Με Alfa Romeo Junior GT 1300 & Elettrica Veloce στη βορειοανατολική Αττική

Απόγονος με ιστορία, κύρος και αναγνωρισιμότητα, αλλά μέχρις εκεί, γιατί η εξέλιξη των ειδών δεν αφήνει περιθώρια για συγκρίσεις.

Κείμενο: Στράτης Χατζηπαναγιώτου Φωτογραφίες: Γιάννης Κουσκούτης

Ο κύκλος δεν τετραγωνίζεται, ακόμα κι αν στο κέντρο του βρίσκεται η Alfa Romeo Junior. Η άβυσσος που χωρίζει το «τότε» από το «τώρα» δεν γεφυρώνεται εύκολα. Το μόνο που μπορεί να την καλύψει είναι το DNA του Ιταλού κατασκευαστή-θρύλου. Η νέα Junior έχει κάτι από την παλιά: κομψότητα, χαρακτήρα, αύρα. Αρκεί για να δημιουργήσει τις συνθήκες μιας κοινής φωτογράφισης με εκείνο το αυτοκίνητο-όνειρο του σημερινού 70άρη – ο οποίος τότε, το 1960, ήταν απλώς ένας πιτσιρικάς με αφίσα της στον τοίχο. Μέχρις εκεί όμως.

Το χάσμα γενεών είναι πραγματικό. Και με σεβασμό στον petrolhead που δεν ξεγελιέται, δοκιμάζουμε τη σύγχρονη Junior, ένα SUV με ισχυρό ηλεκτρικό κινητήρα, που επιχειρεί να φέρει το παρελθόν στο παρόν.

Παράλληλα, αξιοποιούμε την ευκαιρία για μια επιστροφή στη στιγμή. Πίσω σε ένα γνήσιο ιταλικό κουπέ. Ένα σπορ μοντέλο που –είτε στην απλή 1300, είτε στην 1600, είτε στην πολυπόθητη 1750 με τα διπλά φανάρια ή τη Veloce δίλιτρη εκδοχή– κουβαλούσε το πνεύμα μιας εποχής. Μια γήινη και σχετικά προσιτή Ferrari 308 GTB. Τόσο ψηλά είχε μπει ο πήχης στο Μιλάνο.

JUNIOR ELETTRICA VELOCE

Πρόκειται για ένα σύγχρονο SUV που ανήκει στο κλειστό κλαμπ των σπορ ηλεκτρικών μοντέλων του Ομίλου Stellantis, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται επίσης τα Abarth 600e, Peugeot e-208 GTI και Lancia Ypsilon HF.

Με μήκος 4.173 χλστ., πλάτος 1.781 χλστ. και ύψος 1.505 χλστ., η Veloce «βγάζει» μια σπορτίφ αύρα, με τους μικρούς πρόβολους, τα μυώδη φτερά και το χαρακτηριστικό τελείωμα αλά Giulia TZ, σύμφωνα με τους σχεδιαστές. Για την περίσταση έχουν επιστρατευτεί και παραδοσιακά χαρακτηριστικά, όπως το ανάγλυφο έμβλημα της μάρκας στη μάσκα και οι στενοί, τριπλοί ενεργοί Full LED Matrix προβολείς εμπρός, καθώς και τα LED πίσω φώτα.

Στο εσωτερικό, τα νέα έρχονται από τα μονοκόμματα bucket καθίσματα της Sabelt, με τη σχετικά λεπτή πλάτη, ώστε να αφήνουν όσο περισσότερο χώρο γίνεται για τα πόδια των πίσω επιβατών. Το κόκπιτ είναι αισθητά προσανατολισμένο στον οδηγό, που έχει μπροστά του, μέσα σε ένα καλούπι τύπου cannocchiale, έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών για τις πληροφορίες που αφορούν την οδήγηση, και δεξιά του –με κλίση προς το μέρος του– την οθόνη του infotainment, με την ίδια διαγώνιο.

Κάτω από το αμάξωμα, πέρα από την μπαταρία ιόντων λιθίου των 54 kWh, βρίσκεται ένας ενισχυμένος ηλεκτροκινητήρας τεχνολογίας Hybrid Synchronous. Το μοτέρ, τοποθετημένο στον εμπρός άξονα, αποδίδει 280 ίππους και 345 Nm ροπής. Για τη σωστή διαχείριση της ισχύος, η κορυφαία Junior διαθέτει «δική της» κρεμαγιέρα, με λόγο μετάδοσης 14,6:1, μεγαλύτερης διαμέτρου αντιστρεπτικές, αεριζόμενους εμπρός δίσκους 380 χλστ. με τετραπίστονες δαγκάνες και αεριζόμενους δίσκους πίσω. Πατάει στάνταρντ σε τροχούς 20 ιντσών και είναι κατά 25 χλστ. χαμηλότερη από τις υπόλοιπες εκδόσεις της γκάμας.

Την ίδια ώρα, η Veloce είναι στάνταρντ εξοπλισμένη με μηχανικό μπλοκέ διαφορικό τύπου Torsen D, καθώς και με τα ανάλογα προγράμματα οδήγησης: το Natural για καθημερινή χρήση, το Advanced Efficiency για εξοικονόμηση ενέργειας και το Dynamic, όπου η χαρτογράφηση στην υποβοήθηση του τιμονιού και την απόκριση του γκαζιού δίνει προτεραιότητα στην ικανοποίηση του απαιτητικού οδηγού.

ΑLFA ROMEO 1300 GT JUNIOR–SCALINO

Το υποκοριστικό «Junior», με το οποίο εξαρχής καθιερώθηκε στο κοινό του αυτοκινήτου η κουπέ έκδοση της πρώτης γενιάς της Giulia –και που σήμερα είναι ξανά τόσο δημοφιλές–, αποδόθηκε επίσημα για πρώτη φορά το 1966, με την 1300 GT Junior των 89 ίππων. Δύο χρόνια αργότερα, η ιπποδύναμη αυξήθηκε στους 96 ίππους και το μοντέλο παρέμεινε στην παραγωγή έως το 1975.

Το αμάξωμα της 1300 GT Junior ήταν πανομοιότυπο με εκείνο των υπόλοιπων GT, με τη μονή χρωμιωμένη μπάρα στη μάσκα του ψυγείου, το σήμα στο χείλος του καπακιού του χώρου αποσκευών και τα ειδικά καλύμματα των τροχών να αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα.

Η Alfa Romeo Giulia 1300 GT Junior ήταν παραλλαγή των κουπέ της σειράς «105/115» –του εργοστασιακού κωδικού των Giulia– που κατασκευάστηκαν από το 1966 έως το 1969. Διέθετε τον δοκιμασμένο από την εποχή της πρώτης Giulietta κινητήρα χωρητικότητας 1.3 λίτρων, διάσημο με το υποκοριστικό «bialbero». Ο κινητήρας αυτός είχε δύο επικεφαλής εκκεντροφόρους (2EEK) και δύο διπλά καρμπιρατέρ Weber 40, και συνδυαζόταν με μηχανικό κιβώτιο πέντε σχέσεων. Η συνολική παραγωγή των Junior με τον κινητήρα των 1.3 λίτρων έφτασε τις 92.053 μονάδες μέχρι το 1976, από τις οποίες 6.284 ήταν δεξιοτίμονες. Καθοριστικό στοιχείο για τη διαχρονική της αξία: το χαμηλό βάρος…

ITALΙΑΝ JOB

Έχουν αμφότερες στιλ, χωρίς ύφος. Εκφράζονται σεμνά, αλλά όχι ταπεινά, τότε όπως και τώρα. Κι έτσι ρισκάρεις να ψάξεις και να βρεις τα στοιχεία που σε ικανοποιούν, και καταλήγεις να ανακαλύπτεις εκείνα που σε συναρπάζουν. Που «σβήνουν» τις αστοχίες. Θεωρείσαι μάλιστα σχεδόν προδότης αν τις καταγράψεις. Γιατί μια Junior… πρέπει να τρίζει. Δεν θα έπρεπε να σε προβληματίζει, για παράδειγμα, ότι η πόρτα δεν κλείνει με την πρώτη. Το θέμα είναι πώς κυλάει. Πώς το τιμόνι ανταποκρίνεται όταν αλλάζεις κατεύθυνση. Και, κυρίως, πώς όλα αυτά συνδυάζονται.

Στην περίπτωσή μας, πρόκειται για έναν υγιέστατο 1.3 που συνεργάζεται με πεντάρι κιβώτιο, με τη λειτουργία του επιλογέα να παραμένει σημείο αναφοράς. Η «δική» μας Junior βρίσκεται σε άψογη κατάσταση. Και όμως, ακόμη και σε αυτήν, αν ψάχνεις την τέλεια θέση οδήγησης, δεν θα τη βρεις. Αλλά δεν σε απασχολεί. Ακόμη και το γεγονός ότι για να στηριχθείς στο κάθισμα καταλήγεις να χρησιμοποιείς το τιμόνι –που, σε κάθε περίπτωση, κρατάς με δύο χέρια– δεν θεωρείται ελάττωμα. Εξαιρετική σε φανοποιία και στις επενδύσεις των καθισμάτων η Junior της φωτογράφισης. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη στον φίλο και αναγνώστη του περιοδικού, Γιώργο Αλεβιζόπουλο, σήμερα πρόεδρο της ΦΙΛΠΑ, της «μάνας του λόχου» όταν μιλάμε για το κίνημα του Classic Car στην Ελλάδα.

Ο Γιώργος Αλεβιζόπουλος ήταν –και παραμένει– δίπλα μας. Με την 4C, με την πρώτη Giulia, με την Junior στην Πάρνηθα. Και πρόσφατα, στους 40 βαθμούς της Βαρυμπόμπης, για ένα all-time classic Άγιος Μερκούριος in-out. Το «παλιό» πιστοποιεί την κατάστασή του και επιβεβαιώνει, με τον πιο απλό τρόπο, την αντοχή και την ποιότητα του συστήματος πέδησης, με δισκόφρενα εμπρός και πίσω. Πάντα προτεραιότητα για τον Ιταλό, αφού η επιτάχυνση από στάση ποτέ δεν υπήρξε το σημείο αναφοράς. Αντίθετα, είναι τα ακούσματα που γοητεύουν. Αυτά πιστοποιούν και τη διαχρονική αξία της.

Περί συγκρίσεων, λόγος δεν προκύπτει. Μιλάμε για πραγματικό χάσμα γενεών. Ωστόσο, οδηγώντας και τη σύγχρονη Junior, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν πρόκειται για ένα Peugeot 2008 με ισχυρότερο ηλεκτροκινητήρα. Έχουν δουλέψει κάποιοι αμετανόητοι. Η «κυρία» έχει πάει στο Μπαλόκο για την εξέλιξή της. Κι αν η αυτονομία της άγγιζε τα 300 χιλιόμετρα σε ρυθμό ειδικής διαδρομής, θα έμπαινες σε σοβαρές σκέψεις. Σε κάθε περίπτωση, αν την οδηγήσεις πραγματικά, μπορείς να τη συγκρίνεις μόνο με το Cupra Born VZ. Και ίσως να μπεις στον πειρασμό να τη βάλεις δίπλα και σε θερμικά GTi.

Αρκεί να ρυθμίσεις σωστά τη θέση οδήγησης και θα ανακαλύψεις ένα εξαιρετικά ρυθμισμένο πλαίσιο. Τα φρένα της δεν θα σε εκθέσουν ούτε σε track day, παρά το βάρος. Σε συνδυασμό με τις επιδόσεις, καθρεφτίζουν τον χαρακτήρα της. Ένα σύνολο που αναδεικνύει την ατελείωτη ροπή της ηλεκτρικής παροχής, με σύστημα διεύθυνσης για βραβείο – όπως και στην υβριδική έκδοση. Και εκεί εντοπίζεις τη διαφορά από τα υπόλοιπα μοντέλα του ομίλου, με έδρα στη Rue Grande Armée, στο Παρίσι.

Στην Junior SUV, για να συνεννοούμαστε, οι ουσιαστικές λεπτομέρειες είναι εκείνες που τη διαφοροποιούν. Και αν κοιτάξεις προσεκτικά την παλέτα της Stellantis, θα βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Σε ό,τι μας αφορά, αυτή είναι η «σωστή». Η δική μας: 280 ίπποι, κίνηση εμπρός, μηχανικό Torsen που σε υποστηρίζει και δεν σε εκθέτει. Όλα αυτά, φυσικά, με κάθε επιφύλαξη – πάντα σε σχέση με τη χρήση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου στη χώρα μας. Εκεί όπου το αγκάθι παραμένει: η εξασφάλιση ρεύματος στην καθημερινότητα.

ΙΕΡΟΣΥΛΟΙ;

Επιστρέφοντας από την Τέλεια Διαδρομή, αναρωτιέσαι ποιος έχει την ευθύνη για το αλλόκοτο της φωτογράφισης. Μια αμφιλεγόμενη επιλογή. Η Stellantis, που βάφτισε Junior το γαλλικό SUV με την ιταλική σημαία, προσθέτοντας και τον κωδικό VELOCE για να γοητεύει – έστω και έτσι, στην πρίζα; Ή εμείς, που τις τοποθετήσαμε μαζί στη σκηνή; Η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση.

Καταδικασμένοι –ή απλώς δεσμευμένοι– στη γαλλοϊταλική συμμαχία, εκείνοι αξιοποιούν τα ιταλικά συστατικά που δίνουν υπεραξία, ακόμα και στην ψυχολογία του χρήστη. Εμείς, με τη σειρά μας, οφείλουμε να αναζητούμε τις ρίζες. Να υπενθυμίζουμε το μεγαλείο της Alfa Romeo. Το DNA του πιο σέξι κατασκευαστή στην ιστορία της αυτοκίνησης.

Ολοκληρώσαμε. Ο κ. Γιώργος, προσθέτοντας καύσιμα στην μπεζ Junior. Εμείς, αναζητώντας φορτιστή για το κόκκινο SUV, τη σύγχρονη εκδοχή του εμβληματικού κουπέ. Ανεφοδιασμός τόσο όσο για να μπορέσουμε να επιβιβαστούμε νόμιμα στο πλοίο της Seajets, για ακόμα μία βόλτα στις Κυκλάδες.

Με το «παλιό»; Στο Διεθνές Ράλλυ της ΦΙΛΠΑ, το φθινόπωρο. Μονόδρομος.

Μας αρέσει

– Να οδηγούμε κλασικές Alfa Romeo σε άψογη κατάσταση και να γράφουμε για τον θρύλο.

– Να ζούμε τη στιγμή, αξιοποιώντας την ατελείωτη ροπή του ηλεκτρικού κινητήρα.

– Η θέση οδήγησης.

– Το σύστημα διεύθυνσης.

Θα θέλαμε

– Την κόκκινη δίλιτρη Veloce του κ. Στέλιου Βουδούρη και μια υπηρεσιακή πράσινη Junior Ibrida για μια βόλτα στο Πήλιο – τη δική μας Τοσκάνη.

Δεν μας αρέσει

– Αποδεικνύεται βαριά στην πόλη η σύγχρονη. Είναι σφιχτή και απαιτεί «γκάζι», που όμως έχει επίπτωση στην αυτονομία.

– Το marketing-game, με ονομασίες που δεν συνάδουν με τη σημερινή πραγματικότητα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ALFA ROMEO 1300 GT JUNIOR-SCALINO

KΙΝΗΤΗΡΑΣ: 4κύλινδρος σε σειρά

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.290 κ.εκ.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΔΙΑΔΡΟΜΗ: 74 x 75 mm

ΣΧΕΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ: 9:1

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 89 ίπποι στις 5.500 σ.α.λ.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ: 12,3 χλγμ. στις 2.800 σ.α.λ.

ANAΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Ανεξάρτητη, σπειρωτά ελατήρια, αντιστρεπτική ράβδος

ANAΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Άκαμπτος άξονας, σπειρωτά ελατήρια, αντιστρεπτική ράβδος

ΚΙΝΗΣΗ: Στους πίσω τροχούς

ΚΙΒΩΤΙΟ: Χειροκίνητο 5 σχέσεων

MHK. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.080 x 1.580 x 1.328 χλστ.

METAΞΟΝΙΟ: 2.350 χλστ.

ΒΑΡΟΣ: 990 κιλά

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 175 χλμ./ώρα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ALFA ROMEO JUNIOR ELETTRICA VELOCE (280 PS)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 ηλεκτροκινητήρας εμπρός

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 207 kW (280 ίπποι)

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ: 345 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 54 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.173 x 1.781 x 1.505 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.562 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 400 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.590 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 5,9 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 200 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 20 kWh/100 χλμ.

AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ: 300 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ 0-100% (AC): 5,45 ώρες (11 kW)

ΦΟΡΤΙΣΗ 20-80% (DC): 27 λεπτά (100 kW)

TIMH: 40.400 ευρώ