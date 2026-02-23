Δοκιμάζουμε το ανανεωμένο Seat Ibiza των 115 ίππων

Το ανανεωμένο Seat Ibiza ενισχύει τον οδηγοκεντρικό του χαρακτήρα, χωρίς να κάνει συμβιβασμούς σε ευρυχωρία και εξοπλισμό, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως μία από τις πιο ολοκληρωμένες και value-for-money προτάσεις του B-Segment.

Περισσότερα από 40 χρόνια μετά το ντεμπούτο του, το Seat Ibiza παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της ισπανικής μάρκας και το πιο επιτυχημένο μοντέλο στην ιστορία της, με πάνω από 6 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως.

Το Ibiza είναι το μακροβιότερο μοντέλο στην γκάμα της Seat, και στην τωρινή του γενιά βασίζεται πάνω στην πλατφόρμα MQB A0 του Ομίλου Volkswagen, όντας μάλιστα το πρώτο μοντέλο του Group που τη χρησιμοποίησε. Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική έφερε μαζί της σημαντικά οφέλη σε ακαμψία, οδική συμπεριφορά και τεχνολογία, τοποθετώντας το ισπανικό supermini στην καρδιά των εξελίξεων της κατηγορίας.

Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά την παρουσίαση της πέμπτης γενιάς, το σκηνικό μπορεί να μην έχει αλλάξει ριζικά, όμως η Seat φρόντισε να ενισχύσει ουσιαστικά το Ibiza σε σημαντικούς τομείς, διατηρώντας τον νεανικό χαρακτήρα του μοντέλου, αλλά ταυτόχρονα ενισχύοντας την ωριμότητά του.

Πιο κομψό, παραμένει σπορτίφ

Οι αλλαγές στο ανανεωμένο Ibiza έχουν γίνει για να καταστήσουν πιο φρέσκια την εξωτερική του εμφάνιση, αφού στην έκδοση FR της δοκιμής το Ibiza είναι πιο κομψό από ποτέ, διατηρώντας τις σπορτίφ πινελιές που το χαρακτηρίζουν.

Μπροστά ξεχωρίζει η νέα εξαγωνική μάσκα με πλέγμα σε σχήμα διαμαντιού και ματ/γυαλιστερό φινίρισμα, ενώ οι πιο λεπτοί προβολείς Full LED υιοθετούν νέα φωτεινή υπογραφή.

Στην έκδοση FR, το λογότυπο της έκδοσης στις δεύτερες κολόνες αποτελε΄΄ι μια όμορφη λεπτομέρεια, λίγο πιο μπροστά οι καθρέπτες φέρουν μαύρο χρώμα, ενώ στην θύρα του πορτ-μπαγκάζ, το λογότυπο, όπως και τα γράμματα για το όνομα του μοντέλου είναι από αλουμίνιο και έχουν σκούρο φινίρισμα.

Πίσω, η σχεδίαση του προφυλακτήρα έχει γίνει πιο σπορ, οι σκούρες τετράγωνες απολήξεις της εξάτμισης, αν και διακοσμητικές, ακολουθούν τις ίδιες νότες και τα φώτα είναι τεχνολογίας LED, όπως και σε όλες τις εκδόσεις της γκάμας.

Τέλος, η παλέτα χρωμάτων εμπλουτίζεται με τα χρώματα Liminal, Oniric (βλέπε αυτοκίνητο δοκιμής) και Hypnotic, ανεβάζοντας τις συνολικές επιλογές σε εννέα.

Αναβαθμισμένο εσωτερικό

Ανοίγοντας την πόρτα και παίρνοντας θέση πίσω από το, επενδυμένο με 100% premium διάτρητο δέρμα, τιμόνι του Ibiza, ο οδηγός θα καθίσει αναπαυτικά στα bucket καθίσματα της έκδοσης FR (προσφέρονται πλέον στο βασικό εξοπλισμό), τα οποία προσφέρουν εξαιρετική πλευρική στήριξη.

Μπροστά του ο οδηγός συναντάει έναν εντυπωσιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών (προαιρετικός, στάνταρ 8 ιντσών) που προσφέρει πολλαπλή πληροφόρηση, είναι πιο ευδιάκριτος και χάρη στα σπορ γραφικά του, ταιριάζει απόλυτα στον fun-to-drive χαρακτήρα του μοντέλου.

Δίπλα, στο άνω άκρο της κεντρικής κονσόλας, μια οθόνη 9,2 ιντσών (ή 8,25 ιντσών) που είναι συμβατή με Android Auto και Apple CarPlay στηρίζει το σύστημα infotainment του αυτοκινήτου και χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση αρκετών ακόμη λειτουργιών, ωστόσο είναι πολύ ευτυχές το γεγονός πως από κάτω της, υπάρχουν μια σειρά από μπουτόν που κάνουν τη χρήση της πιο εύκολη.

Πιο χαμηλά, ενσωματώνονται κουμπιά για τον έλεγχο του κλιματισμού και θέση για ασύρματη φόρτιση 15W με σύστημα ψύξης, ώστε διατηρούνται τα smartphone του οδηγού και των συνεπιβατών συνεχώς φορτισμένα, ενώ οι δύο θέσεις για μπουκάλια και ποτήρια, δίπλα από το χειρόφρενο, κάνουν πιο άνετη την καθημερινότητα.

Αδρομερώς, το εσωτερικό του Ibiza διατηρεί τον ξεκάθαρα οδηγοκεντρικό του προσανατολισμό, αξιολογείται με πολύ καλό βαθμό στον τομέα της εργονομίας και η συναρμογή του ανταποκρίνεται στα στάνταρ που έχει καθιερώσει το VW Group.

Ωστόσο, παρά τις βελτιώσεις, η συνολική του εικόνα δεν διεκδικεί δάφνες σε μια κατηγορία που έχει ανεβάσει σημαντικά τον πήχη. Η αισθητική εστιάζει στα σπορτίφ στοιχεία αλλά είναι ταυτόχρονα συντηρητική και, παρότι ποιοτική, δεν δημιουργεί το «wow effect» που πετυχαίνουν κάποιοι από τους ανταγωνιστές του.

Περί χώρων

Εκτός από φινετσάτο και οδηγοκεντρικό, το εσωτερικό του Ibiza είναι παράλληλα αρκετά ευρύχωρο και πρακτικό. Μπορεί να μεταφέρει με άνεση τέσσερις ενήλικες και ένα παιδί, ενώ το πορτ-μπαγκάζ του χωράει 355 λίτρα αποσκευών και είναι πολύ λειτουργικό, έχοντας διπλό πάτωμα, τέσσερα μεταλλικά άγκιστρα και δίχτυ ασφάλισης φορτίων. Συνολικά, το Ibiza είναι ένα από τα πιο ευρύχωρα μοντέλα της κατηγορίας του.

Ζωηρό και οικονομικό σε κατανάλωση

Το Ibiza έχει στο μηχανοστάσιό του τον γνωστό υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 1,0 TSI του ομίλου Volkswagen που για την περίσταση αποδίδει μέγιστη ισχύ 115 ίππων και 200 Nm ροπής (διατίθεται ακόμη ο ατμοσφαιρικός των 80 PS και turbo επιλογές σε 95 και 150 ίππους) και παρουσιάζει πολιτισμένη λειτουργία για τρικύλινδρο σύνολο, με ελεγχόμενους κραδασμούς.

Την κίνηση στους εμπρός τροχούς στέλνει ένα χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων (υπάρχει και αυτόματο DSG) με σωστή κλιμάκωση: κοντές πρώτες σχέσεις για ζωηρές εκκινήσεις και μακρύτερη 6η σχέση για περισσότερη οικονομία βενζίνης στον αυτοκινητόδρομο. Η αίσθηση του επιλογέα είναι άρτια, έχει θετικό «κούμπωμα» και, στις πιο σβέλτες διαδρομές, βοηθά τον οδηγό να «συνδεθεί» με το αυτοκίνητο.

Στο κομμάτι της οικονομίας καυσίμου, αν και το μηχανικό σύνολο δεν είναι εξηλεκτρισμένο, η μέση μεικτή κατανάλωση δεν θα ξεπεράσει τα 6,2 λτ./100 χλμ., ενώ, πατώντας προσεχτικά το πόδι στο γκάζι και με το mode Eco επιλεγμένο, το νούμερο μπορεί να κατέβει λίγο πιο χαμηλά.

Πράγματι, δεν προσφέρει την χαμηλή κατανάλωση ενός υβριδικού, τα 6,0-6,2 λίτρα όμως είναι τιμή πολύ αξιοπρεπής, ειδικά για υπερτροφοδοτούμενο μοτέρ τέτοιας ιπποδύναμης.

Η αίσθηση στο bucket κάθισμα

Πίσω από το τιμόνι, ο οδηγός αντιλαμβάνεται αμέσως ότι η φιλοσοφία του Ibiza παραμένει οδηγoκεντρική. Η μικρή κλίση του αμαξώματος στις στροφές και η ουδέτερη αντίδραση, όταν ανεβαίνει ο ρυθμός, εμπνέουν εμπιστοσύνη, ακόμη και όταν o οδηγός πιέσει περισσότερο.

Το τιμόνι είναι ελαφρύ στις χαμηλές ταχύτητες, διευκολύνοντας τους ελιγμούς στην πόλη, αλλά παραμένει ακριβές και άμεσο όταν τα χιλιόμετρα της ταχύτητας αυξηθούν, στοιχείο που συνάδει με τον σπορτίφ χαρακτήρα του.

Οδηγώντας γρήγορα, το αυτοκίνητο προσφέρει άφθονη πρόσφυση, ενώ όταν χρειαστεί ο οδηγός να πατήσει τα φρένα δυνατά, το σύστημα πέδησης ανταποκρίνεται ικανοποιητικά, χωρίς να αλλοιώνεται η αίσθηση του πεντάλ. Ο ήχος του κινητήρα, πάντως, ακόμη και στo mode Sport (υπάρχει επίσης Eco, Normal και Individual) είναι μάλλον αδιάφορος και δεν ενισχύει την οδηγική εμπειρία.

Στην πόλη, το σφιχτό set-up της ανάρτησης, γόνατα ΜακΦέρσον εμπρός και ημιάκαμπτο άξονα πίσω, καταφέρνει να μην επιβαρύνει την άνεση. Οι ανωμαλίες λειαίνονται αποτελεσματικά και το Ibiza παραμένει εύχρηστο στην καθημερινότητα, συνδυάζοντας παράλληλα fun-to-drive χαρακτηριστικά που λείπουν από τις περισσότερες προτάσεις της κατηγορίας.

Συμπερασματικά

Το Seat Ibiza παραμένει απόλυτα συνεπές στη φιλοσοφία που το καθιέρωσε όλα αυτά τα χρόνια: είναι ένα σπορτίφ και ενδιαφέρον στην οδήγηση μικρό, που καταφέρνει να συνδυάζει τη νεανική διάθεση με την ουσία, δηλαδή σύγχρονη τεχνολογία, πρακτικότητα και ένα αποδοτικό, ζωηρό κινητήριο σύνολο που, παρά την απουσία κάποιου ηλεκτρικού συστήματος, δεν έχει συχνή παρουσία στο πρατήριο της γειτονιάς.

Με τιμή εκκίνησης από 16.690 ευρώ και 19.950 ευρώ για την πλούσια έκδοση FR της δοκιμής, το Ibiza τοποθετείται ξεκάθαρα στις πιο value for money προτάσεις της κατηγορίας. Για εκείνον που ψάχνει ένα ολοκληρωμένο, οικονομικό και ταυτόχρονα fun-to-drive μικρό αυτοκίνητο με νεανική ταυτότητα, το Ibiza αξίζει αναμφίβολα να βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα του.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SEAT IBIZA FR 1.0 TSI 115 PS

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: β/κ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 999 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ (β/κ): 115 ίπποι/5.500 σ.α.λ

ΡΟΠΗ (β/κ): 200 Nm/2.000-3.500 σ.α.λ.

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

ΚΙΒΩΤΙΟ: Χειροκίνητο 6 σχέσεων

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ: 4.070×1.780×1.447 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.564 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 355 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.093 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 9,9 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 200 χλμ./ώρα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ WLTP (β/κ) 5,0-5,8 λτ./100 χλμ.

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ (β/κ): 6,2 λτ./100 χλμ.

ΤΙΜΗ: Αρχική από 16.690 ευρώ, από 19.690 ευρώ κοστίζει το αυτοκίνητο δοκιμής

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Γιάννης Κουσκούτης