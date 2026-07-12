Δοκιμάζουμε το Renault 4 E-Tech Electric 52 kWh 150: Νοσταλγία 2.0

Μετά την πρόσφατη και επιτυχημένη αναβίωση του Renault 5, οι Γάλλοι περνούν στην αμέσως επόμενη «πίστα».

H Renault διανύει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και δημιουργικές περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της. Την ώρα που άλλοι κατασκευαστές πασχίζουν να δημιουργήσουν τους δικούς τους μύθους, οι Γάλλοι απλώς ανοίγουν το «ντουλάπι» της ιστορίας τους και επαναφέρουν στο σήμερα τους παλιούς. Το έκαναν πρόσφατα με το Renault 5 και σήμερα το επαναλαμβάνουν, με την ίδια μάλιστα τόλμη και με περισσότερη ενδεχομένως γοητεία, με το Renault 4.

Και αν το πρώτο δικαίως ξεχωρίζει για τον αστικό fun-to-drive χαρακτήρα του, το δεύτερο καλείται να αναλάβει έναν αρκετά διαφορετικό ρόλο στην προϊοντική φαρέτρα των Γάλλων, άμεσα συνδεδεμένο με πιο πεζές και οικογενειακές παραμέτρους, όπως η πρακτικότητα και οι χώροι. Για την περίσταση και για να επιτύχει τους νέους της στόχους στο πλαίσιο της ηλεκτρικής εποχής της αυτοκίνησης, η Renault έρχεται να αξιοποιήσει την ιστορία του πάλαι ποτέ εμβληματικού μοντέλου με τις πάνω από 8 εκατ. πωλήσεις παγκοσμίως ως αφετηρία και όχι ως αυτοσκοπό, προκειμένου να δημιουργήσει ένα μοντέρνο, ελκυστικό και βέβαια ηλεκτρικό crossover μήκους 4,14 μ., το οποίο βασίζεται σε σύγχρονα συστατικά.

Με νοσταλγία

Σε επίπεδο αισθητικής, οι αναφορές στο παρελθόν βρίσκονται παντού. Για καλή τύχη όλων, όμως, οι σχεδιαστές της Renault δεν υπέπεσαν στην παγίδα του ρετρό-φολκλόρ, με το νέο 4 E-Tech Electric, τουλάχιστον εξωτερικά, να είναι σύγχρονο, «καθαρό» και δίχως φιοριτούρες και περιττές υπερβολές. Σίγουρα δεν θα το μπερδέψεις με κάποιο άλλο. Η φωτιζόμενη μάσκα είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό στιλιστικό στοιχείο στο σύγχρονο «κατρέλ». Σε αυτήν, οι στρογγυλεμένοι προβολείς και το φωτιζόμενο περίγραμμα και λογότυπο της Renault δημιουργούν μία από τις πιο αναγνωρίσιμες «υπογραφές» της γαλλικής εταιρείας. Ακόμα πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι το γεγονός ότι η συγκεκριμένη επιφάνεια αποτέλεσε μια πραγματική τεχνολογική πρόκληση, καθώς πρόκειται για ένα ενιαίο στοιχείο, συνολικού μήκους 1,45 μ., που σμιλεύτηκε ειδικά για το συγκεκριμένο μοντέλο.

Οι αναφορές στο παρελθόν απαντώνται, φυσικά, και στο υπόλοιπο αμάξωμα. Το χαρακτηριστικό πίσω πλαϊνό παράθυρο του αρχικού «4», οι ανάγλυφες γραμμές στις πόρτες, οι σχεδιαστικές λεπτομέρειες στους προφυλακτήρες, η οροφή και τα κάθετα πίσω φωτιστικά σώματα θυμίζουν διαρκώς την ιστορία του μοντέλου, χωρίς όμως ποτέ να μετατρέπουν το νέο 4 E-Tech Electric σε σύγχρονο… μουσείο. Σε κάθε περίπτωση, η Renault δεν περιορίστηκε στη νοσταλγία, δημιουργώντας ένα αυτοκίνητο με σύγχρονες αναλογίες και παρουσία στον δρόμο που τραβά μεμιάς τα βλέμματα, χωρίς να φωνάζει.

Με χωροταξικό αέρα

Τεχνολογικά, η πλατφόρμα RGEV Small αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία έχει «χτιστεί» το νέο Renault 4 E-Tech Electric. Και φυσικά πρόκειται για την ίδια αρχιτεκτονική που χρησιμοποιεί και το ηλεκτρικό «5άρι», προσαρμοσμένη για την περίσταση ώστε να εξυπηρετεί διαφορετικές ανάγκες. Έτσι, το μεταξόνιο των 2,624 μ. (+84 χλστ. σε σχέση με το R5) συμβάλλει καθοριστικά ώστε οι πίσω επιβάτες να μετακινούνται άνετα διαθέτοντας «αέρα» 16,4 εκ. για τα γόνατά τους, ενώ ο χώρος για το κεφάλι τους, χάρη και στη λεπτότερη επένδυση της οροφής, αποδεικνύεται γενναιόδωρος, ακόμα και για υψηλόσωμους. Ωστόσο, το άνοιγμα των πίσω θυρών είναι σχετικά στενό. Την ίδια στιγμή, ο χώρος αποσκευών των 420 λίτρων (σε αυτά περιλαμβάνονται και τα 55 λίτρα του υποδαπέδιου διαμερίσματος που προορίζεται για την αποθήκευση καλωδίων φόρτισης ή άλλων αντικειμένων) είναι από μόνος του αρκετός για να τραβήξει την προσοχή.

Η πραγματική αξία του, όμως, εντοπίζεται στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάστηκε. Το κατώφλι φόρτωσης, για παράδειγμα, βρίσκεται σε απόσταση μόλις 61 εκ. από το έδαφος, περίπου 10 εκ. χαμηλότερα από τον μέσο όρο της κατηγορίας, ενώ η πίσω πόρτα, όπως και στο αρχέτυπο Renault 4, φτάνει μέχρι τον προφυλακτήρα, διευκολύνοντας τη φόρτωση βαριών αντικειμένων. Επιπλέον, η ηλεκτρική της λειτουργία διευκολύνει το άνοιγμα και το κλείσιμο. Από εκεί και πέρα, οι κρίκοι πρόσδεσης, οι γάντζοι για σακούλες και οι πρόσθετοι αποθηκευτικοί μικροχώροι υπογραμμίζουν έτι περαιτέρω τη χρηστική φιλοσοφία του μοντέλου. Σημαντική επίσης είναι και η δυνατότητα αναδίπλωσης του καθίσματος του συνοδηγού. Για πρώτη φορά σε ηλεκτρικό μοντέλο της Renault, η πλάτη διπλώνει πλήρως, δημιουργώντας μια επίπεδη επιφάνεια. Έτσι, το μέγιστο μήκος φόρτωσης μπορεί κάλλιστα να φτάσει στη δεξιά μεριά έως και τα 2,2 μ., επιτρέποντας τη μεταφορά αντικειμένων όπως σανίδες του σερφ. Ταυτόχρονα, η καμπίνα του σύγχρονου «4» προσφέρει 23,3 λίτρα αποθηκευτικών χώρων, εκ των οποίων τα 9,2 λίτρα βρίσκονται στη δεύτερη σειρά καθισμάτων.

Από εκεί και πέρα, η σχεδίαση του εσωτερικού είναι σύγχρονη – και γνώριμη ασφαλώς. Οι υφές, τα υλικά και οι χρωματικές επιλογές δημιουργούν, όπως και στο «πέντε», μια ατμόσφαιρα η οποία διαφέρει από τη μινιμαλιστική λογική που κυριαρχεί σε πολλά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μπροστά από τον οδηγό βρίσκεται ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων με διαγώνιο 10,3 ιντσών (ή 7 ιντσών στο εισαγωγικό επίπεδο εξοπλισμού evolution), ενώ στο κέντρο δεσπόζει η οθόνη του συστήματος πολυμέσων των 10,1 ιντσών. Το σύστημα OpenR Link με Google built-in αποτελεί στάνταρ χαρακτηριστικό, με τη λειτουργία Google Maps, τις φωνητικές εντολές μέσω Google Assistant και την πρόσβαση στο οικοσύστημα εφαρμογών του Google Play να δημιουργούν μια γνώριμη ψηφιακή εμπειρία που δεν απαιτεί εξοικείωση… ημερών.

Εξίσου σημαντικό, επίσης, είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι της Renault δεν έπεσαν στην παγίδα της λογικής «όλα σε μία οθόνη». Έτσι, φυσικοί διακόπτες για βασικές λειτουργίες, όπως η «ομαδική» απενεργοποίηση επιλεγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού μέσω του μπουτόν My Safety Switch στα αριστερά και ο έλεγχος του κλιματισμού κάτω από την κεντρική οθόνη, εξακολουθούν να λάμπουν διά της παρουσίας τους στο εσωτερικό. Κάτι που ακούγεται αυτονόητο, αλλά δυστυχώς δεν είναι πλέον. Από εκεί και πέρα, σε επίπεδο απτής ποιότητας, πολύ δύσκολα μπορεί κανείς να εντοπίσει αστοχίες, ενώ εργονομικά το μοναδικό φάουλ, όπως και στα περισσότερα νέα μοντέλα της Renault, εντοπίζεται πίσω από το τιμόνι και συγκεκριμένα στους τρεις μοχλοδιακόπτες στα αριστερά του, οι οποίοι ενδεχομένως να προβληματίσουν αρκετούς οδηγούς. Τουλάχιστον, σε πρώτη επαφή. Έτσι, με πρόθεση να επιλέξεις το «D» προκειμένου να κινηθείς προς τα εμπρός, είναι πολύ πιθανό να ενεργοποιήσεις τη λειτουργία των καθαριστήρων…

Με έμφαση στην πρακτικότητα

Η έκδοση που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη χώρα μας είναι σίγουρα η μεγαλύτερη εκ των δύο διαθέσιμων, όπως αυτή της δοκιμής μας. Χωρίς να… περιφρονούμε την εισαγωγική των 28.900 ευρώ με τη «40άρα» μπαταρία και τον κινητήρα των 120 ίππων, η μεγαλύτερη είναι σίγουρα η πλέον ενδεδειγμένη. Μεταξύ άλλων, διαθέτει ισχυρότερο ηλεκτροκινητήρα, με ισχύ 150 ίππων και ροπή 245 Nm, που περνούν φυσικά στους εμπρός τροχούς, και συνοδεύεται από μπαταρία ιόντων λιθίου με ενεργειακό αποθηκευτικό περιεχόμενο 52 kWh. Συν τοις άλλοις, και πέρα από τη θεωρητική αυτονομία των 409 χλμ., προσφέρει και ταχύτερη φόρτιση σε παροχή DC, η οποία παραμένει συγκρατημένη για τα μέτρα της κατηγορίας, φτάνοντας τα 100 kW, έναντι των μόλις 80 kW της μικρότερης διαθέσιμης. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι παραλλαγές του γαλλικού crossover υποστηρίζουν φόρτιση V2L και εξοπλίζονται στάνταρντ με αντλία θερμότητας, που αποδεικνύεται το ίδιο χρήσιμη τόσο το καλοκαίρι όσο και τον χειμώνα.

Στην πράξη, οι επιδόσεις της «μεγάλης» έκδοσης δεν προκαλούν δέος. Όμως, αυτό δεν ήταν ποτέ το ζητούμενο. Άλλωστε, το ηλεκτρικό Renault 4 των 150 ίππων, που παραμένει σχετικά ελαφρύ για τα δεδομένα του μεγέθους του (από 1.462 έως 1.521 κιλά, ανάλογα με τον εξοπλισμό), δεν σχεδιάστηκε ως hot-hatch που κυνηγά τις επιδόσεις. Στόχος του, και σε επίπεδο συμπεριφοράς στον δρόμο, είναι να γίνει αυτό που υπήρξε και ο πρόγονός του: ένα voiture à vivre. Ή, αλλιώς, ένα αυτοκίνητο για τη ζωή. Κι αν το Renault 5 E-Tech Electric είναι ένα αυτοκίνητο που σε κάνει να χαμογελάς όταν το οδηγείς, τότε το Renault 4 E-Tech Electric είναι εκείνο που σε κάνει να το απολαμβάνεις επειδή μπορεί να σε εξυπηρετήσει οδηγικά σχεδόν σε κάθε περίσταση. Υπό αυτό το πρίσμα, η άμεση απόκριση του ηλεκτροκινητήρα και η διαθέσιμη ροπή από το… μηδέν κάνουν τις προσπεράσεις εύκολη υπόθεση. Ειδικά εντός και πέριξ της πόλης, κινείται με μια αίσθηση αβίαστης άνεσης, δείχνοντας πιο γρήγορο από όσο υποδηλώνουν οι αριθμοί. Όπως τα 8,2 δλ. που απαιτούνται για το «0-100» ή τα μόλις 150 χλμ./ώρα της τελικής του ταχύτητας. Από πλευράς κατανάλωσης και σε μεικτές συνθήκες χρήσης, τα 330 με 350 χλμ. θεωρούνται ένας ρεαλιστικός στόχος, με μέσες απαιτήσεις κοντά στις 15 kWh για κάθε 100 χλμ. Σε αστικές διαδρομές, βέβαια, η αυτονομία μπορεί να αυξηθεί αισθητά, προσεγγίζοντας σε ιδανικές συνθήκες τις πιστοποιημένες τιμές.

Μπορεί το σύγχρονο «4άρι» να μη διαθέτει, όπως ο πρόγονός του, διαφορετικό μεταξόνιο στην αριστερή και στη δεξιά πλευρά του –ως απόρροια της πίσω ανάρτησης με τις διάσημες πλέον ράβδους στρέψης που ήταν τοποθετημένες οριζόντια, η μια πίσω από την άλλη, κάτω από το πάτωμα–, εντούτοις εφοδιάζεται με μια προηγμένη διάταξη πολλαπλών συνδέσμων, την οποία γνωρίσαμε στο σύγχρονο «5». Αναγνωρίζοντας πολύ καλά τον all-arounder χαρακτήρα του «4» σε επίπεδο συμπεριφοράς στον δρόμο, οι Γάλλοι επέλεξαν για την περίσταση ένα σαφώς πιο ήπιο set-up σε ότι αφορά τα ελατήρια και τα αμορτισέρ σε σχέση με το πιο σπορτίφ «5», με στόχο να ενισχύσουν τα επίπεδα άνεσης. Και τα κατάφεραν. Το σύγχρονο «κατρέλ» ταξιδεύει πιο αφράτα από το νεότερο «5», με την ανάρτηση να απορροφά τις ανωμαλίες, χωρίς ωστόσο να δημιουργεί ασάφειες όταν ο οδηγός αποφασίσει να ζητήσει το κάτι παραπάνω. Στα ατού του 4 E-Tech Electric συγκαταλέγεται τόσο η ποιότητα κύλισης όσο και η σαφήνεια του πηδαλίου του, που παραμένει αρκούντως βαρύ και γρήγορο, με μόλις 2,6 στροφές από άκρη σε άκρη. Καλοδεχούμενη είναι και η προσθήκη, για πρώτη φορά σε EV της Renault, της δυνατότητας οδήγησης με ένα πεντάλ και προσδιορισμού της έντασης της αναγεννητικής πέδησης μέσω paddles, σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα, σε όλες τις εκδόσεις πλην της βασικής evolution.

Με άποψη

Το Renault 4 E-Tech Electric πετυχαίνει κάτι που αποδεικνύεται δυσκολότερο από όσο φαίνεται. Είναι συμπαθητικό στην όψη, χωρίς να βασίζεται αποκλειστικά στη νοσταλγία, ενώ ταυτόχρονα είναι πιο πρακτικό από το Renault 5, πιο… οικογενειακό στη χρήση του και αρκετά ολοκληρωμένο στον συγκεκριμένο τομέα, ώστε να αποτελέσει το μοναδικό αυτοκίνητο ενός νοικοκυριού. Σίγουρα δεν είναι το πιο γρήγορο ηλεκτρικό B-SUV της αγοράς, ούτε εκείνο με τη μεγαλύτερη αυτονομία. Δεν είναι καν το πιο φθηνό. Είναι όμως ένα από τα πιο ισορροπημένα στην κατηγορία του, όπου όλο και περισσότερα EV μοιάζουν να κατασκευάζονται σήμερα χωρίς χρώμα και χαρακτήρα.

Με το χέρι στην τσέπη

Η Renault έχει διαμορφώσει μια ενδιαφέρουσα γκάμα εξοπλιστικών εκδόσεων με στόχο να καλύψει ένα μεγάλο εύρος απαιτήσεων – αλλά και σχεδόν όλα τα βαλάντια. Η εισαγωγική έκδοση evolution, με τον ηλεκτροκινητήρα των 120 ίππων και την μπαταρία των 40 kWh, κοστίζει 28.900€ (25.900€ με την επιδότηση των 3.000€ του προγράμματος KH3 ή 24.400€ μαζί και με το όφελος απόσυρσης των 1.500€). Από εκεί και πέρα, η μεγαλύτερη παραλλαγή των 150 ίππων με την «52άρα» μπαταρία αποτιμάται στις εκδόσεις evolution, techno, techno canvas roof, iconic και iconic canvas roof στα 33.500€, 35.500€, 36.700€, 37.500€ και 38.700€ αντίστοιχα.

Με βαριά φανέλα

Όταν το Renault 4 παρουσιάστηκε το 1961, η Γαλλία βρισκόταν στη φάση της μετάβασης από τη μεταπολεμική λιτότητα σε μια περίοδο οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας. Οι άνθρωποι εγκατέλειπαν την ύπαιθρο, μετακινούνταν στις πόλεις, αποκτούσαν για πρώτη φορά αυτοκίνητο και αναζητούσαν κάτι πιο σύγχρονο από τα «σπαρτιάτικα» οχήματα της δεκαετίας του 1940 και του 1950. Η Renault είχε αντιληφθεί ότι η γαλλική κοινωνία άλλαζε. Ο τότε επικεφαλής της, Pierre Dreyfus, θεωρούσε ότι το αυτοκίνητο του μέλλοντος δεν έπρεπε να είναι απλώς «ένα σαλόνι με ένα πορτμπαγκάζ», αλλά ένας πολυχρηστικός χώρος που θα εξυπηρετούσε διαφορετικούς τρόπους ζωής. Το περίφημο Project 112 που οδήγησε στο Renault 4 σχεδιάστηκε για μια κοινωνία που γινόταν πιο κινητική και πιο αστική, η οποία όμως διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς με την επαρχία. Ουσιαστικά, το Renault 4 δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει το Citroen 2CV, το οποίο κυριαρχούσε στη γαλλική ύπαιθρο. Όμως η Renault δεν ήθελε απλώς έναν ανταγωνιστή του. Ήθελε ένα αυτοκίνητο που να μπορεί να εξυπηρετεί τον αγρότη, τον μικροεπαγγελματία, τη νοικοκυρά, τον φοιτητή και την οικογένεια με ένα μόνο προϊόν. Για την εποχή του, το «κατρέλ» ήταν σχεδόν επαναστατικό. Διέθετε κίνηση στους εμπρός τροχούς, πίσω πόρτα με μεγάλο άνοιγμα και επίπεδο δάπεδο, μεγάλους εσωτερικούς χώρους και επαρκή απόσταση από το έδαφος ακόμα και για κίνηση εκτός δρόμου. Πρακτικά, ήταν το αυτοκίνητο που εφηύρε την κατηγορία των πολυχρηστικών χάτσμπακ οχημάτων. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά: με 8.135.424 πωλήσεις σε πέντε ηπείρους από το 1961 έως και το 1992, είναι το μοντέλο της Renault με τις μεγαλύτερες πωλήσεις σε παγκόσμια κλίμακα έχοντας κατασκευαστεί στην Ευρώπη (Βέλγιο, Ισπανία κ.λπ.), στη Νότια Αμερική (Αργεντινή, Κολομβία, Περού κ.λπ.), στην Αφρική (Αλγερία, Μαρόκο, Νότια Αφρική κ.λπ.) και στην Ωκεανία.

RENAULT 4 E-TECH ELECTRIC 52 kWh 150

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 η/κ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 150 ίπποι

ΡΟΠΗ: 245 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 52 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.143 × 1.796 × 1.572 χλστ.(έως τις ράγες οροφής)

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.624 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 420 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.462-1.521 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 8,2 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 150 χλμ./ώρα

AYTONOMIA WLTP: 409 χλμ.

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 15,2 kWh/100 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (11 kW): 10-100%: 4,5 ώρες

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (70 kW): 15-80%: 30 λεπτά

ΤΙΜΗ: Από 33.500€ (χωρίς επιδότηση)

Φωτογραφίες: Γιάννης Αλμπανέλλης