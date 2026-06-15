Δοκιμάζουμε το νέο Peugeot E-3008 230 Long Range

Η έκδοση Long Range του Peugeot E-3008 με την μεγάλη μπαταρία των 101 kWh έρχεται να «καλύψει» ακόμα και τους πλέον δύσπιστους σε θέματα άπτονται τις αυτονομίας – και όχι μόνο.

Η εποχή που η χρήση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου συνοδευόταν από έναν μεγάλο συμβιβασμό, ασφαλώς και δεν έχει παρέλθει. Όσο προηγμένη και αν είναι η τεχνολογία, όσο γρήγορη και αν είναι η φόρτιση, το γνωστό σε πολλούς εξ υμών «άγχος αυτονομίας» παραμένει εκεί. Πρακτικά, όχι τόσο ως αντικειμενικό εμπόδιο στη χρήση ενός EV στη συνήθη οδηγική καθημερινότητα, όσο κυρίως στο… μυαλό του οδηγού που θέλει να μετακινείται απρόσκοπτα χωρίς να προσχεδιάζει κάθε τι.

Στον εύλογο αυτό προβληματισμό, άμεσα συνδεδεμένο με την πολυσυζητημένη εμβέλεια και τις λιγότερες δυνατές στάσεις και αναμονές για φόρτιση, έρχεται να απαντήσει σήμερα το αμιγώς ηλεκτρικό E-3008 στην έκδοση Long Range, η οποία ενσωματώνει στη γνώριμη πλατφόρμα STLA Medium της Stellantis μία από τις μεγαλύτερες σε χωρητικότητα μπαταρίες που συναντάμε σήμερα στην κατηγορία των μεσαίων e-SUV. Και κάπως έτσι το Ε-3008 «μεγάλης εμβέλειας» υπόσχεται να φέρει το ηλεκτρικό οικογενειακό αυτοκίνητο του σήμερα πιο κοντά στις συνήθειες ενός οδηγού που μέχρι σήμερα εμπιστευόταν αποκλειστικά τα μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Η μπαταρία είναι η είδηση

Η Peugeot γνωρίζει πολύ καλά ότι το σημαντικότερο στοιχείο αυτής της έκδοσης του E-3008 δεν είναι ούτε η εξωτερική σχεδίαση, ούτε το εντυπωσιακό i-Cockpit και η κυρτή οθόνη των 21 ιντσών στο εσωτερικό. Είναι η μπαταρία του. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι κατασκευαστές επιλέγουν σήμερα να «ενισχύσουν» την αυτονομία μέσω βελτιώσεων στην αεροδυναμική και στην ενεργειακή αποδοτικότητα του συστήματος κίνησης. Το ίδιο αληθές είναι ότι και η Peugeot ακολούθησε τον ίδιο δρόμο, προσθέτοντας όμως ταυτόχρονα και κάτι ακόμη: περισσότερη ενέργεια. Η μπαταρία ιόντων λιθίου των 96,9 ωφέλιμων kWh (η μεικτή χωρητικότητά της είναι 101 kWh) της έκδοσης Long Range αποτελεί το μεγαλύτερο «πακέτο» που προσφέρεται σήμερα στο E-3008, γεγονός που τοποθετεί το μοντέλο ανάμεσα στα ηλεκτρικά C-SUV με την υψηλότερη θεωρητική αυτονομία στην ευρωπαϊκή αγορά. Που για την περίσταση ανέρχεται σε έως και 701 χλμ. βάσει του προτύπου WLTP με μια πλήρη φόρτιση.

Το εντυπωσιακό είναι ότι η αύξηση της χωρητικότητας της μπαταρίας, η οποία έχει μεγαλύτερο κατά μόλις 15 χλστ. πάχος σε σχέση με την «73άρα» της εταιρείας, δεν επηρέασε στο παραμικρό τους προσφερόμενους χώρους. Έτσι, το πορτ-μπαγκάζ παραμένει στα 520 λίτρα, ενώ το απαράλλαχτο επίσης μεταξόνιο των 2.739 χλστ. συνεχίζει να προσφέρει άνετους χώρους για τέσσερις ή και πέντε επιβάτες. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ο υποψήφιος αγοραστής δεν χρειάζεται να επιλέξει ανάμεσα σε αυτονομία και χρηστικότητα. Μπορεί να έχει και τα δύο.

Σε τεχνικό επίπεδο, αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η μπαταρία, η οποία κατασκευάζεται από την ACC στο Gigafactory της εταιρείας στο Douvrin της Γαλλίας και υποστηρίζεται από κύκλωμα 400V, ζυγίζει από μόνη της, ούτε λίγο ούτε πολύ, 562 κιλά. Που σίγουρα δεν τα λες και… λίγα. Ως εκ τούτου, τα κιλά αυτά συνεισφέρουν σημαντικά ώστε η τελική ένδειξη της ζυγαριάς για το «σύνολο» του Ε-3008 Long Range να σκαρφαλώνει αισίως στα 2.241 κιλά σε πλήρως λειτουργική διαμόρφωση. Από εκεί και πέρα, υιοθετώντας την συνήθη στην κατηγορία αυτή χημεία NMC, η μπαταρία μπορεί να υποστηρίξει φόρτιση σε παροχή DC με μέγιστη ισχύ έως και 160 kW, γεγονός που εξασφαλίζει την αναζωογόνησή της με ηλεκτρική ενέργεια από 20% σε 80% σε χρόνο 27 λεπτών, ενώ σε wallbox και παροχή AC των 11 kW ο χρόνος για την αντίστοιχη επαναφόρτιση φτάνει τις 6,5 ώρες.

Τα καλά νέα δεν σταματούν εδώ. Ο συσσωρευτής ενέργειας έχει στο πλευρό του ένα σύστημα αναγεννητικής πέδησης που μπορεί να ρυθμιστεί σε τρεις σκάλες μέσω των σχετικών paddles στο τιμόνι (δυστυχώς όμως και για μια ακόμα φορά, δεν υπάρχει δυνατότητα one-pedal οδήγησης), σε συνδυασμό με λειτουργία pre-conditionig που ζεσταίνει την μπαταρία πριν από την πρώτη γρήγορη φόρτιση σε κρύο καιρό, βοηθώντας στη διατήρηση της βέλτιστης ταχύτητας φόρτισης. Έτσι, η θερμοκρασία της μπορεί να αυξηθεί κατά 10°C σε μόλις 20 λεπτά, επιτρέποντας ταχύτερη φόρτιση μόλις το όχημα συνδεθεί σε παροχή DC. Αυτή η «προετοιμασία» του συσσωρευτή μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόματα κατά τον προγραμματισμό ενός ταξιδιού χρησιμοποιώντας το Trip Planner ή χειροκίνητα μέσω της κεντρικής οθόνης του Panoramic i-Cockpit.

Από την θεωρία στην πράξη

Αφήνοντας για λίγο στην άκρη τα επίσημα 701 χλμ. αυτονομίας, το προφανέστερο όφελος για τον οδηγό είναι ότι η μπαταρία της συγκεκριμένης έκδοσης προσφέρει ένα σημαντικά μεγάλο ενεργειακό απόθεμα. Ακόμη και κατά την οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο, όπου η πραγματικές απαιτήσεις ανεβαίνουν ακόμα και πάνω από 20 kWh για κάθε 100 χλμ., το «μεγάλο» E-3008 εξακολουθεί να μπορεί να καλύπτει με μία φόρτιση αποστάσεις που κάλλιστα φτάνουν -με νόμιμες πάντα ταχύτητες ταξιδιού- έως και τα 480 πραγματικά χλμ. Ως εκ τούτου, ο οδηγός δεν χρειάζεται να αγχώνεται συνεχώς για το υπόλοιπο της μπαταρίας, ούτε να αναζητά φορτιστή κάθε δύο ώρες οδήγησης στην εθνική οδό. Από εκεί και πέρα, έχοντας διανύσει διαδρομές κάθε είδους, μετά βεβαιότητας μπορούμε να καταθέσουμε ότι σε μεικτές συνθήκες η μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας δεν θα υπερβεί τις 18,5 kWh/100 χλμ. Αυτό σημαίνει ότι αν κινηθείς στην πόλη, σε επαρχιακό δρόμο και σε αυτοκινητόδρομο, ένα πλήρες γέμισμα της Long Range μπαταρίας θα σου εξασφαλίσει πραγματική εμβέλεια της τάξης των 520 χλμ. Μέσα στην πόλη, υπολογίστε όχι περισσότερες από 17,5 kWh, και μάλιστα με συνεχή χρήση του κλιματισμού και της πιο ισχυρής βαθμίδας αναγεννητικής πέδησης.

Αυτή τη στιγμή, η έκδοση Long Range του E-3008 συνδυάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος κινεί τους εμπρός τροχούς, αποδίδοντας ισχύ 231 ίππων και ροπή 345 Nm, φυσικά σε συνδυασμό με κιβώτιο μονής σχέσης. Μπορεί οι επιδόσεις που προσφέρει η συγκεκριμένη μονάδα κίνησης να μην εντυπωσιάζουν σε μια εποχή όπου πολλά ηλεκτρικά υπόσχονται εκρηκτικές επιταχύνσεις, όμως ταιριάζουν απόλυτα στον «ταξιδιάρικο» χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Για την ιστορία, και όχι μόνο, αξίζει να αναφέρουμε ότι η τυπική επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 8,7 δλ., το πρώτα 1.000 μ. από στάση σε λιγότερο από 30 δλ., ενώ τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 170 χλμ./ώρα.

Στην πράξη, οι παραπάνω αριθμοί λένε μόνο τη μισή αλήθεια. Η άμεση απόδοση της ροπής προσδίδει στο E-3008 Long Range μια αίσθηση… ελαφρότητας, παρά το μεγάλο βάρος, ενώ οι όποιες προσπεράσεις πραγματοποιούνται με ευκολία, ακόμα και με πλήρες φορτίο. Η νέα πλατφόρμα παίζει επίσης σημαντικό ρόλο σε όλα αυτά. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να αντιληφθεί κανείς στις ανοιχτές καμπές και εν γένει με τους εμπρός τροχούς υπό γωνία, όπου το Ε-3008 Long Range θα κινηθεί απροβλημάτιστα. Υπό έντονη, ωστόσο, πίεση σε πιο σφικτά κομμάτια ενδεχομένως να «διαμαρτυρηθεί», κυρίως μέσω της τάσης του εμπρός μέρους να ανοίξει την τροχιά του, αφού εδώ το βάρος και η ήπια ρύθμιση της ανάρτησης θέτουν τα όρια.

Συμπέρασμα

Το Peugeot E-3008 Long Range δεν είναι το πιο γρήγορο ηλεκτρικό SUV της κατηγορίας C, ούτε προφανώς το ισχυρότερο. Συγχρόνως, δεν θέτει καινά δαιμόνια με την ταχύτητα με την οποία φορτίζει την μπαταρία του. Ωστόσο, είναι η πιο λογική πρόταση στην ήδη πολυσυλλεκτική γκάμα του γαλλικού μοντέλου για όσους θεωρούν ότι η αυτονομία αποτελεί το ιερό δισκοπότηρο και συνάμα το βασικό κριτήριο επιλογής ενός οικογενειακού -και δη ηλεκτρικού- αυτοκινήτου. Από πλευράς τιμής, η πρώτη από τις δύο διαθέσιμες εκδόσεις κοστίζει 54.900 ευρώ (Allure), ενώ η κορυφαία όχι λιγότερα από 57.500 ευρώ (GT), χωρίς την επιδότηση των 3.000 ευρώ του προγράμματος ΚΗ3.

PEUGEOT E-3008 230 LONG RANGE

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 η/κ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 231 ίπποι

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ: 345 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 101 kWh (ωφέλιμη: 96,9 kWh)

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.542 × 1.895 × 1.641 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.739 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 520 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 2.241 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 8,7 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 170 χλμ./ώρα

AYTONOMIA WLTP: 701 χλμ.

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 18,5 kWh/100 χλμ.

ΜΕΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ: 520 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC 20-80% (11 kW): 6,5 ώρες

ΦΟΡΤΙΣΗ DC 20-80% (160 kW): 27 λεπτά

ΤΙΜΗ: Από 54.900€ (έκδοση Allure χωρίς επιδότηση ΚΗ3)

Φωτογραφίες: Γιάννης Αλμπανέλλης