεκαετίας, ενώ ξεκίνησε να δραστηριοποιείται με απτά προϊόντα στο χώρο των τεσσάρων τροχών όχι νωρίτερα από το 2019. Ωστόσο, το σημείο καμπής για την κινεζική εταιρεία ήρθε τέσσερα χρόνια αργότερα, και συγκεκριμένα το 2023, όταν ο πολυσυλλεκτικός από πλευράς εμπορικών σημάτων όμιλος Stellantis απέκτησε το 20% του μετοχικού της κεφαλαίου με στόχο την «ένταξη» της άγνωστης έως τότε μάρκας -που αλλού;- στην Ευρώπη. Άρμα της όλης προσπάθειας αποτέλεσε μία νεοσύστατη και σχεδόν «ισοβαρής» κοινοπραξία, η Leapmotor International, στην οποία οι Κινέζοι κατέχουν μερίδιο όχι μεγαλύτερο από 49%.

Το πρώτο κύμα λανσαρίσματος νέων μοντέλων για την Ευρώπη ξεκίνησε περί τα τέλη του 2024 από τα… άκρα, περιλαμβάνοντας ένα «μικρό» αυτοκίνητο πόλης, το T03, και ένα μεγάλο D-SUV, το C10, αμφότερα με αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης. Σχεδόν έναν χρόνο αργότερα, η κινεζική μάρκα διεύρυνε την προϊοντική της παρουσία στη Γηραιά Ήπειρο με το B10, ένα C-SUV μηδενικών εκπομπών, ενώ σήμερα εμπλουτίζει περαιτέρω τη γκάμα της με το πισωκίνητο χάτσμπακ B05 και το προσθιοκίνητο B03X, ένα ολοκαίνουργιο και προσθιοκίνητο για την περίσταση B-SUV με ηλεκτρική καρδία. Το… φιλόδοξο αυτό μοντέλο είναι και το αντικείμενο της δοκιμής αυτής, και μάλιστα στην ισχυρότερη έκδοση των 197 ίππων, η οποία τροφοδοτείται από την μεγαλύτερη εκ των δύο διαθέσιμων μπαταριών της γκάμας.

Το θεαθήναι

Με μήκος 4,27 μ., πλάτος 1,81 μ., ύψος 1,635 μ. και μεταξόνιο 2,605 μ., το B03X τοποθετείται στο άνω άκρο της κατηγορίας των B-SUV, βασιζόμενο δομικά στην νέα πλατφόρμα Α της Leapmotor. Από την πρώτη κιόλας ματιά, η σχεδίαση του μοντέλου ακολουθεί μια σχετικά απλή προσέγγιση και λογική, με καμπύλες επιφάνειες και ένα αμάξωμα που αποκτά μια σαφώς πιο τετραγωνισμένη μορφή στο πίσω μέρος. Μολαταύτα, καταφέρνει να έχει μια διακριτή ταυτότητα σε επίπεδο αισθητικής. Αφενός χάρη στα φωτιστικά σώματα με τη χαρακτηριστική «χαμογελαστή» υπογραφή τους που σίγουρα προσθέτει μια παιχνιδιάρικη νότα, αφετέρου χάρη σε συγκεκριμένα στιλιστικά γνωρίσματα και πινελιές όπως η μαύρη μεσαία και πίσω κολόνα, τα μαύρα προστατευτικά που διακοσμούν τους θόλους των τροχών, αλλά και η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται για την αναγραφή -και μάλιστα ολογράφως- του ονόματος του κατασκευαστή χαμηλά στον εμπρός προφυλακτήρα. Επιπλέον, ενδεικτική των προθέσεων της εταιρείας είναι και η υιοθέτηση μεγάλων γυάλινων επιφανειών, οι οποίες προσθέτουν πολύτιμους πόντους τόσο σε αισθητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Εκ των έσω

Η πρώτη εντύπωση από την καμπίνα του B03X είναι θετική. Σε πρώτη φάση, αυτό οφείλεται στην ποιότητα συναρμογής της, η οποία συνδυάζεται με την επιλογή και εγκατάσταση προσεγμένων σε αφή υλικών. Έτσι, τα περισσότερα σημεία με τα οποία έρχονται σε επαφή οι επιβάτες είναι μαλακά, ενώ ακόμη και τα σκληρότερα πλαστικά στο άνω τμήμα του ταμπλό, τα οποία είναι «ντυμένα» με μαλακή επένδυση, έχουν αξιοπρεπέστατο φινίρισμα. Από εκεί και πέρα, ο λογική του μινιμαλισμού έχει ανάλογα πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο οδηγός κάθεται σωστά, και σχετικά ψηλά, με καλή ορατότητα προς τα εμπρός (όχι όμως και προς τα πίσω, εξαιτίας του στενού παραθύρου της πέμπτης πόρτας), ενώ στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει η οθόνη αφής των 14,6 ιντσών με ανάλυση 2,5K HD. Μπροστά από τον εκάστοτε χειριστή, ακριβώς πίσω από το «δίμπρατσο» τιμόνι, βρίσκεται ένας μακρόστενος ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8 ιντσών. Το σύστημα που υποστηρίζει το ψηφιακό ποιόν του Β03Χ είναι το Leap OS 4.0 Plus, το οποίο αξιοποιεί τη δυναμική του επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 8155 και υποστηρίζει ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto, πλοήγηση με ενημερώσεις κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο και αναβαθμίσεις λογισμικού μέσω διαδικτύου.

Η μεγάλη οθόνη του Β03Χ (στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις) δυστυχώς δεν εγγυάται από μόνη της και την καλύτερη εμπειρία χρήσης και διαβίωσης. Με εξαίρεση τους διακόπτες για τα ηλεκτρικά παράθυρα στις πόρτες και τα μπουτόν, αλά Tesla, στο τιμόνι, η παντελής απουσία φυσικών διακοπτών σημαίνει αυτόματα ότι ακόμη και βασικές λειτουργίες απαιτούν αναζήτηση στο μενού της κεντρικής οθόνης. Αυτό από μόνο του μεταφράζεται σε απόσπαση προσοχής από τον δρόμο κατά την διάρκεια της οδήγησης. Παράλληλα, η απόκριση του συστήματος δεν είναι πάντοτε άμεση, ενώ τα σχετικά μικρά εικονίδια και οι γραμματοσειρές δεν αξιοποιούν όσο θα έπρεπε τις διαθέσιμες… ίντσες. Η φωνητική υποβοήθηση, από τη μεριά της, δεν λειτουργεί πάντοτε με την απαιτούμενη ακρίβεια. Έτσι, η ψηφιακή προσέγγιση προσφέρει μεν μία λιτή και σύγχρονη εικόνα, ωστόσο στερεί πολύτιμους πόντους σε θέματα χρηστικότητας και ευκολίας στη χρήση.

Αντίθετα, σε ότι αφορά την πρακτικότητα και τους χώρους, το Β03Χ παίρνει υψηλή βαθμολογία. Οι διάσπαρτοι και 33 στο σύνολο αποθηκευτικοί χώροι στην καμπίνα κάνουν ευκολότερη τη ζωή των επιβατών στην καθημερινότητα, ενώ η δυνατότητα αναδίπλωσης των εδράνων των πίσω καθισμάτων (όπως σε μια καρέκλα σινεμά) και της πλάτης του αντίστοιχου του συνοδηγού αυξάνουν την ευελιξία μεταφοράς αντικειμένων με μεγαλύτερο όγκο ή μήκος. Με αντικειμενικά κριτήρια, στη δεύτερη σειρά καθισμάτων, δύο ενήλικες θα βολευτούν με χαρακτηριστική άνεση, με το επίπεδο δάπεδο να διευκολύνει και τη φιλοξενία ενός τρίτου επιβάτη για μικρότερες διαδρομές. Ακόμη πιο εντυπωσιακός είναι ο χώρος αποσκευών του Β03Χ. Η «βασική» χωρητικότητα των 405 λίτρων (1.605 λίτρα με την πλήρη αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων) συμπληρώνεται από έναν επιπλέον χώρο 105 λίτρων κάτω από το δάπεδο, ο οποίος διαθέτει τάπα αποστράγγισης έτσι ώστε να καθαρίζεται εύκολα μετά το πλύσιμο. Ακριβώς όπως συμβαίνει καιρό τώρα με τον αντίστοιχο αποθηκευτικό χώρο του Ford Puma Gen-E.

Στην πρίζα

Η παλέτα του B03X περιλαμβάνει δύο διακριτές εκδόσεις ως προς την μπαταρία και την απόδοση του συστήματος κίνησης, αλλά και ισάριθμα επίπεδα εξοπλισμού. Την εκκίνηση σε κάθε περίπτωση ορίζει η παραλλαγή Life, η οποία τροφοδοτείται στην βασική εκδοχή του μοντέλου από έναν ηλεκτροκινητήρα εγκατεστημένο μπροστά απόδοσης 177 ίππων και μπαταρία 39,8 kWh. Στην έκδοση Max, η ίδια μονάδα κίνησης «ανεβαίνει» σε ισχύ στους 197 ίππους (σ.σ.: η ροπή παραμένει σταθερή και ακλόνητη στα 200 Nm), ενώ ψηλότερα κοιτά και ο συσσωρευτής ενέργειας, επίσης με χημεία LFP, ο οποίος φτάνει σε χωρητικότητα τις 53 kWh. Εκτός από το εξοπλιστικό επίπεδο Life, η top-end έκδοση Max του B03X διατίθεται και με το πλουσιότερο πακέτο Design. Αλλά για όλα αυτά θα μιλήσουμε εκτενέστερα στη συνέχεια.

Επιστρέφοντας στο τεχνικό κομμάτι αξίζει να σταθούμε στη δυνατότητα φόρτισης της μπαταρίας σε παροχή AC με μέγιστη ισχύ 11 kW, σε όλες τις εκδόσεις. Από εκεί και πέρα, στην έκδοση με την μικρότερη μπαταρία, η ταχεία φόρτιση DC υποστηρίζεται έως τα 100 kW, ενώ στη μεγαλύτερη, όπως αυτή της δοκιμής μας, έως τα 133 kW. Σε αυτό το σενάριο, η αναπλήρωση της μπαταρίας με ενέργεια από το 30% έως το 80% απαιτεί 16 λεπτά, χρόνος ιδιαίτερα ανταγωνιστικός για την κατηγορία. Παράλληλα, η λειτουργία V2L του B03X επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών από την μπαταρία, προσθέτοντας έναν ακόμη πόντο στην πρακτικότητα. Ακόμα πιο σημαντική ενδεχομένως είναι η παρουσία αντλίας θερμότητας σε όλες τις παραλλαγές του μοντέλου, η οποία περιορίζει τις ενεργειακές απαιτήσεις του συστήματος κλιματισμού, ιδίως σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Εντός πόλης…

Οι επιδόσεις που προσφέρει ο ηλεκτροκινητήρας της έκδοσης Max είναι επαρκείς. Οι 197 ίπποι του εξασφαλίζουν άνετη και απρόσκοπτη μετακίνηση μέσα στην πόλη και ικανοποιητικές επιταχύνσεις μακριά από αυτή, παρά το βάρος της κατασκευής, που φτάνει σύμφωνα με την Leapmotor τα 1.625 κιλά. Χωρίς επομένως να διεκδικεί σπορ δάφνες, η ισχύς «ξεδιπλώνεται» πάντοτε γραμμικά, ακόμα και όταν ο οδηγός επιλέξει την πιο ισχυρή από τις τρεις διαθέσιμες παραμετροποιήσεις της μονάδας κίνησης. Και αυτό είναι κάτι που επιβεβαιώνεται και με την γλώσσα των αριθμών, με το B03X Max να σταματά να επιταχύνει στα 160 χλμ./ώρα, ενώ χρειάζεται ούτε λίγο ούτε πολύ 8,6 δλ. για το τυπικό σπριντ από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα.

Από εκεί και πέρα, η λειτουργία οδήγησης με ένα πεντάλ και η… προσφορά στον οδηγό τριών επιπέδων ανάκτησης ενέργειας διευκολύνουν σημαντικά την κίνηση στην πόλη. Μικρή παραφωνία εδώ αποτελεί το γεγονός ότι το one-pedal ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται μόνο σε κατάσταση ακινησίας του οχήματος και μόνο όταν ο επιλογέας κίνησης βρίσκεται στη θέση P. Σε κάθε περίπτωση, το μικρό SUV της Leapmotor δείχνει το καλύτερό του πρόσωπο στην πόλη. Σε αυτή, η καλή περιμετρική ορατότητα, η ευελιξία και ο κύκλος στροφής των μόλις 10 μ. κάνουν τους ελιγμούς εύκολους. Στο συγκεκριμένο περιβάλλον κίνησης, ο οδηγός θα δει συχνά καταναλώσεις πέριξ των ενδείξεων 11 και 12, γεγονός που εξασφαλίζει πρακτικά ένα εύρος κινήσεων εντός πόλης της τάξης των 440 με 450 χλμ. Έξω από αυτή μοιραία, οι απαιτήσεις αυξάνονται. Επί του προκειμένου, κατά τη διάρκεια της δοκιμής μας, οι μέσες απαιτήσεις σε ηλεκτρική ενέργεια κυμάνθηκαν στις 15 με 16 kWh για κάθε 100 «μικτά» χιλιόμετρα. Αυτό μεταφράζεται σε πραγματική εμβέλεια κίνησης με μια πλήρη φόρτιση από 330 έως 350 χλμ.

…αλλά και εκτός

Σε αντίθεση, για παράδειγμα, με το μικρό Τ03, ένα όχημα που προορίζεται για χρήση εντός πόλης, το Β03Χ είναι ένα αυτοκίνητο με το οποίο μπορεί να κινηθεί κανείς απρόσκοπτα και μακριά της. Εκεί, το B03X δείχνει χωρίς περιστροφές ότι προτεραιότητά του είναι η ευκολία μετακίνησης και η άνεση και όχι στην οδηγική απόλαυση. Η ανάρτηση (με διάταξη αποτελούμενη από γόνατα Μακφέρσον εμπρός και ημιάκαμπτο άξονα πίσω) απορροφά αποτελεσματικά ανωμαλίες και λακκούβες κρατώντας στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ξεκούραστους τους επιβάτες. Μολαταύτα, η εικόνα δεν είναι εξίσου θετική σε όλες τις συνθήκες. Παρά τους 18άρηδες τροχούς και τα καλής ποιότητας ελαστικά στα οποία «πατούσε» το αυτοκίνητο της δοκιμής μας, όταν ο ρυθμός ανέβει, η ισχύς του κινητήρα μπορεί να δυσκολευτεί να περάσει ομαλά στον δρόμο, ιδιαίτερα όταν ο οδηγός βυθίσει απότομα το πεντάλ του γκαζιού. Την ίδια στιγμή, ως απόρροια της μαλακού set-up της ανάρτησης, αυξημένες είναι και οι κλίσεις του αμαξώματος στα πιο «σφικτά» κομμάτια του οδικού δικτύου.

Αυτό που σίγουρα προβληματίζει περισσότερο απ’ όλα είναι το τιμόνι. Η αίσθησή του, ακόμη και στο «Σπορ» πρόγραμμα, είναι υπέρ το δέον ελαφριά, με αποτέλεσμα να μην παρέχει την πληροφόρηση που θα περίμενε κανείς. Παρ’ ότι πρόκειται για ένα ηλεκτρικό B-SUV με προβλέψιμη εν γένει συμπεριφορά, η ασαφής αίσθηση του συστήματος διεύθυνσης περιορίζει σημαντικά την εμπιστοσύνη του οδηγού, σε αντίθεση με τα φρένα, τα οποία διαθέτουν επαρκή δύναμη και αναλογικότητα.

Περί τιμών και εξοπλισμού

Το νέο Leapmotor B03X διατίθεται στην έκδοση Max, σε συνδυασμό με δύο επίπεδα εξοπλισμού και τιμή που διαμορφώνεται αντίστοιχα στα 25.490 ευρώ (Life) και 26.990 ευρώ (Design), χωρίς την κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ και συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας προωθητικής ενέργειας της Italian Motion. Η βασική Life διαθέτει στάνταρ αυτόματο κλιματισμό, αντλία θερμότητας, τιμόνι που ρυθμίζεται τηλεσκοπικά και διαθέτει δερμάτινη επένδυση, καθώς και υφασμάτινα καθίσματα με χειροκίνητη ρύθμιση έξι κατευθύνσεων για τον οδηγό. Περιλαμβάνονται επίσης ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8 ιντσών και κεντρική οθόνη αφής 14,6 ιντσών με συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto, online πλοήγηση και ηχοσύστημα έξι ηχείων. Παράλληλα, διαθέτει αυτόματους προβολείς LED, ζάντες 18 ιντσών και μπάρες οροφής, ενώ για την ασφάλεια φροντίζουν επτά αερόσακοι και ένα πακέτο 21 συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης, πολλά από τα οποία αποδεικνύονται αρκετά παρεμβατικά. Στα στοιχεία πρακτικότητας συγκαταλέγονται τα πίσω καθίσματα με αναδίπλωση 40:60, οι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, οι πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, καθώς και η δυνατότητα αμφίδρομης παροχής ενέργειας V2L.

Από τη μεριά της η Design διαθέτει δερμάτινα καθίσματα, ενώ εκείνο του οδηγού αποκτά ηλεκτρικές ρυθμίσεις έξι κατευθύνσεων. Ταυτόχρονα, τα εμπρός προσφέρουν και θέρμανση. Θερμαινόμενο είναι και το τιμόνι, ενώ οι εξωτερικοί καθρέφτες αναδιπλώνονται ηλεκτρικά και αυτόματα με το κλείδωμα/ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου. Όπως μας έχει συνηθίσει η Leapmotor, αυτό πραγματοποιείται όταν η σχετική κάρτα πλησιάσει στην επιφάνεια NFC που βρίσκεται στον αριστερό εξωτερικό καθρέπτη. Επιπλέον, προστίθενται αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες, ατμοσφαιρικός φωτισμός 64 χρωμάτων και ηχοσύστημα 12 ηχείων. Η Design διαθέτει, επίσης, κάμερες περιμετρικής θέασης 360° και αισθητήρες παρκαρίσματος γύρω από το αυτοκίνητο. Στον εξοπλισμό της, τέλος, περιλαμβάνονται ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, αντί των αντίστοιχης διαμέτρου ατσάλινων της Life.

Εν κατακλείδι

Το νέο B03X έχει ισχυρά επιχειρήματα προκειμένου να διακριθεί στον εμπορικό στίβο των αμιγώς ηλεκτρικών B-SUV, στον οποίο μπαίνουν πλέον ολοένα και περισσότεροι κατασκευαστές. Εκτός από το αδιαμφισβήτητο VFM που το διακρίνει και αναμένεται να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εμπορική σταδιοδρομία του, προσφέρει ανταγωνιστικούς χώρους για επιβάτες και αποσκευές, πλήρη εξοπλισμό ακόμα και στη βασική έκδοση, ενώ ταυτόχρονα αποδεικνύεται αρκετά οικονομικό σε κατανάλωση, πρακτικό στη χρήση και συμβίωση, αλλά και όσο άνετο χρειάζεται στην καθημερινότητα. Ωστόσο, δεν απευθύνεται στους οδηγούς που αναζητούν έντονες… συγκινήσεις πίσω από το τιμόνι αλλά σε ένα κοινό όπου η ευκολία οδήγησης και η άνεση έχουν τον πρώτο λόγο.

LEAPMOTOR B03X MAX

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 η/κ

ΚΙΝΗΣΗ: Εμπρός

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 197 ίπποι

ΡΟΠΗ: 200 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα Μακφέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 53 kWh (LFP)

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.270×1.810×1.635 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.605 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 510-1.605 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.625 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 8,6 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 160 χλμ./ώρα

ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ AC: 11 kW

ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ DC: 133 kW

ΦΟΡΤΙΣΗ ΑC 30-80%: 3 ώρες και 10 λεπτά

ΦΟΡΤΙΣΗ DC 30-80%: 16 λεπτά

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (WLTP): 382 χλμ.

ΜΕΣΗ AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ: 340 χλμ.

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 15,5 kWh/100 χλμ.

ΤΙΜΗ: Από 25.490 (Life, χωρίς επιδότηση KH3)

Φωτογραφίες: Γιάννης Αλμπανέλλης