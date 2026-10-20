Με τα καλύτερα της Ford στα Μέγαρα

Ο ΣΧ πήγε Μέγαρο για την παρουσίαση της Ford, που ξεπερνάει τα συνηθισμένα.

Ready set Ford. Με τη Ford που αγαπήσαμε, στο “Μέγαρο” που υπηρετήσαμε, με οργάνωση από την Automotive που εμπιστευόμαστε…

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ

Οικοδεσπότης ένας ικανός και ωραίος παλιός, ο Γιάννης Κάττωριτς και να η ευκαιρία ώστε ογδόντα δημοσιογράφοι του ειδικού Τύπου να δοκιμάσουν επιλεγμένα Ford, κυρίως παλιάς κοπής, υπό ιδανικές συνθήκες.

Με ασφάλεια και με ενδιαφέρον, που ξεπερνάει την ευχαρίστηση της στιγμής.

Στην Πίστα

Στα Μέγαρα, όπου λάμπει το αυτοκινητοδρόμιο, ευθύνη του Σταύρου Γρυλλάκη, του “Γρύλλου Jr” και να η τέλεια αφορμή, ώστε οι ειδικοί να ζήσουν τη στιγμή, όπως όμως και περίπου 200 πελάτες της Ford, στη γνωστή ασφάλτινη διαδρομή όπου γίνονται και αγώνες, αλλά και σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, στο εσωτερικό της πίστας, σε χωμάτινο terrain.

Υπολογίστε, είκοσι άνθρωποι της οργάνωσης υποστήριξαν σε τριήμερο event, περίπου τριακόσιους προσκεκλημένους σοφά μοιρασμένους ανά πενήντα για κάθε μισή ημέρα της δραστηριότητας.

Οι δημοσιογράφοι σαράντα το πρωί, από νωρίς μάλιστα και σαράντα μετά το μεσημέρι, οπότε στην κυριολεξία αξιοποίησαν τη δυναμική της καθαρόαιμης Mustang Black Horse στην πίστα, σε κομβόι συχνά τέρμα γκάζι, όταν άλλοι εξαντλούσαν το θηρίο, το Raptor σε τύπου trial διαδρομή με το σχετικό άλμα.

Η τρίτη “βάρδια” είχε την ευκαιρία της και μάλιστα αθόρυβα, με την ηλεκτρική Mustang τύπου Rally, σε terrain όπου το καλό χώμα συνδυάζεται με λάσπη. Κοκτέιλ υψηλού επιπέδου προσφορά σε σημαντικούς είτε αξιολογούν, είτε έχουν τη Ford στην καρδιά τους, είτε σε περίοπτη θέση στη shopping λίστα αυτοκινήτων με στιλ και χαρακτήρα.

Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν είκοσι πέντε διαθέσιμα αυτοκίνητα της Ford, σε ασκήσεις με rotation τύπου ρολόι, ακριβώς όπως στο Safetrack, με τον πλοηγό να δίνει το ρυθμό στην πίστα και τους ειδικούς να προηγούνται δείχνοντας τρόπο και πατήματα στο χωμάτινο terrain. Ένα καλά ρυθμισμένο ρολόι στα Μέγαρα, με πεντάστερο catering και εξαιρετικό κλίμα, σε όλες τις περιπτώσεις.

Ford is still Alive

Ήταν άτυπη απαίτηση να θυμίσει η Ford το DNA της και ήταν εξαιρετική πρωτοβουλία η οργάνωση της εκδήλωσης, με μουσική τον ήχο των κινητήρων σε κρεσέντο με τον ήχο από τα λάστιχα στην άσφαλτο, όταν ανέβαινε ο ρυθμός. Ενα εκρηκτικό κόμβοι στην πίστα, σε συνδυασμό με τα λασπωμένα pick up σε off road διαδρομή, συχνά με υψηλό βαθμό δυσκολίας.

Περισσότερο Ford, διαχρονικά με δείγμα γραφής τους, τα αυτοκίνητα για τον πραγματικό οδηγό, στις ε.δ. του WRC άμεσα και κυρίως, από το 2028 και καμία αμφιβολία, ότι η συμμετοχή τους σε κορυφαίο επίπεδο, θα συνδυαστεί και με αντίστοιχα αυτοκίνητα παραγωγής.

Από τη Ford, η αντίδραση του Ευρωπαίου στη δράση του Κινέζου, με τρόπο που δεν αντιγράφεται και δεν εξαγοράζεται._ΣΧ