Δοκιμάζουμε το νέο Volkswagen T-Roc 1.5 eTSI 116 PS

Κάποιες αλλαγές γίνονται για να διορθωθούν τα κακώς κείμενα του παρελθόντος και άλλες για να δηλώσουν ότι ήρθε η ώρα να ανέβεις επίπεδο — και στην περίπτωση του νέου T-Roc συμβαίνει ξεκάθαρα το δεύτερο.

Όταν μια συνταγή που έχει αποδείξει την αξία και την ανθεκτικότητά της αποφασίζει να γυρίσει σελίδα περνώντας στη δεύτερη κατά σειρά γενιά, το πρώτο ερώτημα που γεννάται στο μυαλό όλων είναι ένα: ποιος ο λόγος να παραδώσει τώρα την σκυτάλη και ποια πραγματική ανάγκη κρύβεται πίσω από την απόφαση των δημιουργών της να την αντικαταστήσουν; Στην περίπτωση του T-Roc, η απάντηση έχει δύο σκέλη, άμεσα συνδεδεμένα με την επικαιρότητα αλλά και την ίδια την στρατηγική της Volkswagen.

Το σίγουρο είναι ότι με τη νέα γενιά, το T‑Roc ανεβαίνει κατηγορία, αποκτά μία πιο προηγμένη πλατφόρμα και -μαζί με όλα αυτά- ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις, καλύτερους χώρους, αναβαθμισμένη ποιότητα και περισσότερες τεχνολογίες. Με αυτή την προσέγγιση «ανωτατοποίησης», η γερμανική εταιρεία πετυχαίνει ταυτόχρονα δύο καίριους για την ίδια και την αγορά στόχους· αφενός να αναβαθμίσει συνολικά ένα γεννημένο best-seller που από το 2017 μέχρι και σήμερα μετρά πάνω από 2 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, αφετέρου να διαφοροποιήσει με περισσότερη πλέον ευκρίνεια και «καθαρότητα» την πρότασή της απέναντι στα μικρότερα πλέον T‑Cross και Taigo, τα οποία καλούνται τώρα να καλύψουν τις entry‑level απαιτήσεις της κατηγορίας B-SUV. Έτσι, το νέο T‑Roc δεν επιχειρεί απλώς να «πάρει αποστάσεις» μέσα στην οικογένεια Volskwagen, αλλά ταυτόχρονα να διεκδικήσει ένα πιο premium προφίλ απευθυνόμενο σ’ ένα κοινό που πολύ απλά θέλει ακόμα… περισσότερα.

Εκτός και εντός

Δομημένο πάνω στο εγνωσμένης αξίας δάπεδο MQB evo του Volkswagen Group, το νέο T-Roc διαθέτει εντελώς νέο παρουσιαστικό, εμπνευσμένο τόσο από την ηλεκτρική οικογένεια «ID», όσο και από τα μεγαλύτερα συμβατικά SUV της μάρκας, όπως τα Tiguan και Tayron. Με μήκος 4.372 χλστ., είναι τώρα κατά 120 χλστ. μεγαλύτερο από τον προκάτοχό του, ενώ την ίδια ώρα το μεταξόνιό του έχει σκαρφαλώσει στα 2.629 χλστ. (+30 χλστ.). Από εκεί και πέρα, το νέο T-Roc έχει πλάτος 1.828 χλστ. (+9 χλστ.) και ύψος 1.562 χλστ. (+9 χλστ.). Και για να το «τοποθετήσει» κανείς εντός της μάρκας, αξίζει να αναφέρουμε ότι το τρέχον T-Cross έχει μήκος 4.135 χλστ. (-238 χλστ.), ενώ η αντίστοιχη τιμή για τη νέα γενιά του Volkswagen Tiguan που κυκλοφόρησε πέρσι φτάνει τα 4.539 χλστ. (+166 χλστ.). Σημειώστε επίσης ότι το νέο T-Roc είναι και σημαντικά πιο αεροδυναμικό, με τον τον σχετικό συντελεστή οπισθέλκουσας (από 0,29) να εμφανίζεται βελτιωμένος κατά 10% σε σύγκριση με εκείνον του απερχόμενου μοντέλου.

Μεγάλα βήματα έχουν γίνει όχι μόνο έξω αλλά και στο εσωτερικό του νέου T-Roc που πλέον ξεπερνά τα συμβατικά όρια της κατηγορίας του τοποθετούμενο κάπου ανάμεσα στα παραδοσιακά B-SUV και τα μεγαλύτερα C-SUV. Εδώ, τα υψηλής ποιότητας υλικά, ο καθαρός σχεδιασμός και οι καινοτόμες τεχνολογίες έχουν τον πρώτο λόγο συνθέτοντας ένα συνολικά αναβαθμισμένο και ευχάριστο περιβάλλον. Ενδεικτική μάλιστα του άλματος όσον αφορά την προσλαμβάνουσα ποιότητα είναι η υιοθέτηση μιας υφασμάτινης δομής στο άνω τμήμα του ταμπλό. Βέβαια, στα χαμηλότερα τμήματα του τελευταίου, τα πλαστικά παραμένουν στην πλειοψηφία τους σκληρά σε αφή, διαθέτοντας όμως πολύ καλή συναρμογή και αίσθηση. Από εκεί και πέρα, η καμπίνα του νέου T-Roc υιοθετεί ουκ ολίγες λεπτομέρειες από τα μεγαλύτερα Tiguan και Tayron, ενώ προσφέρει -ασυνήθιστα για την κατηγορία- ακόμα και head-up display. Επιπλέον, οι τεχνολογίες με επίκεντρο τον χρήστη περιλαμβάνουν το νέο Digital Cockpit της Volkswagen με διαγώνιο 8 ή 10 ίντσες, το οποίο συνδυάζεται με κεντρική οθόνη αφής 10,3 ή 12,9 ιντσών.

Στους νεοτερισμούς αξίζει να σταθεί κανείς τόσο στην «επιστροφή» των απτικών πλήκτρων στο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών, όσο και στην εγκατάσταση στην κεντρική κονσόλα ενός πιεζο-περιστροφικού διακόπτη μέσω του οποίου μπορεί κανείς να αυξομειώνει εύκολα στις εκδόσεις Trend και Life την ένταση του ηχοσυστήματος και στην εναπομείνασα Style της μικρής έκδοσης των 116 ίππων να επιλέγει συγχρόνως τόσο τα drive modes όσο και το είδος του ατμοσφαιρικού φωτισμού 30 χρωμάτων της καμπίνας σε συνδυασμό με την ανάλογη διάταξη του ψηφιακού πίνακα οργάνων. Η… μανία δε των Γερμανών με τον ήχο καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι η έντασή του μπορεί αν ελεγχθεί με δύο ακόμα τρόπους· αφενός μέσω των μπουτόν στο τιμόνι, αφετέρου μέσου του γνώριμου απτικού slider που βρίσκεται κάτω ακριβώς από την κεντρική οθόνη. Εκατέρωθεν εξακολουθούν να βρίσκονται οι αντίστοιχες επιφάνειες για την ρύθμιση της θερμοκρασίας του κλιματισμού. Από εκεί και πέρα, κάθε τι σχετικό με τις επιμέρους επιλογές και ρυθμίσεις του τελευταίου απαντάται πλέον «εντός» της οθόνης αφής – κάτι που δεν αποδεικνύεται ό,τι πιο πρακτικό στην καθημερινότητα. Ευτυχώς, οι διακόπτες για τα ηλεκτρικά παράθυρα στην πλευρά το οδηγού είναι… τέσσερις, ενώ ιδιαίτερα, αλλά και σε εύκολα προσβάσιμη θέση, είναι και τα νέα εσωτερικά χερούλια για το άνοιγμα των θυρών. Επιπλέον, πολύ καλή δουλειά έχει γίνει και στη διάταξη της κεντρικής κονσόλας, που είναι καθαρή σε σχεδίαση διαθέτοντας στη βασική της δομή -εκτός από τον πιεζο-περιστροφικό επιλογέα που αναφερθήκαμε προηγουμένως- μια εύχρηστη επιφάνεια για ασύρματη φόρτιση smartphone, δύο ποτηρθήκες και δύο μόλις μπουτόν, το ένα ένα για την εκκίνηση του eTSI και το άλλο για την ενεργοποίηση του ηλεκτρικού χειρόφρενου. Και ο επιλογέας κίνησης; Όπως στα περισσότερα νέα μέλη της οικογένειας Volkswagen, ο τελευταίος έχει μετακομίσει πίσω από την δεξιά πλευρά του τιμονιού, το οποίο ενσωματώνει στα οριζόντια μπράτσα του τα γνώριμα paddles για τον χειροκίνητο έλεγχο της διαδοχής των 7 σχέσεων του DSG κιβωτίου – που είναι και η μοναδική επιλογή σε όλα τα T-Roc.

Η αύξηση των διαστάσεων του αμαξώματος επέδρασε ευεργετικά στον τομέα των χώρων. Μπορεί ο τρίτος πίσω επιβάτης να μην ταξιδεύει το ίδια άνετα σε σχέση με τους άλλους δύο, εντούτοις ο «αέρας» για τα πόδια και τα κεφάλια όλων είναι μεγάλος – και σίγουρα αισθητά βελτιωμένος σε σχέση με το παρελθόν. Ταυτόχρονα, σημαντικά είναι τα οφέλη και στον διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο λίγα εκατοστά πιο πίσω, με την «στάνταρ» χωρητικότητα του πορτ μπαγκάζ να φτάνει τα 475 λίτρα (+30 λίτρα). Ο τελευταίος έχει ταυτόχρονα χαμηλό κατώφλι φόρτωσης, πάτωμα που μπορεί να ρυθμιστεί σε δύο διαφορετικά ύψη, καθώς και επαρκή χώρο ακόμα πιο χαμηλά για την μόνιμη φιλοξενία του εφεδρικού τροχού ανάγκης.

Στο δρόμο με σύμμαχο τον γνωστό 1.500άρη eTSI κινητήρα

Και οι δύο παραλλαγές των 116 ή 150 ίππων του γνωστού eTSI κινητήρα της Volkswagen συνεργάζονται με μια μπαταρία ιόντων λιθίου 48V και μια ενσωματωμένη μίζα/γεννήτρια, η οποία παρέχει επιπλέον 14 kW ισχύος και 56 Nm ροπής. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 4κύλινδρος 1.5 TSI evo2, ο οποίος αποτελεί την μοναδική προς ώρας καρδιά των συστημάτων κίνησης του T-Roc δεύτερης γενιάς (σ.σ.: για τις full hybrid των 100 και 136 kW θα πρέπει να περιμένει κανείς μέχρι τις αρχές του 2027), διαθέτει μεταξύ άλλων υπερσυμπιεστή VTG (μεταβλητή γεωμετρία τουρμπίνας), σύστημα απενεργοποίησης κυλίνδρων ΑCTplus, ψεκασμό υψηλής πίεσης έως και 350 bar, χιτώνια κυλίνδρων με επικάλυψη πλάσματος για χαμηλότερες εσωτερικές τριβές, καθώς και έμβολα με χυτά κανάλια ψύξης για βελτιστοποίηση της καύσης. Ταυτόχρονα, λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές του κύκλου Miller (βλ. πρόωρο κλείσιμο των βαλβίδων εισαγωγής με υψηλή συμπίεση), με το μείγμα βενζίνης-αέρα να λειτουργεί με απόδοση λάμδα 1 σε όλο το εύρος περιστροφής. Έτσι, ο eTSI δεν λειτουργεί ούτε με πολύ πλούσιο (υπερβολική βενζίνη) ούτε με πολύ φτωχό μείγμα (υπερβολικό οξυγόνο), καθώς το καύσιμο καίγεται πλήρως και καθαρά.

Εμείς στη διαθέσιμη μας έχουμε την μικρότερη από τις δύο εκδόσεις παραλλαγές του eTSI κινητήρα. Που μόνο… μικρός δεν αποδεικνύεται στην πράξη, καθώς τα 220 Nm του που αποδίδονται ήδη από τις 1.500 σ.α.λ., σε συνδυασμό με το «πουσάρισμα» που προσφέρει στις χαμηλο-μεσαίες στροφές το mild-hybrid σύστημα (που όμως δεν προσφέρει τη δυνατότητα να κινηθείς αμιγώς ηλεκτρικά) και την έξυπνη διάταξη των σχέσεων του 7τάχυτου «διπλόδισκου» κιβωτίου καταφέρνουν να χαρίζουν το απαραίτητο μπρίο και τη δέουσα για τις περιστάσεις σπιρτάδα στην καθημερινότητα. Από εκεί και πέρα, η όποια υστέρησή του (σε ισχύ) θα φανεί μόνο στις πολύ υψηλές στροφές και με πλήρες φορτίο – και πάλι όμως ο «μικρός» eTSI θα τα βγάλει πέρα χωρίς να αγκομαχά και χωρίς να αφήνει ποτέ ξεκρέμαστο τον οδηγό του. Σε ότι αφορά την κατανάλωση και με δεδομένο ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν ήπια «εξηλεκτρισμένο» κινητήρα, τα 7,8 λίτ./100 χλμ. που «είδαμε» καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμής μας μόνο ως αρνητική επίδοση δεν μπορεί να θεωρηθεί.

Στο δρόμο, το T-Roc δεν είναι ένα ψηλωμένο Golf R, αλλά ένα «γήινο» SUV με συγκροτημένο οδηγικό προφίλ, χωρίς οξείες γωνίες. Ο άσσος στο μανίκι του είναι σίγουρα η ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων στον πίσω άξονα, που είναι στάνταρ σε όλα τα T-Roc προσφέροντας ήπιες αντιδράσεις στο όριο και πολύ καλή προβλεψιμότητα όσον αφορά τις τάσεις της ουράς, ακόμα και στην υπερβολή ή την λάθος αρχική εκτίμηση του οδηγού με τους εμπρός τροχούς υπό γωνία. Προσθέστε εδώ τόσο το «ούτε σφικτό, ούτε μαλακό» set-up της ανάρτησης που ουδέποτε θα ταλαιπωρήσει τους επιβάτες, όσο και το σαφές σε αίσθηση πηδάλιο προκειμένου να έχετε μια ακόμα πιο ολοκληρωμένη εικόνα της φιλικής και απροβλημάτιστης εν γένει εικόνας του γερμανικού SUV στον τομέα της οδικής συμπεριφοράς. Την ίδια στιγμή, το T-Roc αποδεικνύεται σταθερό… και ακλόνητο και στην ευθεία, όπου θα ταξιδέψει χωρίς πρόβλημα και με πολύ καλή ποιότητα κύλισης για ώρες. Λεπτομέρειες μεν, αλλά θα θέλαμε μία λίγο καλύτερη αίσθηση από το πεντάλ του φρένου (ας όψεται η ανάκτηση ενέργειας κατά την πέδηση…) αλλά και ένα περισσότερο «επικοινωνιακό» πηδάλιο όταν οι ρυθμοί ανέβουν.

Ας μιλήσουμε για τιμές, εξοπλισμό και… χρώματα

Η γκάμα αποτελείται από τη βασική έκδοση Trend που δίνει έμφαση στο χαμηλό κόστος, την Life που ποντάρει στη λειτουργικότητα και στην άνεση, καθώς και από την Style που αντίστοιχα τονίζει χαρακτηριστικά όπως η σχεδίαση και η τεχνολογία (σ.σ.: η R-Line αποτελεί προνόμιο αποκλειστικά για το νέο T-Roc με τον 1.500άρη κινητήρα των 150 ίππων).

Στο T–Roc Trend των 28.590€ ο εξοπλισμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 7 αερόσακους, προβολείς LED, ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, ράγες οροφής σε μαύρο χρώμα, συστήματα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας, Side Assist, Front Assist, Lane Assist, Rear Cross Trafic Assist και Front Cross Traffic Assist, αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω, Cruise Control, Keyless Go και οθόνη 10,3 ιντσών για το σύστημα infotainment με wireless-app connect. To αντίστοιχο Τ-Roc Life των 29.790€ περιλαμβάνει επιπλέον 17άρες ζάντες αλουμινίου, Adaptive Cruise Control, κλιματισμό τριών ζωνών Air Care Climatronic, φωτιζόμενες εξωτερικές χειρολαβές, καθίσματα με οσφυϊκή στήριξη, fold-flat κάθισμα συνοδηγού, infotainment με οθόνη 12,9 ιντσών, Digital Cockpit με οθόνη 8 ιντσών, κάμερα οπισθοπορείας και ασύρματη φόρτιση κινητού. Τέλος, για το T–Roc Style των 32.290 ευρώ, όπως αυτό της δοκιμής μας, προσθέστε επιπλέον ζάντες 18 ιντσών, ασημί ράγες οροφής, διχρωμία αμαξώματος, προβολείς LED Performance, φωτιζόμενα λογότυπα εμπρός πίσω, δυνατότητα επιλογής drive mode και εσωτερικού φωτισμού με φωτιζόμενα i-panel, KESSY Advanced, Digital Cockpit Pro με οθόνη 10 ιντσών, καθίσματα Active Info Display Pro Ergo Active με λειτουργία μασάζ και χειμερινό πακέτο με θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και τιμόνι.

Τέλος, έξι είναι τα διαθέσιμα χρώματα αμαξώματος, τα Pure White, Wolf Gray, καθώς και τα νέα Canary Yellow (χωρίς έξτρα χρέωση), Flamed Red, Celestial Blue και Grenadilla Black).

Volkswagen T-Roc 1.5 eTSI 116 PS

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: β/κ και mild-hybrid

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.498 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ (β/κ): 116 ίπποι/5.000-6.000 σ.α.λ

ΡΟΠΗ (β/κ): 220 Nm/1.500-3.000 σ.α.λ.

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

ΚΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο διπλού σμπλέκτη 7 σχέσεων

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ: 4.372×1.828×1.562 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.629 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 475 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.465 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 10,6 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 197 χλμ./ώρα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 7,8 λτ./100 χλμ.

ΤΙΜΗ: Από 28.590 ευρώ (Trend)

Φωτογραφίες: Γιάννης Κουσκούτης