Με την Porsche 911 GT3 RS στην πίστα των Μεγάρων

Κυκλοφορώ και οπλοφορώ (για νιοστή φορά). Περί συναισθημάτων το ανάγνωσμα και το «Μέγαρο», η πίστα-αυτοκινητοδρόμιο, είναι το δικό μας Mugello, ενώ οποιαδήποτε Porsche 911 παραμένει στις επιλογές μας, το sport coupe όλων των εποχών.

Από την πρώτη ματιά το 71, μέχρι το πρώτο άκουσμα του 2.2 flat 6 το 72 και τη γνωριμία μας, οδηγώντας από το 74 μόνο Porsche 911…

Φωτογραφίες: Γιάννης Κουσκούτης

ΠΟΙΑ 911;

Με τη GT3 RS – 992 το τελευταίο «χτύπημα», αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης που μας συνδέει με τον Speed Sector Γιώργο Πετρόπουλο και μετά τον Χολομώντα, σε ειδική διαδρομή με την «Cayman» RS να ‘μαστε στην πίστα. Στο φυσικό της χώρο με την 911 GT3 RS (992) των 1.450 κιλών οπότε και δεν τολμάς, δεν θέλεις να σκεφτείς πως θα είναι η 992-2, με ή χωρίς τούρμπο στον τετράλιτρο φλατ 6 των 525 ίππων, όπου του ταιριάζει εξαιρετικά το 7 τάχυτο κιβώτιο τύπου PDK, επιλογή σεμινάριο της Porsche προς τους ανταγωνιστές της. Στη Γερμανία και αλλού…

Μέχρι τότε ζήσαμε τη στιγμή κάτω από ιδανικές συνθήκες και μάλιστα, βλέποντας και ακούγοντας έγινε delete η στιγμιαία δυσπιστία μας για το 1.00.8 από τον Γιώργο Πετρόπουλο με την GT3 RS στα Μέγαρα, αξιοποιώντας και τα λάστιχα τύπου Cup2 R της Michelin , σε τροχούς 20 ιντσών εμπρός και 21 πίσω.

SS-911 GT3 RS (992)

Για την αποκωδικοποίηση, πρόκειται για τη μαύρη GT3RS του Speed Sector, οργανισμός πλέον, με υπεύθυνη οργάνωση πρωτοπόρων εκδηλώσεων που αφορούν σε supercars. Με την ει δυνατόν διακριτική συμπεριφορά να συνδυάζεται με την ασφάλεια των συμμετεχόντων, σε γεγονότα υψηλού επιπέδου που ξεπερνούν ένα άψογα οργανωμένο track day, σε πίστες του ονείρου. Καμία αμφιβολία ότι με το πείσμα που διακρίνει τον εμπνευσμένο δημιουργό, σε ανησυχία διαρκείας, θα τους δούμε μια ημέρα και στη Laguna Seca σε συνάντηση με αντίστοιχα club στην άλλη όχθη του Ατλαντικού…

Γεγονός ότι το Speed Sector του Γιώργου Πετρόπουλου, που τον εμπιστεύονται και οι απαιτητικοί της Porsche Hellas, πλέον ασφυκτιά δημιουργικά στην Ευρωπαϊκή περίμετρο.

ΜΕ ΤΗΝ RS…

Πηγή έμπνευσης για τη Porsche 911 GT3 RS είναι η «πολεμική» 911 GT3 R και σύμφωνα με τους δημιουργούς του αυτοκινήτου, από τις σημαντικότερες καινοτομίες της είναι το κεντρικά τοποθετημένο ψυγείο – που χρησιμοποιήθηκε στο Le Mans στην RSR και στη συνέχεια, στην 911 GT3 R.

Τα ρυθμιζόμενα αεροδυναμικά βοηθήματα εμπρός και η πίσω πτέρυγα δύο τμημάτων, σε συνδυασμό με μια σειρά άλλων βελτιώσεων, παρέχουν 409 κιλά συνολικής κάθετης δύναμης όταν το αυτοκίνητο κινείται με 200 χλμ./ώρα.

Η GT3 RS διαθέτει σύστημα DRS, που επιτρέπει στα φτερά να «οριζοντιωθούν» με το πάτημα ενός κουμπιού, ενώ η λειτουργία αερόφρενου ενεργοποιείται κατά το φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης σε υψηλές ταχύτητες, με τα στοιχεία των φτερών μπροστά και πίσω να ρυθμίζονται στο μέγιστο, δημιουργώντας ένα αεροδυναμικό αποτέλεσμα επιβράδυνσης που υποστηρίζει σημαντικά τα συμβατικά φρένα τριβής.

Η εξωτερική περιβολή της χαρακτηρίζεται από τον μεγάλο αριθμό λειτουργικών αεροδυναμικών στοιχείων, με πιο σημαντικό χαρακτηριστικό την πίσω πτέρυγα. Αξιοσημείωτο είναι ότι το πίσω φτερό αποτελείται από ένα σταθερό κύριο φτερό και ένα ακόμα υδραυλικά ρυθμιζόμενο στοιχείο. Επιπλέον, το μπροστινό μέρος της διαθέτει splitter που χωρίζει τον αέρα που ρέει πάνω και κάτω, τη στιγμή, που τα πλαϊνά αεροδυναμικά βοηθήματα κατευθύνουν με ακρίβεια τον αέρα προς τα έξω, ενώ τα «ανοίγματα» απαγωγής θερμότητας, στα φτερά των εμπρός τροχών!

Οι εισαγωγές πίσω από τους μπροστινούς τροχούς παραπέμπουν ευθέως στην 911 GT1 που κέρδισε το Le Mans, μειώνοντας τη δυναμική πίεση στους σχετικούς θόλους. Από εκεί και πέρα, ο αέρας από το κεντρικά τοποθετημένο ψυγείο ρέει έξω μέσω μεγάλων εξαγωγών που εδράζονται στο κάλυμμα του εμπρός καπό. Τα δε πτερύγια που βρίσκονται στην οροφή κατευθύνουν τον αέρα προς τα έξω, εξασφαλίζοντας χαμηλότερες θερμοκρασίες αέρα στην εισαγωγή στο πίσω μέρος. Ακόμη και η ανάρτηση έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την αεροδυναμική, οπότε τα επιμέρους εξαρτήματα του εμπρός άξονα (διπλά ψαλίδια) έχουν επανασχεδιαστεί, ενώ λόγω του φαρδύτερου μετατροχίου οι σύνδεσμοι του εμπρός άξονα είναι επίσης μεγαλύτεροι.

Στη 911 GT3 RS, τα μπροστινά ball–joints του κάτω και οπίσθιου βραχίονα έχουν τοποθετηθεί χαμηλότερα. Την ίδια στιγμή, ο πίσω άξονας πολλαπλών συνδέσμων έχει επίσης διαφορετικά ελατήρια, ενώ πιο δυναμική ρύθμιση διαθέτει και το σύστημα τετραδιεύθυνσης.

Η 911 GT3 RS προσφέρει στον οδηγό της τρία drive mode, τα Normal, Sport και Track. Στη λειτουργία Track, οι βασικές ρυθμίσεις μπορούν να προσαρμοστούν μεμονωμένα.

Στον εμπρός άξονα χρησιμοποιούνται φρένα με δαγκάνες 6 εμβόλων και δίσκοι με διάμετρο 408 χλστ. Σε σύγκριση με την 911 GT3, η διάμετρος των εμβόλων έχουν αυξηθεί από 30 σε 32 χλστ.. Επιπλέον, το πάχος των δίσκων έχει αυξηθεί από 34 σε 36 χλστ. Ο πίσω άξονας συνεχίζει να εφοδιάζεται με δίσκους 380 χλστ. και τετραπίστονες δαγκάνες. Προαιρετικά, διαθέσιμα είναι και τα φρένα Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) με κεραμικούς δίσκους 410 χλστ. στον εμπρός άξονα και 390 χλστ. στον πίσω. Η GT3 RS-992 διατίθεται με σφυρήλατες ζάντες από ελαφρύ κράμα αλουμινίου και κεντρικό μπουλόνι, σε συνδυασμό με ελαστικά διαστάσεων 275/35 R 20 μπροστά και 335/30 R21 πίσω.

TRACK-ON

Αφού απολαύσαμε τον «Petro», σε ένα σερί του 1.01.00 χωρίς να σκαρφαλώνει στα κερμπς και χωρίς τριγμούς των ελαστικών κ.α. που προδίδουν υπερβολική πίεση και άσκοπο άγχος, ήρθε η σειρά μας.

Φαρδύ φουλ μπάκετ κάθισμα, ζώνες έξι σημείων, η εμπιστοσύνη αμοιβαία και πάμε… Αλλάζοντας στις 8.600 σ.α.λ., αρκετά πριν τον κόφτη και απολαμβάνοντας το PDK, είναι η αξιοπιστία του συνόλου που συγκλονίζει και σε αυτό το ρυθμό, κάμποσες γραμμές πάνω από τον GP είσαι σίγουρος πως αντέχει όσο και τα καύσιμα της, αλλά και πάρα πέρα. Ηχοσύστημα τριών ρυθμίσεων ο κινητήρας σε ήχους και απόδοση και εδώ με αυτόν τον τετράλιτρο έχουμε να κάνουμε με την απάντηση τους στο turbo, που όμως είναι πιθανόν να τοποθετηθεί στην GT3-992/2.

Σε κάθε περίπτωση, έχουμε στο χέρι το τελευταίο μιας καθαρόαιμης σειράς, σε διαδρομή εξέλιξης που δεν επαναλαμβάνεται. Σε φορτίζει μάλιστα, ακόμα και ως ιδέα, ότι αυτή η RS πρόκειται για το τελευταίο καθαρόαιμο με παραδοσιακές επιλογές στη φιλοσοφία της κατασκευής του, ότι σου κάνει τη ζωή ενδιαφέρουσα, χωρίς προσθήκες και προστατευτικά, που το λιγότερο θα αυξήσουν το βάρος.

Δεν είναι 1.000 κιλά όπως η αγωνιστική SC που οδηγήσαμε στο ΡΑ το 2006, με την υποστήριξη της Sportscar, αλλά δεν πρόκειται για ένα ακόμα θηρίο όπου οι μηχανικοί καταθέτουν τη γνώση τους για τη διαχείριση του βάρους, σε περιπτώσεις που περιορίζεται η ικανοποίηση του οδηγού. Ειδικά σε πίστες τύπου Μέγαρα, όπου απαιτείται ευελιξία και προσαρμογή ώστε από τα πολλά χιλ. σε μικρές ευθείες να καταλήγεις σε κλειστές στροφές. Παιχνίδι, γάντι για την RS αυτό το παιχνίδι. Κλειδί η είσοδος στη στροφή, όπου σε παρασύρει στη σωστή γραμμή, αλλά κυρίως η έξοδος. Αρκεί να μην την ταλαιπωρείς στρίβοντας περισσότερο, οπότε το στραμπούληγμα του σασί τη δυσαρεστεί και δεν το κρύβει.

Σε ρύθμιση Track στο δικό μας Mugello, χωρίς πανίνι και προσούτο, αλλά με τα καλύτερα υλικά και τους καλύτερους που σε εμπιστεύονται, συνδυασμός που σου επιτρέπει να οδηγείς ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο σε ρυθμό GT, οπότε και απολαμβάνεις τη στιγμή με ασφάλεια και χωρίς εκπτώσεις, είτε επιταχύνεις, είτε επιβραδύνεις. Περισσότερο ή λιγότερο επιθετικά, με σεβασμό στο υψηλό κόστος της απόλυτης μηχανής.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ένα ακόμα κεφάλαιο της σειράς «Last Dance», που θα δημοσιευτεί στο τεύχος 4Τροχοί-Απρίλιος 2026…

ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ

Η RS με τη GT3, όπως εύστοχα σχολίασε ο SS-Γιώργος Πετρόπουλος, αντί για καλημέρα από νωρίς στην πίστα των Μεγάρων και επαληθεύτηκε.

Δεν συγκρίνονται, η 992 GT3 που γνωρίζουμε πολύ καλά με την αντίστοιχη RS που τη ζήσαμε πρόσφατα. Αγωνιστικό αυτοκίνητο η RS, που σε μετακινεί έντιμα στην πόλη, όπως άλλωστε όλες οι 911, αλλά μεταμορφώνεται στην πίστα όπου σε ξεπερνάει, αλλάζοντας τα δεδομένα για το πως ένα αυτοκίνητο παραγωγής συμπεριφέρεται σε αυτό το παιχνίδι με τα όρια ανθρώπου και μηχανής, σε ασφαλές περιβάλλον.

Η τιμή της στη Γερμανία ξεκινά από τα 230.000 ευρώ και για την πλήρη ανάλυση των τεχνικών της χαρακτηριστικών που εντυπωσιάζουν, διαβάστε το άρθρο του Χρήστου Αποστολόπουλου, στο 4troxoi.gr._ ΣΧ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PORSCHE 911 GT3 RS

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 6κύλινδρος ατμοσφαιρικός μπόξερ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 3.996 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ β/κ: 525 ίπποι/9.000 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ β/κ: 465 Nm/2.000-5.500 σ.α.λ.

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο PDK με 7 σχέσεις

ΚΙΝΗΣΗ: Στους πίσω τροχούς

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Διπλά ψαλίδια

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων μετετραδιεύθυνση

ΤΡΟΧΟΙ: 275/35 ZR20 εμπρός, 335/30 ZR21 πίσω

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.572×1.900×1.322 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.457 χλστ.

ΒΑΡΟΣ: 1.450 κιλά

0-100 χλμ./ώρα: 3,2 δλ.

0-160 χλμ./ώρα: 6,9 δλ.

0-200 χλμ./ώρα: 10,6 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 296 χλμ./ώρα

ΜΕΣ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (WLTP): 13,2 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 (WLTP): 299 γρ./χλμ.

TIMH: Από 375.000 ευρώ