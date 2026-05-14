Με Porsche Cayenne E-Hybrid στην Αρκαδία – Στα χνάρια του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις

Οι ειδικές διαδρομές του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 έχουν πλέον αποκαλυφθεί επίσημα, όμως κάποιες από αυτές παραμένουν ουσιαστικά άγνωστες. Με αφορμή τη δοκιμή της Porsche Cayenne E-Hybrid σε έκδοση Black Edition, προκύπτει η ευκαιρία για ένα πρώτο οδοιπορικό στην Πελοπόννησο, σε διαδρομές όπου θα εξελιχθεί ο αγώνας το Σάββατο 27 Ιουνίου.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΘΑΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΛΗΡΩΜΑ: ΣΤΡΑΤΙΣΙΝΟ-ΕΛ.ΕΜ.

Με την Porsche Cayenne E-Hybrid, σε αναζήτηση της «τέλειας διαδρομής». Πρόκειται για την τρίτη plug-in υβριδική παραλλαγή στην γκάμα του πολυτελούς SUV των Γερμανών από το Τσουφενχάουζεν, η οποία ακολουθεί τις Cayenne S E-Hybrid και Turbo E-Hybrid. Στην Cayenne E-Hybrid, ο υπερτροφοδοτούμενος τρίλιτρος V6 αποδίδει 304 ίππους και 420 Nm ροπής, συνδυαζόμενος με έναν ηλεκτροκινητήρα ισχύος 130 kW (176 ίπποι). Η συνδυαστική απόδοση φτάνει τους 470 ίππους και τα 650 Nm, ενώ, σύμφωνα με την Porsche, τα 0-100 και 0-160 χλμ./ώρα ολοκληρώνονται σε 4,9 και 11,3 δευτερόλεπτα αντίστοιχα, με την τελική ταχύτητα να ξεπερνά τα 250 χλμ./ώρα.

Καρδιά του επαναφορτιζόμενου υβριδικού συστήματος αποτελεί η μπαταρία των 25,9 kWh (21,8 kWh ωφέλιμες), η οποία φορτίζει πλήρως (0-100%) σε 3,25 ώρες μέσω φορτιστή 9,6 kW ή σε 2,65 ώρες σε wallbox 11 kW AC, χωρίς δυνατότητα ταχυφόρτισης σε συνεχές ρεύμα. Τα drive modes έχουν σχεδιαστεί ώστε να αξιοποιούν τη διαθέσιμη ενέργεια όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά. Στο πρόγραμμα Sport, το ελάχιστο επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας μειώνεται από 30% σε 20%, ενώ στο Sport Plus από 80% σε 30%. Αυτό σημαίνει ότι ο κινητήρας εσωτερικής καύσης χρειάζεται να επαναφορτίζει την μπαταρία λιγότερο συχνά, βελτιώνοντας τη συνολική αποδοτικότητα.

Νέο στοιχείο αποτελούν και οι στρατηγικές φόρτισης στο πρόγραμμα E-Charge. Σε κατοικημένες περιοχές και με ταχύτητες κάτω των 50 χλμ./ώρα, το σύστημα λειτουργεί υβριδικά, με τους δύο κινητήρες να μοιράζονται το φορτίο και το επίπεδο φόρτισης να παραμένει σταθερό. Εκτός πόλης και σε υψηλότερες ταχύτητες, ο κινητήρας εσωτερικής καύσης αναλαμβάνει πλήρως, φορτίζοντας την μπαταρία έως το 80%. Παράλληλα, η αναθεωρημένη λειτουργία Hybrid-Auto αξιοποιεί δεδομένα περιβάλλοντος και πλοήγησης, επιτρέποντας στην πόλη την κίνηση αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια.

Στο εσωτερικό, τα επίπεδα ποιότητας και πολυτέλειας παραμένουν υψηλά, με το ταμπλό να παραπέμπει πλέον στην Taycan. Η κεντρική κονσόλα φιλοξενεί διακόπτες αφής αλλά και φυσικούς χειρισμούς για τον κλιματισμό, μαζί με ένα περιστροφικό χειριστήριο. Το νέο τιμόνι είναι δανεισμένο από την 911, ενώ πίσω από τη στεφάνη βρίσκεται ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων, που διατηρεί αναφορές στον κλασικό σχεδιασμό της Porsche.

Η οθόνη πολυμέσων των 12,3 ιντσών είναι ενσωματωμένη στο ταμπλό και διαθέτει σαφές, εύχρηστο μενού. Ο οδηγός επωφελείται επιπλέον από λειτουργίες της εφαρμογής My Porsche, ενώ η προαιρετική οθόνη επιβάτη 10,9 ιντσών προσθέτει δυνατότητες ψυχαγωγίας. Το νέο σύστημα ποιότητας αέρα φιλτράρει σωματίδια και επιβλαβείς ουσίες, ενισχύοντας περαιτέρω την άνεση στο εσωτερικό.

ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑ-ΚΟΛΛIΝΕΣ (ΙΝ – ΟUT)

Στην Αρκαδία, ο Δήμος Τρίπολης φιλοξενεί δύο ολοκαίνουργιες ειδικές διαδρομές, στο Μαίναλο και στις Κολλίνες, που θα διεξαχθούν το Σάββατο 27 Ιουνίου.

Η ε.δ. «Μαίναλο», η οποία θα πραγματοποιηθεί δύο φορές μέσα στην ημέρα, ξεκινά από τον δρόμο που συνδέει τη Βυτίνα και την Αλωνίσταινα με το χιονοδρομικό κέντρο Μαινάλου και εξελίσσεται μέσα από οροπέδια ιδιαίτερης ομορφιάς, όπως η Αρπακωτή, η Κάπελη και η Ρούχη. Η ε.δ. «Κολλίνες» εκκινεί λίγο πριν από τον ομώνυμο οικισμό και διασχίζει το δάσος της Σκυρίτιδας, έναν ξεχωριστό σχηματισμό με καστανιές, μαύρη πεύκη και έλατα. Το τοπίο συνθέτει ένα σπάνιο φυσικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο αναπτύσσεται μια στενή και τεχνική διαδρομή.

ΟΝ ROAD

Αποφεύγοντας τη χωμάτινη ε.δ., για ευνόητους λόγους, και παρά τις αποδεδειγμένες δυνατότητες της Cayenne στο off-road πεδίο, κινηθήκαμε αρχικά στο εθνικό δίκτυο, ακολουθώντας τα όρια ταχύτητας, εκεί όπου το αλλοπρόσαλλο συχνά υπερέχει της λογικής. Και κάπως έτσι, από την Τεγέα, βρεθήκαμε σε μια αγαπημένη διαδρομή προς τη Σπάρτη.

Η Cayenne, σε συνδυασμό με τη διαχρονική αξιοπιστία της, ήταν και παραμένει σημείο αναφοράς στην απαιτητική κατηγορία των luxury SUV. Ένα σύνολο που τα συνδυάζει όλα, ακολουθώντας χωρίς εκπτώσεις τα «θέλω» και του πραγματικού οδηγού, του λάτρη της 911. Μπορεί κάποτε να υπήρξε προβληματισμός, ειδικά για τον όγκο της πρώτης γενιάς, αλλά προδομένος δεν ένιωσε ποτέ κανείς. Αντίθετα, η εξέλιξη -και ειδικά η έλευση της πρώτης Hybrid- τον δικαίωσε πλήρως.

Η συνεργασία του υβριδικού συστήματος με το κιβώτιο των οκτώ σχέσεων αποτελεί παράδειγμα προς μελέτη. Δεν χρειάζεται να επιλέξεις Sport για να ζήσεις την ουσία σε μια απαιτητική διαδρομή, όπως αυτή από τη Βλαχοκερασιά μέχρι τις Κολλίνες. Καλό οδόστρωμα, μαύρη άσφαλτος -όπως και το χρώμα της Cayenne- και ένα τοπίο που σε παρασύρει να ανακαλύψεις μια άγνωστη, αλλά ιδιαίτερα γοητευτική περιοχή. Και όμως, το «θηρίο» ζητά οδήγηση, παρά το βάρος του. Το έχουμε ζήσει και με την Taycan: τη διαχείριση μάζας άνω των 2,5 τόνων. Εκεί υποκλιθήκαμε. Εδώ, σε ένα καθαρόαιμο SUV πλαίσιο, η επανάληψη του φαινομένου καθηλώνει ακόμη και έναν παλιό δοκιμαστή. Σε όρους οδικής συμπεριφοράς, η Cayenne κινείται σε επίπεδο Panamera και RS6. Αν σε βάθος χρόνου η σειρά Μ των X5 και X6 μάς είχε κερδίσει σε επιμέρους στοιχεία, σήμερα είναι η ομοιογένεια και η ισορροπία της Cayenne που κυριαρχούν, προσθέτοντας και το συναίσθημα. Τα κάνει όλα. Και τα κάνει με έναν ποιοτικό τρόπο που παραμένει χαρακτηριστικά Porsche. Εδώ, η ασφάλεια οδηγού και επιβατών συνδυάζεται με την οδηγική ικανοποίηση, σε μια ισορροπία που δύσκολα συναντάς αλλού. Τι θα αλλάζαμε; Τα ελαστικά. Για να μπούμε, με τον ΕΛ.ΕΜ. και τον Θ.Η., στις ε.δ. του «Ράλλυ των Θεών».

Έναν αγώνα που ξεπερνά τα στενά όρια μιας περιφέρειας και αναπτύσσεται ισορροπημένα σε περισσότερες, λειτουργώντας ως προσφορά προς Έλληνες και ξένους επισκέπτες. Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, πρέσβης της χώρας στο WRC και όχι μόνο, παραμένει μια όμορφη συνήθεια που αντέχει στον χρόνο, ειδικά τα τελευταία χρόνια, με τη σφραγίδα της πολιτείας.

ΣΤΙΣ ΚΟΛΛΙΝΕΣ

Ορεινό χωριό του νομού Αρκαδίας, σε υψόμετρο 780 μ., περίπου 40 χλμ. από την Τρίπολη και τη Σπάρτη, χτισμένο στις παρυφές του Μαινάλου, που συνορεύει με τα χωριά Αγία Βαρβάρα, Βλαχοκερασιά, Καλτεζές και Πελλάνα. Πιστεύεται ότι οι πρώτοι κάτοικοι επέλεξαν την τοποθεσία λόγω του πυκνού και δυσπρόσιτου δάσους, το οποίο, σε συνδυασμό με τους γύρω λόφους, προσέφερε προστασία από επιδρομές, αλλά ταυτόχρονα ευνοούσε και την κτηνοτροφία. Υπάρχουν αρκετές εκδοχές για την ονομασία των Κολλινών, χωρίς όμως να επιβεβαιώνονται, όπως αντίστοιχα δεν επιβεβαιώνεται και ο αριθμός των κατοίκων, καθώς τα στοιχεία των απογραφών απέχουν από την πραγματικότητα.

Η αναγέννηση του χωριού, που αποτελεί πρόκληση και για τη διαδρομή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, φέρει τη σφραγίδα της «Αρκαδική Οικολογική Φάρμα Α.Ε.», με τις υπογραφές Καϋμενάκη-Μπάκου. Μια επιλογή που συνδυάζεται με την αναβάθμιση του τόπου, ως σοβαρή επένδυση με ίδια κεφάλαια, πέρα από τη στενή λογική του επιχειρηματικού κέρδους.

Ο Δημήτρης Μπάκος είναι γνωστός στην ελληνική κοινότητα των classic cars από τη συμμετοχή του σε εκδηλώσεις τύπου regularity, με τη FortySeven Mercedes 190 SL και συνοδηγό τον Αργείτη Τάσο Τσαγγαράκη. Παράλληλα, η οικογένεια Μπάκου έχει την ευθύνη της διοργάνωσης του Mille Miglia Experience in Greece. Τίποτα δεν εξελίσσεται τυχαία, με τις υγιείς προσωπικές σχέσεις να αποτελούν κυρίαρχο στοιχείο.

ΜΕ PORSCHE ΣΤΟ ΕΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ

Πρόκληση, θα πείτε. Υπέρβαση με άποψη, η δική μας απάντηση. Και έτσι ταξιδέψαμε στην «τέλεια διαδρομή» με το κορυφαίο luxury SUV της αγοράς. Να δοκιμάσουμε την Cayenne και στη χωμάτινη ε.δ. του αγώνα μας στο WRC, εκεί όπου θα αναμετρηθούν οι παγκόσμιοι, όπως ο Σόλμπεργκ Jr., με τους, στην κυριολεξία, δικούς μας. Μεταξύ αυτών και ο Λάμπρος Αθανασούλας, ο τοπικός ήρωας.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ

-Η Cayenne. Το καλύτερο, πραγματικά, SUV.

-Το να οδηγούμε εκεί και η σκέψη ότι θα επιστρέψουμε με μια ιστορική 911 στις Κολλίνες.

-Που το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις θα δώσει ξανά ζωή στην περιοχή.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ

Που οι κάτοικοι σε όλο τον άξονα είναι λιγοστοί.

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ

-Πέρα από ένα σετ ελαστικά της General για την Cayenne, να επισκεφτούμε τη φάρμα στις Κολλίνες.

-Να ακολουθήσουμε την περιποιημένη, πλακόστρωτη διαδρομή από την έξοδο του χωριού μέχρι το ΣΕΧ, στη μπάρα.

ΤΙ ΑΛΛΟ;

Ποιος και τι να συγκριθεί συνολικά με την Porsche Cayenne Hybrid, και ειδικά με τη δική μας, στην έκδοση Black Edition; Ένα αυτοκίνητο που φορτίζει όχι μόνο τις μπαταρίες του, αλλά και εκείνες της ανθρώπινης λειτουργίας.

PORSCHE CAYENNE E-HYBRID

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: phev, τούρμπο β/κ + η/κ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 2.995 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ β/κ: 304 ίπποι

ΡΟΠΗ β/κ: 420 Nm

ΙΣΧΥΣ η/κ: 176 ίπποι

ΡΟΠΗ η/κ: 460 Nm

ΣΥNΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 470 ίπποι

ΣΥNΔΥΑΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗ: 650 Nm

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 25,9 kWh (21,8 kWh ωφέλιμη)

ΚΙΝΗΣΗ: Στους τέσσερις τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο 8 σχέσεων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.930 × 1.983 × 1.696 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.895 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 627-1.563 λτ.

ΒΑΡΟΣ: 2.500 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 4,9 δλ.

0-160 χλμ./ώρα: 11,3 δλ.

0-200 χλμ./ώρα: 18,2 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 254 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 10,2 λτ./100 χλμ.

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (ηλεκτρική): 77-83 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC ( 9,6 kW): 3,25 ώρες (0-100%)

ΦΟΡΤΙΣΗ ΑC (11 kW): 2,65 ώρες (0%-100%)

ΤΙΜΗ: Από 152.900 ευρώ (Ε-Hybrid Black Edition)