Με το Defender 110 στη Ναμίμπια: Τι συμβαίνει πίσω από μια τόσο απαιτητική αποστολή;

Πριν από το αναλυτικό οδοιπορικό στη Ναμίμπια που θα ακολουθήσει στο περιοδικό, ζητήσαμε από τους ανθρώπους του Defender Experience να μας μιλήσουν για την ιστορία της διοργάνωσης, τις δυσκολίες, την προετοιμασία των οχημάτων και όσα συμβαίνουν πίσω από μια τόσο απαιτητική αποστολή.

Κείμενο-Φωτογραφίες: Μανώλης Σαλούρος

Η Ναμίμπια δεν αποτελεί απλώς έναν ακόμα ταξιδιωτικό προορισμό. Είναι ένας τόπος που μοιάζει να έχει δημιουργηθεί για εξερεύνηση. Ατελείωτοι χωμάτινοι δρόμοι, αμμόλοφοι, άγρια φύση, απομονωμένα τοπία και χιλιάδες χιλιόμετρα που δοκιμάζουν τόσο ανθρώπους όσο και μηχανές. Σε αυτό ακριβώς το περιβάλλον βρεθήκαμε για να συμμετάσχουμε στο Defender Experience Namibia, μια ξεχωριστή εμπειρία που έχει σχεδιαστεί για να αναδείξει τις πραγματικές δυνατότητες του Defender 110 εκεί όπου αισθάνεται περισσότερο «στο σπίτι» του: μακριά από την άσφαλτο.

Πόσα χρόνια πραγματοποιείται το Defender Experience Namibia και πόσες αποστολές έχουν γίνει έως σήμερα;

Η πρώτη μας διοργάνωση πραγματοποιήθηκε το 2000 με το Discovery.

Τι κάνει τη Ναμίμπια ιδανικό προορισμό για αυτό το concept σε σύγκριση με άλλες τοποθεσίες;

Η Ναμίμπια αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για εμάς ως Land Rover Experience, καθώς συνδυάζει την περιπέτεια, την ασφάλεια και την εκπληκτική φύση με έναν πραγματικά μοναδικό τρόπο.

Θεωρείται ένας από τους ασφαλέστερους ταξιδιωτικούς προορισμούς στην Αφρική, ενώ παράλληλα προσφέρει απίστευτη ποικιλία τοπίων, άγριας ζωής και απαιτητικών διαδρομών.

Από ατελείωτα ερημικά τοπία και απομακρυσμένους χωμάτινους δρόμους έως θεαματικές συναντήσεις με άγρια ζώα, η Ναμίμπια προσφέρει την απόλυτη αίσθηση εξερεύνησης και ελευθερίας.

Ταυτόχρονα, αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για τα οχήματά μας -ειδικά για το Defender- ώστε να δείξουν ακριβώς αυτό για το οποίο κατασκευάστηκαν.

Είτε διασχίζοντας αμμόλοφους, είτε κινούμενα σε δύσβατες εκτός δρόμου διαδρομές, είτε εξερευνώντας παρθένα φύση, τα Defender βιώνονται στο φυσικό τους περιβάλλον και στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Πώς σχεδιάζεται η διαδρομή και ποια είναι τα σημαντικότερα σημεία του ταξιδιού;

Στόχος της διαδρομής είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες μια πραγματική αίσθηση περιπέτειας και ελευθερίας από την πρώτη κιόλας στιγμή.

Η διαδρομή έχει σχεδιαστεί προσεκτικά έτσι ώστε να ξυπνά την επιθυμία για εξερεύνηση και αξέχαστες συναντήσεις με την άγρια ζωή από τις πρώτες κιόλας ημέρες.

Παράλληλα, η εμπειρία οδήγησης με το Defender παραμένει πάντα στο επίκεντρο της περιπέτειας. Η αποστολή συνδυάζει απαιτητική εκτός δρόμου οδήγηση, εντυπωσιακά τοπία, μοναδικές εμπειρίες και το πνεύμα μιας ομάδας ανθρώπων με κοινές ανησυχίες.

Δεν αφορά μόνο τον προορισμό, αλλά τη δημιουργία αξέχαστων στιγμών, την ανακάλυψη της άγριας φύσης μαζί και τη γνωριμία με τις πραγματικές δυνατότητες του Defender στο φυσικό του περιβάλλον.

Τι ποσοστό της διαδρομής πραγματοποιείται εκτός δρόμου;

70%.

Πώς προετοιμάζονται τα οχήματα πριν από κάθε αποστολή και ποιες συγκεκριμένες προσαρμογές απαιτούνται για τις τοπικές συνθήκες;

Στόχος είναι να βιώσει κανείς τα οχήματα στην καθαρή εργοστασιακή τους μορφή. Έχουμε συνειδητά αποφύγει σημαντικές μετατροπές ώστε να αναδείξουμε τις πραγματικές δυνατότητες των συμβατικών μοντέλων παραγωγής.

Ορισμένα οχήματα διαθέτουν εργάτη για πρόσθετη υποστήριξη απεγκλωβισμού, ενώ όλα είναι εξοπλισμένα με ελαστικά παντός εδάφους (all-terrain), ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των διαδρομών. Επιπλέον, κάθε όχημα διαθέτει ασύρματο επικοινωνίας μεγάλων αποστάσεων.

Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση σε επίπεδο οργάνωσης και logistics;

Ο καιρός και τα ελαστικά. Μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας και εξέλιξης, σχεδόν κάθε πτυχή της διοργάνωσης έχει βελτιωθεί και τελειοποιηθεί.

Από τη χάραξη της διαδρομής και την προετοιμασία των οχημάτων μέχρι την εμπειρία οδήγησης και τη συνολική ατμόσφαιρα, κάθε λεπτομέρεια έχει προσεκτικά βελτιστοποιηθεί ώστε να δημιουργείται μια αυθεντική και αξέχαστη εμπειρία.

Ποια είναι η δομή της ομάδας υποστήριξης;

Η ομάδα αποτελείται από πολύ έμπειρους και επαγγελματικά καταρτισμένους εκπαιδευτές καθώς και εξειδικευμένους safari guides.

Εκπαιδεύουμε συνεχώς το προσωπικό μας ώστε να διατηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα.

Πώς διασφαλίζετε την ασφάλεια των συμμετεχόντων;

Η ασφάλεια αποτελεί την υψηλότερη προτεραιότητά μας. Η συνεχής εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και η διαρκής επιμόρφωση της ομάδας μας είναι βασικό κομμάτι της λειτουργίας μας.

Πριν από κάθε αποστολή, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πλήρη ενημέρωση σχετικά με:

την άγρια ζωή

τις διαδικασίες ασφαλείας

τις τεχνικές οδήγησης

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι συμμετέχοντες καθοδηγούνται πολύ στενά από τους εκπαιδευτές για μέγιστη ασφάλεια και καλύτερη εμπειρία οδήγησης.

Πόσα Defender συμμετέχουν και ποια είναι η σύνθεση του στόλου;

8 Defender 110 μοντέλου 2025

1 Defender 130 μοντέλου 2025

Τι είδους εξοπλισμός ή μετατροπές χρησιμοποιούνται;

Χρησιμοποιούμε αποκλειστικά ελαστικά εγκεκριμένα από τη Land Rover. Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιούνται ελαστικά All-Terrain (AT), ώστε να επιτυγχάνεται η ιδανική ισορροπία μεταξύ άνεσης στην άσφαλτο και δυνατοτήτων εκτός δρόμου.

Η πίεση των ελαστικών προσαρμόζεται συνεχώς:

2,8 bar σε χωμάτινες διαδρομές

περίπου 1,4 bar σε συνθήκες άμμου και ερήμου

Το Terrain Response προσαρμόζεται επίσης διαρκώς στις συνθήκες. Οι συχνότερες επιλογές:

Gravel

Snow

Sand

Πώς αντιμετωπίζεται η φθορά των οχημάτων;

Διατηρούμε απόθεμα βασικών ανταλλακτικών:

εφεδρικά ελαστικά

παρμπρίζ

κλιπ

Μικρές επισκευές πραγματοποιούνται μέσω τοπικών συνεργατών στη Windhoek.

Ποιο είναι το δυσκολότερο τερέν;

Η ερώτηση είναι δύσκολη, γιατί το Defender έχει σχεδιαστεί σχεδόν για κάθε είδους τερέν. Με δυνατότητα διάσχισης νερού έως 900 χλστ., τα περάσματα νερού αντιμετωπίζονται εύκολα.

Στη βαθιά άμμο αισθάνεται πραγματικά σαν στο σπίτι του. Οι υψηλές θερμοκρασίες και η πολλή σκόνη δεν επηρεάζουν την απόδοσή του.

Ο συνδυασμός δυνατοτήτων, αντοχής, άνεσης και τεχνολογίας το καθιστά ιδανικό για τις ανάγκες των αποστολών.

Ποιο εξάρτημα δέχεται τη μεγαλύτερη καταπόνηση;

Τα ελαστικά.

Έχετε συναντήσει επαναλαμβανόμενα τεχνικά προβλήματα;

Η ποιότητα και η αξιοπιστία βρίσκονται σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο. Τα τεχνικά προβλήματα είναι εξαιρετικά σπάνια.

Τα οχήματα διανύουν περίπου 40.000 χλμ. τον χρόνο, με διαφορετικούς οδηγούς και καθημερινή χρήση σε απαιτητικό περιβάλλον.

Πιστεύω πως αυτό αποτελεί το απόλυτο τεστ πραγματικών συνθηκών.

Αν μπορούσατε να βελτιώσετε κάτι στο Defender ειδικά για τέτοιες αποστολές;

Αυτή τη στιγμή, ειλικρινά, δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια σημαντική επιθυμία ή έλλειψη, καθώς όλα όσα χρειάζονται για μια σωστή αποστολή είναι ήδη ενσωματωμένα στο Defender.

Από τον ενσωματωμένο αεροσυμπιεστή έως τα ενεργά μπλοκέ διαφορικά, το όχημα διαθέτει ήδη όλα όσα απαιτούνται για σοβαρές εκτός δρόμου αποστολές.

Κάποιες φορές τα στοιχεία, οι αριθμοί και οι τεχνικές λεπτομέρειες λένε μόνο τη μισή ιστορία. Η άλλη μισή γράφεται πάνω στη σκόνη, στα χιλιόμετρα, στις εικόνες και στις εμπειρίες που δύσκολα αποτυπώνονται σε λίγες γραμμές.

Με περισσότερα από 2.000 χιλιόμετρα στη Ναμίμπια -τα περισσότερα εκτός δρόμου- και με φόντο ερήμους, σαβάνες, άγρια ζώα και ατελείωτους ορίζοντες, το Defender Experience αποδείχθηκε κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή δοκιμή αυτοκινήτου.

Όλη η περιπέτειά μας με το Defender 110, οι διαδρομές, οι εικόνες, οι άνθρωποι και όσα ζήσαμε στη μαγική Ναμίμπια, στο επόμενο τεύχος των 4ΤΡΟΧΩΝ._Μ.Σαλ.