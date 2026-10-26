Aston Martin DB11-AMR: Concours de Elegance

Την απολαμβάνεις σταθμευμένη, με τις καμπύλες και τις γωνίες της να παρασύρουν τον φωτογράφο μας, όμως η πραγματική της γοητεία αποκαλύπτεται στον δρόμο, όπου η Aston Martin DB11 AMR σε κάνει να αναρωτιέσαι αν ζει ακόμη ο βασιλιάς.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΘΑΝΟΣ ΗΛΙOΠΟΥΛΟΣ

DRONE: ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΑΛΟΥΡΟΣ

Concours de Elegance (Διαγωνισμός κομψότητας)

Τέλος Ιουλίου, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 40 βαθμούς, συναντήσαμε το απόλυτο GT στον δρόμο για το Πόρτο Ράφτη, στο σωστό της περιβάλλον. Η δοκιμή έγινε χάρη σε φίλο του περιοδικού και, σε μια τέτοια περίπτωση, δεν μπαίνεις στη διαδικασία να αναλύσεις τη χρονολογία παραγωγής και άλλες «καθημερινές» λεπτομέρειες, όπως η τιμή της και οι μετρήσεις κατανάλωσης καυσίμου, αφού η αισθητική της ξεπερνά τις προδιαγραφές της και κάνει δευτερεύοντα όλα όσα συνήθως προσφέρονται για συγκρίσεις.

Έτσι κι αλλιώς, πρόκειται για ένα κουπέ που αποτελεί θαύμα αισθητικής, όπως υπήρξε στο παρελθόν μόνο η Vanquish, και αν εξωτερικά μοιάζει να έχει βάλει το πινέλο του κάποιος Ιταλός σχεδιαστής, στο εσωτερικό ορισμένες επιλογές υλικών την εκθέτουν. Δεν προλαβαίνεις, ωστόσο, να σταθείς για πολύ στις λεπτομέρειες της καμπίνας, αφού λαχταράς να οδηγήσεις ένα γνήσιο κουπέ 2+2, με τον θηριώδη κινητήρα τοποθετημένο εμπρός και την κίνηση να μεταδίδεται στον πίσω άξονα.

Είναι μια επιλογή που σε παρασύρει να ταξιδέψεις, για παράδειγμα, μέχρι την Κέρκυρα και, αντί να επιστρέψεις, να περάσεις στην Ηγουμενίτσα, από όπου είτε θα πάρεις το πλοίο για την Ιταλία είτε θα συνεχίσεις οδικώς, απολαμβάνοντας τις καμπές της Σλοβενίας, πριν καταλήξεις στην Τοσκάνη για να τη σταθμεύσεις δίπλα σε μια Ferrari 599 ή σε μια F12, ακόμα και ανάμεσα στα κουπέ της Maserati.

Εκεί αναρωτιέσαι και για τη θέση της απέναντι σε μοντέλα όπως οι Ferrari California, Roma και Portofino, ορισμένα με αμάξωμα τύπου spider, και περιμένεις πλέον την Amalfi, έχοντας πάντα κατά νου ότι η συμπεριφορά αυτών των επιλογών στην πίεση παραμένει αμφιλεγόμενη.

Δυνατή και με προσωπικότητα, αυτή η Aston Martin χαρακτηρίζεται από το βρετανικό της στιλ και δεν είναι τυχαίο ότι δένει με το ιδανικό περιβάλλον, σε μια διαδρομή που ξεκινά από την Τοσκάνη, περνά από τις υπέροχες και το καλοκαίρι Άλπεις, και καταλήγει στη Σκωτία. Εκεί βρίσκεται ο φυσικός της χώρος και εκεί το συναίσθημα και η ιστορία μετρούν περισσότερο από την ουσία, που παραμένει συνδεδεμένη με την εξέλιξη ενός άλλοτε αμιγώς Βρετανού κατασκευαστή.

Άλλωστε, θέλεις να οδηγήσεις και μια DBX, το SUV της Aston Martin, ενώ η Valkyrie των 3 εκατ. δολαρίων μοιάζει άπιαστη ακόμα και στα όνειρά σου. Την ίδια ώρα, παρακολουθείς την πορεία της Aston Martin στη Formula 1 με ενδιαφέρον που ξεπερνά ακόμα και το δέος μιας συνάντησης κορυφής με τον θρύλο Φερνάντο Αλόνσο, ενώ τα αποτελέσματα παραμένουν λεπτομέρεια, γιατί αυτό είναι το motorsport.

SPORT COUPE

Ένα GT, από τα αρχικά του Grand Tourer, δεν είναι υποχρεωτικά και γρήγορο, ενώ ως καθαρόαιμα sports cars και supercars θεωρούνται δικαιολογημένα τα διθέσια με τον κινητήρα τοποθετημένο στο κέντρο. Στη δική μας λίστα, εξαιρέσεις αποτελούν η Ferrari 599 και το Nissan GT-R, ενώ θα προσθέταμε και μια Jaguar S-Type R, με τον μεγάλο V8 και πάτημα που παραπέμπει σε μοντέλο BMW M.

Ο V12 των 5,2 λίτρων χρησιμοποιεί δύο turbo και αποδίδει 630 ίππους, με τη μέγιστη ροπή να φτάνει τα 700 Nm και την ισχύ να μεταδίδεται αποκλειστικά στους πίσω τροχούς μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου οκτώ σχέσεων της ZF. Η σφραγίδα AMR, με έμπνευση από την Aston Martin Racing, εκφράζεται μέσα από ρυθμίσεις που μοιάζουν με δώρο για τον απαιτητικό οδηγό, καθώς ο κινητήρας αποδίδει 30 επιπλέον ίππους σε σχέση με την DB11 V12, το κιβώτιο προσφέρει ακόμα ταχύτερες αλλαγές και το πλαίσιο αποκτά πιο αιχμηρή απόκριση, με την ανάρτηση, τα φρένα και το σύστημα διεύθυνσης να αναζητούν το ιδανικό τόσο στην τέλεια όσο και στην ειδική διαδρομή.

Η ίδια ισορροπία σε ακολουθεί και παραπέρα, αφού η DB11 AMR δεν πρόκειται να σε προβληματίσει από πλευράς άνεσης, είτε κινείσαι στην Κέρκυρα είτε στην Αθήνα, ενώ με την επιλογή Sport+ θα σε ικανοποιήσει όταν αποφασίσεις να την οδηγήσεις όπως ορίζουν οι προδιαγραφές της. Σε μια κλειστή διαδρομή, με μεικτό τερέν, καλή ορατότητα και ποικιλία στροφών, το στήσιμο που παραπέμπει σε σύγχρονη BMW M4 την υποστηρίζει ακόμα και στα πιο κλειστά κομμάτια, με τις διαδοχικές φουρκέτες να μη σε κουράζουν, είτε ανηφορίζεις, άσκηση που λατρεύει, είτε κατηφορίζεις, οπότε πρέπει να γνωρίζεις τις αντιδράσεις της, καθώς η μεταφορά βάρους και ο όγκος της γίνονται περισσότερο αισθητά.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Στην DB11 AMR οι επιδόσεις και η οδική συμπεριφορά βρίσκονται σε απόλυτη ισορροπία, είτε επιταχύνεις από στάση, με τα 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνονται σύμφωνα με τον κατασκευαστή σε 3,7 δλ., είτε ζητάς δύναμη εν κινήσει, οπότε η επιλογή της κατάλληλης σχέσης περνά σχεδόν απαρατήρητη χάρη στις ταχύτατες αλλαγές του κιβωτίου. Ακόμα και αν δοκιμάσεις να πλησιάσεις την τελική ταχύτητα των 334 χλμ./ώρα σε έναν διάδρομο απογείωσης, το κιβώτιο λειτουργεί σε ρυθμούς που παραπέμπουν σε Nissan GT-R τελευταίας γενιάς, χωρίς όμως η συνολική συμπεριφορά της να θυμίζει το ιαπωνικό μοντέλο.

Η Aston Martin είναι περισσότερο ευέλικτη, με αντιδράσεις που παραπέμπουν σε BMW M4, και εδώ ο μαέστρος της εξέλιξης έχει καταφέρει να συνθέσει χαρακτηριστικά που σπάνια συναντάς συγκεντρωμένα σε αντίστοιχες κατασκευές, με μεγάλο πλεονέκτημα την ποιότητα κύλισης.

Η οδήγησή της έχει κάτι από μαγεία και το λέμε χωρίς να μας παρασύρει το γεγονός ότι πλέον δεν οδηγούμε συχνά αντίστοιχα GT. Πρόκειται για ένα υπερπολυτελές σύνολο που κρύβει το βάρος του και δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε να οδηγείς για πολλές ώρες χωρίς σημάδια κόπωσης, με άνεση και ησυχία, απολαμβάνοντας παράλληλα τον V12, που υψώνει τη φωνή του ανάλογα με την ένταση του πατήματος στο γκάζι και τελικά δίνει τον ρυθμό. Υπάρχουν, πάντως, στιγμές που επιλέγεις να χαϊδεύεις το γκάζι και να απολαμβάνεις το πλαίσιο, με τρόπο που έχουμε συναντήσει μόνο σε μια σύγχρονη Bentley.

ΤΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΘΕΙ ΜΑΖΙ ΤΗΣ;

Θηλυκού γένους, όπως της ταιριάζει, η DB11 AMR δεν προσφέρεται για εύκολες συγκρίσεις, καθώς θα χαθείς αν τολμήσεις να την αντιπαραβάλεις με αντίστοιχα sport coupe. Στην περίπτωσή της, η αισθητική κάνει τη διαφορά και συνδυάζεται με εξαιρετική οδική συμπεριφορά, στοιχεία που ικανοποιούν ακόμα και τον λιγότερο μυημένο, ενώ ο specialist θα τη λατρέψει.

Την απολαμβάνεις σε κάθε περίπτωση, είτε τοποθετείς τις απαλές γραμμές της μέσα σε ένα όμορφο τοπίο είτε αποφασίζεις να την οδηγήσεις ως καθαρόαιμο sport coupe σε μια ειδική διαδρομή. Κι αν η σχεδίασή της παραπέμπει στην Ιταλία, η εξέλιξή της αποπνέει γερμανική ακρίβεια και δημιουργεί τις προϋποθέσεις να την οδηγήσεις ακόμα και χωρίς το δίχτυ προστασίας των ηλεκτρονικών, ενώ η επιλογή Sport+ αποδεικνύεται απολαυστική, με αντιδράσεις τόσο αιχμηρές όσο χρειάζεται και απόλυτα ταιριαστές στη φιλοσοφία κατασκευής της.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι, με κίνδυνο να χαρακτηριστούμε ιερόσυλοι, την τοποθετούμε δίπλα σε μια σύγχρονη Ferrari Daytona, αλλά και σε μια Bentley Continental GT Speed, ενώ ο διαφορετικός προσανατολισμός της σε σχέση με τη Mercedes-AMG SL 63 παραμένει ξεκάθαρος. Οι προδιαγραφές μπορεί να εμφανίζουν ομοιότητες, κρύβουν όμως την πραγματικότητα του δρόμου, η οποία συνδέεται με τον χαρακτήρα κάθε αυτοκινήτου και δεν αποτυπώνεται σε αριθμούς ούτε χωρά σε εύκολες συγκρίσεις.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Η DB11 AMR ανήκει στην προσεγμένη συλλογή του Ανδρέα Καροτσιέρη, πρωταθλητή, ιπτάμενου και gentleman, ενώ για την περίσταση βρέθηκε μαζί μας και ο συνεργάτης του, Γιώργος Χριστοδούλου, ένας άνθρωπος της «σχολής» των 4ΤΡΟΧΩΝ. Ο Ανδρέας είναι υποστηρικτής του περιοδικού από το ξεκίνημά του, πίσω στο 1970. Τον γνωρίσαμε όταν συγκρίναμε το VW Golf GTI 16V με το Opel Astra GSi και τον ζήσαμε σε ωραίους αγώνες, στους οποίους, όπως και ο Νίκος Τσάδαρης, αναβάθμισε το επίπεδο, με τους δυο τους να οδηγούν με στιλ την Porsche 911.

Τον ευχαριστούμε που, μέσα από τέτοιες ευκαιρίες, μας επιτρέπει να παραμένουμε πιστοί στο DNA μας.

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ΜΑΣ ΑΡΕΣΕΙ

Να τη βλέπουμε.

Να ακούμε τον κινητήρα της.

Να την οδηγούμε, αλλάζοντας ρυθμό, ζώντας τη στιγμή και το όνειρο.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕΙ

Που η αισθητική σπάνια συνδυάζεται πλέον με τις επιδόσεις.

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ

Να ταξιδέψουμε μαζί της.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ASTON MARTIN DB11 AMR

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 12κύλινδρος β/κ twin-turbo

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 5.204 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ: 639 ίπποι/6.500 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ: 700 Nm/1.500 σ.α.λ.

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο 8 σχέσεων

0-100 χλμ./ώρα: 3,7 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 334 χλμ./ώρα

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.750 × 1.950 × 1.290 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.805 χλστ.

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ: Περιορισμένης ολίσθησης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Διπλά ψαλίδια (προσαρμοζόμενα αμορτισέρ)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων (προσαρμοζόμενα αμορτισέρ)

ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ/ΠΙΣΩ: Αερ. δίσκοι 400/360 χλστ.

ΤΡΟΧΟΙ (εμπρός-πίσω): 255/40 ZR20 – 295/35 ZR20

ΒΑΡΟΣ: 1.765 κιλά