Δοκιμάζουμε τη νέα Mercedes C-Class στην έκδοση C 200

Ίσως περισσότερο από κάθε προηγούμενη φορά, η νέα Mercedes C-Class έρχεται να εδραιώσει το χαρακτηρισμό της ως ο προπομπός της σειράς «S».

Aπολύτως λογικά, η γκάμα της Mercedes ανέκαθεν είχε την κλιμάκωση που έδινε σε κάθε μεγαλύτερο μοντέλο της ένα λόγο να ξεχωρίζει από όσα είχε από κάτω του. Με την πρόσφατη ανανέωση της S-Class, το γερμανικό εργοστάσιο ανέβασε και πάλι πολύ ψηλά τον πήχη, ωστόσο, προς ικανοποίηση τουλάχιστον των φανατικών της μάρκας, στο ανάλογο επίπεδο εξέλιξης… παρασύρθηκε και η νέα Mercedes C-Class, η οποία ομολογουμένως αποτελεί μικρογραφία της ναυαρχίδας της μάρκας.

Ο εκπρόσωπος της μάρκας στη μεσαία κατηγορία δείχνει να αψηφά τον «πόλεμο» που δέχεται η κατηγορία από τον καταιγισμό SUV, αφού στην πέμπτη πλέον γενιά του είναι πιο πλήρης από ποτέ και εναρμονισμένος με τις απαιτήσεις του σήμερα σε επίπεδο τεχνολογίας. Μπορεί κατά κύριο λόγο οι πωλήσεις της νέας C-Class να προέλθουν από εταιρικούς στόλους, όμως και πάλι η Mercedes επιδιώκει να δώσει… τον τόνο σε ό,τι έχει να κάνει με την πολυτέλεια, την απτή ποιότητα και την παρεχόμενη άνεση, σε μια κατηγορία που ούτως ή άλλως εξακολουθεί να έχει κοινό με αυξημένες απαιτήσεις.

Προσαρμογή

Η γκάμα της Mercedes C-Class περιλαμβάνει κυρίως 4κύλινδρους υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες βενζίνης και ντίζελ σε εκδόσεις με ήπια υβριδικό EQ Boost (γεννήτρια/μίζα) σύστημα, ενώ θα εμπλουτιστεί και με plug-in υβριδικές εκδόσεις. Ασχέτως τύπου καυσίμου, η επιπλέον ισχύς από το σύστημα EQ Boost φτάνει έως τα 15 kW (20 ίπποι), και η επιπλέον ροπή έως τα 200 Nm. Στη βάση της γκάμας είναι η C 180, με κινητήρα 1,5 λίτρου, ισχύ 170 ίππων και ροπή 250 Nm, ενώ στην κορυφή, μέχρι να δούμε κάποια AMG, βρίσκεται η 2λιτρη C 300, πισωκίνητη ή 4MATIC, με 258 ίππους και ροπή 400 Nm. Ανάμεσά τους βρίσκεται η «δική» μας C 200, επίσης με το σύνολο 1.5 και με επιλογή για κίνηση στους πίσω ή στους τέσσερις τροχούς, με τις τιμές ισχύος και ροπής εδώ να ανέρχονται στους 204 ίππους και στα 300 Nm, αντίστοιχα.

Από πλευράς πετρελαίου, η νέα C-Class διατίθεται ως C 220 d και C 300 d με 2λιτρο κινητήρα, με το ίδιο σύνολο να παράγει ισχύ 200 και 265 ίππων, αντίστοιχα, και ροπή 440 και 550 Nm. Σε κάθε περίπτωση, η Mercedes C-Class διαθέτει αυτόματο κιβώτιο 9 σχέσεων.

Οι επιρροές από την «S» είναι άμεσα εμφανείς ήδη από τον εξωτερικό σχεδιασμό της C-Class, η οποία, πατώντας σε μακρύτερο μεταξόνιο (2.865 χλστ.) από εκείνο της προκατόχου της, διαθέτει ένα εμφανώς επιμηκυσμένο εμπρός καπό και έντονα κεκλιμένο τελείωμα πίσω, όπου ξεχωρίζουν τα παραδοσιακού σχεδιασμού φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED High Performance. Με μήκος 4,751 μ. (μεγαλύτερο κατά 65 χλστ. συγκριτικά με την προηγούμενη), πλάτος 1,820 μ. (+10 χλστ.) και ύψος 1.438 χλστ., αντικειμενικά είναι κομψή και κατά περίπτωση σπορτίφ – ανάλογα με τις ζάντες, που μπορεί να είναι από 17 έως και 19 ιντσών, αλλά και με τις fake απολήξεις της εξάτμισης.

Οι μεγαλύτερες ομοιότητες πάντως με τη ναυαρχίδα της γκάμας εντοπίζονται στο εσωτερικό, που χωρίς υπερβολή παραπέμπει σε «limo». O οδηγός μπροστά του έχει μια υψηλής ευκρίνειας οθόνη LCD, σε εκδοχές 10,25 ή 12,3 ιντσών, και ανάλογα με τον εξοπλισμό ένα έγχρωμο head-up display με πλήθος πληροφοριών, που σε καμία περίπτωση δε στερεί από την ορατότητά του. Η κεντρική οθόνη, που «τρέχει» το λογισμικό MBUX δεύτερης γενιάς, είναι κάθετα τοποθετημένη στο κέντρο του ταμπλό και, επίσης ανάλογα με την έκδοση, είναι 9,5 ή 11,9 ιντσών, σε κάθε περίπτωση με κορυφαία γραφικά και τεράστιο βάθος μενού, που έπειτα από μια σχετική εξοικείωση γίνεται εύκολα διαχειρίσιμο.

Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει διαμόρφωση στυλ και προφίλ της οθόνης μεταξύ των Discreet, Sporty, Classic και Navigation, Assistance, Service, με την εκάστοτε επιλογή να αλλάζει το χρωματισμό και άλλα χαρακτηριστικά. Στη λογική αυτής της ψηφιακής πραγματικότητας είναι και το τιμόνι, που έχει «φορτωθεί» με επιφάνειες αφής, ενώ σίγουρα θα… εκτιμηθούν οι κλασικές σε πολυτελή οχήματα της Mercedes-Benz μικρογραφίες καθισμάτων στα πλαϊνά των θυρών, για τη ρύθμιση των πραγματικών εμπρός καθισμάτων.

Από πλευράς χώρων, μπορεί το πορτ μπαγκάζ να έχει παραμείνει στις ικανοποιητικές διαστάσεις εκείνου του προηγούμενου μοντέλου (445 λίτρα), όμως οι χώροι για τους πίσω επιβάτες είναι εμφανώς αυξημένοι. Τουλάχιστον για τους δύο, καθώς ένας πιθανός τρίτος θα χρειαστεί να «αντιμετωπίσει» το κεντρικό τούνελ της μετάδοσης.

Αυθεντική Mercedes C-Class

Θα ήταν άτοπο να σκεφτεί κανείς ότι οδηγώντας τη νέα C-Class μπορεί να συμβεί κάτι απρόσμενο. Η γερμανική μπερλίνα εξυπηρετεί πιστά το σκοπό της, που δεν είναι άλλος από την υψηλού επιπέδου μεταφορική ικανότητα, αλλά και την ευκολία και ταυτόχρονα την ακρίβεια στους χειρισμούς. Το μεγαλύτερο «συν» στην όλη υπόθεση έχει να κάνει με το αυτόματο κιβώτιο 9G-Tronic, που είναι πανταχού παρόν: είτε ως πρωταγωνιστής στην άνεση εντός πόλης, με εξαιρετικά ομαλές αλλαγές, είτε στο ταξίδι, χάρη στη σωστή του κλιμάκωση, είτε και σε πιο πιεστικές συνθήκες, όπου προσαρμόζεται στην ταχύτητα με πολύ γρήγορες αλλαγές, ακόμα και στα κατεβάσματα.

Από εκεί και πέρα, η αρθρωτή πλατφόρμα MRA II διακρίνεται για τη στιβαρότητά της, ενώ η ανάρτηση πετυχαίνει να φιλτράρει ικανοποιητικά τις κακοτεχνίες των δρόμων, ακόμα κι αν μιλάμε για ένα αυτοκίνητο με βάρος που ξεπερνάει τα 1.600 κιλά. Στο υψηλό επίπεδο άνεσης και κύλισης, που θεωρείται αναμενόμενο, αυτή η C-Class «προσθέτει» ευελιξία σχεδόν εντυπωσιακή για το μέγεθός της, αλλά και προσαρμοστικότητα υπό πίεση, όπου αποδεικνύεται ουδέτερη και διακρίνεται για τα πολύ υψηλά περιθώρια πρόσφυσης και τα πολύ αποδοτικά φρένα.

Ιδανικός συνδυασμός

Όσο κι αν τα περιθώρια της κατηγορίας των μεσαίων σεντάν στενεύουν, αυτοκίνητα όπως η Mercedes C-Class «οφείλουν» να παραμένουν στο χάρτη. Ενδεχομένως αναζητώντας και διαφορετικού ύφους αποδέκτες, καθώς η «C», όσο κι αν κρύβεται πίσω από το βαρύ όνομά της, έχει πάψει να αποτελεί απλώς το μεσαίο μοντέλο κύρους του γερμανικού εργοστασίου.

Η πληθώρα τεχνολογίας που κουβαλάει, όπως και ο σχεδόν μίνιμαλ και συγχρόνως κομψός σχεδιασμός της, σε συνδυασμό με τα δυναμικά οδηγικά της χαρακτηριστικά ακόμα και στις «απλές» εκδόσεις, την καθιστούν πολύ πιο ελκυστική ακόμα και στις νεότερες γενιές. Πρόκειται ίσως για το μοντέλο που, μεταξύ του premium ανταγωνισμού, καταφέρνει να ισορροπήσει με τον καλύτερο τρόπο μεταξύ του κλασικού και του μοντέρνου, χωρίς να απεμπολεί τις παραδοσιακές αξίες._ 4Τ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

> ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.496 κ.εκ.> ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ: 204 ίπποι/5.800-6.100 σ.α.λ.> ΜΕΓ. ΡΟΠΗ: 300 Nm/1.800-4.000 σ.α.λ.> ΚΙΝΗΣΗ: Στους πίσω τροχούς> ΚΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο 9 σχέσεων> ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον> ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων> ΜΗK.xΠΛ.xΥΨ.: 4.751×1.820×1.438 χλστ.> ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.865 χλστ.> ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 455 λίτρα> ΒΑΡΟΣ: 1.650 κιλά> 0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 7,7 δλ.> ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 246 χλμ./ώρα> ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 6,3-7,2 λίτρα/100 χλμ. (*8,1)> ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 149-168 γρ./χλμ.> TIMH: 51.200 ευρώ