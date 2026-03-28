Δοκιμάζουμε το Tesla Model Y RWD

Τις περισσότερες φορές, ο συμβιβασμός είναι το απαραίτητο εργαλείο για αρμονία και πρόοδο, ενώ σε άλλες περιπτώσεις αποτελεί δείγμα αδυναμίας ή εγκατάλειψης των βασικών σου αρχών. Στην περίπτωση της βασικής έκδοσης RWD του Tesla Model Y ισχύει σίγουρα το πρώτο.

Υπάρχουν αυτοκίνητα που απλώς συμμετέχουν στο ανηλεές εμπορικό παιχνίδι της παγκόσμιας αγοράς και κάποια άλλα, μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού, που καθορίζουν ως άλλοι σταυροφόροι τους κανόνες του. Δίχως περιστροφές και «ναι μεν αλλά», το Tesla Model Y ανήκει στη δεύτερη κατηγορία, όντας εκείνο που κατάφερε να ξεπεράσει σε δημοτικότητα κάθε συμβατικό, υβριδικό και ηλεκτρικό μοντέλο με αποτέλεσμα να καταστεί το πιο λαοφιλές όχημα σε ολόκληρο τον κόσμο σταθερά από το 2023 έως και το 2025.

Καταγράφοντας πάνω από 4 εκατομμύρια πωλήσεις από την ημέρα που πάτησε και επίσημα τους τροχούς τους στην άσφαλτο, το Model Y δεν έφτασε τυχαία τόσο «ψηλά». Το σίγουρο είναι ότι η επιτυχία του βασίζεται σε μία εγνωσμένης αξίας τεχνολογική συνταγή, άμεσα συνδεδεμένη με εκείνη του χαμηλότερου (στην κυριολεξία) Model 3, που σίγουρα δεν μπαίνει σε κουτάκια. Ακόμα και όταν αναφερόμαστε στην εισαγωγική και πιο προσιτή από πλευράς τιμής εκδοχή του, η οποία έχει μετονομαστεί, εδώ και αρκετό καιρό, από «Standard» σε «RWD».

Σχεδιαστικά, οι διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες παραλλαγές της γκάμας Model Υ είναι διακριτές. Αν μη τι άλλο, στο έμπειρο μάτι. Οι αναμφίβολα εντυπωσιακές ενιαίες LED «φωτόμπαρες» εμπρός και πίσω λάμπουν δια της απουσίας τους, ενώ περισσότερο απλά είναι τα εμπρός φωτιστικά σώματα. Απλούστερη είναι και η σχεδίαση των προφυλακτήρων, που πλέον δεν διαθέτουν τις αεροδυναμικές πινελιές των μεγαλύτερων και ακριβότερων κατ’ επέκταση εκδόσεων. Σε συνδυασμό με τις απαράλλαχτες εξωτερικές διαστάσεις του αμαξώματος, το οπτικό αποτέλεσμα που προκύπτει είναι ένα πιο «ταπεινό», λιγότερο φουτουριστικό, αλλά εξαιρετικά καθαρό και γνώριμο πλέον σχήμα που συνεχίζει, παρά τα χρόνια που κουβαλά στην πλάτη του, να γυρίζει τα κεφάλια των περαστικών. Και αυτό παρά τους πιο… προσγειωμένους ατσάλινους τροχούς Aperture των 18 ιντσών, που κοσμούνται από αεροδυναμικά μαύρα καλύμματα. Την ίδια στιγμή, όπως και στο αντίστοιχο Model 3, τα διαθέσιμα χρώματα περιορίζονται σε τρία, με το Stealth Grey να είναι εκείνο που διατίθεται χωρίς επιπλέον χρέωση και τα Diamond Black και Pearl White να επιβαρύνουν την τελική τιμή των 39.990 ευρώ (χωρίς επιδότηση 3.000 ευρώ του ΚΗ3) με επιπλέον 1.300 ευρώ.

Μικρές εκπτώσεις στο εσωτερικό

Το εσωτερικό έχει επηρεαστεί αναλόγως. Κατ’ αρχήν, οι επενδύσεις δέρματος στα καθίσματα έχουν δώσει τη θέση τους στο βασικό Model Y σε έναν συνδυασμό vegan δέρματος και υφάσματος. «Περίπατο» πήγε και η γνώριμη έως τώρα γυάλινη οροφή, την θέση της οποίας έχει πάρει μια σταθερή, με υφασμάτινη ασφαλώς εσωτερική επένδυση. Λιγότερα είναι και τα ηχεία (από 13 πλέον είναι 7), ενώ το πνεύμα λιτότητας και περικοπών επηρέασε ακόμα και τα κρύσταλλα που πλέον είναι μονά και όχι διπλά. Ταυτόχρονα, το τριάκτινο τιμόνι ρυθμίζεται πλέον τηλεσκοπικά με τον πατροπαράδοτο μηχανικό τρόπο, ενώ χαρακτηριστική είναι η απουσία του ατμοσφαιρικού φωτισμού αλλά και της 8άρας οθόνης για τους πίσω επιβάτες. Βέβαια, η κεντρική των 15,6 ιντσών παραμένει σταθερά ακλόνητη στο μέσον του γνώριμου και ευθύγραμμου ταμπλό.

Όπως και στο παρελθόν, μέσω αυτής ελέγχονται σχεδόν τα πάντα, με τους μοναδικούς φυσικούς διακόπτες στη γνώριμη καμπίνα του Model Y να περιορίζονται σε εκείνους που βρίσκονται στις πόρτες (για το άνοιγμά τους και το ανέβα/κατέβα των παραθύρων) και στο τιμόνι (μεταξύ άλλων για την ενεργοποίηση και την επιλογή της κατάλληλης σκάλας των υαλοκαθαριστήρων, την ρύθμιση της έντασης του ηχοσυστήματος και την ενεργοποίηση του σινιάλου φώτων, του φωνητικού βοηθού και του «αυτόματου πιλότου»). Για τα αλάρμ πάλι, το σχετικό μπουτόν εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στην πλαφονιέρα, ενώ πρακτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο ανοιχτός αποθηκευτικός χώρος που βρίσκεται ανάμεσα στους εμπρός επιβάτες, χαμηλά στην κεντρική κονσόλα, ο οποίος αντλεί έμπνευση από την αντίστοιχη διάταξη που συναντάται σήμερα στο Cybertruck και άλλοτε στα πρώτα Model S..

Από εκεί και πέρα, τα πράγματα στο εσωτερικό παραμένουν ως είχαν. Ο ψηφιακός… κόσμος Tesla παραμένει κατανοητός, με την διεπαφή της κεντρικής οθόνης αφής να μην απαιτεί παρά ελάχιστο χρόνο προσαρμογής προκειμένου να βρεις αυτό που θες όταν το θες. Αυτό ισχύει ακόμα και όταν πρόκειται να επιλέξεις την φορά κίνησης του οχήματος, που διεκπεραιώνεται και αυτή μετακινώντας προς τα πάνω ή προς τα κάτω την σχετική μπάρα πάνω και αριστερά της οθόνης. Τα Android Auto και Apple CarPlay συνεχίζουν να απουσιάζουν, κατά την πάγια τακτική της Tesla, ενώ το παρών εξακολουθούν να δίνουν οι γνώριμες ηλεκτρικές ρυθμίσεις (μέσω της οθόνης και αυτές) για τα εμπρός καθίσματα. Τα τελευταία δεν διαθέτουν τώρα σύστημα αερισμού, είναι όμως θερμαινόμενα, όπως και το τιμόνι.

Χωροταξικά, το βασικό Model Y συνεχίζει να διακρίνεται στον στίβο των ηλεκτρικών D-SUV, με τους εμπρός επιβάτες να κάθονται σωστά και… ψηλά και τους πίσω να έχουν άπλετο χώρο για τα πόδια και το κεφάλι τους. Εξίσου γενναιόδωρος παραμένει και ο χώρος αποσκευών, ο οποίος έχει χωρητικότητα 835 λίτρα μέχρι την οροφή και τα πίσω καθίσματα στην κανονική τους θέση και 2.118 λίτρα με την πλήρη αναδίπλωση τους. Όσο και για τον εμπρός αποθηκευτικό χώρο, για άγνωστο προς τους κοινούς θνητούς λόγο, η Tesla αποφάσισε να προσχωρήσει σε περικοπές, μειώνοντας κατά ελάχιστα λίτρα την αποθηκευτική του δυναμική – που παραμένει ωστόσο απόλυτα επαρκής για την φιλοξενία καλωδίων φόρτισης ή μιας μικρής βαλίτσας.

Back to basics

Η βασική διαφορά του «νέου» Model Y RWD σε σχέση με την αντίστοιχη Long Range έγκειται, χωρίς καμία αμφιβολία, στη χημεία και τη χωρητικότητα της μπαταρίας υψηλής τάσης. Μπορεί επισήμως η Tesla να κρατά τα χείλη της σφραγισμένα, εντούτοις κοινό μυστικό είναι ότι η entry-level εκδοχή του Model Y τροφοδοτεί τον μονό ηλεκτροκινητήρα των 220 kW (299 ίπποι) με την αρωγή ενός συσσωρευτή ενέργειας με χημεία LFP και ωφέλιμη χωρητικότητα στην άτυπη… κλάση των 60 kWh. Αυτός υποστηρίζει ταχεία φόρτιση έως 175 kW (και όχι έως 225 kW που μπορεί να προσφέρει η NMC των Model Y RWD/AWD LR), σε συνδυασμό με επίσημη αυτονομία που αισίως φτάνει τα 534 χλμ.

Στην πράξη, το βασικό Model Y των 4,8 μ. έχει κάθε λόγο να υπερηφανεύεται για την αποδοτικότητά του. Εντός πόλης υπήραν στιγμές που είδαμε τιμές κατανάλωσης ακόμα και πέριξ των ενδείξεων «11» και «12», ενώ σε μικτές διαδρομές η μέση τιμή κυμάνθηκε μεταξύ 15 και 16 kWh/100 χλμ. Στον αυτοκινητόδρομο πάλι, οι σχετικές απαιτήσεις δεν ξεπέρασαν τις 20 kWh, για την ίδια φυσικά απόσταση, και με μ.ω.τ. στα επίπεδα των 120 χλμ./ώρα. Τούτων λεχθέντων και με δεδομένο ότι μιλάμε για ένα βαρύ αυτοκίνητο με μάζα που φτάνει αισίως τους 1,9 τόνους, με ένα πλήρες γέμισμα της μπαταρίας μέσα στην πόλη μπορεί κανείς να καλύψει έως και 500 χλμ., ενώ συνδυαστικά η ένδειξη «400» μπορεί να καταστεί εφικτή. Στο ταξίδι, τέλος, μία στάση ανά 300 περίπου χλμ. δείχνει να είναι κάτι παραπάνω από επιβεβλημένη.

Από πλευράς επιδόσεων θα σταθούμε στις ανταγωνιστές, απλώς, τιμές επιτάχυνσης (0-100 χλμ./ώρα σε 7,2 δλ.), στην περισσότερο από αξιοπρεπή τελική ταχύτητα των 201 χλμ./ώρα αλλά και στην αμεσότητα εν γένει του ηλεκτροκινητήρα που φιλοξενείται στον πίσω άξονα πολλαπλών συνδέσμων. Για πιο… αγχολυτική ροή ισχύος, ο οδηγός του Model Y RWD μπορεί να επιλέξει την λειτουργία Chill, πέραν της βασικής, ενώ επεμβάσεις μπορούν να γίνουν και στην ένταση της ανάκτησης ενέργειας μέσω των ρυθμίσεων Standard και Reduced. Από εκεί και πέρα και σε αυτό το Model Y το τιμόνι παραμένει βαρύ και ακριβές, αν και όχι το ίδιο «επικοινωνιακό» με το αντίστοιχο του Model 3 RWD. Με τους εμπρός τροχούς υπό γωνία, το βάρος του αμερικανικού SUV γίνεται αισθητό, όμως το κράτημα παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ενώ αδιαπραγμάτευτη είναι και η συνολική αίσθηση ασφάλειας. Η ανάρτηση είναι μεν σφιχτή, ωστόσο καταφέρνει όχι μόνο να μην «χτυπά» αλλά και να απορροφά αποτελεσματικά τις ανωμαλίες των ελληνικών δρόμων -ακόμα και τα πλέον σκληροτράχηλα τμήματά τους- κρατώντας ξεκούραστους τους επιβάτες σε κάθε διαδρομή.

Στο τέλος της ημέρας, τι είναι αυτό που μετράει;

Στην ελληνική -και όχι μόνο- αγορά η έκδοση που ενδεχομένως έχει να πει τα περισσότερα είναι η RWD. Αν και πρόκειται για το μοντέλο «εισόδου» στον κόσμο του Model Y, στην πράξη είναι πολύ περισσότερο από μία βασική επιλογή, ισορροπώντας με τους ελάχιστους δυνατούς συμβιβασμούς ανάμεσα σε δύσκολες και φαινομενικά αντικρουόμενες παραμέτρους, όπως η τιμή αγοράς, η αποδοτικότητα, οι επιδόσεις και η πληρότητα του εξοπλισμού.

TESLA MODEL Υ RWD

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 η/κ

ΙΣΧΥΣ: 299 ίπποι

ΡΟΠΗ: – Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους πίσω τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Διπλά ψαλίδια

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: Δεν ανακοινώνεται επισήμως (περίπου 60 kWh)

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.797×1.982×1.621 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.890 χλστ.

AΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ: 164 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 835 έως 2.118 λίτρα + frunk

ΒΑΡΟΣ: 1.906 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 7,2 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 201 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 15,2 kWh/100 χλμ.

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (WLTP): 13,1 kWh/100 χλμ.

ΜΕΣΗ AYTONOMIA (WLTP): 534 χλμ.

ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (AC): 11 kW

ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (DC): 175 kW

ΤΙΜΗ: Από 39.990 ευρώ (χωρίς επιδότηση ΚΗ3 ύψους 3.000€ και επιπλέον χρέωση 980€ για τέλη προορισμού και εγγράφων)

Φωτογραφίες: Γιάννης Αλμπανέλλης