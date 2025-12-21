Αν υπάρχει ένα όχημα που μπορεί να καθορίσει το λαϊφστάιλ μιας παρέας ή μιας οικογένειας, αυτό είναι σίγουρα το νέο VW California. Ένα πολυχρηστικό camper van, όπου μόνο η φαντασία και ο διαθέσιμος χρόνος θέτουν τα όρια των δραστηριοτήτων. Μπορεί η Καλιφόρνια και ο ωκεανός να βρίσκονται μακριά, εμείς όμως βάλαμε τα δυνατά μας για μια διαφορετική εμπειρία.

KEIMENO: ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ

Τα camper van είχαν πάντοτε το δικό τους φανατικό κοινό, έστω και αν παρέμεναν κάπως περιθωριοποιημένα. Βλέπετε, και μόνο η χρήση της λέξης camper αρκούσε για να προκαλέσει κύματα αντιδράσεων από την υπόλοιπη οικογένεια, κάθε φορά που το μέλος της «μειοψηφίας» είχε ιδέες για αυτού του τύπου τις διακοπές. Τα αρνητικά επιχειρήματα ξεκινούσαν από τα έντομα και τα λοιπά ενοχλητικά μέλη της πανίδας (μέχρι και αρκούδα θα μπορούσε να εμφανιστεί σε παραθαλάσσιο κάμπινγκ), συνέχιζαν με τις δυσκολίες προσωπικής υγιεινής και κατέληγαν στην ολοκληρωτική διαφωνία για τον προορισμό.

Η τελευταία πανδημία, όμως, λειτούργησε καταλυτικά για την αύξηση της δημοτικότητας τέτοιων οχημάτων. Ίσως γι’ αυτό η πολιτεία προσπάθησε να «κοντρολάρει» κάπως την κατάσταση με το πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο. Όπως και να έχει, όταν φτάνει (ίσως για πρώτη φορά) μέσω της επίσημης αντιπροσωπείας ένα τέτοιο όχημα στα γραφεία του περιοδικού, χρειάζεται να αντιμετωπιστεί με μια διαφορετική προσέγγιση, πέρα από στεγνά νούμερα επιδόσεων και οδηγικές εντυπώσεις.

Στον ελεύθερο χρόνο σου, όντας ανίδεος γύρω από το συγκεκριμένο αντικείμενο, μπορεί και να δοκιμάσεις –με ή χωρίς την υπόλοιπη οικογένεια– μια σύντομη εξόρμηση σε οργανωμένο κάμπινγκ.

Για το άρθρο της κάλυψης στο περιοδικό, ωστόσο, χρειάζεται κάτι διαφορετικό· ιδανικά, με την προσθήκη ενός χόμπι. Στο μίτινγκ της συντακτικής ομάδας οι ιδέες έπεφταν βροχή, αλλά τελικά τη λύση έδωσε το ίδιο το αυτοκίνητο. Ονομάζεται California και είναι η πλουσιότερα εξοπλισμένη έκδοση, Ocean, η μοναδική που εισάγεται.

Αφού λοιπόν τόσο η Καλιφόρνια όσο και οι ωκεάνιες παραλίες με surf και κύματα βρίσκονται πολύ μακριά, έπρεπε να προσαρμοστούμε στα ελληνικά ισοδύναμα.

Όταν έχεις την τύχη να ζεις σε αυτή την ευλογημένη άκρη των Βαλκανίων, πάντα θα βρεθεί κάτι ξεχωριστό. Η δική μας θάλασσα είναι, φυσικά, το Αιγαίο Πέλαγος, όπου, εκτός από το κλασικό windsurf, ένα εξίσου εντυπωσιακό θαλάσσιο σπορ είναι η αεροσανίδα ή kitesurf, όπως είναι ευρύτερα γνωστό. Το μόνο που έμενε, λοιπόν, ήταν να βρεθεί το κατάλληλο μέρος.

Και αφού τα δύο τελευταία καλοκαίρια είχαμε παραθερίσει για λίγο στην παραλία Ραχών Φθιώτιδας, παρατηρήσαμε ότι κάθε απόγευμα που σηκωνόταν αέρας, μαζεύονταν πολλοί θιασώτες του συγκεκριμένου αθλήματος. Εκεί γνωρίσαμε τον Βασίλη, εκπαιδευτή kitesurf, ο οποίος αποδείχθηκε ο ιδανικός άνθρωπος για μια τέτοια παρουσίαση.

Τα διαπιστευτήρια του California camper

Η VW κατασκευάζει camper από το 1950, αν και τυπικά μέχρι τις αρχές της χιλιετίας αυτό γινόταν από τη Westfalia. Όταν η τελευταία εξαγοράστηκε από την Daimler, η VW αποφάσισε να συνεχίσει μόνη της, λανσάροντας μάλιστα ως αυτόνομο μοντέλο το California.

Το όχημα που βλέπετε σε αυτές τις σελίδες δεν είναι το μοναδικό, αφού ανήκει σε μια γκάμα μοντέλων που ξεκινούν από το μικρότερο Caddy California και καταλήγουν στο θηριώδες Grand California, που βασίζεται στο Crafter.

Το δικό μας California δεν στηρίζεται στο παλιότερο Transporter, αλλά στο νεότερο Multivan, όπου το «παρών» δίνει η πολυδιάστατη πλατφόρμα MQB.

Αυτό σημαίνει ότι το νέο California είναι μεγαλύτερο από ποτέ. Η τελευταία γενιά είναι μακρύτερη κατά 270 χιλιοστά και πλατύτερη κατά 40. Χάρη στο συνολικό μήκος των 5.173 χιλιοστών και το μεταξόνιο των 3.124, ο αναπόφευκτα μεγάλος πίσω πρόβολος δεν δείχνει παράταιρος.

Μια μικρή απογοήτευση προήλθε από το χρώμα του αυτοκινήτου της δοκιμής, καθώς το ουδέτερο γκρι υστερεί φωτογραφικά σε σχέση με άλλες πιο ζωντανές αποχρώσεις ή ακόμη και εντυπωσιακές διχρωμίες.

Επιπλέον, η απουσία της κλασικής μάσκας ανάμεσα στα φώτα ενδέχεται να παραπλανήσει κάποιον, δίνοντάς του την εντύπωση ότι το California είναι ηλεκτρικό, αφού υπάρχει μόνο μια στενή σχισμή χαμηλότερα.

Τέτοια περίπτωση, φυσικά, δεν υφίσταται, αφού τα αμιγώς ηλεκτρικά θέματα ανήκουν στο ID. Buzz. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το California έχει μείνει πίσω στον εξηλεκτρισμό.

Η τεχνολογία έχει προχωρήσει και το μοντέλο πλέον διατίθεται και ως plug-in υβριδικό, με συνδυαστική ισχύ 245 ίππων, μεγάλη μπαταρία 20 kWh και επιπλέον ηλεκτρικό μοτέρ στους πίσω τροχούς, προσφέροντας τετρακίνηση.

Το όχημα της δοκιμής, ωστόσο, ακολουθεί την κλασική συνταγή του δίλιτρου ντίζελ των 150 ίππων που κινεί τους εμπρός τροχούς.

Σε μια τυπική δοκιμή, το επόμενο κεφάλαιο θα αφορούσε τον εξοπλισμό. Στην περίπτωση του California, βέβαια, αυτό αποκτά εντελώς διαφορετικές διαστάσεις.

Φυσικά υπάρχουν όλα τα γνωστά συστήματα ασφαλείας, υποβοήθησης και ψυχαγωγίας, οι προβολείς LED Matrix και ο τριζωνικός κλιματισμός. Η κορυφαία έκδοση Ocean όμως διαθέτει πολύ περισσότερα.

Πρώτη και καλύτερη είναι η ηλεκτρικά ανοιγόμενη οροφή, που αποκαλύπτει ένα διπλό κρεβάτι με παράθυρα, φώτα, πρίζες και δισκοειδή ελατήρια κάτω από το στρώμα.

Η μεγάλη αλλαγή της νέας γενιάς είναι οι δύο ηλεκτρικά συρόμενες πόρτες και η νέα κουζίνα, που επιτρέπει την πρόσβαση και από τις δύο πλευρές. Έτσι, δίνεται η αίσθηση πως δεν έχεις να κάνεις με ένα όχημα, αλλά με μια μικρή μεζονέτα σε τροχούς.

Υπάρχουν δύο όροφοι με δύο χώρους ύπνου για τέσσερα άτομα, καθιστικό, κουζίνα με εστία, νεροχύτη, ψυγείο, δεξαμενή νερού με δυνατότητα σύνδεσης ντους, και το μόνο που χρειάζεται να μεταφέρεις είναι μια χημική τουαλέτα.

Η λίστα συνεχίζεται με θύρες φόρτισης, φώτα αφής που μπορούν να σβήνουν μεμονωμένα ή όλα μαζί, ντουλάπια, κουρτίνες-σκίαστρα, κεντρική οθόνη ελέγχου, δύο επιπλέον μπαταρίες και εξωτερική πρίζα 230 V.

Τα δύο εμπρός καθίσματα περιστρέφονται, τα πίσω σύρονται ή αφαιρούνται για να σχηματίσουν κρεβάτι, ενώ ένα μικρό τραπέζι στηρίζεται εκατέρωθεν της κουζίνας, δημιουργώντας το καθιστικό.

Υπάρχει επίσης μεγάλο πτυσσόμενο τραπέζι με δύο καρέκλες, αποθηκευμένες σε ειδική θήκη στην πίσω πόρτα, για τη δημιουργία μιας υπαίθριας τραπεζαρίας.

Πολλοί έχουν χρησιμοποιήσει τους όρους «πολυμορφικό» και «πολυχρηστικό». Το California, όμως, είναι απλώς σε άλλη διάσταση.

Californication

Ένα τέτοιο όχημα δεν σου «ξεκλειδώνει» μόνο νέους προορισμούς, αλλά και συνδυασμούς δραστηριοτήτων, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι σου: ορειβασία, πέταγμα με αετό από κάποια βουνοκορφή, ποδηλασία ή θαλάσσια σπορ. Ο Βασίλης είναι η ιδανική περίπτωση.

Συνδυάζει την αγάπη του για το kitesurf και τα κλασικά αυτοκίνητα, όντας ιδιοκτήτης ενός VW T1 camper, το οποίο έχει αναπαλαιώσει ο ίδιος. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε με τον φωτογράφο για να τον συναντήσουμε στις Ράχες Φθιώτιδας, όπου περνάει τα καλοκαίρια του παραδίδοντας μαθήματα kitesurf.

Το ταξίδι με το California είναι απολαυστικό για τους επιβάτες. Ο οδηγός δεν έχει λόγο να ανησυχεί, ακόμη και αν δεν είναι συνηθισμένος να χειρίζεται όχημα που έχει μεγαλύτερο ύψος από πλάτος.

Οι μοναδικοί αεροδυναμικοί θόρυβοι προέρχονται από την πλαϊνή τέντα, καθώς η οροφή είναι πλήρως ενσωματωμένη στην καρότσα. Ο κινητήρας διαθέτει αρκετή ροπή ώστε να διατηρεί μια καλή μέση ωριαία ταχύτητα, με την κατανάλωση να κυμαίνεται γύρω στα 8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα.

Αν θα ζητούσαμε κάτι παραπάνω, αυτό θα αφορούσε την ανάρτηση. Η ποιότητα κύλισης είναι καλή, ωστόσο κάποιες εγκάρσιες κακοτεχνίες του δρόμου γίνονται αισθητές από τους επιβάτες.

Σε ένα όχημα τέτοιου επιπέδου, με τιμή γύρω στις 80.000 ευρώ, θα ταίριαζε ένα σύστημα μεταβαλλόμενης απόσβεσης, ιδανικά με δυνατότητα self-leveling και, ακόμη καλύτερα, με πλήρη αερανάρτηση για ρύθμιση της απόστασης από το έδαφος. Έτσι, δεν θα χρειάζεται να σταματάς ακριβώς εκεί όπου τελειώνει η άσφαλτος. Στην περίπτωση του VW California, σημασία δεν έχει τόσο το ταξίδι όσο ο προορισμός και πώς θα περάσεις εκεί.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Τον Βασίλη, εκπαιδευτή kitesurf, και τον Φίλιππο, ιδιοκτήτη του beach bar Dream Coast στην παραλία Ραχών Φθιώτιδας, για τη βοήθειά τους κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης.

VW CALIFORNIA OCEAN TDI

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: π/κ με VGT

ΚΥΒΙΣΜΟΣ 1.968 κ.εκ.

ΜΕΓΙΣΤΗ IΣΧΥΣ: 150 ίπποι/3.000 σ.α.λ.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ: 360 Nm/1.600-42.750 σ.α.λ

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΎΨ.: 5.173 × 1.940 × 1.972 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 3.124 χλστ.

ΒΑΡΟΣ: 2.416 κιλά

ΒΑΡΟΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ: 2.250 κιλά (με φρένα)

ΡΕΖΑΡΒΟΥΑΡ: 58 λτ.

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 12,6 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 188 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 7,8 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 178 γρ./χλμ.

ΤΙΜΗ: 79.500 ευρώ