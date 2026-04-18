Με Audi S6 Avant e-tron & Porsche 911 GT3 RS στην πίστα των Μεγάρων: Έτσι ξαφνικά, Ευρωπαίοι! 

Για ακόμα μία φορά στα Μέγαρα. Με αφορμή το ηλεκτρικό Audi S6 Avant, βρεθήκαμε στην πίστα σε μια άτυπη συνάντηση με την Porsche 911 GT3 RS, ένα μηχάνημα-υπέρβαση σε τεχνολογία και αεροδυναμική, σχεδιασμένο όμως και για χρήση σε δημόσιο δρόμο.

KEIMENO: ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ

Audi Avant, πρόταση-σεμινάριο από την Audi για την οικογένεια του σύγχρονου Πραγματικού Οδηγού, ειδικά στην ηλεκτρική του εκδοχή. Porsche 911 GT3 RS, το πιστοποιητικό της Porsche για το πώς το σπορ αυτοκίνητο, αξιόπιστο και μέχρι κάποιο σημείο φιλικό, μπορεί να αριστεύει τόσο στην Τέλεια όσο και στην Ειδική διαδρομή.

Δεν συγκρίνονται. Όπως δεν συγκρίνεται η Porsche ακόμα και με την έκδοση RS του Audi. Καθένας στο είδος του. Ενδεχομένως τα συνδέει το ότι αμφότερα διαθέτουν χαρακτήρα, ενώ το διαφορετικό στιλ που τα διακρίνει αποτελεί σημείο αναφοράς και στις δύο περιπτώσεις. Με κοινή προσέγγιση την εμπνευσμένη προσφορά και «πιλότο» την αμοιβαία εμπιστοσύνη, στοιχεία που χαρακτηρίζουν και το Speed Sector, το οποίο προσκαλεί χωρίς να προκαλεί. Το έργο του Γιώργου Πετρόπουλου αποτελεί πλέον έναν διεθνή οργανισμό, με εκδηλώσεις για supercars. Από τον Χολομώντα με την Cayman GT/RS4, βρεθήκαμε στα Μέγαρα με τη Speed Sector 911 GT3 RS· και δεν ταξιδέψαμε μέχρι εκεί με το S6 τυχαία ή συμπτωματικά. Ακολουθήσαμε τον δρόμο του Ιταλού ή του Ελβετού: οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο με συμβατικό τρόπο, εκφράζοντας και μια άποψη, όπως είναι το ρεύμα στην προκειμένη περίπτωση. Σε άλλες, πιο ειδικές στιγμές, αλλάζεις «υποδήματα» και οδηγείς, συνεπής σε εκδηλώσεις τύπου track day στις ευρωπαϊκές πίστες.

Επομένως, με υψηλές μ.ω.τ., αλλά με ηρεμία η μετακίνηση στον δρόμο, και στα «κόκκινα» η οδήγηση στην πίστα. Ήταν πρόσκληση-πρόκληση το να βρεθούμε στα Μέγαρα, όπου ο creator του Speed Sector «γυρίζει» με την RS κάτω από το 1.01, αξιοποιώντας και τα κατάλληλα Michelin των 20 και 21 ιντσών εμπρός και πίσω αντίστοιχα. Αγαπημένα του petrolhead τα Cup2 R, εξελιγμένα για την περίσταση ώστε να δένουν με την ανάρτηση και το πλαίσιο αυτής της 911. Έμπνευση των μηχανικών στο Τσουφενχάουζεν, εξελίσσοντας την αγωνιστική GT3-R, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε απόδοση, σχεδιασμό, επιδόσεις και γενικότερη φιλοσοφία.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς του αυτοκινήτου, μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες της νέας 911 GT3 RS είναι το κεντρικά τοποθετημένο ψυγείο. Είναι εγκατεστημένο υπό γωνία στη μύτη του αυτοκινήτου, εκεί όπου στις υπόλοιπες «911» βρίσκεται ο χώρος αποσκευών. Η επιλογή αυτή κατέστησε δυνατή την ενσωμάτωση ενεργών αεροδυναμικών στοιχείων. Τα ρυθμιζόμενα αεροδυναμικά βοηθήματα εμπρός, καθώς και η πίσω πτέρυγα, σε συνδυασμό με μια σειρά άλλων βελτιώσεων, παρέχουν 409 κιλά συνολικής κάθετης δύναμης όταν το αυτοκίνητο κινείται με 200 χλμ./ώρα. Υπολογίζεται ότι στα 285 χλμ./ώρα η συνολική κάθετη δύναμη φτάνει τα 860 κιλά.

Η GT3 RS διαθέτει επίσης σύστημα DRS. Για την επίτευξη χαμηλής οπισθέλκουσας και υψηλότερων ταχυτήτων στις ευθείες μιας πίστας, το σύστημα επιτρέπει στα στοιχεία της πίσω πτέρυγας να «οριζοντιώνονται» με το πάτημα ενός κουμπιού, μέσα σε συγκεκριμένο εύρος λειτουργίας. Παράλληλα, λειτουργία αερόφρενου ενεργοποιείται κατά το έντονο φρενάρισμα σε υψηλές ταχύτητες. Τότε τα στοιχεία των πτερύγων εμπρός και πίσω ρυθμίζονται κατάλληλα, δημιουργώντας ένα αεροδυναμικό αποτέλεσμα επιβράδυνσης που υποστηρίζει τα συμβατικά φρένα τριβής.

Η εξωτερική μορφή της GT3 RS χαρακτηρίζεται από τον μεγάλο αριθμό λειτουργικών αεροδυναμικών στοιχείων, με κυρίαρχο την πίσω πτέρυγα. Το πίσω φτερό αποτελείται από ένα σταθερό κύριο στοιχείο και από ένα υδραυλικά ρυθμιζόμενο τμήμα. Το επάνω άκρο της πτέρυγας βρίσκεται μάλιστα ψηλότερα από την οροφή του αυτοκινήτου. Επιπλέον, το εμπρός μέρος της 911 GT3 RS δεν διαθέτει πλέον παραδοσιακή μπροστινή αεροτομή, αλλά splitter που χωρίζει τη ροή του αέρα πάνω και κάτω από το αμάξωμα. Την ίδια στιγμή, τα πλαϊνά αεροδυναμικά βοηθήματα κατευθύνουν τον αέρα προς τα έξω, ενώ χαρακτηριστικά είναι και τα ανοίγματα απαγωγής θερμότητας με περσίδες στα φτερά των εμπρός τροχών.

Γεγονός είναι ότι και η ανάρτηση έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την αεροδυναμική. Καθώς οι θόλοι των τροχών έχουν να «αντιμετωπίσουν» υψηλή ροή αέρα, τα επιμέρους εξαρτήματα του εμπρός άξονα έχουν επανασχεδιαστεί, ενώ οι σύνδεσμοι είναι μεγαλύτεροι. Αντίστοιχα, ο πίσω άξονας πολλαπλών συνδέσμων διαθέτει διαφορετικά ελατήρια, ενώ πιο δυναμική ρύθμιση έχει και το σύστημα τετραδιεύθυνσης.

Η 911 GT3 RS προσφέρει στον οδηγό της τρία drive mode, τα Normal, Sport και Track, όπου οι βασικές ρυθμίσεις μπορούν να επιλεγούν μεμονωμένα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η απόσβεση επαναφοράς και συμπίεσης, τόσο για τον εμπρός όσο και για τον πίσω άξονα, σε διαφορετικά στάδια ρύθμισης. Το διαφορικό ρυθμίζεται μέσω περιστροφικών χειριστηρίων στο τιμόνι, όπου βρίσκονται επίσης τέσσερις επιπλέον διακόπτες, καθώς και το κουμπί για το DRS.

Ο ατμοσφαιρικός κινητήρας των 4,0 λίτρων έχει βελτιστοποιηθεί σε σύγκριση με εκείνον της GT3 και αποδίδει 525 ίππους, οι οποίοι μεταφέρονται στους πίσω τροχούς μέσω ενός 7τάχυτου κιβωτίου τύπου PDK. Όσον αφορά την επιβράδυνση, στον εμπρός άξονα χρησιμοποιούνται φρένα με δαγκάνες έξι εμβόλων και δίσκους διαμέτρου 408 χλστ. Ο πίσω άξονας εφοδιάζεται με δίσκους 380 χλστ. και τετραπίστονες δαγκάνες. Προαιρετικά διατίθενται και τα φρένα Porsche Ceramic Composite Brake με κεραμικούς δίσκους, ενώ στάνταρ είναι οι σφυρήλατες ζάντες από ελαφρύ κράμα αλουμινίου με κεντρικό μπουλόνι.

Η 911 GT3 RS ζυγίζει 1.450 κιλά. Οι πόρτες, τα εμπρός φτερά, η οροφή και το καπό είναι κατασκευασμένα από CFRP, υλικό που χρησιμοποιείται και στο εσωτερικό. Εκεί, το μαύρο δέρμα, το Racetex και τα στοιχεία από carbon κυριαρχούν, σε συνδυασμό με την μπάρα προστασίας των επιβατών και τις ζώνες ασφαλείας έξι σημείων.

ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΑ ΜΕ ΤΗΝ RS

Απολαμβάνεις τον Mr Speed Sector να γυρίζει με άνεση και κατ’ επανάληψη στο 1.01 και λίγα δέκατα, αλλά και κάτω από το φράγμα του 1.01. Ακούς τον flat-6, με ντεσιμπέλ που θα κρίνονταν απαγορευτικά ακόμη και στο Λε Μαν. Δεν ακούς τα λάστιχα, δεν τη βλέπεις να σκαρφαλώνει στα kerbs, δεν προκύπτει πλαγιολίσθηση. Και αναρωτιέσαι αν επαληθεύεται το «καμία σχέση με την GT3», όταν αντί για καλημέρα τόλμησες να ψιθυρίσεις «Ξέρω, ξέρω», έχοντας τη σχετική εμπειρία.

Φαρδύ φουλ μπάκετ κάθισμα, ζώνες έξι σημείων, εμπιστοσύνη στον κόφτη και πάμε. Αλλάζοντας στις 8.600 σ.α.λ., αρκετά πριν από τον κόφτη, απολαμβάνοντας το PDK – το μάθημα της Porsche στους ανταγωνιστές της. Η αξιοπιστία του συνόλου συγκλονίζει και σε αυτόν τον ρυθμό, κάποια «κλικ» κάτω από εκείνον του ιδιοκτήτη της. Σε κάθε περίπτωση, είσαι σίγουρος πως το σύνολο είναι ικανό να αντεπεξέθλθει σε ρυθμούς πίστας για όσο έχει καύσιμα κι ακόμα περισσότερο.

Ο κινητήρας διαθέτει τρεις ρυθμίσεις λειτουργίας σε ήχο και απόδοση. Και εδώ, με αυτόν τον τετράλιτρο, έχουμε την απάντηση της Porsche στο turbo, που άλλωστε θα τοποθετηθεί μελλοντικά στην επόμενη GT3 – ίσως και με τετρακίνηση, κάτι που απευχόμαστε.

Αν και εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο, τότε η RS είναι το τελευταίο μοντέλο μιας καθαρόαιμης σειράς, σε μια διαδρομή εξέλιξης που δεν επαναλαμβάνεται. Σε φορτίζει ακόμη και ως ιδέα το ότι αυτή η GT3, μια έκδοση χωρίς προσθήκες και προστατευτικά που θα αύξαναν το βάρος, μπορεί να μην αποκτήσει διάδοχο.

ΣΤΗΝ AUDI ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ

Το A6 e-tron είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Audi που διατίθεται τόσο ως Sportback όσο και ως Avant, και το αυτοκίνητο της δοκιμής μας είναι η γρήγορη εκδοχή που ακούει στο όνομα S6 Avant e-tron. Πρόκειται για το δεύτερο μοντέλο της Audi, μετά το Q6 e-tron, που βασίζεται στην πλατφόρμα Premium Platform Electric (PPE). Η έκδοση Avant διακρίνεται για την αεροδυναμική της σχεδίαση, με τον συντελεστή οπισθέλκουσας (Cd) να διατηρείται στο 0,24.

Η μπαταρία των 100 kWh έχει καθαρή χωρητικότητα 94,9 kWh και εξασφαλίζει αυτονομία έως 649 χλμ., σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Χάρη στην τεχνολογία 800 Volt και στη μέγιστη ισχύ φόρτισης DC 270 kW, η φόρτιση από το 10 έως το 80% ολοκληρώνεται σε μόλις 21 λεπτά. Στην περίπτωση που ένας σταθμός φόρτισης λειτουργεί στα 400 Volt, μπορεί να πραγματοποιηθεί τμηματική φόρτιση. Αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία των 800 Volt χωρίζεται σε δύο τμήματα, καθένα με τάση 400 Volt, τα οποία μπορούν να φορτιστούν παράλληλα με ισχύ έως 135 kW.

Το σύστημα ανάκτησης ενέργειας διαχειρίζεται έως και το 95% των επιβραδύνσεων σε κανονικές συνθήκες, με προτεραιότητα στον πίσω ηλεκτροκινητήρα, ενώ η μέγιστη ισχύς ανάκτησης φτάνει τα 220 kW.

Το ηλεκτρικό Audi S6 εφοδιάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες συνολικής απόδοσης 503 ίππων. Στη διαδικασία του launch control η ισχύς μπορεί να αυξηθεί στους 550 ίππους. Από πλευράς ροπής, το εμπρός μοτέρ αποδίδει 275 Nm και το πίσω 580 Nm. Για την επιτάχυνση από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα απαιτούνται 4,1 δλ. (3,9 δλ. με launch control), ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 240 χλμ./ώρα.

Το βάρος των 2.410 κιλών καλείται να διαχειριστεί μια εξελιγμένη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων σε όλους τους τροχούς, με αερόσουστες –που ρυθμίζουν το ύψος σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα– και ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ.

Στο εσωτερικό, την παράσταση κλέβουν οι οθόνες τεχνολογίας OLED. Η πανοραμική οθόνη MMI με κυρτή σχεδίαση αποτελείται από το Audi Virtual Cockpit των 11,9 ιντσών και την κεντρική οθόνη αφής 14,5 ιντσών, ενώ στην πλευρά του συνοδηγού υπάρχει επιπλέον μία οθόνη 10,9 ιντσών. Προαιρετικά διατίθεται και head-up display επαυξημένης πραγματικότητας.

Το αμάξωμα μήκους 4.928 χλστ., με μεταξόνιο 2.950 χλστ., προσφέρει άνετους χώρους για πέντε επιβάτες, με τον χώρο αποσκευών των 502 λίτρων να φτάνει τα 1.422 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, ενώ υπάρχει και ένας επιπλέον χώρος κάτω από το εμπρός καπό, χωρητικότητας 27 λίτρων.

TΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ S6

Αν δεν είναι ήδη στο πλάνο σου, οφείλεις να προγραμματίσεις ένα οικογενειακό ταξίδι με το ηλεκτρικό S6 Avant. Είναι τέτοια η άνεση που προσφέρει σε οποιονδήποτε δρόμο, ώστε να σε ξεπερνά ακόμη και η αγωνία για το πού θα φορτίσεις. Οδηγώντας το ηλεκτρικό Avant με τον κωδικό S6 e-tron, έχεις την ευκαιρία να ερμηνεύσεις και τη στρατηγική της Audi, που εξηλεκτρίζει προτάσεις υψηλού επιπέδου, τις οποίες χαρακτηρίζει η «ήρεμη δύναμη», διατηρώντας παράλληλα το προφίλ της σειράς RS με θερμικούς κινητήρες.

Η προσέγγιση είναι έντιμη και απόλυτα ισορροπημένη. Το S6 εξελίσσεται σε σύγχρονο Avant S, ενώ το RS6 παραμένει το μέγιστα δυναμικό σημείο αναφοράς. Με στοιχεία από AMG και από τη σειρά M, που μόνο στο Ίνγκολστατ μπορούν να συνθέσουν έτσι ώστε να προκύπτουν «θηρία» για τα οποία δεν απαιτούνται ούτε ιδιαίτερο ταλέντο ούτε πάθος για να κινηθούν γρήγορα και με ασφάλεια. Σε αυτή τη λογική, ο κωδικός S ή RS χαρακτηρίζει κυρίως το στιλ και τις προτεραιότητες του καθενός.

Αποκαλυπτικό το ηλεκτρικό S6 σε αμάξωμα Avant. Η τέλεια απεικόνιση μιας επιλογής με τη σφραγίδα της Audi, που αλλάζει διαχρονικά τα δεδομένα στην κατηγορία, εκεί όπου οι ανταγωνιστές συχνά αστόχησαν στον «πόλεμο των άστρων». Σε παρασύρει μάλιστα και τολμάς να σκεφτείς ότι αυτό είναι το σωστό για τον σύγχρονο τρόπο μετακίνησης: το ηλεκτρικό S6 με τις συγκλονιστικές επιταχύνσεις του, σε αντιδιαστολή με το RS6, σε μια εποχή που η καθημερινή μετακίνηση δεν συνάδει με αγωνιστικές μ.ω.τ. σε ανοιχτούς δρόμους.

Με την ευκαιρία, αποτίνεις και φόρο τιμής στον Γερμανό μηχανικό στο Ίνγκολστατ, τον οποίο ίσως αδίκησες στο παρελθόν ζητώντας περισσότερη αμεσότητα και πιο «άγρια» οδική συμπεριφορά στο όριο. Με το S6 e-tron αριστεύουν στην ποιότητα κύλισης, παρά το μέγεθος και το βάρος του αυτοκινήτου.

Κατά τα άλλα, και ενώ οι συνθήκες φόρτισης στις πόλεις βελτιώνονται, κάποια ημέρα θα φτάνουμε στη Θεσσαλονίκη χωρίς επιπλέον φόρτιση – και, όπως λέγεται, ίσως και να επιστρέφουμε. Στόχος είναι τα 1.000 χιλιόμετρα αυτονομίας και όχι τα 500, σε ένα στοίχημα ώστε ο Ευρωπαίος να προλάβει τον φιλόδοξο Κινέζο.

ΚΑΚΑ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ

Η πίστα στα Μέγαρα δεν είναι Mugello, αποτελεί όμως ένα ιδιαίτερα ασφαλές περιβάλλον. Έναν χώρο όπου, πέρα από την ουσία, προκύπτουν και συναισθήματα για το πού μπορεί να φτάσει ο πεισματάρης Έλληνας με όραμα. Η GT3 RS ξεπερνά όλες τις 911, επιβεβαιώνοντας το σχόλιο «καμία σχέση» σε σύγκριση με την GT3. Συγκλονίζει ακόμη και τον έμπειρο το πώς αυτό το θηρίο, που μετακινείται με άνεση σε δημόσιο δρόμο, προσαρμόζεται ως καθαρόαιμο στην πίστα. Απλά: Porsche.

Αντίστοιχα, το σύγχρονο S6 e-tron στην έκδοση Avant δεν μετριάζεται από το μέγεθός του: είναι η «ήρεμη δύναμη» και μια σταθερή αξία, επειδή ακριβώς δεν είναι RS6.

Συναρπαστικός ο συνδυασμός. Φτάνεις στα Μέγαρα με το Avant για να οδηγήσεις την RS και δεν θα κλάψουμε επειδή δεν προκύπτει ένα πιάτο με ιταλικά εδέσματα για να δέσει όλο αυτό. Στη δική μας περίπτωση το πλεονέκτημα είναι οι άνθρωποι που σφράγισαν το μότο μας: «Οι άνθρωποι, η μηχανή και το περιβάλλον». Επί του προκειμένου, ένα φλερτ με την τελειότητα.

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ

Την ηρεμία του Audi S6 Avant e-tron, που αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής οδηγού και επιβατών.

Την άγρια ομορφιά της πραγματικής οδήγησης, όπως την εκφράζει αυτή η 911, που σε προκαλεί ακόμα και σταθμευμένη.

FAKE NEWS

Ότι η επόμενη GT3 θα είναι μια τετρακίνητη GT2.

ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ

Να φτάσεις στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια στις Σέρρες με το S6 e-tron χωρίς φόρτιση…

ΘA ΘΕΛΑΜΕ

Την GT3-RS στη Ριτσώνα.

Συμβατικούς εξωτερικούς καθρέφτες στο Audi.

Εστιατόριο με διαβάθμιση Michelin στο «Μέγαρο».