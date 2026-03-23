Δοκιμάζουμε το ηλεκτρικό BYD Atto 2 Comfort με τη μεγαλύτερη μπαταρία

Με θεωρητική αυτονομία 430 χιλιόμετρα, προσιτή τιμή και εξοπλισμό που παραπέμπει σε μοντέλα ανώτερης κατηγορίας, το BYD Atto 2 με τη μπαταρία των 64,8 kWh θέλει να γίνει πόλος έλξης για όσους αναζητούν ένα value-for-money ηλεκτρικό SUV με εσωτερικό διάκοσμο υψηλού τεχνολογικού προφίλ και πολυετή εγγύηση.

Στην Ελλάδα, τα μικρά SUV αποτελούν, τα τελευταία χρόνια, την πιο δημοφιλή κατηγορία της αγοράς. Ωστόσο, τα ηλεκτρικά μοντέλα του segment δεν είχαν μέχρι σήμερα ανάλογη δυναμική, αφού οι πωλήσεις μηδενικών ρύπων οχημάτων αφορούν κυρίως μεγαλύτερα SUV.

Όλα δείχνουν όμως ότι αυτή η εικόνα πρόκειται να αλλάξει το αμέσως επόμενο διάστημα, καθώς μια σειρά από νέα ηλεκτρικά B-SUVs ετοιμάζονται να διεκδικήσουν τις προτιμήσεις του κοινού και να αυξήσουν τον ανταγωνισμό σε μία κατηγορία που μέχρι τώρα φαινόταν παραμελημένη.

Σε αυτόν τον αγώνα η BYD έχει ήδη πάρει θέση στον αφετήρα με το Atto 2, ένα μοντέλο που φιλοδοξεί να φέρει την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά στον πυρήνα της ελληνικής αγοράς. Η αρχή έγινε με την έκδοση με τη μπαταρία των 45,1 kWh στην τιμή των 24.490 ευρώ, όμως πλέον, το μοντέλο μπορεί να συνδυαστεί και με μεγαλύτερη μπαταρία χωρητικότητας 64,8 kWh που εξασφαλίζει αυτονομία 430 χιλιομέτρων, η οποία αναμένεται να συγκεντρώσει περισσότερο εμπορικό ενδιαφέρον, ιδίως από όσους θέλουν να καλύπτουν περισσότερα χιλιόμετρα ανάμεσα σε κάθε φόρτιση.

Ίδια «ευρωπαϊκή» εμφάνιση, επεμβάσεις στο εσωτερικό

Όταν η στόχευση είναι ξεκάθαρα η ευρωπαϊκή αγορά, η σχεδιαστική γλώσσα οφείλει να «μιλά» τη δική της διάλεκτο. Το Atto 2 είναι ακριβώς αυτό: ένα SUV που, με μήκος 4,31 μέτρα, τοποθετείται κάτω από Atto 3, υιοθετώντας μια αισθητική που το κάνει να μοιάζει σαν ένα μοντέλο που ανήκει σε κάποια ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, καταφέρνοντας να ταιριάξει αρμονικά το boxy σχήμα με τις μεγάλες στρογγυλές και καθαρές επιφάνειες.

Αισθητικές αλλαγές σε σχέση με την έκδοση με τη μικρότερη μπαταρία δεν υπάρχουν. Το εμπρός μέρος συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από λεπτά φωτιστικά σώματα που προσδίδουν κομψότητα και οπτικό πλάτος, τα προστατευτικά που βρίσκονται περιμετρικά ενισχύουν τον crossover χαρακτήρα του μοντέλου, ενώ πίσω, το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι η φωτεινή υπογραφή «Mobius Infinity Ring», μια πολιτισμική αναφορά στη χώρα προέλευσης του μοντέλου.

Ενώ εξωτερικά, το Atto 2 Comfort δεν διαφοροποιείται, στον εσωτερικό διάκοσμο, η BYD έχει προχωρήσει σε κάποιες καίριες επεμβάσεις, με τη σχεδίαση πάντως να παραμένει μίνιμαλ, χωρίς να απουσιάζει η αίσθηση ποιότητας που χαρακτηρίζει όλες τις μέχρι τώρα κατασκευές της μάρκας.

Το μάτι τραβούν οι δύο οθόνες, με τη μία μεγέθους 8,8 ιντσών να τοποθετείται πίσω από το πολυλειτουργικό τιμόνι, ενώ η δεύτερη, μεγέθους 12,8 ιντσών, βρίσκεται στο άνω άκρο της κεντρικής κονσόλας, υποστηρίζει το σύστημα infotainment του Atto 2 και παράλληλα ενσωματώνει διάφορα μενού από τα οποία ο οδηγός μπορεί να εξατομικεύσει την οδήγηση, τον κλιματισμό.

Σε αντίθεση, με την αντίστοιχη οθόνη του Atto 2 με τη μικρότερη μπαταρία, η οθόνη πλέον δεν περιστρέφεται, αφού η BYD έχει αποφασίσει να καταργήσει αυτή τη λειτουργία, αφού όπως υποστηρίζει, ήταν λίγοι αυτοί που την χρησιμοποιούσαν. Σε κάθε περίπτωση, αμφότερες είναι ευανάγνωστες και ανταπροκρίνονται γρήγορα στις εντολές του οδηγού, αν και ο πίνακας οργάνων θα μπορούσε να υιοθετήσει κάποια μεγαλύτερη γραμματοσειρά.

Δεύτερη σημαντική αλλαγή είναι η μεταφορά του επιλογέα κίνησης από την κεντρική κονσόλα σε ένα μοχλό πίσω από το τιμόνι, απελευθερώνοντας αρκετό χώρο. Μπροστά από τις δύο θήκες για τα ποτήρια, υπάρχουν ακόμη μια σειρά από μπουτόν για την ενεργοποίηση του αυτοκινήτου, την επιλογή ανάμεσα στα τέσσερα Drive modes (Eco, Normal, Sport, Snow), τα αλάρμ κ.α., που βοηθούν τον οδηγό να έχει άμεση πρόσβαση σε αρκετές λειτουργίες. Η παρουσία περισσότερων κουμπιών – ίσως κάτω από την κεντρική οθόνη – θα μπορούσε να διευκολύνει ακόμη περισσότερο τον χρήστη, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει την ρύθμιση του κλιματισμού.

Περισσότερη ευρυχωρία και εξοπλισμός

Η ειδικά εξελιγμένη e-Platform της BYD πάνω στην οποία βασίζεται το Atto 2 εξασφαλίζει άνετους χώρους ακόμη και για 5 άτομα, χάρη στο επίπεδο δάπεδο που έχουν στη διάθεσή τους οι πίσω επιβάτες.

Σε σχέση με το Atto 2 με τη μικρότερη μπαταρία, το πορτ-μπαγκάζ είναι τώρα μεγαλύτερο κατά 50 λίτρα, φτάνοντας συνολικά τα 450 λτ. (αυξάνεται στα 1.370 λίτρα με την αναδίπλωση του πίσω καθίσματος), νούμερο καλό απέναντι στον άμεσο ανταγωνισμό του μοντέλου και μεγαλύτερο από αυτόν του Atto 3 (440 λτ.). Ο χώρος είναι αρκετά τετραγωνισμένος και άρα πρακτικός και δεν υπάρχει κατώφλι που να δυσχεραίνει την φόρτωση ή εκφόρτωση των αποσκευών.

Τα μπροστινά καθίσματα (θερμαινόμενα) δεν είναι πλέον «μονοκόμματα» αλλά έχουν παραδοσιακή σχεδίαση με προσκέφαλα που δεν είναι ενσωματωμένα, όμως και σε αυτή την περίπτωση επενδύονται από vegan δέρμα που είναι ωραίο στην αφή και στην όψη και ρυθμίζονται σε 6 κατευθύνσεις.

Η κεντρική κονσόλα, εκτός από θήκες για δύο ποτήρια ή μπουκάλια, περιλαμβάνει θέση για ασύρματη φόρτιση smartphone 50W, κάτω ακριβώς από τους κεντρικούς αεραγωγούς, ώστε το καλοκαίρι ο αέρας να φροντίζει για την ψύξη του, ενώ στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται και η πανοραμική γυάλινη οροφή με ηλεκτρικό σκιάδιο, στοιχείο που παραπέμπει σε αυτοκίνητα μεγαλύτερης κατηγορίας και τιμής και απογειώνει την εμπειρία μετακίνησης και τον value for money χαρακτήρα του Atto 2.

Πάει πιο μακριά χάρη στη μεγαλύτερη μπαταρία

Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά την μπαταρία, μιας και το BYD Atto 2 Comfort, αφήνει στην άκρη τους συσσωρευτές των 45,1 kWh με χημεία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP) που προσφέρει 312 χιλιόμετρα μεικτής αυτονομίας για μια μπαταρία χωρητικότητας 64,8 kWh, επίσης τύπου Blade και ίδιας χημείας που, θεωρητικά και σύμφωνα με τα τεστ του WLTP, εξασφαλίζει αυτονομία 430 χιλιόμετρα μικτά και πάνω από 600 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη.

Σε πραγματικές συνθήκες, ο χρήστης θα διαπιστώσει πως, μέσα στην πόλη, η μέση κατανάλωση του Atto 2 Comfort δύσκολα θα ξεπεράσει τα 13 kWh/100 χλμ., προσφέροντας 500 χιλιόμετρα συνεχούς κίνησης πριν τη σύνδεση με κάποιον φορτιστή. Στον αυτοκινητόδρομο με 120 χλμ./ώρα, η κατανάλωση ανεβαίνει στα 19 kWh/100 χλμ., ενώ η μέση πραγματική κατανάλωση που έδειξε το Atto 2 ήταν 15,5 kWh, κάνοντας αρκετά χιλιόμετρα στον Κηφισό τις ώρες αιχμής και στα προάστια της πρωτεύουσας.

Συνολικά, η κατανάλωση που προσφέρει το BYD Atto 2 είναι καλή για την κατηγορία του, γεγονός που σε συνδυασμό με τη μπαταρία των 64,8 kWh, τοποθετεί το Atto 2 Comfort μέσα στην πρώτη 5άδα με τα μικρά ηλεκτρικά SUV της ελληνικής αγοράς που προσφέρουν τη μεγαλύτερη αυτονομία, τουλάχιστον μέχρι αυτή την στιγμή.

Η μπαταρία παρέχει με ενέργεια έναν ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος είναι τοποθετημένος στον εμπρός άξονα, προσφέρει 204 ίππους και 310 Nm ροπής (177 PS και 290 Nm αποδίδει το Atto 2 με τη μικρή μπαταρία) και επιτρέπει στο αυτοκίνητο να πετύχει το 0-100 χλμ./ώρα σε 7,9 δευτερόλεπτα πριν φτάσει τα 160 χλμ./ώρα σε τελική ταχύτητα, επιδόσεις που δεν το διαφοροποιούν σε σχέση με το βασικό Atto 2.

Η μεγαλύτερη μπαταρία συνδυάζεται με βελτιωμένες δυνατότητες ταχυφόρτισης που επιτρέπουν στον χρήση να εκμεταλλευτεί καλύτερα τους ταχυφορτιστές που βρίσκονται παραπλεύρως των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων και, συνεπώς, να μειώσει το χρόνο αναμονής. Η μέγιστη ταχεία φόρτιση μπορεί να φτάσει τα 155 kW (από 65 kW), επιτρέποντας ανεφοδιασμό από 30% σε 80% σε μόλις 19 λεπτά.

Παράλληλα, ο στάνταρ τριφασικός φορτιστής AC 11 kW που είναι ενσωματωμένος στο αυτοκίνητο εξασφαλίζει πλήρη φόρτιση σε λίγο πάνω από 7 ώρες. Η αντλία θερμότητας που μπορεί να ζεστάνει τη καμπίνα του Atto 2 πιο γρήγορα και πιο οικονομικά και το ηλεκτρικό σύστημα «8 σε 1» περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό του αυτοκινήτου, εξασφαλίζοντας καλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα.

Πίσω από το τιμόνι

Το BYD Atto 2 με τη μικρή μπαταρία είναι ένα ώριμο οδηγικά αυτοκίνητο που παρότι εξοπλίζεται με ημιάκαμπτο στον πίσω άξονα, λειαίνει με άνεση τις κακοτεχνίες της ελληνικής ασφάλτου. Αυτό για τη μάρκα όμως δεν ήταν αρκετό και για αυτό, το Atto 2 Comfort ενσωματώνει ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων (ΜακΦέρσον γόνατα μπροστά) που διαχειρίζεται καλύτερα το βάρος και τη μεγαλύτερη ισχύ του αυτοκινήτου, ενισχύοντας ακόμη περισσότερα τα οδηγοκεντρικά χαρακτηριστικά του.

Μέσα στην πόλη, ο τρόπος που το αυτοκίνητο περνάει πάνω από τις λακκούβες θυμίζει SUV μεγαλύτερης κατηγορίας, με τα Hankook iON GT SUV ελαστικά διάστασης 215/60 R17 να συμβάλλουν σημαντικά στην απορρόφηση των κραδασμών. Η θέση οδήγησης προσφέρει πολύ καλή περιφερειακή ορατότητα, ενώ όποια σημεία κρύβονται από τις κολόνες, αρκεί μια ματιά στον κεντρική οθόνη όπου η πανοραμική κάμερα των 360 μοιρών προχωρά στην αποκάλυψή τους.

Η κίνηση στους στενούς δρόμους και οι μανούβρες γίνονται επίσης μια εύκολη διαδικασία, χάρη στο σχετικά τιμόνι και το μικρό κύκλο στροφής των 10,5 μέτρων. Αυτό που θα λείψει από τον πιο απαιτητικό, είναι το one-pedal, αφού, αν και το Atto 2 Comfort έχει δύο επίπεδα ανάκτησης (Κανονικό και Υψηλό), αμφότερα δεν είναι αρκετά «ισχύρα» και για αυτό, ήταν αρκετές οι φορές που χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί το πεντάλ του φρένου.