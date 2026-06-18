Tour Du Peloponnese: Με Hyundai Santa Fe στις ε.δ. Γυμνό, Κολλίνες και Μαίναλο του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026

Σε μια διαδρομή που ενώνει Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο, ο «Έλληνας πρέσβης» του WRC απλώνεται, πλέον, σχεδόν σε όλη την επικράτεια. Ένα οδοιπορικό στις νέες ειδικές διαδρομές του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, στην Πελοπόννησο.

ΠΛΗΡΩΜΑ: ΣΤΡΑΤΙΣΙΝΟ – ΕΛ.ΕΜ.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΘΑΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ακολουθούμε τα χνάρια του φετινού αγώνα, που επανασχεδιάστηκε και πλέον καλύπτει τόσο τη Στερεά Ελλάδα όσο και την Πελοπόννησο, ακριβώς όπως ταιριάζει σε ένα γεγονός που αποτελεί εθνική υπόθεση με παγκόσμιο βεληνεκές. Για το καθιερωμένο μας οδοιπορικό, μια όμορφη συνήθεια που μας συνδέει με τον ΕΛ.ΕΜ. και τον Θ.Η., ο προορισμός δεν επιλέχθηκε τυχαία. Αυτή τη φορά αφορά νέες ειδικές διαδρομές του αγώνα, οπότε η Πελοπόννησος είχε αυτονόητα την τιμητική της. Με επίκεντρο το φιλόξενο Λεβίδι, εκεί όπου ο κωδικός για να λύνονται τα προβλήματά σου και να απολαμβάνεις τη φιλοξενία, όπως και ευρύτερα στην περιοχή, είναι ένας: «Πάρχας». Αρκεί το επώνυμο-κλειδί. Και δεν πρόκειται για υπερβολή, αφού ζήσαμε από κοντά τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν στη δυσκολία του άλλου, όπως στη δική μας περίπτωση, αλλά και την υποστήριξη που προσφέρουν στον επισκέπτη. Με σωστή ξενάγηση, με διάθεση που θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση, χωρίς να ξεχωρίζουν τον Έλληνα από τον ξένο.

Σε κάθε περίπτωση, στο Λεβίδι σταματάς στους «Πάρχες» για προμήθειες, στην ΕΚΟ, στην είσοδο της πόλης ερχόμενος από την Τρίπολη, για ανεφοδιασμό, και στου Κουμπούρη για τα απαραίτητα, ώστε να απολαύσεις την τέλεια διαδρομή και με σωστή διατροφή. Σε όλες τις περιπτώσεις, κοινός παρονομαστής είναι η πολιτισμένη συμπεριφορά.

SANTA FE-2026 (plug-in)

Η Hyundai παραμένει στο WRC και εμείς δηλώνουμε παρόντες, υποστηρίζοντας τη συμμετοχή της πέρα από τις επιδόσεις, με την ελπίδα ότι η παρουσία της θα συνεχίσει να έχει εργοστασιακό χαρακτήρα και στο μέλλον.

Επιλογή μας, το μεγάλο τους 7θέσιο SUV με φορολογικό ατού, στην έκδοση του 2026, με μεγαλύτερο μεταξόνιο και πακέτο εξοπλισμού που ξεπερνά ακόμη και αυτό του IONIQ 6. Η εξήγηση για την επιλογή μας έχει τίτλο: «Αξιοπιστία». Προσθέστε στο DNA της Hyundai και χωμάτινα στοιχεία σε επίπεδο Toyota και Nissan, και η εικόνα γίνεται πληρέστερη.

Αντίστοιχα, ωστόσο, συνυπολογίστε ότι δεν εξασφαλίσαμε τα αγαπημένα μας Yokohama Geolandar. Έτσι, αναλαμβάνοντας το ρίσκο, κινηθήκαμε στις ειδικές διαδρομές του Ράλλυ Ακρόπολις με τα ελαστικά του κατασκευαστή, με 45άρι προφίλ, με τα αναμενόμενα δυσάρεστα αποτελέσματα. Ευθύνη μας. Για το θηρίο των επτά θέσεων ο Κορεάτης κατασκευαστής έχει επιλέξει τροχούς 20 ιντσών, που στην άσφαλτο και κάτω από όλες τις συνθήκες συνεργάζονται εξαιρετικά με την ανάρτηση. Μιλάμε για αμάξωμα μήκους 4,8 μ. και βάρος που ξεπερνά τους δύο τόνους.

Αυτοκίνητο-προσφορά στον οικογενειάρχη με άποψη, συνδεδεμένο με τον τρόπο ζωής του και την ασφαλή οδήγηση. Ευαισθησία που εκφράζεται τυπικά με τους δέκα αερόσακους, αντί για τους έξι της προηγούμενης γενιάς, αλλά και ουσιαστικά με τα αεριζόμενα δισκόφρενα εμπρός και πίσω, τη μόνιμη τετρακίνηση και τις διαφορετικές επιλογές αξιοποίησής της, ανάλογα με το οδόστρωμα. Η ροπή μεταδίδεται μηχανικά και στους τέσσερις τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου 6 σχέσεων, ενώ στάνταρντ είναι το προηγμένο σύστημα ελέγχου πρόσφυσης Drive Traction System, το οποίο προσαρμόζεται στις διαφορετικές συνθήκες οδήγησης μέσω του Terrain Mode, με ειδικά προγράμματα για χιόνι, λάσπη και άμμο.

Το Hyundai Santa Fe του 2026 εισάγεται μόνο στην επαναφορτιζόμενη υβριδική του έκδοση, η οποία αποδίδει συνδυαστικά πλέον 288 ίππους, με το υβριδικό σύστημα να απαρτίζεται από έναν 1.600άρη τούρμπο βενζινοκινητήρα και ένα ηλεκτρικό μοτέρ.

ΩΡΑ ΕΛ.ΕΜ.

Κινούμαστε «By the book», με τον master συνοδηγό και ακολουθώντας το ωράριο του αγώνα, που, μετά τη διανυκτέρευση στο Λουτράκι το βράδυ της Παρασκευής, θα «φέρει» τα πληρώματα διαδοχικά σε Γυμνό, Κολλίνες και Μαίναλο. Το πρώτο πέρασμα από τις ε.δ. περιλαμβάνει και το Κεφαλάρι, το Σάββατο το μεσημέρι, μια ειδική που γνωρίζουμε από παλιά, οπότε και δεν τη συμπεριλάβαμε στο δρομολόγιο του Santa Fe.

«Τρίπολη είπαμε. Βγες στη Στέρνα και πάμε στο Γυμνό». Πολύ παλιά ιστορία, σαράντα ετών, ειπωμένη για αγώνα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ, με το Γυμνό τότε να διεξάγεται με αντίθετη φορά.

Ειδική διαδρομή 20 χλμ., με τα πρώτα οκτώ να απαιτούν υπομονή. Στη δική μας περίπτωση, για να προστατέψεις το «μέταλλο» που σου εμπιστεύθηκαν αλλά και τα λάστιχά σου. Υπομονή θα χρειαστούν και οι αγωνιζόμενοι, στους οποίους αυτό το πρώτο κομμάτι μάλλον δεν θα αρέσει.

Μόλις όμως βγεις στο ξέφωτο, χαμογελάς με ανακούφιση. Όσοι βρίσκονται στα μπάκετ, βέβαια, εκεί θα αλλάξουν mode, αφού η διαδρομή θα αρχίσει να τους προκαλεί σε παιχνίδι με τα όριά τους. Γρήγορο, ωραίο, καθαρό κομμάτι, με τις φουρκέτες να συνδέονται μεταξύ τους από ενδιαφέρουσες καμπές με τέρμα γκάζι.

Σημείο όπου οι θεατές, κυρίως, θα απολαύσουν το πέρασμα των WRC2 και WRC3, με δεδομένο ότι εκεί τους WRC1 τούς χάνουν ακόμη και οι οπερατέρ και οι φωτογράφοι. Οπότε τον λόγο έχουν τα in-car πλάνα. Πλάνα στα οποία προλαβαίνεις να αντιληφθείς τη χρήση του χειρόφρενου και του επιλογέα με το δεξί χέρι, σε κινηματογραφική ταχύτητα. Την ίδια ώρα, ανατριχιάζεις με την αντίδραση του καυτού Hankook στο τσιμέντο, που καλύπτει τις περισσότερες φουρκέτες.

Το πόδι; Καλή ερώτηση. Έχουμε να κάνουμε με τύπους των οποίων οι κινήσεις και η ταχύτητα των αλλαγών δεν συνάδουν με τη λογική, την ώρα που τα χέρια τους φαίνονται σαν να χαϊδεύουν απλώς το τιμόνι.

«ΑΠΛΕΣ» ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Ειδική διαδρομή-αριστούχος. Εθνική οδός-καθρέφτης της σύγχρονης Ελλάδας, με τον μηχανισμό να υποστηρίζει το σύγχρονο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, από το 2021. Αμέσως μετά την Τρίπολη βγαίνεις με κατεύθυνση τη Σπάρτη, μέσω Τεγέας, και θέλει προσοχή να μη χάσεις τη διασταύρωση για τις Κολλίνες. Περιοχή με εξαιρετική την ασφάλτινη περιφερειακή διαδρομή, αλλά και με μια ιδιαίτερα φιλική πόλη, που σε κερδίζει με την πρώτη ματιά. Κάτι που επιβεβαιώνεται με τον καλύτερο τρόπο σ’ αυτήν, τη δεύτερη επίσκεψή μας εκεί.

Και κάπως έτσι, βρισκόμαστε στην αφετηρία της ομώνυμης ειδικής διαδρομής, μήκους 21,30 χλμ.

Η αγωνία προκύπτει, και μάλιστα με δύο πρόσωπα. Το Santa Fe είναι εξαιρετικό στο καλό οδόστρωμα και προσαρμόζεται σε στενό δρόμο τύπου Οινοχωρίου, εκεί όπου η πυκνή βλάστηση περιορίζει το πλάτος του δρόμου. Παιδεύεται, όμως, στα σημεία με νερολακκούβες και λάσπη.

Η μετάδοση ανταποκρίνεται, το πηδάλιο είναι επιπέδου Defender, αλλά εδώ την ανάρτηση την εκθέτουν τα λάστιχα χαμηλού προφίλ. Το αμάξωμα απέχει περίπου 18 εκατοστά από το έδαφος, τα άνετα καθίσματα απορροφούν τους κραδασμούς, αν όμως ξεχαστείς, η ανάρτηση τερματίζει. Οπότε πρέπει να επιλέξεις τη σωστή γωνία εισόδου στην κακοτοπιά, σε άγνωστη διαδρομή, ώστε να αποφύγεις τυχόν επαφές της «κοιλιάς» του αυτοκινήτου με πέτρες, ξύλα ή και λάσπη σε νεροφαγώματα.

Προ της απόδρασής μας ακούγαμε διαρκώς για ένα «φουσκωμένο» ποτάμι, ωστόσο η διέλευσή του δεν χρειάστηκε άλλο από το να τοποθετήσουμε τους τροχούς του Santa Fe στην αριστερή πλευρά της κοίτης του. Μέχρι την έναρξη του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, ο υπεύθυνος της διοργάνωσης για την κατάσταση της διαδρομής του αγώνα, Γιάννης Καραντάνας, θα έχει φροντίσει τόσο για τη διέλευση από εκεί, όσο και για τις ύπουλες πέτρες, τα χαντάκια κ.ά., σε μια ειδική διαδρομή υψηλού οδηγικού ενδιαφέροντος.

Όσο για τον θεατή, δύσκολα θα βρει σημείο ώστε να απολαύσει τα περάσματα των σύγχρονων αυτοκινήτων του WRC.

Μετά το stop της ειδικής η συνέχεια είναι ξεκούραστη, με χρόνο και για τους απαραίτητους υπολογισμούς και για ψυχολογική ανασυγκρότηση.

ΛΕΒΙΔΙ-ΜΑΙΝΑΛΟ

Η ουσία στο Λεβίδι, η μαγεία στη Βυτίνα ως προορισμό και η πανδαισία στην ειδική διαδρομή Μαίναλο.

Γνωρίζαμε την Αλωνίσταινα, μάθαμε και το Μαίναλο. Από την καλή του πλευρά, με μια ειδική διαδρομή που θα βραβευτεί για πολλούς λόγους. Και από την κακή του, όταν ένα αδέσποτο κλαδί, που βέβαια θα έχει καθαριστεί για τις αναγνωρίσεις και τον αγώνα, πλήγωσε κατ’ αρχάς το πίσω λάστιχο του θηρίου την ώρα του χορού, εκεί όπου η διαδρομή σε βάζει στον ρυθμό της και απολαμβάνεις την οδήγηση. Η λύση ήρθε από το Λεβίδι, με άμεση κινητοποίηση γνωστών και φίλων. Από αυτές τις περιπτώσεις που θυμίζουν ότι στην Ελλάδα το ανθρώπινο δίκτυο συχνά λειτουργεί καλύτερα από κάθε επίσημη υποδομή.

Coordinator και από μηχανής θεός, ο Παναγιώτης Πάρχας. Έφτασε με… καταδρομικό ηλεκτρικό ID. Buzz, αφού πρώτα βρήκε 20άρη τροχό, σε διαστάσεις περίπου ΟΚ, στου Σκλήφα, με τεχνική υποστήριξη στην ΕΚΟ στο Λεβίδι. Συνδυασμός-απάντηση και, κυρίως, αντίδοτο στο σύστημα του κιτ επισκευής ελαστικού, που κρίνεται ως κατασκευαστική αστοχία της σύγχρονης αυτοκινητοβιομηχανίας. Λάθος μας που δεν αλλάξαμε λάστιχα. Αστοχία, όμως, και των κατασκευαστών το παραμύθι με δράκο, που αφορά το ειδικό σπρέι και το μικρό κομπρεσέρ για το θεαθήναι.

Πίσω στα ουσιαστικά: αυτή η ειδική διαδρομή ξεπερνά το αγαπημένο μας Σμόκοβο, αφού προσφέρεται και για τον θεατή, με ποικιλία σημείων για ασφαλέστατη παρακολούθηση. Αποκορύφωμα, η πεδιάδα πριν από το τέλος της, ώστε να παρακολουθείς θεούς, ημίθεους και αγαπημένους κοινούς θνητούς να «ζωγραφίζουν» σε γλιστερό οδόστρωμα, και μάλιστα για περισσότερο από ένα χιλιόμετρο.

Η ειδική διαδρομή Μαίναλο είναι μια δοκιμασία για όλους. Και εκεί, στο τέλος, στο άτυπο σιρκουί, θα φτάνουν όλοι με λαχτάρα, χωρίς την πίεση που προκύπτει στα κλειστά και πονηρά κομμάτια, εκεί όπου κρύβονται οι δυσάρεστες εκπλήξεις.

ΚΑΚΑ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ

Θεωρώντας βέβαιο πως τα πιθανά απρόβλεπτα θα έχουν προβλεφθεί από τη διοργάνωση, μάλλον αυτό θα είναι το καλύτερο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις όλων των εποχών. Ένας αγώνας που προβάλλει εξαιρετικά τη χώρα μας στον πλανήτη και, ταυτόχρονα, συμβάλλει στην ανάπτυξη στο εσωτερικό της, χωρίς στεγανά και τοπικιστικά συμπλέγματα. Αυτά το Ακρόπολις τα ξεπερνά.

Αγώνας για την απόλυτη ικανοποίηση του αγωνιζομένου αλλά και δείγμα γραφής του Έλληνα οργανωτή, του κριτή και, βέβαια, του θεατή. Του θεατή που παραδοσιακά διδάσκει πώς παρακολουθείται ένας αγώνας του WRC.

Σημεία αναφοράς, η υπερειδική διαδρομή στο Ελληνικό, με υποστήριξη για σεμινάριο από τη Lamda Development, η συνολική και η ειδική σχεδίαση του αγώνα, αλλά και η κίνηση ρουά ματ με το πλοίο από την Κόρινθο στο λιμάνι της Ιτέας. Εκεί όπου πρόσφατα εγκαινιάστηκε η νέα αποβάθρα, επιβεβαιώνοντας πως τίποτα δεν γίνεται τυχαία.

Περισσότερο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις στο 4troxoi.gr. Εκεί και το σχόλιό μας για τις συμμετοχές, σε έναν αγώνα που δεν χωρά προβλέψεις. Αντίστοιχα, και η «ώρα των Ελλήνων πρωταγωνιστών», τους οποίους ακολουθούμε με συνέπεια 56 ετών.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ

ΠΟΥ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

ΤΟ ΠΩΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΤΟ SANTA FE, ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΟΞΕΥΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΟ ΜΑΙΝΑΛΟ

Η ΕΥΦΥΕΣΤΑΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΝΑ ΠΑΕΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΙΣ ΚΟΛΛΙΝΕΣ

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ

ΠΟΥ ΑΣΤΟΧΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΜΕ ΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΜΑΣ YOKOHAMA, ΟΠΟΤΕ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΘΗΚΑΜΕ (ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ)

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ

ΝΑ ΕΙΧΑΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ ΤΟ RANCHO ΣΤΙΣ ΚΟΛΛΙΝΕΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΠΩΣ ΕΠΕΝΔΥΕΙ Ο ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ, ΥΠΗΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

HYUNDAI SANTA FE PHEV 288 ps 4WD

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: phev, β/κ + η/κ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.598 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ β/κ: 180 ίπποι

ΡΟΠΗ β/κ: 265 Nm

ΙΣΧΥΣ η/κ: 108 ίπποι

ΡΟΠΗ η/κ: 334 Nm

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 288 ίπποι

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗ: 380 Nm

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 13,8 kWh

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ: 47 λτ.

ΚΙΝΗΣΗ: Στους 4 τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο 6 σχέσεων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.830 x 1.920 x 1.770 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.815 χλστ.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ: 177 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 150 (7θ) – 621 (5θ) – 1.942 (2θ) λτ.

ΒΑΡΟΣ: 2.165 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 8 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 206 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 7,5 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 87 γρ./χλμ.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ: 60 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ 0-100%: 4 ώρες (3,3 kW)

ΤΙΜΗ: από 63.390 ευρώ (69.590 Calligraphy)