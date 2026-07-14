Με MINI JCW Aceman στη νέα πίστα ηλεκτρικών kart της Αθήνας

Η νέα πίστα kart στο ΟΑΚΑ, δίπλα στο κλειστό Telekom Center Athens, αποτέλεσε το σκηνικό για την πρώτη μας επαφή με το Mini John Cooper Works Aceman. Ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, που φιλοδοξεί να μεταφέρει τον παραδοσιακό χαρακτήρα της Mini στη νέα εποχή.

Κείμενο: Μανώλης Σαλούρος

Φωτογραφίες: Γιάννης Κουσκούτης

Φιλοξενούμενοι του Γιώργου Ηλιόπουλου, γνωστού οδηγού αγώνων και επιχειρηματία στον χώρο του karting στην Ελλάδα, βρεθήκαμε στη νέα πίστα που δημιουργείται στο ΟΑΚΑ. Στο Μαρούσι, και συγκεκριμένα στο πάρκινγκ πλάι από τα VIP του Telekom Center Athens, την έδρα της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού, εξελίσσεται ένα πρότζεκτ με ξεχωριστό ενδιαφέρον για τα ελληνικά δεδομένα.

Όταν ολοκληρωθεί, φιλοδοξεί να αποτελέσει μία από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις του είδους στην Ευρώπη, σε μια περίοδο που οι πίστες kart αυτού του τύπου γνωρίζουν ανάπτυξη διεθνώς. Το σημαντικότερο είναι ότι δεν απευθύνεται μόνο στους φίλους των αγώνων, αλλά επιχειρεί να διαμορφώσει ένα ευρύτερο πακέτο ψυχαγωγίας γύρω από το karting.

Τα σχέδια που είδαμε για την τελική μορφή της πίστας, τον φωτισμό, το κτίριο με την καφετέρια, τους προσομοιωτές και τον χώρο φόρτισης των kart, δείχνουν μια εγκατάσταση με σοβαρή προοπτική. Για μια τόσο ιδιαίτερη επίσκεψη, η επιλογή του Mini JCW Aceman ταίριαζε απόλυτα στο περιβάλλον. Αμιγώς ηλεκτρικό, με άμεση απόκριση και τον γνώριμο σπορ χαρακτήρα των μοντέλων John Cooper Works, έδωσε το σωστό αυτοκινητικό πλαίσιο στην πρώτη μας επαφή με τον χώρο.

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MINI JCW Aceman: Στην πίστα της Αθήνας

Σχεδόν δεν το πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε εντός του αστικού ιστού, στο Μαρούσι, έτοιμοι να οδηγήσουμε ηλεκτρικά kart και το επίσης αμιγώς ηλεκτρικό Mini JCW Aceman σε πίστα. Για την ακρίβεια, σε δύο πίστες μήκους 350 μ. η καθεμία, με πλάτος 7 μ., οι οποίες ξεχωρίζουν από τις χαμηλές μπαριέρες τους, σε λευκό-μπλε και μαύρο-μπλε χρωματισμό.

Όπως μας εξηγεί ο Γιώργος: «Μπορούν να χρησιμοποιούνται ξεχωριστά. Για παράδειγμα, η μία για εκδηλώσεις και η άλλη για ενοικίαση ακόμη και ταυτόχρονα, ή και ως ενιαία διαδρομή 700 μέτρων». Επειδή η εποχή είναι πλέον ηλεκτρική, τα περίπου 42 kart που θα βρίσκονται εκεί, όταν η πίστα θα ανοίξει επίσημα, θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά.

Αμιγώς ηλεκτρικό και το δικό μας «όπλο»: το Mini JCW Aceman είναι ένα compact crossover με μήκος 4.070 χλστ., πλάτος 1.750 χλστ. και ύψος 1.500 χλστ. Τοποθετείται ανάμεσα στο Cooper και το Countryman, ακολουθώντας τη σχεδιαστική αρχή «Clever Use of Space» της εταιρείας.

Η compact σιλουέτα συνδυάζεται με έξυπνη εκμετάλλευση των χώρων, με το μεταξόνιο να φτάνει τα 2.606 χλστ., έναντι 2.526 χλστ. του αντίστοιχου Cooper, και τον χώρο αποσκευών να ανέρχεται στα 300 λίτρα ή στα 1.005 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω, διαιρούμενων σε αναλογία 60:40 καθισμάτων.

Το εξωτερικό φινίρισμα σε Midnight Black, μαζί με τις αναγνωρίσιμες λεπτομέρειες JCW σε Chili Red, ενισχύουν τη δυναμική εμφάνιση αυτού του Cooper. Στις λεπτομέρειές του περιλαμβάνονται το κόκκινο-λευκό-μαύρο λογότυπο John Cooper Works, σε ύφος καρό σημαίας, οι μαύρες πλαϊνές ποδιές, τα ειδικά αεροδυναμικά πτερύγια στην κολόνα C και η τονισμένη πίσω αεροτομή, στοιχεία που συμβάλλουν στη βελτίωση της αεροδυναμικής και, κατ’ επέκταση, της αυτονομίας.

Στο εσωτερικό, η χρωματική φιλοσοφία JCW είναι εξίσου εμφανής. Το σπορ τιμόνι και τα μαύρα σπορ καθίσματα, με κόκκινες ραφές και πολύχρωμο πλεκτό ύφασμα στους ώμους, ενισχύουν τον χαρακτήρα της έκδοσης και προσφέρουν σωστή στήριξη.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η στρογγυλή OLED οθόνη αφής διαμέτρου 240 χλστ., που φιλοξενεί το MINI Operating System 9 και υποστηρίζει και φωνητικές εντολές. Οι βασικές λειτουργίες οδήγησης, όπως το χειρόφρενο, ο επιλογέας ταχυτήτων, το Start/Stop, το Experience Mode και η ρύθμιση της έντασης του ήχου, παραμένουν άμεσα προσβάσιμες μέσω πέντε ξεχωριστών διακοπτών.

Τα Experience Modes περιλαμβάνουν τα προγράμματα Trail, Balance, Timeless, Vivid, Personal, Green, Core και John Cooper Works, προσαρμόζοντας τόσο τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου όσο και τον φωτισμό στο εσωτερικό.

MINI JCW Aceman: Εκτίναξη

Η κίνηση μεταδίδεται αποκλειστικά στους εμπρός τροχούς, με τον ηλεκτροκινητήρα να αποδίδει 258 ίππους, ή 190 kW, και 350 Nm ροπής. Μέσω της λειτουργίας BOOST, που ενεργοποιείται από το κόκκινο μπουτόν στο αριστερό μέρος του τιμονιού, η απόδοση ενισχύεται στιγμιαία κατά 27 ίππους, ή 20 kW. Το Mini JCW Aceman ολοκληρώνει το «0-100» σε 6,4 δλ., ενώ η μέγιστη ταχύτητα φτάνει τα 200 χλμ./ώρα.

Οι ρυθμίσεις της ανάρτησης John Cooper Works ενισχύουν την αίσθηση αμεσότητας που παραδοσιακά χαρακτηρίζει τα Mini, με το Aceman JCW να παραμένει ευέλικτο και ακριβές. Αντίστοιχα, το σύστημα πέδησης ανταποκρίνεται με συνέπεια ακόμη και όταν ο ρυθμός ανεβαίνει.

Σε γρήγορη οδήγηση, το Aceman JCW επιβεβαιώνει ότι είναι ένα καλοστημένο Mini, με την οδηγοκεντρική λογική της μάρκας εδώ σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ηλεκτρικές εκδοχές της. Το άμεσο σύστημα διεύθυνσης και οι περιορισμένες κλίσεις το κάνουν ευχάριστο και συμμετοχικό. Η ποιότητα κύλισης είναι καλή, αν και, αναμενόμενα, τα ελαστικά χαμηλού προφίλ Hankook iON evo R 225/40 R19 δεν ευνοούν ιδιαίτερα την άνεση. Ταιριάζουν, όμως, με τον σπορ χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Καθαρά οδηγοκεντρικά, το Mini JCW Aceman έχει λίγους άμεσους αντιπάλους. Οι βασικές μας ενστάσεις αφορούν την αυτονομία, παρότι στα νέα ηλεκτρικά Mini η εικόνα έχει βελτιωθεί σημαντικά. Η μπαταρία χωρητικότητας 54,2 kWh προσφέρει, σύμφωνα με το εργοστάσιο, αυτονομία έως 355 χλμ.

Στην πράξη, όμως, τις ημέρες που το είχαμε στην κατοχή μας, η τιμή κινήθηκε πιο κοντά στα 250 χλμ., προσεγγίζοντας τις εργοστασιακές εκτιμήσεις μόνο με πολύ ήπια χρήση μέσα στην πόλη.

Το φθινόπωρο τα σπουδαία

Η πίστα της Αθήνας, της οποίας το επίσημο όνομα θα ανακοινωθεί σύντομα, αναμένεται να ανοίξει για το κοινό μέσα στο φθινόπωρο. Με βάση όσα είδαμε, έχει τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για το karting και το motorsport στη χώρα μας, αλλά και σε έναν χώρο ψυχαγωγίας με ευρύτερο κοινό.

Στο ίδιο… ενεργειακά μήκος κύματος, το compact και ευέλικτο Mini JCW Aceman καταφέρνει να δίνει τον ρυθμό στους δρόμους των πόλεων, έξω από αυτές και ενίοτε σε ειδικές διαδρομές και πίστες.

Η πίστα της Αθήνας

Προερχόμενος από τον χώρο του kart από πολύ μικρή ηλικία, ο Γιώργος Ηλιόπουλος έχει πολυετή εμπλοκή τόσο στο αγωνιστικό όσο και στο ενοικιαζόμενο kart. Η δημιουργία μιας πίστας σε κεντρικό σημείο της Αθήνας ήταν, για τον ίδιο, ένα απαραίτητο βήμα, με στόχο να γνωρίσει το ευρύτερο κοινό τον κόσμο του karting. Το ΟΑΚΑ προσφέρει ακριβώς αυτή τη δυνατότητα.

Η κατασκευή ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2025 και στόχος είναι η πίστα να πληροί τις προδιαγραφές μιας εγκατάστασης τύπου indoor karting, αλλά σε outdoor περιβάλλον.

Η διαδρομή οριοθετείται με ειδικές «μπάρες» υψηλών προδιαγραφών ασφαλείας, σχεδιασμένες για την απορρόφηση των προσκρούσεων και τη διατήρηση των kart εντός διαδρομής. Διαθέτουν πιστοποιημένα συστήματα απόσβεσης ενέργειας από διεθνείς οργανισμούς ασφαλείας, ενώ και τα kart είναι σχεδιασμένα ώστε να συνεργάζονται με την ίδια λογική προστασίας. Παράλληλα, λόγω της ηλεκτρικής τους φύσης, υπάρχει δυνατότητα αυτόματης μείωσης της ταχύτητας μέσω του συστήματος χρονομέτρησης και τεχνολογιών ΑΙ.

Τα kart είναι ηλεκτρικά, με ηλεκτρονικά πεντάλ για σωστή θέση οδήγησης και ενσωματωμένες οθόνες που προβάλλουν τους χρόνους. Η υψηλή ροπή τους ενισχύει την οδηγική αίσθηση, ενώ η ισχύς ελέγχεται ηλεκτρονικά, ώστε να προσαρμόζεται στο επίπεδο και τις δυνατότητες κάθε οδηγού.

Το κόστος ενοικίασής τους θα κυμαίνεται από 15 έως 35 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του kart και τη χρήση της πίστας. Θα υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα, από τα παιδικά kart έως τα πιο ισχυρά, καθώς και δυνατότητα χρήσης της μεγάλης διαδρομής. Τις πρωινές ώρες, η πίστα θα αξιοποιείται για εκπαιδευτικά προγράμματα σχολείων με αντικείμενο την ασφαλή οδήγηση. Παράλληλα, θα φιλοξενεί εταιρικές εκδηλώσεις.

MINI JCW ACEMAN

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΙΣΧΥΣ: 258 ίπποι (190 kW)

ΡΟΠΗ: 350 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 54,2 kWh (net: 49,2 kWh)

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.070 x 1.750 x 1.500 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.606 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 300-1.005 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.745-1.825 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 6,4 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 200 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 16,4 kWh/100 χλμ.

AYTONOMIA: 355 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ 10%-80% (DC): 30 λεπτά (95 kW)

ΤΙΜΗ: 47.150 ευρώ