Με Toyota GR Yaris H2 Concept στο The Hellinikon Sports Park και στον Όσιο Πατάπιο: Saikeirei

Υπόκλιση 45 μοιρών στον ιαπωνικό κατασκευαστή, που δεν επαναπαύεται, αλλά αναζητά, δοκιμάζει και δημιουργεί προς κάθε κατεύθυνση.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ, MEDIA ACROPOLIS RALLY

ΟΔΗΓΟΙ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΗΒΑΣ, ΣΤΡΑΤΙΣΙΝΟ

Saikeirei (最敬礼 – 45 μοίρες)

Η Toyota, νικήτρια στο Le Mans και στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, πρωταθλήτρια και στο ράλλυ των πωλήσεων, μας ταξιδεύει με διαφορετικές λύσεις κινητικότητας, από την ηλεκτροκίνηση (BEV), την υβριδική (HEV) και την Plug-in Hybrid (PHEV) τεχνολογία, έως το υδρογόνο, τόσο σε κυψέλες καυσίμου (FCEV) όσο και σε κινητήρες εσωτερικής καύσης (H2 ICE), αποδεικνύοντας στην πράξη τη Multi-Pathway στρατηγική της.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ

Ο Ηλίας Καραΐσκος, μεταξύ πολλών άλλων και υπεύθυνος εξέλιξης του GR Yaris που άνοιξε, ως πλοηγό «0», το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, εδώ εκτελεί και χρέη… αποκωδικοποίησης, εξηγώντας μας τι κρύβεται πίσω από το GR Yaris H2.

Η Toyota παρουσίασε την πειραματική τεχνολογία κινητήρα καύσης υδρογόνου στο GR Yaris τον Δεκέμβριο του 2021, με το πρωτότυπο να μοιράζεται το ίδιο σύστημα μετάδοσης κίνησης με το πειραματικό Corolla Sport H2, το οποίο συμμετέχει σε αγώνες στην Ιαπωνία. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή του ανέλαβε η ROOKIE Racing της Toyota GAZOO Racing, εξελίσσοντας τον πειραματικό κινητήρα καύσης υδρογόνου στο πλέον απαιτητικό περιβάλλον, εκείνο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Το πειραματικό GR Yaris H2 εφοδιάζεται με τον κινητήρα G16E-GTS, ένα υπερτροφοδοτούμενο τρικύλινδρο σύνολο, με τροποποιημένο σύστημα τροφοδοσίας και ψεκασμού για τη χρήση υδρογόνου ως καυσίμου. Η απόδοσή του είναι αντίστοιχη εκείνης του κινητήρα βενζίνης. Η τεχνολογία του κινητήρα εσωτερικής καύσης υδρογόνου προσφέρει σχεδόν μηδενικές εκπομπές ρύπων, διατηρώντας αναλλοίωτα τόσο τη σπορ αίσθηση λειτουργίας όσο και τον συναρπαστικό ήχο ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Οι δεξαμενές υδρογόνου, όπως και η διαδικασία ανεφοδιασμού, είναι ίδιες με εκείνες του Mirai. Στην περίπτωση του GR Yaris έχουν τοποθετηθεί στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, εκεί όπου δεν υπάρχουν καθίσματα, χωρίς καμία έκπτωση στα συστήματα ασφαλείας που χρησιμοποιούνται και στο Mirai παραγωγής. Ωστόσο, ενώ το Mirai χρησιμοποιεί χημική αντίδραση στις κυψέλες καυσίμου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, το πειραματικό GR Yaris διαθέτει κινητήρα εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιεί το υδρογόνο ως καύσιμο. Το υδρογόνο καίγεται ταχύτερα από τη βενζίνη, προσφέροντας καλύτερη απόκριση του κινητήρα σε όλο το φάσμα λειτουργίας του, διατηρώντας παράλληλα την εξαιρετική περιβαλλοντική απόδοση, που αποτελεί και το ζητούμενο.

Εξελίσσοντας περαιτέρω την τεχνολογία των κινητήρων υδρογόνου μέσα από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, η Toyota στοχεύει σε ακόμα χαμηλότερες εκπομπές CO₂, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του υδρογόνου.

Το 2022, η τεχνολογία παρουσιάστηκε στο πειραματικό GR Yaris H2 σε αγώνα του WRC και η εξέλιξή της συνεχίστηκε, οδηγώντας στη δημιουργία του Rally2 H2 Concept, που παρουσιάστηκε στο Ράλλυ Φινλανδίας το 2025, επιτρέποντας στους φίλους των ράλλυ να γνωρίσουν τις δυνατότητες του υδρογόνου ως μίας ακόμα επιλογής για το μέλλον του μηχανοκίνητου αθλητισμού, με προοπτική το ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα.

Το αυτοκίνητο βασίστηκε στο πλαίσιο του GR Yaris Rally2 και χρησιμοποιεί τον αγωνιστικό κινητήρα εσωτερικής καύσης που τροφοδοτείται με συμπιεσμένο υδρογόνο, διατηρώντας αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά της αγωνιστικής του έκδοσης.

Το αγωνιστικό GR Yaris H2 Concept εξελίχθηκε στις εγκαταστάσεις της TGR-WRT, στη Γιουβάσκιλα της Φινλανδίας, και δοκιμάστηκε στις ειδικές διαδρομές του Ράλλυ Φινλανδίας. Το ντεμπούτο του πραγματοποιήθηκε στην ειδική Harju, σε μεικτό οδόστρωμα, με οδηγό τον Γιούχα Κάνκουνεν, σήμερα αναπληρωτή επικεφαλής της Toyota στο WRC.

ΣΤΗΝ EKO SUPER SPECIAL STAGE

Το αυτοκίνητο ήρθε στην Ελλάδα στο πλαίσιο του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις και χρησιμοποιήθηκε στο The Ellinikon Sports Park, σε άτυπο shakedown την παραμονή της υπερειδικής διαδρομής, με οδηγό τον Βρετανό James Olden της TME.

Την επομένη, στον αγώνα, το οδήγησε ως πλοηγό αυτοκίνητο στην «πίστα» ο Άγγελος Ζήβας, υποστηρίζοντας το πλάνο επικοινωνίας της Toyota, σε συνδυασμό με το Ε-HiLux και το νέο RAV4 Plug-in, στα χέρια των Νίκου Παυλίδη και Δημήτρη Αμαξόπουλου ως «00» και «000» αντίστοιχα.

ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΑΚΕΤ

Ο Άγγελος Ζήβας μεταφέρει την εμπειρία του από το μπάκετ του GR Yaris H2 στην υπερειδική διαδρομή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις και, από την επόμενη ημέρα στους Βωξίτες έως την Κυριακή στην Power Stage, από το λευκό GR Yaris που χρησιμοποιείται ως πλοηγό αυτοκίνητο από το 2023. Μια εμπειρία, με δύο εντελώς διαφορετικές φιλοσοφίες οδήγησης.

Το GR Yaris H2 Concept εντυπωσιάζει με την άμεση, καθαρή παροχή ισχύος του υδρογονοκίνητου κινητήρα και τη βελούδινη απόκρισή του, συνδυάζοντας την πρωτοποριακή τεχνολογία με σπορτίφ χαρακτήρα και σχεδόν μηδενικές εκπομπές ρύπων. Περίπου πέντε εκατοστά χαμηλότερο από το έδαφος σε σχέση με το αυτοκίνητο παραγωγής, με ασφάλτινη ανάρτηση και ελαστικά χαμηλού προφίλ σε τροχούς 18 ιντσών, προσφέρει εξαιρετικό κράτημα και εντυπωσιακή ευελιξία. Την εικόνα συμπληρώνουν τα αναβαθμισμένα φρένα, με μεγαλύτερους αεριζόμενους δίσκους εμπρός και πίσω.

Στην υπερειδική του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, η γραμμική λειτουργία του κινητήρα και η σπορ χροιά του ήχου από την εξελιγμένη εξάτμιση αναβαθμίζουν την οδηγική ευχαρίστηση, ενώ οι θεατές δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους.

Από την «πίστα» του The Ellinikon Sports Park με τις αργές στροφές και το GR Yaris H2, στις χωμάτινες ειδικές διαδρομές με συνοδηγό τον Νικόλα Παυλίδη, το GR Yaris, εξελιγμένο για τις χωμάτινες ε.δ. και με ελαστικά Hankook, αποδείχθηκε ένα σύνολο ευχάριστο και αποτελεσματικό.

Ο υπερτροφοδοτούμενος 1.6 turbo «ζωντανεύει», αποκαλύπτοντας τη ροπή του, ενώ απαιτείται συνεχής δουλειά με το τιμόνι, που ανταμείβει με ακριβή πληροφόρηση, αποτέλεσμα της εξαιρετικής ανάρτησης. Η οδήγηση στο χώμα αποδεικνύεται απαιτητική, καθώς πρέπει να αποφεύγεις τις κακοτοπιές στον σκαμμένο δρόμο, ενώ οι 280 ίπποι του κινητήρα εκτοξεύουν το GR Yaris, που πλαγιολισθαίνει, ικανοποιώντας πλήρωμα και θεατές.

Μοναδική εμπειρία η ευκαιρία που μας δόθηκε από τη Motorsport Greece και την Toyota Hellas να οδηγήσουμε το GR Yaris H2 και να ζήσουμε τρεις ημέρες στον αγώνα με το χωμάτινο GR Yaris, προσφέροντας τις υπηρεσίες μας στον αγώνα.

ΛΟΥΤΡΑΚΙ IN-OUT

Το είδαμε το GR Yaris H2 να δεσπόζει στο ΕΚΟ Service Park στο Λουτράκι, έναν χώρο που επιδέχεται βελτιώσεις, και το γνωρίσαμε καλύτερα την επομένη του αγώνα, αξιοποιώντας και τη δυνατότητα ανεφοδιασμού με υδρογόνο στη γειτονική Motor Oil.

Ότι ακούγεται και αυτό το GR Yaris έγινε αντιληπτό κατά την υπερειδική στο The Ellinikon Sports Park, όπου δεν κρύφτηκε ότι πάει σαν τον άνεμο. Είναι όμως αλλιώς όταν αναγνωρίζεις τις λεπτομέρειες στην κατασκευή του, όπως το roll cage και τα αγωνιστικά μπάκετ, στοιχεία που λείπουν από το GR Yaris με το «μηδέν», το οποίο παραμένει υγιές μετά από τέσσερα Ακρόπολις, χάρη και στη συντήρησή του στον αγώνα από την Kirkos Racing.

Με την εκδοχή H2 δεν υπάρχουν περιθώρια για υπερβολές, αφού πρόκειται για ένα πρωτότυπο, καθρέφτη της φιλοσοφίας της Toyota. Ψάξε και σε άλλον κατασκευαστή, δύσκολα θα βρεις αντίστοιχη προσέγγιση.

Επιτρέπει όμως να ονειρεύεσαι. Να διαπιστώνεις πως, ακόμα και σήμερα, κάποιοι έχουν όραμα, ώστε με μέτρο, γνώση και υπομονή να συνδυάζεται η προστασία του περιβάλλοντος με αυτοκίνητο για τον πραγματικό οδηγό, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής.

Ο Τογιοταίος μηχανικός, ο πρώτος και ίσως ο τελευταίος εχθρός του Κινέζου, ξέρει πως στα ίσια δεν αντιμετωπίζεται το θηρίο, κάτι που κατανόησαν οι Κορεάτες με κόστος. Η Toyota, με αμέτρητα διαπιστευτήρια για το after sales και την υβριδική τεχνολογία, βρίσκεται ξανά σε υπέρβαση, αξιοποιώντας το υδρογόνο σε ένα αυτοκίνητο-τρομοκράτη στην πόλη, πρωταθλητή στις ειδικές διαδρομές. Και έπεται συνέχεια. Αρκετοί επικοινωνούν την αγωνιστική τους παρουσία με εφαρμογή στο καθημερινό αυτοκίνητο. Μόνο στην Toyota όμως τολμούν και, κυρίως, αντέχουν στον χρόνο, υποστηρίζοντας και τη συνέχεια.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TOYOTA GR YARIS H2

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 3κύλινδρος 12βάλβιδος τούρμπο άμεσου ψεκασμού H2

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.618 κ.εκ.

ΣΧΕΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ: 10,5:1

KΙΒΩΤΙΟ: Χειροκίνητο 6 σχέσεων

ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ: Περιορισμένης ολίσθησης (εμπρός και πίσω)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Διπλά ψαλίδια με βραχίονες

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ: KW πλήρως ρυθμιζόμενα

ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ/ΠΙΣΩ: Αερ. δίσκοι 370/332 χλστ. (6πίστονες/4πίστονες δαγκάνες)

ΤΡΟΧΟΙ: 225/40ZR18

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 3.995 x 1.820 x 1.455 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.560 χλστ.

ΒΑΡΟΣ: 1.280 κιλά

Saikeirei (最敬礼 – 45 μοίρες)