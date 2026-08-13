Με Suzuki Vitara στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις

Με το τετρακίνητο Suzuki Vitara 48V, ιδανικό για την περίσταση, ακολουθούμε από την Πέμπτη έως και την Κυριακή τους «θεούς» του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ, στις απλές και ειδικές διαδρομές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Κείμενο: Μανώλης Σαλούρος

Φωτογραφίες: Θάνος Ηλιόπουλος

To Suzuki Vitara είναι το μοντέλο που έβγαλε μαζικά τον Έλληνα στα βουνά τις προηγούμενες δεκαετίες. Ένα προσιτό SUV, που συνόδευσε οικογένειες και φίλους στις εκδρομές τους και, φυσικά, χιλιάδες θεατές στο Ράλλυ Ακρόπολις.

Φέτος ταξίδεψε και εμάς. Από το The Ellinikon Sports Park και την EKO Super Special Stage, την Πέμπτη του αγώνα, έως την Κόρινθο για την επιβίβασή μας στο πλοίο της Superfast, μαζί με τους πρωταγωνιστές του WRC. Από εκεί, ξημερώματα Παρασκευής, στην Ιτέα και στη συνέχεια στις ειδικές διαδρομές «Παρνασσός» και «Στείρι». Το Σάββατο σε «Μαίναλο» και «Γυμνό» και, τέλος, την Κυριακή στους Αγίους Θεοδώρους, με βάση μας καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα το Λουτράκι.

Στο EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026, λοιπόν, με το Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet 48V ALLGRIP. Ένα μοντέλο που αποτελεί έναν από τους βασικούς εκφραστές της φιλοσοφίας της Suzuki στην κατηγορία των SUV. Πέρυσι, ο διαχρονικός εκπρόσωπος των Ιαπώνων απέκτησε σημαντικές αναβαθμίσεις, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως στην αποδοτικότητα, την ασφάλεια και την καθημερινή χρηστικότητα, διατηρώντας παράλληλα όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που το έχουν καθιερώσει στην αγορά.

Suzuki Vitara: Η ουσία της απλότητας

Για να καλύψεις το Ακρόπολις, δεν χρειάζεσαι πολυπλοκότητες και φανφάρες. Η απλή αλλά σωστή συνταγή που προσφέρει το Suzuki Vitara αποτελεί ιδανική λύση, αφού συγκεντρώνει όλα όσα χρειάζεσαι για μια τέτοια αποστολή στα βουνά. Σε αυτό ακριβώς βασίζεται και η εμπορική του επιτυχία. Σε εξαιρετική τιμή αποκτάς ένα τετρακίνητο SUV με κόμπακτ διαστάσεις (4.185 × 1.775 × 1.600 χλστ. ή 1.595 χλστ. με ηλιοροφή, όπως το δικό μας), έξυπνα σχεδιασμένους και επαρκείς χώρους (μεταξόνιο 2.500 χλστ.) και μια βαριά εκτός δρόμου ιστορία, που σε κάνει να αισθάνεσαι άνετα όπου κι αν βρεθείς.

Ομολογουμένως, δεν είχαμε τα ιδανικά ελαστικά για την περίσταση. Τα Goodyear UltraGrip Performance 3 M+S, διαστάσεων 215/55 R17, είναι εξαιρετικά σε χειμερινές συνθήκες ή στη λάσπη, όχι όμως στα σκληρά χώματα ενός από τους πιο απαιτητικούς αγώνες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ. Με λίγη περισσότερη προσοχή από την πλευρά μας και έχοντας μαζί ακόμη ένα ζανταρισμένο ελαστικό, ξεκινήσαμε χωρίς δεύτερη σκέψη.

Η σημαντικότερη αλλαγή στην γκάμα του μοντέλου είναι η υιοθέτηση του 1.4 Boosterjet σε ήπια υβριδική, 48Vολτη υλοποίηση. Ο τετρακύλινδρος υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας που πληροί πλέον τις προδιαγραφές Euro 6e-bis, αποδίδει 110 ίππους στις 4.500 σ.α.λ. και μέγιστη ροπή 235 Nm μεταξύ 2.000 και 2.500 σ.α.λ., συνδυάζοντας ικανοποιητικές επιδόσεις με χαμηλότερη κατανάλωση και μειωμένες εκπομπές CO2. Θυμίζουμε ότι το Vitara διατίθεται πλέον με νέο αυτόματο κιβώτιο έξι σχέσεων με μετατροπέα ροπής (6AT), το οποίο αντικατέστησε το προηγούμενο αυτοματοποιημένο 6AGS. Σύμφωνα με τη Suzuki, αλλά και όπως διαπιστώσαμε στα περίπου 1.000 «ακροπολικά» χιλιόμετρα που διανύσαμε μαζί του, το νέο κιβώτιο εξασφαλίζει ομαλότερες αλλαγές χωρίς να «κρεμάει», βελτιώνοντας σημαντικά την άνεση.

Στην πράξη, το λογότυπο «Hybrid» κάτω από το πίσω δεξί φανάρι δεν βρίσκεται εκεί απλώς για λόγους εντυπωσιασμού. Το σύστημα ήπιας υβριδικής τεχνολογίας SHVS 48V υποστηρίζει τον κινητήρα κατά την επιτάχυνση, αναλαμβάνει τις επανεκκινήσεις μέσω του συστήματος Start/Stop και ανακτά ενέργεια κατά την επιβράδυνση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση τόσο της κατανάλωσης όσο και των εκπομπών ρύπων.

Η Suzuki προχώρησε και σε επιμέρους τεχνικές βελτιώσεις, με στόχο τόσο τη συμμόρφωση με τις νεότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές όσο και τη συνολική αναβάθμιση της εμπειρίας χρήσης. Ανάμεσα στις αλλαγές περιλαμβάνεται η αναβάθμιση του συστήματος παρακολούθησης οδηγού (DMS), το οποίο διαθέτει πλέον μεγαλύτερο πεδίο ανίχνευσης και ταχύτερη απόκριση σε περιπτώσεις υπνηλίας ή απόσπασης της προσοχής. Παράλληλα, η μπαταρία 48V συμμορφώνεται με αυστηρότερους κανονισμούς θερμικής ασφάλειας, ενώ έχουν περιοριστεί και τα επίπεδα εξωτερικού θορύβου.

Στον τομέα της συνδεσιμότητας, το Vitara διαθέτει οθόνη πολυμέσων 9 ιντσών με ασύρματη υποστήριξη Apple CarPlay και Android Auto, ενώ μέσω του Suzuki Connect ο οδηγός μπορεί να παρακολουθεί από απόσταση διάφορες λειτουργίες του αυτοκινήτου μέσω εφαρμογής στο smartphone του.

Παράλληλα, το νέο Vitara συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του κανονισμού GSRII και διαθέτει εκτεταμένο πακέτο συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας. Σε αυτό περιλαμβάνονται το Dual Sensor Brake Support II, το Adaptive Cruise Control με αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας, το Lane Keep Assist, το Traffic Sign Recognition με περιοριστή ταχύτητας, καθώς και συστήματα ανίχνευσης κόπωσης οδηγού και προηγμένης κυβερνοασφάλειας.

Οι εκδόσεις 48V Mild Hybrid εκπέμπουν από 119 γρ./χλμ. CO2 στις δικίνητες εκδόσεις με χειροκίνητο κιβώτιο, οι οποίες απαλλάσσονται από τέλη κυκλοφορίας, ενώ οι αντίστοιχες αυτόματες με το νέο 6AT ξεκινούν από τα 129 γρ./χλμ.

Όλες οι εκδόσεις εφοδιάζονται με τον ήπια υβριδικό κινητήρα των 110 ίππων, ενώ ακόμη και η βασική έκδοση GL περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, Full LED φωτιστικά σώματα, ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, αυτόματο κλιματισμό, οθόνη πολυμέσων 9 ιντσών με πλοήγηση, κάμερα οπισθοπορείας, σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί και πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού.

Suzuki Vitara: Απευθείας στα βαθιά

Η ώρα δείχνει 07.00 και αποβιβαζόμαστε από το πλοίο στην Ιτέα, με πρώτο μας προορισμό την ε.δ. «Παρνασσός». Ουσιαστικά πρόκειται για το μεγαλύτερο μέρος της παλιάς ε.δ. «Δροσοχώρι», όπως τη γνωρίζαμε και η οποία χρησιμοποιήθηκε για τελευταία φορά το 2012. Η διαδρομή ξεκινά με ένα πολύ γρήγορο, φαρδύ και ανηφορικό κομμάτι, το οποίο το Vitara διασχίζει με χαρακτηριστική ευκολία και άνεση. Στη συνέχεια ακολουθεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ανηφορικό τμήμα, με 19 διαδοχικές φουρκέτες μέσα στα νταμάρια, πριν η διαδρομή κατηφορίσει ελαφρώς και ολοκληρωθεί, έπειτα από περίπου άλλα 11 χιλιόμετρα, πάνω από τον Επτάλοφο.

Εκεί αναδείχθηκε στην πράξη ο περιπετειώδης χαρακτήρας του Vitara, το οποίο στη «δική» μας έκδοση υποστηρίζεται από το σύστημα τετρακίνησης Allgrip Select. Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του τέσσερα προγράμματα λειτουργίας (Auto, Sport, Snow και Lock), που επιλέγονται μέσω περιστροφικού διακόπτη, με ξεχωριστό μπουτόν για το κλείδωμα, ώστε να προσαρμόζει τη λειτουργία του αυτοκινήτου ανάλογα με τις συνθήκες πρόσφυσης. Η τετρακίνηση συνδυάζεται τόσο με το χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων όσο και με το νέο αυτόματο 6AT, όπως στο αυτοκίνητο που έχουμε στη διάθεσή μας.

Συνεχίζουμε με την αγαπημένη μας ειδική των τελευταίων δύο ετών, το «Στείρι», μήκους 24 χιλιομέτρων. Η διαδρομή ξεκινά λίγο έξω από το Δίστομο, με τα πρώτα 8,93 χλμ. να συγκαταλέγονται στα πιο θεαματικά του φετινού αγώνα. Πρόκειται για ένα γρήγορο ανηφορικό κομμάτι, με φαρδύ οδόστρωμα και ανοιχτές, γρήγορες φουρκέτες –εκεί όπου τα Rally1 περνούν με τρίτη σχέση– στοιχεία που δημιουργούν ιδανικές συνθήκες τόσο για θέαμα όσο και για οδηγική απόλαυση. Στη συνέχεια, περνά μέσα από ένα δασικό τμήμα περίπου 9 χιλιομέτρων, πριν καταλήξει σε ένα στενότερο κατηφορικό κομμάτι, με συνεχόμενες φουρκέτες μέσα σε νταμάρια, μέχρι τον τερματισμό στο οροπέδιο του Ελικώνα.

Από εκεί, μέσω της εθνικής οδού, κατευθυνόμαστε προς το Λουτράκι, που αποτελούσε το κέντρο του αγώνα. Ένα σύντομο πέρασμα από το ΕΚΟ Service Park στη Σχολή Μηχανικού, ένα καλό γεύμα στον κήπο του «Ριγάνι» και ξεκούραση, καθώς το επόμενο πρωινό μάς περίμενε η ειδική που συγκέντρωσε τον περισσότερο κόσμο: το «Μαίναλο». Εκμεταλλευόμαστε τον πανέμορφο ασφαλτόδρομο, που διασχίζει πυκνό ελατοδάσος μέχρι το χιονοδρομικό κέντρο του Μαινάλου, για μερικές… εντός δρόμου φωτογραφίες. Ο κινητήρας των 1,4 λίτρων δεν βάζει φωτιά στην άσφαλτο – άλλωστε οι 110 ίπποι δεν αφήνουν περιθώρια για υπερβολές. Η διαθέσιμη ροπή, ωστόσο, των 235 Nm από τις 2.000 σ.α.λ. δίνει στο σύνολο τη ζωντάνια που χρειάζεται στις συνεχόμενες ανηφορικές φουρκέτες. Την ίδια στιγμή, το σύστημα πέδησης ανταποκρίνεται αγόγγυστα, ενώ το νέο αυτόματο κιβώτιο λειτουργεί άψογα τόσο στην αυτόματη όσο και στη χειροκίνητη λειτουργία, μέσω των paddles πίσω από το τιμόνι.

Από το χιονοδρομικό κέντρο κιόλας καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει μέσα στην ειδική. Εκατοντάδες αυτοκίνητα είναι παρκαρισμένα στον χώρο στάθμευσης, ενώ πλήθος θεατών περιμένει υπομονετικά τη σειρά του για να επιβιβαστεί στα δέκα mini van που μεταφέρουν τον κόσμο στο σημείο-ατραξιόν του 70ού Ράλλυ Ακρόπολις, που ήταν μια αυτοσχέδια πίστα στο οροπέδιο των Ρουχών.

Μια ολοκαίνουργια ειδική διαδρομή, που αναπτύσσεται μέσα σε ένα φυσικό τοπίο μοναδικής ομορφιάς, πάνω από τη Βυτίνα, την οποία απολαύσαμε ταυτόχρονα ως επαγγελματίες αλλά και ως θεατές.

Επίλογος της ημέρας ήταν το «Γυμνό», ίσως η πιο δύσκολη και απαιτητική διαδρομή ολόκληρου του τετραημέρου. Για πρώτη φορά μάς έλειψαν πραγματικά τα χωμάτινα ελαστικά –ιδανικά τύπου 70:30– που θα θέλαμε να φορά το Suzuki, για να μην αναφερθούμε και σε μια προστατευτική ποδιά κινητήρα. Η απόσταση των μόλις 175 χλστ. από το έδαφος δεν σου επιτρέπει ούτε στιγμή να χαλαρώσεις στο διαρκές δίλημμα «περνάει ή δεν περνάει;». Από την άλλη πλευρά, ακριβώς αυτή η σχετικά περιορισμένη απόσταση από το έδαφος είναι που συμβάλλει στις μικρές κλίσεις του αμαξώματος στην άσφαλτο, ακόμη και όταν ανεβάζεις ρυθμό, πάντα βέβαια για τα δεδομένα της κατηγορίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις αναμνήσεις μας από τη δεκαετία του 2010 η συγκεκριμένη ειδική είχε αποκτήσει τη φήμη ενός από τα πιο σκληρά «σπαστήρια» του αγώνα. Κάτι που εξακολουθεί να ισχύει για τα πρώτα της χιλιόμετρα. Η διαφορά είναι πως τα τελευταία 9,5 κατηφορικά χιλιόμετρα συγκαταλέγονται πλέον, κατά την άποψή μας, στα ομορφότερα ολόκληρου του αγώνα.

Suzuki Vitara: Επίλογος στους «Αγίους»

Έχουμε αποφασίσει στρατηγικά να μη βρεθούμε στον τερματισμό της Κυριακής, ώστε να επιστρέψουμε νωρίς στην Αθήνα. Η καρδιά, όμως, δεν μας πήγαινε να γυρίσουμε… καθαροί. Έτσι, ο ιδανικός επίλογος γράφτηκε παρέα με χιλιάδες ακόμη θεατές στη μεγαλύτερη ειδική διαδρομή του αγώνα, στους Αγίους Θεοδώρους, μήκους 25,39 χιλιομέτρων. Η διαδρομή ξεκινά από το σημείο όπου, πριν από περίπου είκοσι χρόνια, βρισκόταν η αφετηρία της ε.δ. «Κινέττα». Έπειτα από περίπου 12 χιλιόμετρα φτάνει στη γνωστή «Πομόνα» και, συνεχίζοντας ευθεία, ένα χιλιόμετρο αργότερα περνά σε άσφαλτο. Ακολουθούν περίπου 3,5 χιλιόμετρα γρήγορης κατηφορικής ασφάλτου, πριν η διαδρομή στρίψει δεξιά για το τελευταίο χωμάτινο και ιδιαίτερα τεχνικό τμήμα της ειδικής, το οποίο οδηγεί έως τον ΧΥΤΑ Λουτρακίου, όπου βρίσκεται και ο τερματισμός.

Εκεί έπεσε και η δική μας καρό σημαία στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026. Ένας αγώνας που, χάρη στο Suzuki Vitara, μας έδωσε την ευκαιρία όχι μόνο να τον καλύψουμε δημοσιογραφικά, αλλά και να τον απολαύσουμε, δουλεύοντας με άνεση, σιγουριά και χωρίς περιττό άγχος. Ένα αυτοκίνητο που απέδειξε, για ακόμη μία φορά, ότι η απλότητα, όταν συνδυάζεται με ουσία, εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αρετές. Και του χρόνου!

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SUZUKI VITARA 1.4 BOOSTERJET 48V ALLGRIP

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ β/κ + η/κ (MHEV 48V)

ΚΥΒΙΣΜΟΣ (β/κ) 1.373 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ (β/κ) 110 ίπποι/4.500 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ (β/κ) 235 Nm/2.000-2.500 σ.α.λ.

ΙΣΧΥΣ (η/κ) 17 ίπποι

ΡΟΠΗ (η/κ) 50 Nm

ΚΙΝΗΣΗ Στους τέσσερις τροχούς (ALLGRIP)

KΙΒΩΤΙΟ Αυτόματο 6 σχέσεων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ Γόνατα MακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ. 4.185 × 1.775 × 1.600 χλστ. (1.595 χλστ. με ηλιοροφή όπως το δικό μας)

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 2.500 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 362-1.119 λίτρα

ΒΑΡΟΣ 1.250-1.315 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ 11 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 180 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ 8,2 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2 128-139 γρ./χλμ.

TIMH Από 28.030 ευρώ (ως 6AT και 4WD)