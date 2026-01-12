Το Cooper S, το GTi της αθώας εποχής, απέκτησε υπεραξία χάρη στις ουσιαστικές παρεμβάσεις της έκδοσης «Works», η οποία έχει γράψει τη δική της ιστορία.

Ο κωδικός «Works» αποκαλύπτει τον John Cooper, τον θρύλο των αγώνων αυτοκινήτου που συνίδρυσε την Cooper Car Company και ενέπνευσε τη σειρά Mini John Cooper Works (JCW). Ανατρέχοντας στο παρελθόν, το Cooper S δεν ήταν απλώς η έκδοση για τον απαιτητικό οδηγό του βρετανικού Mini που εξελίχθηκε σε θρύλο. Υπήρξε σημείο αναφοράς, ένα ευφυές sport αυτοκίνητο με διαστάσεις μικρού και ρεαλιστική τιμή, συνοδευόμενο από αξία που διατηρείται μέχρι σήμερα. Η σύγχρονη εκδοχή του αποτελεί προϊόν γερμανικής παρέμβασης με τη σφραγίδα της BMW, η οποία δεν λειτούργησε μόνο ως μέσο επιβίωσης του μοντέλου. Το αναγέννησε χωρίς να αλλοιώσει το DNA του στην εξέλιξή του.

Η αξιοποίηση αυτή οδήγησε σε υπέρβαση, με διαφορετικές εκδοχές στο αμάξωμα και στη μονάδα κίνησης. Η σταθερή αξία παραμένει το all time classic τρίθυρο ΜΙΝΙ. Ουσιαστικά δεν μεγάλωσε σε μήκος, και αυτό αποτελεί στρατηγική επιλογή με ξεκάθαρα θετικό αποτύπωμα, τη στιγμή που το μεταξόνιο έχει αυξηθεί και πλησιάζει τις διαστάσεις αυτοκινήτων άνω των τεσσάρων μέτρων.

Το βάρος του αυξήθηκε και μάλιστα αισθητά, γεγονός που δεν επιτρέπει σύγκριση με το αρχικό Mini των 700 κιλών. Παρ’ όλα αυτά, διατηρεί τη γοητεία του. Είτε σταθμευμένο είτε σε κίνηση, αποπνέει χαρακτήρα που υπερβαίνει τις προδιαγραφές του κινητήρα. Οι εξωτερικές πινελιές τονίζουν την ειδική αυτή έκδοση, την κορυφαία μιας παλέτας που απευθύνεται σε ευρύ φάσμα αγοραστών.

Περί JCW

H οικογένεια του JCW αριθμεί πλέον πέντε μοντέλα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται δύο αμιγώς ηλεκτρικά, το τρίθυρο και το Aceman και τρία με θερμικούς κινητήρες, όπως το τρίθυρο, το Cabrio και το Countryman.

Στην τέταρτη γενιά του JCW, ο τετρακύλινδρος κινητήρας TwinPower Turbo, χωρητικότητας δύο λίτρων, αποδίδει 231 ίππους και ροπή 380 Nm, η οποία περνάει στους εμπρός τροχούς μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη, με σειριακή δυνατότητα επιλογής των σχέσεων μέσω των paddles στο τιμόνι. Μάλιστα μέσω παρατεταμένης πίεσης του αριστερού paddle, ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει τη λειτουργία boost downshift.

Εξωτερικά ξεχωρίζει από τις επιθετικές λεπτομέρειες στους προφυλακτήρες και τα μαρσπιέ, το μεγάλο σπόιλερ οροφής, ενώ το χαρακτηρίζουν και ουσιαστικές πινελιές και στην οροφή, που διαφοροποιείται χρωματικά από το υπόλοιπο αμάξωμα. Χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι η μεγάλης διαμέτρου μονή απόληξη της εξάτμισης, τοποθετημένη στο κέντρο.

Στο εσωτερικό, ξεχωρίζουν τα εξαιρετικά καθίσματα, η στρογγυλή οθόνη στο κέντρο του ταμπλό και ένα παιχνίδι με χρωματισμούς και υλικά που δημιουργούν ένα σπορτίφ σύνολο, ανάλογο των προδιαγραφών του, τις οποίες καλείσαι να μεταφράσεις οδηγώντας.

Σε ειδική διαδρομή

Σε ικανοποιεί η ανάρτηση στην πόλη, και μάλιστα τη χαρακτηρίζεις πιο άνετη από εκείνη ενός Cooper, με ή χωρίς το S. Αντίστοιχα, ταξιδεύει όπως μια BMW 120i, με ποιότητα κύλισης που θυμίζει σεμινάριο στο εθνικό δίκτυο. Το ερώτημα είναι τι συμβαίνει από εκεί και πέρα. Πώς προσαρμόζεται ανηφορίζοντας προς τον Φενεό και στη συνέχεια στη φρέσκια άσφαλτο, αλλά και στην παλιά διαδρομή μέχρι τη λίμνη Δόξα; Το σημαντικότερο, πώς «πατάει» το Works σε μια πραγματική ειδική διαδρομή όπως η Ευρωστίνα και κατόπιν στον δρόμο προς τα Ροζενά;

Το μεικτό ελληνικό τερέν αποκαλύπτει τον χαρακτήρα του. Κινείσαι με ένα πραγματικό πυραυλάκι σε διαστάσεις μίνι, με έναν κινητήρα παλαιάς κοπής που διαθέτει ψυχή και συνδυάζεται με σύγχρονο κιβώτιο. Η θέση οδήγησης είναι απλά τέλεια, τα φρένα αξίζουν Όσκαρ στην κατηγορία επιβράδυνσης, ενώ ο ιδιαίτερα γραμμικός κινητήρας κρύβει τη δύναμή του, αποκαλύπτοντας όμως μια εξαιρετική καμπύλη απόδοσης. Η συνεργασία του με το 7άρι κιβώτιο είναι υποδειγματική, με τα δάχτυλα συνεχώς στα paddles (αποκλειστικό προνόμιο της έκδοσης JCW), είτε ανεβάζεις είτε κατεβάζεις. Προκύπτει ακόμη και μουσικότητα, αφού ο ήχος του κινητήρα έχει δουλευτεί ώστε να ταιριάζει στη φιλοσοφία της κατασκευής.

Στο πρώτο κιόλας μέτρο δυσκολεύεσαι να αντιληφθείς το σύνολο, κυρίως λόγω της έντονης υποβοήθησης στο τιμόνι, ειδικά στην ευθεία. Αυτό σε βάζει σε σκέψεις, συγκρίνοντάς το για παράδειγμα με την BMW 120i, το καλύτερο χάτσμπακ της αγοράς, αλλά και με το Countryman. Ο μεγάλος αδελφός έχει γίνει πλέον θηρίο και δημιουργείται αρχικά η εντύπωση ότι το τρίθυρο JCW ακολουθεί ως κατασκευή και δεν προηγείται, ενώ συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.

Χρειάζεσαι χρόνο. Με τις σωστές ρυθμίσεις έχεις πιο σφιχτό τιμόνι ακόμη και στην ευθεία και αν βρεθείς ποτέ στη Βαυαρία, μάλλον θα ρωτήσεις γιατί η αρχική ρύθμιση είναι τόσο comfort, σε αντίθεση με της 120. Στη συνέχεια, όταν συνηθίσεις, προκύπτει ισορροπία. Το DNA της BMW είναι παρόν κάθε στιγμή. Το νιώθεις όταν διαγράφεις τροχιές και τοποθετείσαι σε γρήγορες καμπές, με τα φαρδιά μετατρόχια να προστατεύουν το κοντό αμάξωμα και να του δίνουν την απαιτούμενη σταθερότητα.

Νιώθεις ασφαλής. Πρόκειται για ένα καλοδουλεμένο κομμάτι ατσάλι που δεν κάμπτεται και δεν γέρνει. Αν και η αίσθηση από τους 230 ίππους του δίλιτρου κινητήρα δεν εντυπωσιάζει άμεσα, οι ενδιάμεσες επιταχύνσεις σε τρομάζουν όταν τις βλέπεις να προβάλλονται στο παρμπρίζ μέσω του HUD. Κρίμα που δεν έχει προβλεφθεί ένδειξη για τη σχέση στο κιβώτιο. Η ισορροπία του συνόλου είναι εξαιρετική και ακόμη και όταν ο δρόμος γλιστρά, δεν χρειάζεται απαραίτητα η παρέμβαση του συστήματος ελέγχου πρόσφυσης.

Οι ρυθμίσεις είναι οι απολύτως απαραίτητες, όμως το σασί αξιοποιείται στο έπακρο, με τους τροχούς τοποθετημένους στις τέσσερις άκρες του αμαξώματος. Πηγαίνουμε κατηφορικά. Ο δρόμος είναι κακής ποιότητας, αλλά το αυτοκίνητο προσαρμόζεται. Η άνεση μπορεί να αμφισβητείται, όμως με τόσο σφιχτή ανάρτηση μόνο έτσι επιβιώνεις, κρατώντας ψηλά τη μέση ωριαία ταχύτητα. Απαιτείται προσπάθεια και παραπάνω γνώση; Ίσως μόνο στα πολύ κλειστά και κατηφορικά, όπου το βάρος του αποτελεί μειονέκτημα. Η απαραίτητη επιτάχυνση όμως καλύπτει την καθυστέρηση με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

JCW είναι και αυτό, όπως και το δικό «μας» με την επιθετική βαφή που προκαλεί βλέμματα. Ο φωτογράφος μας, μόλις τελειώσει τη δουλειά του, θέλει πάντα τη γρήγορη βόλτα. «Δεν βολεύεται εδώ», ψιθυρίζει ο καλλιτέχνης και εξαιρετικός οδηγός, σε περιοχή με πολλές φουρκέτες. Στη συνέχεια όμως, οδηγώντας σε ρυθμό ειδικής διαδρομής, το JCW θα στριμώξει όλα τα περίπου GTi της αγοράς, τα περίφημα χάτσμπακ άνω των τεσσάρων μέτρων, είτε έχουν καλώδια είτε όχι. Θα στριμωχθεί μόνο από το «φαινόμενο», το πολύ ακριβότερο GR Yaris της Toyota.

Χωρίς αντίπαλο

Κοιτάζοντας την πορεία του, η εξέλιξή του ακολουθεί περισσότερο τη φιλοσοφία του Fiat 500 παρά της Porsche 911, με σταθερή αξία τον χαρακτήρα που το συνοδεύει. Όσο για τον ανταγωνισμό, οι Γερμανοί στο Ίνγκολσταντ, γείτονες των Βαυαρών που έχουν την ευθύνη της ΜΙΝΙ από το 1994, προσπάθησαν να αντιπαρατεθούν με το Audi A1, ακόμη και στην έκδοση S1. Το A1 είναι ένα εξαιρετικό μικρομεσαίο αυτοκίνητο, το μοναδικό της κατηγορίας σε luxury εκδοχή. Όμως δεν ήταν ΜΙΝΙ. Όπως, για παράδειγμα, το περίφημο R8 δεν έγινε ποτέ 911, όσο κι αν το επιθυμούσαν κάποιοι πριν αποσυρθεί.

Σημαντικό για τη ΜΙΝΙ, που αναγεννήθηκε από λευκό χαρτί στις αρχές του αιώνα, είναι ότι η εξέλιξή της αντιμετωπίζεται χωρίς συμπλέγματα, με εντιμότητα και θάρρος. Έτσι, επιλέγεις είτε ένα ηλεκτρικό που θα σε συνοδεύσει σε βάθος χρόνου είτε ένα γήινο Cooper ή Cooper S. Για την υπέρβαση υπάρχει και το John Cooper Works. Ένας πραγματικός «πύραυλος» σε διαστάσεις κάτω των 3,9 μέτρων που δύσκολα θα συναντήσεις αλλού.

Ο παλιός ανατριχιάζει. Ο θρύλος ζει και ξυπνούν μνήμες από τον Τίμο Μάκινεν και τον Σταύρο Ζαλμά. Ο νέος, από την άλλη, έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει ένα πραγματικό αυτοκίνητο, σε μια εποχή που τέτοιες προτάσεις λιγοστεύουν και μόνο η Toyota δείχνει να υποστηρίζει. Και όσο για τις τιμές, σε αυτές τις προδιαγραφές και με συμπεριφορά GT, το ΜΙΝΙ… «τιμή δεν έχει».

MAΣ ΑΡΕΣΕΙ

– Η ΜΙΝΙ ως ένας κατασκευαστής που αντιστέκεται χωρίς να υπολείπεται

– Nα οδηγούμε το JCW – ευχάριστο και στην πόλη

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕΙ

– Τo JCW σε κλειστά κομμάτια με αλλεπάλληλες στροφές, όπου το βάρος περιορίζει την ευελιξία

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ

– Μια έκδοση του JCW με ελαφρύτερο αμάξωμα και χειροκίνητο 6άρι κιβώτιο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

MINI JOHN COOPER WORKS

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 4κυλ. β/κ τούρμπο

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.998 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ: 231 ίπποι/5.000 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ: 380 Nm/1.500-4.000 σ.α.λ.

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο DCT 7 σχέσεων

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΤΡΟΧΟΙ: 215/45ZR17

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 3.876× 1.744 × 1.499 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.495 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 210 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.405 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 6,1 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 250 χλμ./ώρα

ΜΕΣ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 9,21 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2 (WLTP): 147 γρ./χλμ.

ΤΙΜΗ: 42.250 ευρώ

Φωτογραφίες: Γιάννης Κουσκούτης