Δοκιμάζουμε το Citroen C3 Hybrid με τους 110 ίππους

Το Citroen C3 Hybrid απαντάει σε όλες τις σύγχρονες ανάγκες. Έχει μοντέρνα εμφάνιση που παραπέμπει σε SUV προτάσεις, η καμπίνα του είναι άνετη, ποιοτική και πρακτική και συνδυάζεται με ήπια υβριδικό σύνολο που κρατά υπό ελέγχο την κατανάλωση, ειδικά μέσα στην πόλη. Με λίγα λόγια, είναι ένα ολοκληρωμένο αυτοκίνητο που δικαιολογεί την εμπορική του επιτυχία στην Ελλάδα.

Το Citroen C3, στην τέταρτη γενιά του, καλείται να συνεχίσει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία που ξεκίνησε το 2002 και μέχρι σήμερα έχει ξεπεράσει τις 5,6 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως. Αυτή τη φορά, όμως, η διαφορά σε σχέση με τους προκατόχους του είναι πιο ουσιαστική από ποτέ.

Παρότι αποτελεί το πιο εμπορικό μοντέλο της γκάμας της Citroen, η γαλλική μάρκα πήρε τη θαρραλέα απόφαση να επαναπροσδιορίσει τον χαρακτήρα του, υιοθετώντας μια εντελώς νέα, πιο σύγχρονη και σαφώς πιο «τολμηρή» σχεδιαστική ταυτότητα.

Τα πρώτα δείγματα γραφής δείχνουν πως η νέα αυτή προσέγγιση όχι μόνο δεν απομακρύνει το κοινό, αλλά, αντίθετα, ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δυναμική του μοντέλου. Το 2025, το C3 συγκαταλέχθηκε ανάμεσα στα πιο επιτυχημένα αυτοκίνητα της κατηγορίας του, ενώ μετά το πρώτο δίμηνο του 2026, αναδεικνύεται το μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις στην ελληνική αγορά, ξεπερνώντας τις 1.600 ταξινομήσεις.

Και ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι αυτή η επιτυχία δεν προκαλεί έκπληξη. Το C3 συνδυάζει με ισορροπημένο τρόπο όσα αναζητά σήμερα ο αγοραστής: προσιτή τιμή, πρακτικότητα, ωραία αισθητική και μια σύγχρονη γκάμα μηχανικών συνόλων ενώ παράλληλα, βασικός πυλώνας της φιλοσοφίας του είναι η διατήρηση του -εστιασμένου στην άνεση- DNA της Citroen.

Διαστάσεις για την πόλη με SUV εμφάνιση

Με μια πρώτη ματιά, το Citroen C3 καταφέρνει να αιφνιδιάσει ευχάριστα, καθώς οι συμπαγείς διαστάσεις του δεν προδίδουν το πραγματικό του μέγεθος. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα μοντέλο που ξεπερνά τα τέσσερα μέτρα σε μήκος (4.015 χλστ.), έχει πλάτος 1.755 χλστ. και μεταξόνιο 2.540 χλστ., τιμές ισορροπημένες για την κατηγορία, ωστόσο το αυξημένο ύψος των 1.577 χλστ. (με τις μπάρες οροφής) του χαρίζει επιβλητική παρουσία στο δρόμο.

Σχεδιαστικά, το C3 υιοθετεί μια πιο «γεωμετρική» προσέγγιση, με καθαρές επιφάνειες, έντονες ακμές και ευθείες γραμμές, έχει στον πρόβολο το ανανεωμένο έμβλημα της Citroen, ενώ τα μαύρα προστατευτικά πάνω από τους θόλους των τροχών και τα λοιπά προστατευτικά περιμετρικά του αμαξώματος υπογραμμίζουν τον crossover χαρακτήρα του.

Καθοριστικό ρόλο στη συνολική εικόνα παίζει και η αυξημένη απόσταση από το έδαφος, που φτάνει τα 19,7 εκατοστά, νούμερο που αντιστοιχεί σε αρκετά πιο «σκληροτράχηλες» SUV προτάσεις. Συνολικά, το C3, παρότι διατηρεί compact διαστάσεις, διαφοροποιείται αισθητικά από τον παραδοσιακό ανταγωνισμό της κατηγορίας (Toyota Yaris, Peugeot 208, Opel Corsa) και πλησιάζει περισσότερο τη φιλοσοφία των B-SUV.

Τα διαθέσιμα χρώματα είναι έξι: Blanc Banquise άσπρο, Monte Carlo γαλάζιο, Bright μπλε, Elixir κόκκινο (του αυτοκινήτου δοκιμής), Mercury γκρι and Perla Nera μαύρο και μπορούν να συνδυαστούν είτε με μαύρη είτε με άσπρη οροφή, ενώ οι ζάντες διατίθενται σε 16 ή 17 ίντσες (17” ζάντες αλουμινίου φοράει το αυτοκίνητο δοκιμής).

Μοντέρνο εσωτερικό με καινοτομίες

Το Citroen C3 στη νέα του γενιά συνδυάζει την πρακτικότητα και την άνεση με κάποιες τεχνολογικές καινοτομίες που του κάνουν μοναδικό. Ο χρήστης θα καθίσει στα άνετα Advanced Comfort καθίσματα που έχουν εμπλουτιστεί με περισσότερο αφρώδες υλικό και θα συναντήσει μπροστά του ένα μοντέρνο πολυλειτουργικό τιμόνι, που παρά το ιδιαίτερο σχήμα και μέγεθος που έχει, θα ταιριάξει γρήγορα στα χέρια του.

Πίσω από αυτό, δεν υπάρχει κάποιος παραδοσιακός πίνακας οργάνων, αφού η Citroen έχει επιλέξει να τον «μεταφέρει» κάτω από το παρμπρίζ σε θέση Head-Up Display, ώστε ο οδηγός να μην χρειάζεται να αφαιρέσει τα μάτια του από τον δρόμο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ιδέα της Citroen ήταν σωστή και η εκτέλεσή της είναι ακόμη καλύτερη, αφού η στενόμακρη οθόνη διαθέτει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (εκτός από στροφόμετρο) που χρειάζεται ο οδηγός και παράλληλα είναι αρκετά ευδιάκριτη και η θέση της είναι σωστά μελετημένη.

Δίπλα, στο άνω άκρο της κεντρικής κονσόλας βρίσκεται μια οθόνη αφής με διαγώνιο 10,25 ίντσες (διαθέσιμη από τη δεύτερη εξοπλιστική έκδοση και επάνω) που υποστηρίζει το σύστημα ψυχαγωγίας και ενημέρωσης του αυτοκινήτου με εύχρηστο μενού που μνημονεύεται εύκολα. Χαμηλότερα, βρίσκονται οι δύο κεντρικοί αεραγωγοί και μια σειρά από μπουτόν μέσω των οποίων, ο χρήστης μπορεί να πάρει τον έλεγχο του κλιματισμού. Γενικά, το C3 ακολουθεί μία μίνιμαλ προσέγγιση στο εσωτερικό, ωστόσο δεν λείπουν τα απαραίτητα κουμπιά που κάνουν ευκολότερη την καθημερινή χρήση του αυτοκινήτου, ενώ οι μαλακές και οι υφασμάτινες επενδύσεις κάνουν την καμπίνα πιο φιλόξενη.

Γενναιόδωρο σε χώρους

Μέσα στο DNA της Citroen είναι η άνεση και η πρακτικότητα και αυτό επαληθεύεται στην περίπτωση του C3. Το boxy σχήμα του αμαξώματος προσφέρει γενναιόδωρους χώρους για τα κεφάλια των πίσω επιβατών, ενώ μέσα στην καμπίνα υπάρχουν αρκετοί χώροι για μικροαντικείμενα. Τέσσερα άτομα θα χωρέσουν εύκολα στο αυτοκίνητο, ενώ, με κάποιες παραχωρήσεις, μπορεί να χωρέσει και πέμπτος επιβάτης. Το πορτ-μπαγκάζ των 328 λίτρων δεν είναι από τα κορυφαία της κατηγορίας, ωστόσο με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, η τιμή εκτοξεύεται στα 1.180 λίτρα. Ο χώρος είναι πρακτικός, όμως την ίδια στιγμή, οι αποσκευές τοποθετούνται βαθιά, επειδή το κατώφλι είναι μεγάλο.

Οικονομικό μέσα στην πόλη, δεν πληρώνει τέλη

Το Citroen C3 βασίζεται στην πλατφόρμα Smart Car, η οποία μπορεί να φιλοξενήσει από κινητήρες βενζίνης έως αμιγώς ηλεκτρικά σύνολα. Σε αυτήν την περίσταση, το C3 τροφοδοτείται από έναν κινητήρα βενζίνης 1,2 λίτων που συνεργάζεται με το σύστημα 48V με την ισχύ να φτάνει τους 110 ίππους στις 5.500 σ.α.λ και η ροπή στα 205 Νm στις 1.750 σ.α.λ, προσφέροντας χαμηλότερη κατανάλωση από την αποκλειστικά βενζινοκίνητη έκδοση και ταυτόχρονα, περισσότερη άνεση, αφού συνδυάζεται μόνο με αυτόματο κιβώτιου διπλού συμπλέκτη 6 ταχυτήτων.

Η υβριδική παρουσία εκφράζεται από την παρουσία ενός μικρού ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 29 ίππων και 55 Nm ροπής μέσα στο κιβώτιο του αυτοκινήτου, με την ηλεκτρική ενέργεια να αποθηκεύεται σε μια μπαταρία λιθίου χωρητικότητας 0,89 kWh. Αυτή φορτίζει μέσω του συστήματος ανάκτησης, προσφέροντας τη δυνατότητα στο αυτοκίνητο να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά όταν παρκάρει/ξεπαρκάρει ή για λίγα μέτρα μετά την εκκίνησή του.

Η μέση κατανάλωση σε πραγματικές συνθήκες καταγράφηκε στα 6,1 λτ./100 χιλιόμετρα, ωστόσο, ο χρήστης που θα χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο μέσα στην πόλη, μπορεί, χωρίς πολύ κόπο, να δει χαμηλότερη κατανάλωση, προς τα 5,5 λτ./100 χλμ. Οι ρύποι που παράγει το σύνολο είναι 114 γραμ.C02/χλμ. και συνεπώς, απαλλάσσεται από πληρωμή τελών κυκλοφορίας και μπορεί να εισέρχεται στο Δακτύλιο καθημερινά.

Άνετο στην οδήγηση

Το Citroen C3 βάζει σε προτεραιότητα την άνεση και αυτό γίνεται αμέσως εμφανές από τα πρώτα χιλιόμετρα πίσω από το τιμόνι του. Τα Advanced Comfort καθίσματα σε συνδυασμό με την ανάρτηση και τα αμορτισέρ Progressive Hydraulic Cushions απορροφούν με τέχνη τους κραδασμούς που παράγονται από τις κακοτεχνίες των ελληνικών δρόμων και προσφέρουν άνεση και ηρεμία τόσο στον οδηγό, ο οποίος κάθεται ψηλά και έχει μεγάλη ορατότητα για το τι συμβαίνει γύρω του, όσο και στους συνεπιβάτες τους.

Οι ήχοι κρατούνται αποτελεσματικά μακριά από την καμπίνα, ειδικά μέσα στην πόλη, όταν το αυτοκίνητο κινείται ηλεκτρικά ή σε χαμηλές ταχύτητες, ενώ όταν χρειαστεί να παρκάρει, οι διαστάσεις του, το ελαφρύ τιμόνι με τον καλό κύκλο στροφής (10,6 μέτρα) και οι τεχνολογίες του (αισθητήρες, κάμερα) επιτρέπουν στο C3 να παρκάρει γρήγορα και εύκολα στα περισσότερη σημεία της πόλης.

Στον αυτοκινητόδρομο, το Citroen C3 αποδεικνύεται ευθύβολο και σταθερό στις υψηλές ταχύτητες, όμως στις γρήγορες καμπές, το αυτοκίνητο θα φανερώσει τον οικογενειακό χαρακτήρα του, εμφανίζοντας λογικές για την κατηγορία του κλίσεις και προβλέψιμη συμπεριφορά που δεν θα εμπνεύσει τον οδηγό του να προσπαθήσει κάτι παραπάνω, θέτοντας αμέσως τα όριά του.

Συνολικά, το Citroen C3 είναι ένα αυτοκίνητο που μοιάζει σαν να κατασκευάστηκε για τους δρόμους των μεγάλων αστικών κέντρων. Προσφέρει μια άνετη οδηγική εμπειρία, χάρη στο 48V σύστημα δεν «καίει» όταν είναι «ακινητοποιημένο» στην κίνηση, έχει καλούς χώρους για μια μικρή οικογένεια, παρκάρει εύκολα και, όταν χρειαστεί, μπορεί να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι χωρίς συμβιβασμούς.

Εν κατακλείδι

Το Citroen C3 αποτελεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες «μεταμορφώσεις» των τελευταίων ετών. Η σχεδίασή του άλλαξε ριζικά και απέκτησε έντονα crossover χαρακτηριστικά που ζητάει το ευρύ κοινό και παράλληλα, ισχυροποιήθηκε σε τομείς που ήδη ξεχώριζε: στην άνεση πάνω στην άσφαλτο, την πρακτικότητα και τους χώρους μέσα στην καμπίνα. Η τιμή των 16.700 ευρώ για την βενζινοκίνητη έκδοση αποτελεί κράχτη για την επιτυχία του μοντέλου, όσοι όμως θελήσουν να εκμεταλλευτούν τον πλουσιότερο εξοπλισμό της Hybrid έκδοσης (συνδυάζεται μόνο στα επίπεδα Plus και Max) και τη χαμηλότερη κατανάλωση του μηχανικού της συνόλου, το C3 Hybrid είναι μια από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις της αγοράς, λαμβάνοντας πάντα υπόψη και την 5ετή εργοστασιακή εγγύηση που συνοδεύτει το αυτοκίνητο.

Φωτογραφίες: Γιάννης Κουσκούτης

Κείμενο: Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

CITROEN C3 HYBRID 110 PS

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: β/κ άμεσου ψεκασμού με τούρμπο

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.199 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ: 110 ίπποι/5.500 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ: 205 Nm/1.750 σ.α.λ.

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο 6 σχέσεων e-DCS

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.015×1.755×1.577 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.540 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 328-1.180 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.252 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 9,9 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 160 χλμ./ώρα (ηλεκτρονικά περιορισμένη)

ΜΕΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 5,0 λτ./100 χλμ

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 6,1 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2: 114 γρ./χλμ.

ΤΙΜΗ: Από 16.700 σε βενζίνη με 100 ίππους, από 22.500 ευρώ το C3 Hybrid στην έκδοση Plus, από 24.100 ευρώ στην έκδοση Max της δοκιμής