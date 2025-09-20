Με τη SportcarsTech BMW M4 G82 στο αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων

Στην πίστα με την BMW M4, που «οδηγεί» το restart του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ταχύτητας. Έργο ανθρώπων, όχι τύχης.

Κείμενο: Στράτης Χατζηπαναγιώτου Φωτογραφίες: Γιάννης Κουσκούτης

Ρουά ματ κίνηση από τη SportcarsTech της Spanos, που διέθεσε γενναιόδωρα στους διοργανωτές του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ταχύτητας μια εξελιγμένη BMW M4. Ένα pace car με υπεραξία, που δίνει λάμψη στους σύγχρονους αγώνες σε Μέγαρα και Τρίπολη. Πίστες με διαφορετικό χαρακτήρα, που υποστηρίζουν τον ρόλο του motorsport στην κοινωνία. Το πρωτάθλημα λειτουργεί πλέον ως πόλος έλξης για νεαρούς οδηγούς που πέρασαν από kart ή αναβάσεις και αναζητούν την επόμενη πίστα.

ΜΕΓΑΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ, IN & OUT

Στους αγώνες ταχύτητας, στο bucket της σχεδόν μαύρης Μ4 βρίσκεται ο έμπειρος Γιώργος Καραμέρης, ο οποίος με κάθε ευκαιρία… φωτίζει την κάμερα του Αλέξη Λυχναρά. Στην περίπτωσή μας, τους φακούς του Γιάννη Κουσκούτη. Ο Γιώργος Καραμέρης, ο Έλληνας Μπερντ Μέιλαντερ, διακρίνεται για τη σοβαρή προσέγγιση σε ένα εγχείρημα όπου τον πρώτο λόγο έχει η ασφάλεια. Ο ίδιος, με τον ρυθμό που ακολουθεί και με τον τρόπο του και εκτός πίστας, φροντίζει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και για την αγωνιστική παιδεία των νέων στον αγώνα, αλλά και στην κερκίδα.

Οδηγούμε τη SportcarsTech BMW M4 G82 των 720 ίππων στην πίστα – Δείτε το βίντεο

Ως προς την αφορμή, το να βρεθούμε δηλαδή στην πίστα με αυτή τη Μ4, αξιοποιούμε την εξαιρετική ενημέρωση από τον πρώην συνάδελφο Αλέξη Γαλανόπουλο, ο οποίος πλέον βρίσκεται… στο bucket της ενημέρωσης του ομίλου-θηρίου που συντονίζει ένας παραδοσιακά BMW-man, ο Γιώργος Σπανός. Η SportcarsTech δεν ταυτίζεται αποκλειστικά με την BMW, αλλά με τη βελτίωση αυτοκινήτων όπως Audi S & RS, AMG, Porsche κ.ά., με πρόσφατο πρότζεκτ τη βελτίωση μιας Toyota Supra!

ΤΟ PACE CAR

Ως βάση πρόκειται για μια BMW M4 G82 του 2022, στην αρχική της εκδοχή. Φοράει τον τρίλιτρο, 6κύλινδρο, 24βάλβιδο, υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα των 480 ίππων, ο οποίος έχει αναβαθμιστεί στους 720 ίππους, με τη μέγιστη ροπή να φτάνει τα 850 Nm. Οι παρεμβάσεις ξεπερνούν ό,τι φαίνεται με γυμνό μάτι, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως όλα αυτά συνδυάζονται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων – σπάνιο είδος στην εποχή των αυτόματων.

Από τη λίστα των βελτιώσεων ξεχωρίζουν οι εξατμίσεις της Akrapovic, ενώ η ρυθμιζόμενη ανάρτηση της AC Schnitzer RS (κορυφαίου βελτιωτή BMW με μακρά συνεργασία με τη Spanos) μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει υλικό σεμιναρίου.

Εξωτερικά, κυριαρχεί η πίσω αγωνιστική αεροτομή προδιαγραφών GT3, στοιχείο που καθορίζει την εικόνα του αυτοκινήτου. Ξεχωρίζουν και οι τροχοί: εργοστασιακά 20 ιντσών εμπρός και 21 πίσω. Στη δική μας περίπτωση, για τις ανάγκες της δοκιμής χρησιμοποιήθηκαν τροχοί 18” εμπρός και 19” πίσω, με ελαστικά παραγωγής, που δεν έκρυψαν τη δυσαρέσκειά τους απέναντι στις απαιτήσεις της φωτογράφισης και, κυρίως, του βίντεο. Βίντεο που με τη σειρά του μας φόρτισε και συναισθηματικά, ταξιδεύοντάς μας πίσω στον Απρίλιο του 2013, όταν στους 4Τροχούς είχαμε δοκιμάσει την μπλε BMW M3 E92.

ΣΤΟ RECARO

Καθίσματα τύπου «Pole Position», κορυφαία σε πλευρική στήριξη, συνδυάζονται με υλικά από carbon που κυριαρχούν στην καμπίνα. Το έμβλημα M4 CSL υπογραμμίζει την υπέρβαση. Η προσοχή στη λεπτομέρεια δεν κρύβεται και διαχωρίζει τη σοβαρή παρέμβαση από τη βιαστική, όπως ακριβώς συμβαίνει και στο σύγχρονο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας, το οποίο απαιτεί υπομονή, επιμονή και, φυσικά, κόστος για να καθιερωθεί με αξιώσεις.

Μπαίνοντας στο bucket, ρυθμίζεις την απόσταση από το «ντυμένο» πηδάλιο, φοράς σφιχτά τη ζώνη. Τα αγωνιστικά γάντια συμπληρώνουν την εικόνα, ενώ η πρώτη ματιά πηγαίνει στον πίσω χώρο, όπου δεν υπάρχει κάθισμα επιβατών. Το βλέμμα μοιράζεται ανάμεσα στον πίνακα οργάνων και τον δρόμο. Νιώθεις σχεδόν πρωτάρης – δεν είναι πια η τυπική, γνώριμη διαδικασία των παλαιότερων M.

Μόλις βεβαιωθείς ότι και ο συνοδηγός έχει δεθεί σωστά, το δεξί χέρι πιάνει τον επιλογέα. Ο κινητήρας λειτουργεί ήδη στη σταθμευμένη M4 στα πιτς, που χρειάζονται το ουσιαστικό φρεσκάρισμα από την πλευρά του διαχειριστή. Ανεβοκατεβάζεις ταχύτητες, απολαμβάνοντας τη μικρή διαδρομή του μηχανικού επιλογέα. Μια αίσθηση που σε ταξιδεύει στα παιδικά σου χρόνια – σπάνια εμπειρία στην εποχή των paddles και των σειριακών κιβωτίων.

Η εξέλιξη των ειδών είναι αναπόφευκτη. Όμως δεν ήταν και τόσο παλιά που οδηγούσες χειροκίνητη Porsche 911 GT3. Τώρα, στη M4 νιώθεις πως η επιλογή του «manual» επιβεβαιώνει την ταυτότητα του γνήσιου petrolhead. Μια επιλογή που δύσκολα θα δεις ξανά στο μέλλον, τουλάχιστον ως στάνταρντ επιλογή.

ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΟ ΜΕΝ, ΑΛΛΑ…

Ξενύχτι. Δυσκολία να κοιμηθείς το προηγούμενο βράδυ, με τις σκέψεις να ξεπερνούν την απλή αγωνία και να φορτώνονται με την ευθύνη. Γιατί η M4 δεν συγχωρεί – και για να μην εκτεθείς απέναντί της, χρειάζεται υπομονή, όχι μόνο εμπειρία.

Οι συνθήκες, ιδανικές. Η πίστα, ένα ασφαλές περιβάλλον που προσκαλεί τους πιστούς της οδήγησης όχι μόνο για ευχαρίστηση, αλλά και για εκπαίδευση. Είτε σε track days by Grillakis Jr είτε στο Driving Academy του Θωμά Παπαπάσχου, που εδρεύει πλέον εδώ. Ένα σχολείο – για τον νεαρό που θέλει να μάθει, αλλά κυρίως για τον ώριμο που πιστεύει πως ξέρει. Ο πιο επικίνδυνος από όλους.

Ακούς το αυτοκίνητο. Και μετά, μονόδρομος: να ερευνήσεις την αντίδρασή του. Από τα λίγα χιλιόμετρα και τις μεσαίες στροφές μέχρι τα «περισσότερα». Συνήθως δεν σε χαρακτηρίζει η υπομονή. Η παρόρμηση κυριαρχεί. Όμως οδηγώντας, και ειδικά όταν εμπλέκεται το χρονόμετρο, περιορίζεσαι. Ο καθρέφτης του συναγωνισμού δεν συγχωρεί.

Στην προκειμένη περίπτωση, συναγωνίζεσαι τον εαυτό σου. Με άλλοθι, βέβαια: Να προκύψει ένα καλό αποτέλεσμα. Να κάνουν οι συνεργάτες σου τη δουλειά τους. Να «γράψουν» οι φωτογραφίες. Να δέσουν οι εικόνες του βίντεο. Και όλα αυτά να γίνουν σε μια σκηνή που θυμίζει ειδική διαδρομή, λιγότερο πίστα τύπου Σέρρες – αν και και η πίστα, έτσι όπως είναι σήμερα, προσφέρεται πλήρως για αγώνες ταχύτητας.

ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

«Αγαπάω Μέγαρα» και δεν το κρύβω. Πρόκειται για έργο πεισματάρη ιδιώτη. Όπως δεν έχω κρύψει ποτέ το πάθος μου για το πώς διαχειρίζεσαι μια BMW: από την οικογενειακή 320i E21 μέχρι την προσωπική μου M3 CSL E46, το απόλυτο μηχάνημα οδήγησης.

Η «δική μας» M4, το pace car, είναι αυτοκίνητο που σε συνολικό κόστος ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Έχει όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη σειρά M, κι ακόμη περισσότερα, συνδεδεμένα κυρίως με τον κινητήρα της. Ένα μοτέρ που τουλάχιστον στην αρχή, μέχρι να εκπαιδεύσεις το δεξί σου πόδι, μπορεί και να σε τρομάξει. Είτε στην πρώτη είσοδο της Κ1, αμέσως μετά την αφετηρία με κρύα λάστιχα, είτε στην τελευταία δεξιά των pits, που συνδέεται με την επόμενη και σε βρίσκει ήδη στην 3η σχέση. Ανεβάζεις 4η στη γραμμή του Μάνουελ Ρόιτερ, όχι του Δημήτρη Μιχελακάκη, που διδάσκει την αριστερή πλευρά της πίστας. Εδώ τα χιλιόμετρα είναι πολλά και οι πίσω τροχοί, πλέον στη σωστή θερμοκρασία, δεν έχουν χάσει την πρόσφυσή τους. Δεν υπάρχει χρόνος για αλλαγή γραμμής από αριστερά σε δεξιά.

Μας αρέσει η ενιαία τροχιά μετά την έξοδο από την κλειστή δεξιά. Έστω κι αν χάνεις λίγο χρόνο, κερδίζεις σε αυτοπεποίθηση και οδηγική ικανοποίηση. Είναι μαγικό το πώς «στέκεται» αυτή η κυρία, με πίσω κίνηση και θηριώδη κινητήρα τοποθετημένο εμπρός. Η διόρθωση στηρίζεται σε ένα τιμόνι που πιστοποιεί τη δουλειά της M Division στο Μόναχο. Η δική μας M4, όμως, εξελίχθηκε πολύ πιο κοντά – στη Νέα Σμύρνη. Στο «Ωνάσειο της μεταμόσχευσης BMW», την έδρα του Δημήτρη Σπανού, του γνωστού Μίμη στους φίλους του. Εκεί, από τις 2000 TISA και τις 2002 με κιτ αγώνων της δεκαετίας του ’70 φτάσαμε σήμερα σε ουσιαστικές παρεμβάσεις πάνω σε Μ3-Μ4, πάντα με την υπογραφή της SportcarsTech by Spanos.

Η βελτίωση δεν αφορά το σύστημα πέδησης. Και γι’ αυτό, όταν τελειώσεις τον γύρο, κοιτάς κάτω με απορία: πώς αντέχουν τα εργοστασιακά φρένα ενός κουπέ 1.700 κιλών μετά από πέντε σβέλτους γύρους «για τον φωτογράφο, ρε γαμώτο»;

Για όσους βλέπουν από την κλειδαρότρυπα (μέσα από το συρματόπλεγμα της πίστας δηλαδή) είσαι καταδικασμένος να τους δώσεις θέαμα. Να περάσεις με ελεγχόμενη υπερστροφή από τη δεξιά στο S μετά την Κ1, χωρίς να «κοπανήσεις» την M στο κερμπ της αριστερής. Και να παραμείνεις ευγενής στη δεξιά των φιστικιών, που… «θέλει τον Καραμέρη της».

Τρίτη σχέση στο κιβώτιο και αξιοποιείς τη ροπή. Τέταρτη. Και είτε είδες «200» στο τέλος είτε όχι, δεν έχει σημασία. Ούτε αν τα έγραψες με πέμπτη. Σημασία έχει ότι ήθελες να αλλάζεις ταχύτητες. Να νιώθεις τη μηχανή. «Σταματάει, κύριε Στράτη;», ρωτάει ο Άγγελος Πάρχας, συνεργάτης μας στο Ράλλυ Ακρόπολις. Και στη δεξιά στο τέλος της ευθείας, η M4 απαντά: ζωγραφίζει. Πού είσαι, Γιάννη Κουσκούτη, να το αποτυπώσεις;

Σημαντικό το πώς φρενάρει. Από τα ατελείωτα χιλιόμετρα στα ελάχιστα. Χωρίς υστερίες. Με ακρίβεια και αντοχή. Ποιότητα που, φυσιολογικά, μόνο με αγωνιστικά υλικά συναντάς. Την οδηγείς και είναι μια M4 all-time classic. Την πιέζεις και γίνεται πολεμική μηχανή. Σε ξεπερνά. Και απαιτεί προσοχή, γιατί θα εκτεθείς αν δεν βρεις την κόκκινη γραμμή που ορίζει την αντίδρασή της.

ΜΕΤΑ ΤΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ

Με το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις να έχει γράψει ξανά ιστορία, το βλέμμα στρέφεται στο επόμενο μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού. Οι αγώνες ταχύτητας του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος διεκδικούν με αξιώσεις τη θέση που τους αξίζει στο προσκήνιο. Διοργανώνονται υπό την αιγίδα της ΟΜΑΕ, με την ομάδα της IRON να έχει την ευθύνη όχι μόνο της οργάνωσης, αλλά και της προβολής. Βασικός χορηγός η Autovision, ενώ ρόλο «σημαίας» παίζει η εξελιγμένη μαύρη BMW M4 που ηγείται του θεσμού ως Pace Car, με τον Γιώργο Καραμέρη στο τιμόνι. Το restart είναι ήδη σε εξέλιξη. Καλή συνέχεια.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

BMW M4 G82

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 6κυλ. β/κ bi-turbo

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 2.993 κ.εκ.

IΣΧΥΣ: 720 ίπποι

ΡΟΠΗ: 850 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους πίσω τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Χειροκίνητο 6 σχέσεων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα με διπλούς συνδέσμους

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.801 x 1.887 x 1.398 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.857 χλστ.

ΒΑΡΟΣ: 1.700 κιλά

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 15 λτ./100 χλμ.

ΤΙΜΗ: από 120.000 ευρώ