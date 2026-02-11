Δοκιμάζουμε το Toyota Yaris Cross Hybrid 130 AWD-i

Το υβριδικό σύστημα κίνησης των 130 ίππων έρχεται να προσθέσει επιπλέον άσσους στο μανίκι του Toyota Yaris Cross.

Μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι το Yaris Cross είναι, εδώ και κάμποσα χρόνια, το απόλυτο best-seller στην Ελλάδα στην κατηγορία των B-SUV αλλά και το πιο δημοφιλές σε πωλήσεις αυτοκίνητο συνολικά στη χώρα μας την διετία 2024-2025.

Η ισχύς του ονόματος Toyota, σε συνδυασμό με την εγνωσμένη αξία του στους επιμέρους τομείς, δικαίως έχουν καταστήσει το μικρό SUV των Ιαπώνων ως το απόλυτο εμπορικό hit σε όλες τις ηλικίες αλλά και σε κάθε φύλο, προσφέροντας μια ζηλευτή «συμβίωση» ανάμεσα στην αποδοτικότητα, τις επιδόσεις, την άνεση, την ποιότητα και την οικονομική προσιτότητα. Στοιχεία που πρόσφατα ενισχύθηκαν με την πρόσφατη ανανέωση στην οποία υπεβλήθη και την προσθήκη της έκδοσης Hybrid 130.

Εντός και εκτός

Εξωτερικά, το Yaris Cross παραμένει όπως ακριβώς το ξέραμε. Ψηλό σε ανάστημα, με μαζεμένες διαστάσεις (το μήκος του δεν υπερβαίνει τα 4,18 μ.) και κοινώς αποδεκτές γραμμές, διατηρεί το νεανικό, εύπεπτο και συνολικά περιπετειώδες σχεδιαστικό προφίλ που το καταξίωσε ήδη από το 2021, όταν και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό της Ευρώπης. Οπότε, ομάδα που κερδίζει, δεν αλλάζει.

Στο εσωτερικό, οι διαφοροποιήσεις είναι εκτενέστερες, αν και όχι πάντα άμεσα διακριτές δια γυμνού οφθαλμού. Ξεκινώντας από τα περισσότερα ορατά στοιχεία, η Toyota εισάγει ήδη από πέρσι στο ανανεωμένο Yaris Cross ένα νέο ψηφιακό πακέτο με οθόνη 7 ή 12,3 ιντσών για τον πίνακα οργάνων και μια αντίστοιχη αφής 9 ή 10,5 ιντσών για το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, που παρεμπιπτόντως είναι ταχύτερο, με περισσότερες πλέον δυνατότητες, αλλά με εξίσου φτωχό interface όπως και στο παρελθόν.

Από εκεί και πέρα, τα σκληρά αλλά με πολύ καλή συναρμογή πλαστικά συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν στο μεγαλύτερο τμήμα το ταμπλό, ενώ απαράλλαχτοι είναι και οι χώροι στο πίσω κάθισμα που κρίνονται ικανοποιητικοί – όχι όμως και κορυφαίοι απέναντι στα μεγαλύτερα B-SUV του ανταγωνισμού – για δύο και οριακά τρεις ενήλικους επιβάτες κανονικού αναστήματος. Αμετάβλητος είναι και ο χώρος αποσκευών, ο οποίος θυσιάζεται, ελέω ηλεκτροκινητήρα, φτάνοντας σε χωρητικότητα τα μόλις 266 λίτρα στην τετρακίνητη έκδοση της δοκιμής μας (350 λίτρα στα προσθιοκίνητα Yaris Cross).

Στα λιγότερο ορατά στοιχεία, πέρα από την προσθήκη αρκετών νέων ή και αναβαθμισμένων λειτουργιών και συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης στη γνώριμη σουίτα Toyota Safety Sense, περιλαμβάνονται στοχευμένες κινήσεις που στόχο έχουν τη μείωση των κραδασμών και του θορύβου που περνά στην καμπίνα. Εδώ, η Toyota επικεντρώθηκε σε τέσσερις βασικές παρεμβάσεις που αφορούν στην εγκατάσταση ενός νέου ελαστικού παρεμβύσματος στην αριστερή βάση του κινητήρα, ενός αντηχείου στους αυλούς εισαγωγής του κινητήρα, ενός τριπλού αντί για διπλού στρώματος ηχομονωτικού υλικού πίσω από το ταμπλό, καθώς και στην προσθήκη μιας επιπλέον στρώσης τσόχας στη βάση του παρμπρίζ. Επιπρόσθετα, για την καταστολή του θορύβου που φτάνει στα αυτιά των επιβατών και προέρχεται από τον άνεμο και την κύλιση του οχήματος, χρησιμοποιείται παχύτερο γυαλί για το παρμπρίζ και τα εμπρός και πίσω πλαϊνά παράθυρα σε όλα τα ανανεωμένα μοντέλα της οικογένειας Yaris Cross.

Με υβριδική ισχύ 130 ίππων

Στην καρδιά του συστήματος κίνησης της νέας έκδοσης Hybrid 130 βρίσκεται μια αναβαθμισμένη παραλλαγή του γνωστού υβριδικού συστήματος πέμπτης γενιάς της Toyota. Πριν όμως περάσουμε στο hardware, αξίζει να σταθούμε λίγο στις προσθήκες και αναβαθμίσεις που αφορούν τις επιμέρους λειτουργίες του. Έτσι, στα νέα χαρακτηριστικά του συστήματος, περιλαμβάνεται μια λειτουργία που βοηθά την επιτάχυνση ή την επιβράδυνση του οχήματος σύμφωνα με τις αλλαγές στην κλίση του δρόμου – μετριάζοντας την ανάγκη για πρόσθετη πίεση στο γκάζι κατά την οδήγηση σε ανηφόρα και παρέχοντας πρόσθετο φρένο κινητήρα στην κατηφόρα ώστε το όχημα να επιβραδύνει όταν ο οδηγός απομακρύνει το πόδι του από το δεξί πεντάλ. Επιπλέον, με άρμα το Predictive Efficient Drive, το όχημα μαθαίνει τη συμπεριφορά του οδηγού και μελετά τις συνθήκες του δρόμου και της κυκλοφορίας σε διαδρομές που έχουν προγραμματιστεί στο σύστημα πλοήγησης με στόχο τη βελτιστοποίηση της φόρτισης και εκφόρτισης της μπαταρίας. Ως εκ τούτου, ως μέρος του Predictive Efficient Drive, το Predictive State of Charge (SOC) έχει τη δυνατότητα να «βλέπει» τυχόν κατηφορικά τμήματα της διαδρομής που ακολουθεί μέσω του συστήματος πλοήγησης μειώνοντας το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας εκ των προτέρων, ώστε να μπορεί να ανακτηθεί περισσότερη ενέργεια. Από εκεί και πέρα, παρακολουθεί επίσης τις πληροφορίες που αφορούν τις συνθήκες κυκλοφορίας και, σε περίπτωση που ακολουθεί μποτιλιάρισμα, διατηρεί το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας, ώστε το Yaris Cross να μπορεί να κινηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς να χρειάζεται η εκκίνηση του θερμικού κινητήρα.

Σε ότι αφορά το μηχανικό του σκέλος, το σύστημα κίνησης του Yaris Cross παραμένει σε φιλοσοφία και «εκτέλεση» όπως ακριβώς το γνωρίσαμε στην έκδοση των 116 ίππων βασιζόμενο σε μια μικρή αυτοφορτιζόμενη μπαταρία ίοντων λιθίου με χωρητικότητα κοντά στις 0,8 kWh, δύο ηλεκτροκινητήρες (συν έναν επιπλέον στον πίσω άξονα στις εκδόσεις AWD-i) και έναν θερμικό με φυσική αναπνοή. Εν προκειμένω, η γεννήτρια (MG1) είναι αναβαθμισμένη σε απόδοση, όπως και το πακέτο κιβωτίου/διαφορικού, ενώ ο ισχυρότερος και πιο ροπάτος πλέον βασικός ηλεκτροκινητήρας (MG2) με τα 185 αντί για 141 Nm συνδράμει ακόμα πιο αποτελεσματικά στην κίνηση του Yaris Cross σε συνδυασμό με τον γνωστό πλέον 3κύλινδρο 1.500άρη βενζινοκινητήρα των 92 ίππων της Toyota – όλα αυτά για συνδυαστική απόδοση 130 ίππων. Το «παρών» στην όλη διάταξη δίνει φυσικά και το εξίσου γνώριμο αυτόματο κιβώτιο (eCVT) με τα πλανητικά γρανάζια της Toyota. Από εκεί και πέρα, ένας ακόμα ηλεκτρικός κινητήρας βρίσκεται εγκατεστημένος στον πίσω άξονα πολλαπλών συνδέσμων των τετρακίνητων Yaris Cross, ο οποίος αποδίδει μόλις 7,1 ταπεινούς ίππους (έναντι 5,2 ίππων στο πρόσφατο παρελθόν).

Από πλευράς απόδοσης και λειτουργίας στην πράξη, η καλύτερη απόκριση σε σχέση με το συγκριτικά πιο αδύναμο υβριδικό πακέτο των 116 ίππων της Toyota είναι διακριτό από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα. Το ίδιο ισχύει και για τα μεγαλύτερα αποθέματα ισχύος, ενώ παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της Toyota, ο θόρυβος που φτάνει στην καμπίνα εξαιτίας της ιδιοσυγκρασίας του αυτόματου κιβωτίου παραμένει και πάλι υψηλός στο βαθύ πάτημα του γκαζιού – ή τουλάχιστον υψηλότερος σε σχέση με άλλες υβριδικές υλοποιήσεις του ανταγωνισμού. Αντίθετα, ιδιαίτερα χαμηλές είναι οι απαιτήσεις στον τομέα της κατανάλωσης, με τον πιο «ροπάτο» βασικό ηλεκτροκινητήρα να βοηθά περαιτέρω κατά την κίνηση στην πόλη. Σε αυτή υπολογίστε ότι ο «130άρης» θα χρειαστεί οριακά περισσότερο από 4 λίτρα για κάθε 100 χλμ. – τιμή που σε μικτές συνθήκες και σε διαφορετικό ανάγλυφο του δρόμου ανεβαίνει κατά περίπου 1 λίτρο. Ένα μεγαλύτερο ωστόσο ρεζερβουάρ καυσίμου (36 λίτρα) θα ήταν ευπρόσδεκτο ώστε η αυτονομία με ένα γέμισμα να αγγίζει ή και να ξεπερνά το ψυχολογικό όριο των 800 χλμ.

Στο δρόμο, η εικόνα της έκδοσης Hybrid 130 παραμένει όπως ακριβώς την ξέραμε από τις μικρότερες Hybrid 115. Η ομοιογένεια είναι, για μια ακόμα φορά, η λέξη κλειδί, με το πλαίσιο να παίρνει τις σωστές κλίσεις στις στροφές και το τιμόνι να παραμένει γρήγορο (2,65 στροφές από άκρη σε άκρη) μεταφέροντας στα χέρια του οδηγού τις απαραίτητες πληροφορίες. Πιέζοντας, το Yaris Cross δεν θα «διαμαρτυρηθεί», ενώ υψηλά είναι και τα επίπεδα πρόσφυσης. Σίγουρα, δεν έχει το οδηγικό μπρίο ενός Ford Puma, για παράδειγμα, ωστόσο παραμένει ένα από τα πιο προβλέψιμα, φιλικά και απροβλημάτιστα στην οδήγηση B-SUV της αγοράς. Πολύ περισσότερο στην τετρακίνητη έκδοση της δοκιμής μας, όπου η ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων πίσω και ο… έξτρα ηλεκτροκινητήρας προσφέρουν ακόμα πιο ουδέτερη συμπεριφορά και επιπλέον πρόσφυση τόσο στα γλιστερά όσο και στα πατημένα off-road μονοπάτια.

Κάνοντας ταμείο

Τα οφέλη που προσφέρει στο Yaris Cross το υβριδικό σύστημα κίνησης των 130 ίππων είναι προφανή· περισσότερη ισχύς και ροπή, καλύτερη απόκριση στην καθημερινότητα και το ταξίδι, αλλά και το ίδιο χαμηλή κατανάλωση σε σχέση με τις εκδόσεις των 116 ίππων. Τιμολογιακά, η εκκίνηση για τη έκδοση Hybrid 130 ορίζεται στα 25.020 ευρώ (Active Plus), χωρίς την παρουσία ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα. Ένα σκαλί πιο πάνω υπάρχει η παραλλαγή Style, η οποία σκαρφαλώνει σε τιμή στα 27.570 ευρώ. Το εξοπλιστικό αυτό σκαλοπάτι αποτελεί και το σημείο εκκίνησης για τις τετρακίνητες εκδόσεις, με το Yaris Cross Style AWD-i, φυσικά με τον κινητήρα των 130 ίππων, να κοστίζει 30.370 ευρώ. Ελάχιστα περισσότερο όμως αποτιμάται και η προσθιοκίντητη έκδοση Elegance (30.810 ευρώ), ενώ η αντίστοιχη τετρακίνητη ξεφεύγει αρκετά φτάνοντας τα 33.610 ευρώ.

Διακυμάνσεις υπάρχουν και στον εξοπλισμό που συνοδεύει κάθε μια από τις εκδόσεις Active Plus, Style και Elegance. Από την πρώτη ξεχωρίζουμε στοιχεία όπως ο αυτόματος κλιματισμός, οι 16άρες ζάντες αλουμινίου, η οθόνη 7 ιντσών εμπρός από τον οδηγό και η αντίστοιχη 9 ιντσών στην κεντρική κονσόλα, καθώς και όλα τα βασικά συστήματα άνεσης, συνδεσιμότητας και ασφάλειας που προσφέρει το Toyota Safety Sense. Στη δεύτερη ο εξοπλισμός εμπλουτίζεται με ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών και LED φώτα εμπρός και πίσω, ενώ στην καμπίνα προστίθενται στοιχεία όπως το Toyota Smart Connect που υποστηρίζεται από μεγαλύτερη οθόνη 10,5 ιντσών, πλοήγηση βασισμένη στο cloud, σύστημα Smart Entry και Smart Start και εσωτερικά διακοσμητικά σε piano-black. Τέλος, η κορυφαία Elegance διαθέτει ζάντες ελαφρού κράματος 18 ιντσών, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέφτες, ambient φωτισμό καμπίνας, πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών, καθίσματα με επένδυση σε συνδυασμό δέρματος-υφάσματος και εμπρός θερμαινόμενα καθίσματα, διζωνικό αυτόματο κλιματισμό, ασύρματη φόρτιση smartphone και διπλό πάτωμα στο πορτ-μπαγκάζ.

TOYOTA YARIS CROSS HYBRID 130 AWD-i

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: full hybrid, β/κ εμπρός + η/κ + η/κ πίσω

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.490 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ β/κ εμπρός: 92 ίπποι

ΡΟΠΗ β/κ εμπρός: 120 Nm

ΙΣΧΥΣ η/κ: 84 ίπποι

ΡΟΠΗ η/κ: 185 Nm

ΣΥΝΔΥΑΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 130 ίπποι

ΚΙΝΗΣΗ: Στους τέσσερις τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: eCVT με πλανητικά γρανάζια

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.180×1.765×1.595χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.560 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 266 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.290 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 11,3 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 170 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 5,1 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 108 γρ./χλμ.

ΤΙΜΗ: 25.020 ευρώ (Active Plus FWD)

Φωτογραφίες: Γιάννης Αλμπανέλλης