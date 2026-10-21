Με τα Audi e-tron GT στην Transfagarasan

Δώδεκα χρόνια μετά την πρώτη μας επίσκεψη στην Τρανσφαγκαρασάν, επιστρέφουμε στα Καρπάθια με τη νέα οικογένεια Audi e-tron GT, για να διαπιστώσουμε τι μπορεί να προσφέρει ένα ηλεκτρικό Gran Turismo σε έναν από τους διασημότερους ορεινούς δρόμους της Ευρώπης.

Κείμενο: Μανώλης Σαλούρος

Φωτογραφίες: Radu Chindris (Audi)

Υπάρχουν αυτοκίνητα σχεδιασμένα να καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις με άνεση, χωρίς να χάνουν τη δυναμική πλευρά τους, και δρόμοι ικανοί να αναδείξουν αυτή τη διττή προσωπικότητα. Η συνάντησή τους μπορεί να δώσει σε μια δημοσιογραφική αποστολή το ενδιαφέρον που ξεπερνά την απλή δοκιμή ενός νέου μοντέλου.

Δώδεκα χρόνια μετά την πρώτη μας επίσκεψη, επιστρέφουμε στα Καρπάθια και στην Τρανσφαγκαρασάν. Το 2014 είχαμε ταξιδέψει έως εδώ με ένα Volkswagen Golf GTD, ανακαλύπτοντας έναν δρόμο που δικαιολογεί τη θέση του ανάμεσα στις γνωστότερες οδηγικές διαδρομές της Ευρώπης. Ήμασταν νεότεροι, λιγότερο έμπειροι και, όπως θυμόμαστε σήμερα, αρκετά… ψαρωμένοι μπροστά στη φήμη που τον συνόδευε.

Ένα αυτοκίνητο που δεν φιλοδοξεί απλώς να αποτελέσει το κορυφαίο ηλεκτρικό Gran Turismo της μάρκας, αλλά να αποδείξει πως η ηλεκτροκίνηση μπορεί να προσφέρει την ίδια -ή σχεδόν την ίδια- συγκίνηση σε έναν δρόμο που αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε οδηγό.

Το 2026, η αφορμή είναι διαφορετική, καθώς βρισκόμαστε στη Ρουμανία προσκεκλημένοι της Audi για να γνωρίσουμε ολόκληρη την ανανεωμένη οικογένεια του e-tron GT. Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στις επιδόσεις των τεσσάρων εκδόσεων, αλλά αφορά κυρίως το κατά πόσο ένα ηλεκτρικό Gran Turismo μπορεί να συνδυάσει την άνεση των μεγάλων αποστάσεων με την ακρίβεια και τη συμμετοχικότητα που απαιτεί ένας τέτοιος δρόμος. Δύσκολα, άλλωστε, θα μπορούσε να βρεθεί καταλληλότερο πεδίο γι’ αυτή την «Ειδική Διαδρομή».

Ο δρόμος του Τσαουσέσκου

Η ιστορία της Τρανσφαγκαρασάν είναι το ίδιο συναρπαστική με τη διαδρομή. Κατασκευάστηκε μεταξύ 1970 και 1974, με εντολή του Νικολάε Τσαουσέσκου, ως στρατηγικός οδικός άξονας που θα συνέδεε την Τρανσυλβανία με τη Βλαχία, επιτρέποντας τη γρήγορη μετακίνηση στρατευμάτων μέσα από την οροσειρά Φαγκάρας.

Για να ολοκληρωθεί το έργο, χρησιμοποιήθηκαν εκατομμύρια κιλά εκρηκτικών, ανοίχτηκαν σήραγγες μέσα στον βράχο, κατασκευάστηκαν δεκάδες γέφυρες και άλλα τεχνικά έργα, αλλά και δεκάδες εργάτες και στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

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Σήμερα, αυτό που αντικρίζει ο επισκέπτης είναι μια κορδέλα ασφάλτου συνολικού μήκους περίπου 150 χλμ., η οποία ανεβαίνει έως τα 2.042 μ., περνά από τη λίμνη Μπαλέα, σε υψόμετρο 2.034 μ., διασχίζει την ομώνυμη σήραγγα και κατεβαίνει μέσα από μια ατελείωτη αλληλουχία φουρκετών, που μοιάζουν να έχουν σχεδιαστεί για όσους αγαπούν την οδήγηση.

Δεν πρόκειται για δρόμο υψηλής ταχύτητας, αλλά περισσότερο για μια διαδρομή ρυθμού και αντοχής.

Η ημέρα μας ξεκινά από το όμορφο Σίμπιου και ο καιρός αποδεικνύεται σύμμαχος, αφού, έπειτα από αρκετές βροχερές ημέρες, οι πρώτες ακτίνες του ήλιου φωτίζουν τις προσόψεις των ιστορικών κτιρίων. Εμπρός από την είσοδο του ξενοδοχείου μας είναι παραταγμένος ένας στόλος Audi e-tron GT: ένα κόκκινο quattro, στο αγαπημένο μας φωτογραφικό χρώμα, με απόδοση 430 kW και 625 Nm ροπής, το S των 500 kW και 740 Nm, καθώς και το RS, με 630 kW και 865 Nm. Στην κορυφαία έκδοση RS e-tron GT performance, η απόδοση φτάνει τα 680 kW (925 ίπποι) και τα 1.027 Nm ροπής. Οι συγκεκριμένες μέγιστες τιμές ισχύος αποδίδονται με ενεργοποιημένο το Launch Control.

Με τις τελευταίες αισθητικές επεμβάσεις, είναι προφανές ότι οι σχεδιαστές δεν επιχείρησαν να αλλάξουν μια ήδη πετυχημένη συνταγή, αλλά δούλεψαν στις λεπτομέρειες, επεμβαίνοντας στους προφυλακτήρες, στα φωτιστικά σώματα και στα αεροδυναμικά στοιχεία, χωρίς να αλλοιώσουν τη χαρακτηριστική εικόνα του.

Το πραγματικό ενδιαφέρον, όμως, βρίσκεται κάτω από το αμάξωμα. Η νέα μπαταρία διαθέτει μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα και χαμηλότερο βάρος, παρά την αυξημένη χωρητικότητά της, η οποία φτάνει τις 105 kWh (97 kWh η ωφέλιμη τιμή). Παράλληλα, η μέγιστη ισχύς φόρτισης ανέρχεται πλέον στα 320 kW, περιορίζοντας τον χρόνο των στάσεων.

Όσο ανεβαίνουμε, το τοπίο αλλάζει δραστικά. Τα πυκνά δάση δίνουν τη θέση τους στους γυμνούς βράχους, ενώ οι διάσημες φουρκέτες εμφανίζονται μπροστά μας σαν ζωγραφιά.

Οδηγικός παράδεισος

Στα πρώτα χιλιόμετρα στον αυτοκινητόδρομο Α1, η ησυχία στην καμπίνα εντυπωσιάζει, οι αεροδυναμικοί θόρυβοι παραμένουν περιορισμένοι και η ποιότητα κύλισης παραπέμπει σε λιμουζίνα. Η αίσθηση σταθερότητας είναι υποδειγματική, όμως ο πραγματικός λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ μας περιμένει λίγα χιλιόμετρα πιο μπροστά.

Οι πρώτες πινακίδες με την ένδειξη «7C – Transfăgărășan» σηματοδοτούν την αρχή της ορεινής διαδρομής, όπου ο δρόμος στενεύει, το δάσος κλείνει γύρω μας και οι στροφές αρχίζουν να διαδέχονται η μία την άλλη. Η ποιότητα της ασφάλτου μεταβάλλεται συνεχώς, το υψόμετρο αυξάνεται και κάθε χιλιόμετρο αποκαλύπτει μια διαφορετική εικόνα, δίνοντας στο νέο e-tron GT την ευκαιρία να δείξει τον χαρακτήρα του.

Η ενεργή ανάρτηση αποτελεί ίσως το σημαντικότερο τεχνολογικό άλμα του μοντέλου, καθώς ελέγχει ανεξάρτητα κάθε τροχό, περιορίζει αισθητά τις κλίσεις και διατηρεί το αμάξωμα σχεδόν επίπεδο ακόμα και στις πιο απαιτητικές αλλαγές κατεύθυνσης.

Η ανάβαση προς τη λίμνη Μπαλέα αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για να αντιληφθεί κανείς τις δυνατότητες της ηλεκτροκίνησης. Σε αντίθεση με έναν συμβατικό κινητήρα, όπου η ισχύς αποδίδεται σταδιακά, εδώ η απόκριση είναι άμεση και καταιγιστική, με αποτέλεσμα τα 2.320 κιλά της έκδοσης RS e-tron GT performance να περνούν απαρατήρητα. Με ενεργοποιημένο το Launch Control, η επιτάχυνση από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 2,5 δευτερόλεπτα, ενώ η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250 χλμ./ώρα.

Η τετρακίνηση quattro κατανέμει τη ροπή με απίστευτη ταχύτητα, ενώ η τετραδιεύθυνση κάνει ακόμα και αυτό το μεγάλο Gran Turismo να συμπεριφέρεται σαν πολύ μικρότερο αυτοκίνητο. Ακόμα και στις πιο κλειστές φουρκέτες, το εμπρός μέρος ακολουθεί με απόλυτη ακρίβεια τη γραμμή που επιλέγεις, όταν πλέον νιώσεις πραγματικά οικεία μαζί του και απενεργοποιήσεις έστω για λίγο τα ηλεκτρονικά, για χάρη του καλού φίλου Radu Chindris, ο οποίος σε κάθε αποστολή στην οποία έχουμε συνεργαστεί προσπαθεί να δημιουργήσει την ιδανική εικόνα, πόσω μάλλον όταν αυτή τη φορά φωτογραφίζει στους δρόμους της πατρίδας του. Η αμεσότητα στις αντιδράσεις και η ακρίβεια με την οποία το αυτοκίνητο ακολουθεί τις εντολές του οδηγού δημιουργούν διαρκώς την αίσθηση ότι τα περιθώριά του είναι μεγαλύτερα από εκείνα που μπορείς -και επιτρέπεται- να πλησιάσεις σε έναν δημόσιο δρόμο.

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Όσο ανεβαίνουμε, το τοπίο αλλάζει δραστικά. Τα πυκνά δάση δίνουν τη θέση τους στους γυμνούς βράχους, ενώ οι διάσημες φουρκέτες εμφανίζονται μπροστά μας σαν ζωγραφιά. Είναι από εκείνες τις στιγμές που κανένα βίντεο, καμία φωτογραφία και καμία τηλεοπτική εκπομπή δεν μπορούν να αποδώσουν το πραγματικό μέγεθος του τοπίου. Η θέα από ψηλά κόβει κυριολεκτικά την ανάσα. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε χρόνο χιλιάδες οδηγοί, μοτοσικλετιστές και ποδηλάτες ταξιδεύουν από κάθε γωνιά του κόσμου μόνο και μόνο για να ζήσουν αυτή τη διαδρομή. Σε σημείο που, μετά τις 11:00 περίπου, η κυκλοφορία γίνεται… σταμάτα-ξεκίνα λες και είσαι σε κέντρο πόλης ώρα αιχμής. Tip: αν βρεθείτε ποτέ εδώ, τους μήνες που το πέρασμα είναι ανοικτό, προτιμήστε να το απολαύσετε μεταξύ 07:00 και 10:00 το πρωί. Τότε η Transfagarasan είναι πραγματικά δική σας.

Αν οι φουρκέτες από το Σίμπιου έως τη λίμνη Μπαλέα αποτελούν το αδιαμφισβήτητο highlight της διαδρομής, τότε η κατάβαση προς το Πιτέστι είναι ίσως το πιο εντυπωσιακό κομμάτι της εμπειρίας. Μια διαδικασία… για γερά στομάχια.

Και όταν φτάνεις τελικά στα 2.034 μ., στη λίμνη Μπαλέα, καταλαβαίνεις πως η κορυφή δεν είναι το τέλος. Είναι απλώς η αρχή της κατάβασης. Εκεί όπου η φυσική αλλάζει τους κανόνες. Αν οι φουρκέτες από το Sibiu έως την Balea αποτελούν το αδιαμφισβήτητο highlight της διαδρομής, τότε η κατάβαση προς το Pitesti είναι ίσως το πιο εντυπωσιακό κομμάτι της εμπειρίας. Μια διαδικασία… για γερά στομάχια. Με άλλο αυτοκίνητο, και με τους ρυθμούς που μπορεί να αναπτυχθούν σε αυτόν τον δρόμο, θα σκεφτόσουν τα φρένα. Στο e-tron GT, όμως, σκέφτεσαι κάτι διαφορετικό. Ότι μπορείς να φρενάρεις αργότερα, να μπεις βαθύτερα στη στροφή και, ταυτόχρονα, να ανακτήσεις ενέργεια, πατώντας και πάνω στα θηριώδη ελαστικά (245/45R20 εμπρός και 285/40R20 πίσω) και στο ακούραστο και κορυφαίο σε απόδοση σύστημα πέδησης με δίσκους 410 χλστ. στο εμπρός μέρος και 365 χλστ. στο πίσω.

Με δυνατότητα ανάκτησης που φτάνει έως τα 400 kW, κάθε επιβράδυνση μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια. Αντί να χάνεται σε θερμότητα, επιστρέφει στην μπαταρία. Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο ενεργειακά αποδοτικό. Είναι και απολαυστικό. Οδηγείς διαφορετικά. Πιο ομαλά. Πιο συμμετοχικά. Η τεχνολογία δεν αφαιρεί τίποτα από την εμπειρία, αντιθέτως προσθέτει μία ακόμα διάσταση στην οδηγική απόλαυση.

Σταματάμε για λίγο στην άκρη του δρόμου και, ξαφνικά, επικρατεί απόλυτη ησυχία. Μόνο ο αέρας που κατεβαίνει από τις κορυφές των Καρπαθίων και ο ήχος από τα νερά που κυλούν χαμηλότερα. Είναι ίσως η πρώτη φορά που συνειδητοποιούμε πως ένα τόσο γρήγορο αυτοκίνητο μπορεί να σε φέρει πιο κοντά στη φύση, αντί να σε απομακρύνει από αυτήν.

Θα επιστρέψουμε

Καθώς αφήνουμε πίσω τα Καρπάθια και τις αρκούδες που παρατηρήσαμε στην κατάβαση, οι εικόνες έχουν ήδη αποτυπωθεί τόσο στις κάρτες μνήμης των φωτογραφικών μηχανών όσο και στη δική μας μνήμη. Επιστρέφοντας προς τον αυτοκινητόδρομο, έχει γίνει πλέον ξεκάθαρο γιατί η Audi επιμένει στον χαρακτηρισμό Gran Turismo. Το e-tron GT είναι κάτι ανάμεσα σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό supercar και μια πολυτελή λιμουζίνα, καθώς μπορεί να κινηθεί με εκρηκτικές επιδόσεις σε έναν απαιτητικό ορεινό δρόμο και, λίγα λεπτά αργότερα, να μετατραπεί σε έναν αθόρυβο και ξεκούραστο ταξιδιώτη, καταπίνοντας αβίαστα εκατοντάδες χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμου.

Και ύστερα υπάρχει η Τρανσφαγκαρασάν. Είναι η καλύτερη διαδρομή του κόσμου; Δύσκολα μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει έναν δρόμο ως τον κορυφαίο του πλανήτη, καθώς καθένα από τα διάσημα περάσματα στα οποία σας έχουν ταξιδέψει οι 4ΤΡΟΧΟΙ στα 56 χρόνια της ιστορίας τους διαθέτει τη δική του προσωπικότητα. Το Στέλβιο, το Γκρόσγκλοκνερ, ο Ατλαντικός Δρόμος, το Τρολστίγκεν και τόσα ακόμη έχουν τον δικό τους χαρακτήρα.

Ίσως γι’ αυτό επιστρέφεις εδώ, όχι μόνο για τις στροφές, αλλά και για την αίσθηση που σου αφήνει όταν όλα τελειώσουν, σαν να έχεις μόλις ολοκληρώσει μία από τις πιο δύσκολες και συναρπαστικές οδηγικές διαδρομές της ζωής σου.

Η Τρανσφαγκαρασάν, όμως, διαθέτει κάτι που δύσκολα συναντάς αλλού. Πέρα από την οδηγική απόλαυση, «αφηγείται» μια ιστορία ανθρώπινης φιλοδοξίας, φύσης και μηχανολογίας, την ίδια στιγμή που ο απαιτητικός ρυθμός της δεν σου επιτρέπει να χαλαρώσεις. Ίσως γι’ αυτό επιστρέφεις εδώ, όχι μόνο για τις στροφές, αλλά και για την αίσθηση που σου αφήνει όταν όλα τελειώσουν, σαν να έχεις μόλις ολοκληρώσει μία από τις πιο δύσκολες και συναρπαστικές οδηγικές διαδρομές της ζωής σου.

Δώδεκα χρόνια μετά την πρώτη μας επίσκεψη, η διαδρομή παραμένει το ίδιο συναρπαστική. Η διαφορά είναι ότι αυτή τη φορά ανεβήκαμε στο βουνό σχεδόν αθόρυβα, χωρίς να χάσουμε ούτε μία στιγμή από τη μαγεία του. Τελικά, τα ορεινά περάσματα δεν χρειάζονται απαραίτητα τον ήχο ενός κινητήρα για να σε συγκινήσουν. Αρκεί να έχουν ψυχή. Και η Τρανσφαγκαρασάν διαθέτει μπόλικη, σε κάθε μέτρο της ασφάλτου της. Εις το επανιδείν…

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

AUDI RS e-tron GT performance

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 2 ηλεκτροκινητήρες, 800V

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 550 kW (748 ίπποι) / 680 kW (925 ίπποι) με launch control

ΡΟΠΗ ΕΜΠΡΟΣ 409 Nm

ΡΟΠΗ ΠΙΣΩ 590 Nm

ΚΙΝΗΣΗ Στους τέσσερις τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ 1 σχέσης εμπρός / 2 σχέσεων πίσω

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ Διπλά ψαλίδια

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ Διπλά ψαλίδια

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 105 kWh (ωφέλιμη 97 kWh)

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ. 4.997 × 1.964 × 1.369 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 2.900 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 350 λίτρα πίσω και 77 λίτρα εμπρός

ΒΑΡΟΣ 2.320 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ 2,5 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 250 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 18,8-19,6 kWh/100 χλμ.

AYTONOMIA 533-592 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (0-100%) 11 ωρ. (11 kW)

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (10-80% )18 λεπτά (320 kW)

ΤΙΜΗ 159.980 ευρώ (RS performance)