Κάτσαμε πίσω από το τιμόνι του υπερ-αυτοκινήτου της BYD με τους 1.306 ίππους

Δέκα λεπτά οδήγησης δεν κρίνονται ικανά για στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για ένα μοντέλο. Κατά το ταξίδι μας, ωστόσο, στην Κίνα ήταν αρκετά ώστε να διαπιστώσουμε το know-how της BYD στην εξέλιξη high-end προϊόντων.

Κάθε έντυπη ή ψηφιακή αποτύπωση οδηγικών εμπειριών απαιτεί μέρες συμβίωσης με ένα μοντέλο. Διάνυση αρκετών χιλιομέτρων στο κατσαρό ελληνικό οδόστρωμα για να αντιληφθείς τη συμπεριφορά της ανάρτησης, ταξίδι στον αυτοκινητόδρομο για την εξαγωγή συμπερασμάτων για την ηχομόνωση, βόλτες σε επαρχιακό δρόμο για να προσδιορίσεις τις κλίσεις στις στροφές κ.ο.κ.

Όχι, μέσα σε 10 λεπτά δεν μπορείς να έχεις ολοκληρωμένη άποψη για ένα μοντέλο, ακόμα και αν έχεις κοσμήσει το βιογραφικό σου με την οδήγηση κάθε αυτοκινήτου που έχει πατήσει ελληνική άσφαλτο. Κάτι θα σου διαφύγει, κάτι θα παρερμηνεύσεις και επομένως ελλοχεύει ο κίνδυνος να βγάλεις λάθος συμπέρασμα.

Ως εκ τούτου, τα 10 λεπτά συνύπαρξής μας με το Yangwang U9, το υπεραυτοκίνητο της BYD με τους 1.306 ίππους είναι αδύνατον να στοιχειοθετήσουν μια ολοκληρωμένη δοκιμή. Αρκούν, όμως, για να μεταφέρουμε μέσα σε λίγες γραμμές την εμπειρία μας, από την πίστα δοκιμών της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας, στην πόλη Zhengzhou.

Για όσους δεν παρακολουθούν στενά τα αυτοκινητικά τεκταινόμενα στην Κίνα, η Yangwang εντάσσεται στο χαρτοφυλάκιο της BYD, ως η κορυφαία premium μάρκα της, πάνω από την επίσης πολυτελή Denza που πρόσφατα εγκαινίασε το ταξίδι της στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου.

Με ραχοκοκαλιά του την πλατφόρμα e⁴ , το U9 εξελίχθηκε για να ανακατέψει την τράπουλα στην κατηγορία των hypercars, αποδίδοντας συνολικά 1.300 ίππους και 1.680 Nm ροπής, με συνολικά τέσσερις ηλεκτροκινητήρες 240 kW, έναν σε κάθε τροχό.

Αντλούν ενέργεια από μια μπαταρία τύπου Blade χωρητικότητας 80 kWh, η οποία τοποθετείται χαμηλά στο αμάξωμα και προσφέρει αυτονομία 450 χλμ., σύμφωνα με το αισιόδοξο πρότυπο δοκιμών CLTC (China Light-Duty Vehicle Test Cycle). Η μπαταρία υποστηρίζει φόρτιση έως 500 kW που επιτρέπει τον ανεφοδιασμό από το 30% στο 80% μέσα σε 10 λεπτά.

Σχεδιαστικά, κάθε λεπτομέρεια συνηγορεί ότι πρόκειται για ένα μοντέλο με έμφαση στις επιδόσεις. Ρύγχος που ακουμπάει την άσφαλτο, επιβλητικά φώτα ημέρας σε σχήμα “C”, μια τεράστια προαιρετική αεροτομή τύπου Swan Neck, που μπορεί να παρέχει μέγιστη κάθετη δύναμη 280 κιλών, και πόρτες που ανοίγουν προς τα πάνω (scissor doors). Παράλληλα, το αμάξωμα περιλαμβάνει πληθώρα στοιχείων από ανθρακονήματα, συνδράμοντας, μαζί με τη βελτιστοποίηση του πλαισίου, στην εξοικονόμηση βάρους. Όχι, με βάρος 2.500 κιλά το U9 δεν αποτελεί ένα ελαφρύ όχημα, αλλά η BYD έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να περιορίσει όσο το δυνατόν χαμηλότερα την ένδειξη της ζυγαριάς, χαρίζοντας στο hypercar την απαραίτητη ευελιξία.

Και το καταφέρνει πολύ καλά, όπως διαπιστώσαμε κάνοντας λίγους γύρους στην πίστα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το U9 έδειχνε πραγματικά «ανάλαφρο», επωφελούμενο από το DiSus-X (μέρος του βασικού εξοπλισμού), αυτό που η BYD χαρακτηρίζει ως την πιο προηγμένη τεχνολογία ελέγχου αμαξώματος οχήματος παγκοσμίως.

Το σύστημα πραγματοποιεί γρήγορες και ανεξάρτητες ρυθμίσεις στην ανάρτηση (διπλά ψαλίδια εμπρός/πολλαπλοί σύνδεσμοι πίσω) κατά τον κατακόρυφο άξονα, σε κάθε γωνία του οχήματος κατά την έντονη επιτάχυνση, την εναλλαγή ή την κίνηση σε ανώμαλο οδόστρωμα. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζει τις κλίσεις του αμαξώματος κατά τον διαμήκη και εγκάρσιο άξονα, αυξάνοντας την άνεση και την αίσθηση σιγουριάς του οδηγού, ενώ ταυτόχρονα βελτιστοποιεί συνεχώς την επαφή των ελαστικών με τον δρόμο.

Σημαδεύεις ακριβώς εκεί που θέλεις, και το U9 εκτελεί άμεσα και με ακρίβεια, με τις πληροφορίες να φτάνουν στα χέρια σου σωρηδόν και ολόσωστες. Δύσκολα, ωστόσο, να μην παραξενευτείς με την ακραία ένταση των φρένων που «δαγκώνουν» την άσφαλτο με τρόπο σχεδόν απόλυτο, ακινητοποιώντας το αυτοκίνητο με απότομη αποφασιστικότητα και επομένως απαιτείται αρκετός χρόνος εξοικείωσης με το αριστερό πεντάλ, τον οποίο δεν είχαμε στη διάθεσή μας.

Σημειώνεται ότι το U9 φέρει ανθρακοκεραμικούς δίσκους (με εξαπίστονες δαγκάνες εμπρός και τετραπίστονες πίσω) που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά και είναι πάνω από 70% ελαφρύτεροι σε σχέση με τους συμβατικούς δίσκους από χυτοσίδηρο. Σύμφωνα με τη BYD, τα εξαχθέντα στοιχεία από τις δοκιμές δείχνουν ότι ακόμη και σε θερμοκρασίες έως 1.400°C αποτρέπεται η μείωση της απόδοσης πέδησης, προσφέροντας σιγουριά σε κάθε φρενάρισμα.

Δεν χρειάζεται να σταθούμε στο πόσο γρήγορο είναι το διθέσιο μοντέλο. Με 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 2,36 δευτερόλεπτα, το U9 σε κολλάει στην πλάτη των καθισμάτων, με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 300 χλμ./ώρα.

Στα ενδότερα, διαπιστώνεται ότι η επιβίβαση και αποβίβαση στην/από την καμπίνα μπορεί να είναι κάπως δύσκολη υπόθεση, ειδικά αν φοράς κράνος όπως στην περίπτωσή μας, και αν είσαι λίγο πιο μεγαλόσωμος. Στον αντίποδα, η ποιότητα κατασκευής βρίσκεται σε κορυφαία επίπεδο, τα καθίσματα ρυθμίζονται σε μεγάλο εύρος θέσεων και προσφέρουν επαρκή στήριξη, ενώ τόσο η οθόνη infotainment 12,3 ιντσών όσο και ο πίνακας οργάνων 10,25 ιντσών, διακρίνονται για την ευκρίνειά τους χωρίς να μπορείς να τους προσάψεις το παραμικ΄ρο.

Το μοντέλο είναι εξοπλισμένο με ηχοσύστημα υψηλής πιστότητας Dynaudio Platinum Evidence με 12 ηχεία, όπως και με ατμοσφαιρικό φωτισμό 127 χρωμάτων τα οποία αλλάζουν ανάλογα με το πρόγραμμα οδήγησης (Sport, Eco, Range, Comfort, Race, Snow) και τον ρυθμό της μουσικής.

Όπως προαναφέραμε, λίγα λεπτά συνύπαρξης, πόσο μάλλον σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον, όπως αυτό της πίστας, δεν επαρκούν για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για ένα μοντέλο που κρύβει τόση τεχνολογία και επιθυμεί να πετάξει το γάντι σε κατασκευαστές όπως η Porsche και η Ferrari.

Με το Yangwang U9, ωστόσο, η BYD δείχνει ξεκάθαρα ότι έχει το know-how για την εξέλιξη πανίσχυρων τετράτροχων κατασκευών. Μπορεί το μοντέλο να τραβήξει στους κόλπους τους όσους μέχρι σήμερα μένουν πιστοί στα προϊόντα των παραδοσιακών high-end δυνάμεων; Μόνο ο χρόνος θα δείξει, αν και έχει σύμμαχο την τιμή των 1,86 εκ. κινεζικών γουάν που αντιστοιχούν σε περίπου 210.000 ευρώ με τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Αντί επιλόγου, το Yangwang U9 προσφέρεται και στην έκδοση “Xtreme” η οποία αποδίδει πάνω από 3.000 ίππους και το φθινόπωρο του 2025 είχε καταφέρει να σημειώσει παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας με 496,22 χλμ./ώρα.

Yangwang U9

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 4 ηλεκτροκινητήρες

ΙΣΧΥΣ: 1.306 PS

ΡΟΠΗ: 1.680 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: ΑWD

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Διπλά ψαλίδια

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλοί σύνδεσμοι

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 80 kWh

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.966×2.029×1.295 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.900 χλστ.

ΒΑΡΟΣ: 2.480 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 2,36 δλ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 300 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ AYTONOMIA: 450 χλμ. (κύκλος CLTC)

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (DC): 30%-80% σε 10 λεπτά