Με Audi S5 Avant στο «Πέρασμα Περιστέρας»

«Πετώντας» στα 1.740 μέτρα, στον υψηλότερο ασφαλτοστρωμένο δρόμο της Πελοποννήσου, στην καρδιά του Χελμού, με το Audi S5 Avant.

Κείμενο – Drone: Μανώλης Σαλούρος

Φωτογραφίες: Θάνος Ηλιόπουλος

Συνεχίζοντας τη συνήθεια που έχει γίνει λατρεία στο περιοδικό, στα οδηγικά «πάσα» όλου του κόσμου, αλλά και σχετικά πρόσφατα στο υψηλότερο ασφάλτινο της Ελλάδας (Μπάρος – Τζουμέρκα, 1.900 μέτρα), αλλά και στο χωμάτινο (Καταφύγιο Χρηστάκη – Όλυμπος, 2.450 μέτρα), σε αυτές τις σελίδες κατακτούμε και το υψηλότερο της Πελοποννήσου.

Θα το βρείτε στο διαδίκτυο ως «Πέρασμα Περιστέρας» ή «Passo Peristeras» και ουσιαστικά μιλάμε για έναν δρόμο στην καρδιά του Χελμού, τον οποίο κάθε petrolhead που βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια οφείλει να «περπατήσει». Εμείς το κάναμε με τον ιδανικό τρόπο, ταξιδεύοντας με ένα Audi Avant έως την Ακράτα και ανεβαίνοντας με… γυρισμένο μάτι έως την κορυφή, καθώς η έκδοση του συγκεκριμένου τετράτροχου ήταν η S5.

Audi S5: Το ιδανικό

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, θυμίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια η Audi αντικατέστησε το A4 με το A5. Στην πράξη έχουμε να κάνουμε με μια αλλαγή που προσδιορίζει την γκάμα των κινητήρων, με εκείνα με ζυγό αριθμό να είναι τα ηλεκτρικά και αυτά με μονό αριθμό όσα έχουν θερμικούς κινητήρες κάτω από το καπό τους.

Το A5 (διαθέσιμο και ως S5 και RS 5) προσφέρεται σε δύο τύπους αμαξώματος, Sedan και Avant (όπως η έκδοση της δοκιμής μας). Κατασκευάζεται στο Neckarsulm της Γερμανίας και πατάει στην πλατφόρμα Premium Platform Combustion (PPC), που αφορά μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Σχεδιαστικά, στο εμπρός μέρος η μάσκα Singleframe με την τρισδιάστατη σχεδίαση και πίσω ο ανασχεδιασμένος διαχύτης με τέσσερις απολήξεις εξάτμισης ενισχύουν τις σπορ αναλογίες και δίνουν το στίγμα. Στην Avant εκδοχή, η γραμμή της οροφής εκτείνεται πιο πίσω, καταλήγοντας σε μια διακριτική αεροτομή που ενισχύει τη σπορ εικόνα του μοντέλου. Τα εμπρός φώτα ημέρας LED συνδυάζονται με τα πίσω OLED, με 60 τμήματα ανά ψηφιακό OLED, παρέχοντας δυνατότητα παραμετροποίησης της προβολής τους και διαφοροποιώντας την εικόνα του τη νύχτα με διαφορετικές «υπογραφές».

Όσον αφορά τις διαστάσεις, σημειώστε μήκος 4.835 χλστ., πλάτος 1.860 χλστ. και ύψος 1.444 χλστ., ενώ στις σπορ αναλογίες συμβάλλουν και οι μικροί πρόβολοι, που δίνουν μια πιο compact αίσθηση στο αυτοκίνητο. Την εικόνα συμπληρώνουν το βαθύ κόκκινο «Grenadine» (επιπλέον κόστος 1.116 ευρώ) του μοντέλου της δοκιμής και οι τροχοί με ζάντες αλουμινίου Audi Sport 8.5J x 20, σε σχέδιο 5 διπλών ακτίνων, σε μαύρο μεταλλικό.

Παράλληλα, έχουν βελτιωθεί και οι χώροι στο εσωτερικό (χάρη και στο μεγάλο μεταξόνιο των 2.897 χλστ.), με τους πίσω επιβάτες να έχουν περισσότερο χώρο στα πόδια, με αύξηση στο ύψος των γονάτων κατά 72 χλστ. Στα εντός, σήμα κατατεθέν παραμένει η ποιότητα κατασκευής της Audi σε συνδυασμό με την εκλεπτυσμένη αισθητική. Η σχεδίαση είναι οδηγοκεντρική, με το ταμπλό να έχει ελαφριά κλίση προς τον οδηγό, χωρίς να παραβλέπονται οι ανάγκες των επιβατών.

Πρωταγωνιστές είναι ο ψηφιακός πίνακας οργάνων (Audi virtual cockpit) 11,9 ιντσών, η οθόνη του συστήματος πολυμέσων MMI 14,5 ιντσών, καθώς και μία επιπλέον εμπρός από τον συνοδηγό, με διαγώνιο 10,9 ίντσες. Στην εξίσωση προστίθεται και το head-up display, μεγαλύτερο κατά 87%, που προβάλλει στο οπτικό πεδίο του οδηγού τις βασικές πληροφορίες.

Audi S5: Στην τέλεια διαδρομή

Νωρίς το πρωί, εκκίνηση από το Μαρούσι, πέρασμα από την Ακράτα και μια ολιγόλεπτη στάση στη λίμνη Τσιβλού, με τα γαλήνια νερά σε καταπράσινο φόντο, για να ζεστάνουμε μηχανές και drone. Χωρίς χάσιμο χρόνου αρχίζουμε να ανεβαίνουμε, περνώντας από το χωριό Περιστέρα, έναν ορεινό οικισμό της πρώην Επαρχίας Καλαβρύτων του Νομού Αχαΐας, χτισμένο σε υψόμετρο 1.060 μ. στις πλαγιές των Αροανίων.

Το σκηνικό αλλάζει. Το πράσινο και τα έλατα αρχίζουν να υποχωρούν, δίνοντας τη θέση τους σε ένα πιο γυμνό και σε σημεία απόκοσμο τοπίο, όπως συμβαίνει σε αυτά τα υψόμετρα, κοντά στα 1.740 μ. του Πάσου Περιστέρας.

Η διαδρομή είναι ευχάριστη στην οδήγηση, αλλά και οπτικά ενδιαφέρουσα, καθώς προσφέρει πανοραμική θέα σε κορφές και χαράδρες, ενώ ο δρόμος προσφέρεται για ρυθμό και δείχνει να ταιριάζει στον χαρακτήρα του Audi S5 Avant.

Το αυτοκίνητο εφοδιάζεται με V6 TFSI κινητήρα βενζίνης 3,0 λίτρων, με απόδοση 367 ίππων και 550 Nm ροπής. Διαθέτει υπερσυμπιεστή μεταβλητής γεωμετρίας (VTG) και –για πρώτη φορά– ήπια υβριδικό σύστημα MHEV plus² με μπαταρία 48V, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών CO2 έως και κατά 14 γρ./χλμ. και στη συγκράτηση της κατανάλωσης. Σε ήπιους ρυθμούς κινείται κοντά στα 10 λίτρα/100 χλμ., ενώ όταν ο ρυθμός ανεβαίνει, κυμαίνεται στα 12 λίτρα/100 χλμ.

Το σύστημα MHEV plus² λειτουργεί ως ηλεκτροκινητήρας και γεννήτρια, προσφέροντας έως 24 ίππους επιπλέον ισχύος για στιγμιαίο boost, ενώ η μπαταρία 48V ανακτά ενέργεια κατά το φρενάρισμα και τροφοδοτεί τα ηλεκτρικά συστήματα. Το σύνολο συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη S tronic 7 σχέσεων, το οποίο, στην εξελιγμένη μορφή του, διαχειρίζεται μεγαλύτερη ροπή και έχει μειωμένο βάρος. Η λειτουργία του συμβάλλει στη βελτίωση της ευελιξίας και της ακρίβειας του εμπρός μέρους.

Η μετάδοση περνά μόνιμα και στους τέσσερις τροχούς (quattro) με σπορ διαφορικό, με το Audi S5 να έχει περίσσια πρόσφυση, κάτι που δεν εκπλήσσει αν είσαι γνώστης του μοντέλου και της μάρκας. Η αίσθηση είναι ότι μπορείς να κινηθείς με μεγάλη ταχύτητα σε πατημένες καμπές, με το αυτοκίνητο να παραμένει σταθερό, σαν να κινείται πάνω στις «ράγες» του.

Ξεχωρίζει όμως σε αυτή τη γενιά για την ποιότητα κύλισης που προσφέρει. Η ανάρτηση (πολλαπλών συνδέσμων εμπρός και πίσω), με τα προαιρετικά προσαρμοζόμενα αμορτισέρ, είναι ρυθμισμένη έτσι ώστε να απορροφά κάθε είδους κακοτεχνία, αφήνοντας οδηγό και επιβάτες ξεκούραστους, χωρίς να στερεί από την ακρίβεια που χαρακτηρίζει τις εκδόσεις «S».

Ο ήχος του 3λιτρου V6 δύσκολα σε αφήνει αδιάφορο. Παρά το βάρος των 1.965 κιλών, επιταχύνει στα 100 χλμ./ώρα σε 4,5 δλ., ενώ εμφανίζεται εξίσου αποτελεσματικό και στο φρενάρισμα, χάρη στο σύστημα πέδησης (δίσκοι 360 χλστ. εμπρός και 350 χλστ. πίσω) και στα ελαστικά Goodyear Eagle F1 Supersport, διάστασης 245/35 R20.

Audi S5: Να μην μπορείς να ηρεμήσεις

Ο ρυθμός πέφτει και, όπως συνηθίζουμε –και αξίζει να το κάνετε όταν είστε σε mood εκδρομής–, επιστρέφουμε από διαφορετικό δρόμο. Η συνέχεια του πάσου οδηγεί στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, που είναι ιδιαίτερα όμορφο μια καθημερινή σαν κι αυτήν, όπως και η κωμόπολη των Καλαβρύτων λίγο πιο κάτω.

Ένας ορεινός προορισμός σε απόσταση περίπου 190 χιλιομέτρων και δυόμισι ωρών από το κέντρο της Αθήνας και περίπου 80 χιλιομέτρων και μιας ώρας από το λιμάνι της Πάτρας.

Εκεί γράφεται ο επίλογος αυτής της «ειδικής διαδρομής», τον οποίο είχαμε αποφασίσει να είναι ήρεμος. Έλα όμως που η πατημένη κατηφορική προς Διακοπτό δεν σε αφήνει εύκολα να κρατήσεις αυτόν τον ρυθμό, ειδικά όταν βρίσκεσαι πίσω από το τιμόνι ενός S5…

AUDI S5 AVANT QUATTRO

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ β/κ + η/κ (MHEV plus² 48V)

ΚΥΒΙΣΜΟΣ (β/κ) 2.995 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ (β/κ) 367 ίπποι/5.500-6.300 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ (β/κ) 550 Nm/1.700-4.000 σ.α.λ.

ΙΣΧΥΣ (η/κ) 18 kW (24 ίπποι)

ΡΟΠΗ (η/κ) 230 Nm

ΚΙΝΗΣΗ Στους τέσσερις τροχούς (quattro)

KΙΒΩΤΙΟ Αυτόματο 7 σχέσεων διπλού συμπλέκτη (S tronic)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ Πολλαπλών συνδέσμων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ. 4.835 × 1.860 × 1.444 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 2.897 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 448-1.396 λίτρα

ΒΑΡΟΣ 1.965 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ 4,5 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 250 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 7,6-8,0 λτ./100 χλμ.

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ 10,5 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2 172-182 γρ./χλμ.

TIMH Από 91.980 ευρώ (119.200 ευρώ το αυτοκίνητο της δοκιμής μας)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ