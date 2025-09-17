Δοκιμή μακράς διαρκείας: Mazda 2 Hybrid

Το Mazda 2 Hybrid είναι ένα αυτοκίνητο που θα εκτιμήσει κανείς όλο και περισσότερο όσο περνά ο χρόνος.

Πέρασαν σχεδόν έξι μήνες -και περισσότερα από 6.000 χλμ. πίσω από το τιμόνι του- από την ημέρα που παραλάβαμε το νέο Mazda 2 Hybrid για μία από τις ουκ ολίγες δοκιμές «μακράς διαρκείας» του περιοδικού. Και πλέον είμαστε έτοιμοι να αναφέρουμε, και μάλιστα με περισσή σιγουριά, ότι το full-hybrid «μικρό» της Mazda στέκεται με ιδιαίτερες αξιώσεις στο ύψος των αστικών -και όχι μόνο- περιστάσεων.

Αποτελώντας έναν ακόμα καρπό της μακροχρόνιας συνεργασίας τηςMazda με την Toyota (σ.σ.: επί της ουσίας, πρόκειται για ένα Yaris Hybrid με τα σήματα αλλά και τη σφραγίδα της εταιρείας από τη Χιροσίμα της Ιαπωνίας), το «2 Hybrid» είναι ένα τυπικό δείγμα γραφής των παραδοσιακών σούπερ μίνι, που με το πέρασμα των ετών δεν μεγάλωσε, αλλά ωρίμασε. Αισθητικά, διαφοροποιείται στα σημεία σε σχέση με τον συμπατριώτη του, υιοθετώντας σε ουκ ολίγα στοιχεία της εξωτερικής του περιβολής τις επιταγές της σχεδιαστικής γλώσσας Kodo Design. Κάτω και πίσω από αυτήν, η Mazda έδωσε τον δικό της τόνο όσον αφορά τη ρύθμιση της ανάρτησης, έχοντας ως γνώμονα τη δημιουργία ενός σούπερ μίνι με πιο οδηγοκεντρικό χαρακτήρα, ενώ ενισχυμένη εμφανίζεται και η ηχομόνωση, για περαιτέρω βελτίωση του «ευ ζην» στην εξαιρετικά προσεγμένη σε επίπεδο απτής ποιότητας καμπίνα.

ΜΕ ΤΟ MAZDA 2 HYBRID ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ

Με μήκος λίγο κάτω από τα 4 μ. και παροιμιώδη ευελιξία, χάρη στον μικρό κύκλο στροφής (5,2 μ.), το παρκάρισμα στην πόλη με το Mazda 2 Hybrid αποδεικνύεται παιχνίδι, ακόμα και σε στενούς αστικούς δρόμους ή στα πολυσύχναστα πάρκινγκ, χάρη και σε στοιχεία εξοπλισμού όπως οι αισθητήρες στάθμευσης και η κάμερα οπισθοπορείας με τις οποίες εφοδιαζόταν το πλούσιο «2» της δοκιμής μας. Η καμπίνα, παρότι προσανατολισμένη στη λογική της απλότητας και της λειτουργικότητας, αποδεικνύεται επαρκής σε χώρους για τη φιλοξενία έως και τεσσάρων ατόμων, με ικανοποιητικό «αέρα» για τα γόνατα και το κεφάλι. Ο χώρος αποσκευών των 286 λίτρων ίσως να μην είναι εντυπωσιακός σε απόλυτα νούμερα, ωστόσο αποδεικνύεται πολύ πιο χρηστικός απ’ ό,τι θα περίμενε κανείς, ειδικά με την αναδίπλωση -πλήρη ή μερική- της πλάτης του πίσω καθίσματος. Συνολικά, σε επίπεδο εργονομίας, τα πάντα βρίσκονται εκεί ακριβώς που τα περιμένεις, με τους φυσικούς διακόπτες -ιδίως αυτούς που σχετίζονται με τον έλεγχο του κλιματισμού- να βρίθουν σε τιμόνι και ταμπλό. Κάτι ιδιαίτερα πρακτικό όταν οδηγείς και δεν θέλεις να «ψάχνεσαι» μέσα σε οθόνες αφής.

Αν μη τι άλλο, ένας από τους βασικότερους λόγους που κάνουν το Mazda 2 Hybrid να ξεχωρίζει είναι η υβριδική λειτουργία του συστήματος κίνησης. Και, κατ’ επέκταση, η εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση καυσίμου που προκύπτει. Όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ήδη από τους πρώτους μήνες συμβίωσης, και με συχνή κίνησηεντός Αθήνας, είδαμε μέσες τιμές που κυμάνθηκαν από 3,7 έως και 4,4 λιτ./100 χλμ. Και μάλιστα χωρίς να προσπαθούμε να οδηγούμε ιδιαίτερα «οικονομικά». Εκτός πόλης, και με περισσότερο… γκάζι στις μετακινήσεις μας, η κατανάλωση αυξάνεται λογικά και αναλογικά, με τη μέση τιμή της να κυμαίνεται κοντά στα 6 λίτρα, ενώ με πλήρες φορτίο και χρήση του κλιματισμού φτάνει τα 7 λιτ./100 χλμ.

Σε κάθε περίπτωση, το υβριδικό σύστημα κίνησης των 116 ίππων με τον 3κύλινδρο ατμοσφαιρικό κινητήρα βενζίνης του 1,5 λίτρου (92 ίπποι) και τον ηλεκτροκινητήρα (80 ίπποι) λειτουργεί απροβλημάτιστα. Και μάλιστα χωρίς παρέμβαση από τον οδηγό για το «πέρασμα» από το ρεύμα στη βενζίνη και, φυσικά, χωρίς την ανάγκη φόρτισης από εξωτερική πηγή. Μπορεί να μην ενθουσιάζει με τις επιδόσεις που προσφέρει (0-100 χλμ./ώρα σε περίπου 9,7 δλ.), ωστόσο δεν υστερεί στις προσπεράσεις, ούτε στα ανηφορικά κομμάτια του οδικού δικτύου. Βέβαια, το κιβώτιο e-CVT χρειάζεται κάποια εξοικείωση, ειδικά στις γρήγορες επιταχύνσεις, όπου ανεβάζει ψηλά τις στροφές του θερμικού συνόλου. Στην καθημερινότητα, ωστόσο, η αίσθηση της «συνεχούς μετάδοσης» συμβάλλει σημαντικά στην ξεκούραστη και ομαλή οδήγηση.

Οδηγικά, το Mazda 2 Hybrid δεν θα μπορούσε παρά να προτάξει έναν ευχάριστο, φιλικό και με υψηλά επίπεδα άνεσης χαρακτήρα. Η ανάρτησή του είναι αποτελεσματική εν γένει τόσο στη διαχείριση των δυναμικών χαρακτηριστικών του αυτοκινήτου όσο και σε εκείνη των κακοτεχνιών του δρόμου, και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα αντιδράσει κάπως άτσαλα -ειδικά ο πίσω ημιάκαμπτος άξονας- με τους τροχούς των 17 ιντσών και τα ελαστικά χαμηλού προφίλ με διάσταση 205/45 με τα οποία εξοπλίζονταν το «δικό μας» Mazda 2 Hybrid να έχουν το μερίδιο ευθύνης τους σε αυτό. Η πληροφόρηση δε από το τιμόνι ικανοποιεί, χωρίς να ακολουθεί άλλες πιο σπορ προτάσεις της κατηγορίας, αλλά έχοντας ως βασικό μέλημα την άνεση.

MAZDA 2 HYBRID: ΕΝ ΤΕΛΕΙ

Το Mazda 2 Hybrid είναι ένα από εκείνα τα αυτοκίνητα που σε κερδίζουν με τον χρόνο. Δεν εντυπωσιάζει απαραίτητα με την πρώτη ματιά και επαφή, αλλά όσο περνάει ο καιρός τόσο περισσότερο εκτιμάς το μείγμα οικονομίας, αξιοπιστίας και χρηστικότητας που προσφέρει. Σίγουρα δεν πρόκειται για ένα σούπερ μίνι που απευθύνεται σε εκείνους που ψάχνουν συγκινήσεις, αλλά για ένα «μικρό» που θα τραβήξει αυτούς που αναζητούν ένα πολυ-εργαλείο· και συνολικά ένα εξαιρετικά αποδοτικό και εύχρηστο αυτοκίνητο για μέσα και έξω από την πόλη. Ως προς την γκάμα του,είναι διαθέσιμο σε πέντε εξοπλιστικές εκδόσεις (Prime-Line, Centre-Line, Exclusive-Line, Homura και Homura Plus), έχοντας τιμή εκκίνησης τα 20.924€. Οι αμέσως επόμενες παραλλαγές του τιμολογούνται αντίστοιχα στα 22.245€, 24.458€, 26.636€ και 28.987€.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: β/κ + η/κ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ (β/κ): 1.490 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ (β/κ): 92 ίπποι/5.500 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ (β/κ): 120 Nm/3.600-4.800 σ.α.λ.

ΙΣΧΥΣ (η/κ): 80 ίπποι

ΡΟΠΗ (η/κ): 141 Nm

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 116 ίπποι

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗ: –

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο e-CVT

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 3.940 x 1.745 x 1.500 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.560 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 286-935 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.105 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 9,7 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 175 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 3,7-4,4 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO₂: 87-97 γρ./χλμ.

ΤΙΜΗ: Από 20.924 ευρώ

Φωτογραφίες: Γιάννης Κουσκούτης