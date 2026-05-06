Οδηγούμε τη νέα Porsche Cayenne Electric στην Ελλάδα

Με δεδομένο το πλούσιο, έως και ακραίο, τεχνολογικό υπόβαθρο της νέας Cayenne Electric, το βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί πριν από οποιοδήποτε άλλο είναι ένα και μοναδικό: πόσο… Porsche μπορεί να είναι ένα ψηλό, «πεντάμετρο» και ηλεκτρικό SUV με βάρος που φλερτάρει τους 2,7 τόνους και μέγιστη ισχύ που αβίαστα φτάνει έως και τους 1.156 ίππους;

Οι προδιαγραφές είναι σίγουρα εντυπωσιακές σε κάθε τεχνολογική πτυχή της ηλεκτρικής Porsche Cayenne – η οποία είναι διαθέσιμη στην βασική παραλλαγή Electric, στην ενδιάμεση S και στην κορυφαία Turbo, όλες με τετρακίνηση σε συνδυασμό με το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης πρόσφυσης Porsche Traction Management (ePTM).

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά· που δεν είναι άλλα από τους ίδιους τους αριθμούς. Η ηλεκτρική Cayenne, στην κορυφαία έκδοση Turbo (μην σας ξεγελά η ονομασία της…), επιταχύνει από στάση έως τα πρώτα 100 και 200 χλμ./ώρα σε μόλις 2,5 και 7,4 δλ. αντίστοιχα, ενώ η τελική της ταχύτητα ανέρχεται σε 260 χλμ./ώρα. Οι καθ’ όλα εντυπωσιακές αυτές επιδόσεις (πολλώ δε μάλλον με δεδομένο ότι έχουμε να κάνουμε με ένα αυτοκίνητο που στη βασική του εκδοχή ζυγίζει 2.645 κιλά) καθίστανται εφικτές χάρη σε ένα νέο σύστημα μετάδοσης κίνησης με σύγρονους κινητήρες μόνιμου μαγνήτη PSM που εξελίχθηκαν στο Weissach και παράγονται στο Zuffenhousen, το οποίο αποδίδει ούτε λίγο ούτε πολύ ισχύ 850 kW (1.156 ίππους) και ροπή 1.500 Nm με ενεργοποιημένο το Launch Control. Η έκδοση Turbo διαθέτει άμεση ψύξη μέσω λαδιού για τον ηλεκτροκινητήρα του πίσω άξονα που διασφαλίζει υψηλή, συνεχή απόδοση και μια καινοτομία που προέρχεται από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Σε αντίθεση με παρόμοιες λύσεις, εδώ το ειδικό λάδι (εξελιγμένο από την Mobil) δεν κυκλοφορεί στο κάλυμμα του στάτορα, αλλά ψεκάζεται απευθείας στην χάλκινη περιέλιξη, εξασφαλίζοντας υψηλό βαθμό απόδοσης της τάξης του 98%, και υψηλή αποδιδόμενη ισχύ για μεγάλο διάστημα. Σε «κανονική» πάντως λειτουργία, η απόδοση των δύο μονάδων κίνησης της Cayenne Turbo Electric φτάνει έως και τα 630 kW (857 ίπποι), ενώ μέσω της λειτουργίας Push-to-Pass επιπλέον 130 kW (176 ίπποι) είναι διαθέσιμοι για 10 δλ. με το πάτημα ενός κουμπιού.

Στον αντίποδα όλων αυτών, στη βασική Cayenne Electric η συνδυαστική απόδοση φτάνει μόλις τα 300 kW (408 ίπποι) σε «κανονική» λειτουργία και τα 325 kW (442 ίπποι) και 835 Nm ροπής με Launch Control, εξασφαλίζοντας στο αμάξωμα των 2.525 κιλών επιτάχυνση «0-100» σε 4,8 δλ. και τελική ταχύτητα των 230 χλμ./ώρα. Τώρα, όσον αφορά την έκδοση S (όπως και η Turbo, η Cayenne S Electric χρησιμοποιεί σύστημα άμεσης ψύξης με λάδι για τον ηλεκτροκινητήρα του πίσω άξονα), η συνδυαστική απόδοση φτάνει τα 400 kW (544 ίπποι) ή τα 490 kW (666 ίπποι) με Launch Control, επίσης για 10 δλ., προσφέροντας επιτάχυνση «0-100» σε 3,8 δλ. και τελική ταχύτητα των 250 χλμ./ώρα.

Η ηλεκτρική Cayenne, η οποία βασίζεται στην πλατφόρμα PPE (Premium Performance Electric) της Porsche, και όχι στην J1 της Taycan, προσφέρει επίσης κορυφαία επίπεδα ανάκτησης ενέργειας, ανάλογα με εκείνα που επιτυγχάνουν τα μονοθέσια της Formula E, που ανέρχονται αισίως έως και τα 600 kW. Στην καθημερινή οδήγηση, επομένως, περίπου το 97% όλων των λειτουργιών πέδησης μπορούν να «αντιμετωπιστούν» αποκλειστικά από τους ηλεκτροκινητήρες. Ειδικά για την Cayenne Turbo Electric, διατίθεται προαιρετικά τα κεραμικά μηχανικά φρένα Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).

Η ευελιξία και ο πολυδιάστατος χαρακτήρας που υπόσχεται (και επιτυγχάνει στην πράξη, όπως θα δούμε στη συνέχεια) η ηλεκτρική Cayenne οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο πλαίσιό της, με την προσαρμοζόμενη αερανάρτηση Porsche Active Suspension Management (PASM) να είναι στάνταρ και στις τρεις εκδόσεις. Η Turbo διαθέτει επίσης πίσω διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης (Porsche Torque Vectoring Plus – PTV Plus), ενώ όλες μπορούν να εξοπλιστούν προαιρετικά με σύστημα τετραδιεύθυνσης, το οποίο στρέφει τους πίσω τροχούς έως και 5 μοίρες. Σημαντικότερο όλων, το σύστημα ενεργής ανάρτησης Active Ride της Porsche, το οποίο είναι επίσης διαθέσιμο αποκλειστικά για το μοντέλο-ναυαρχίδα της ηλεκτρικής Cayenne. Γνωστό από τα σπορ σεντάν μοντέλα της μάρκας, αποτελεί το απόλυτο τεχνολογικό highlight του μοντέλου έχοντας την ικανότητα να αντισταθμίζει πλήρως τις κινήσεις του αμαξώματος υποσχόμενο εξαιρετική σταθερότητα, δυναμική και άνεση. Αποτελείται από τέσσερα αμορτισέρ μεταβαλλόμενης απόσβεσης με αερανάρτηση διπλού θαλάμου, με μία αντλία ελέγχου σε κάθε άξονα. Το σύστημα αυτό μπορεί σε πραγματικό χρόνο, εκτός από την αυξομείωση της απόστασης από το έδαφος, να μεταβάλει αστραπιαία τις δυνάμεις απόσβεσης και επαναφοράς που ασκούνται σε κάθε τροχό ξεχωριστά. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζονται πλέον ξεχωριστές αντιστρεπτικές δοκοί που να περιορίζουν τις κλίσεις του αμαξώματος στην άσφαλτο, διατηρώντας πάντα την επίπεδη θέση του αυτοκινήτου σε σχέση με το οδόστρωμα, αυξάνοντας παράλληλα τις δυνατότητες άρθρωσης των τροχών για εκτός δρόμου οδήγηση.

Ηλεκτρικά και άλλα

Αν μη τι άλλο, στην καρδιά όλων των ηλεκτρικών Cayenne βρίσκεται η νέα μπαταρία υψηλής τάσης με μικτή χωρητικότητα 113 kWh (ωφέλιμη: 108 kWh) και βάρος που φτάνει αισίως τα 600 κιλά, η οποία διαθέτει ένα προηγμένο σύστημα ψύξης διπλής όψης στο πάνω και το κάτω τμήμα της για βέλτιστη θερμική διαχείριση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η συνδυασμένη αυτονομία να ανέρχεται έως και 642 χλμ. για την Cayenne Electric, έως 653 χλμ. για την S και έως 623 χλμ. για την Turbo. Για μέγιστη ενεργειακή πυκνότητα και ταχύτητα φόρτισης, η μπαταρία ιόντων λιθίου που υπογράφει η LG διαθέτει 6 μονάδες και 192 κυψέλες μεγάλου μεγέθους. Οι τελευταίες αποτελούνται από μια άνοδο γραφίτη-πυριτίου και μια κάθοδο νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου-αλουμινίου (NMCA). Η υψηλή περιεκτικότητα σε νικέλιο (86%) είναι αυτή που εξασφαλίζει μέγιστη ενεργειακή πυκνότητα, ενώ το πυρίτιο στην άνοδο ενισχύει σημαντικά την ικανότητα γρήγορης φόρτισης. Με τη σειρά του, το αλουμίνιο αυξάνει την ακαμψία της δομής των κυψελών.

Χάρη στην τεχνολογία 800 Volt του ηλεκτρικού κυκλώματος, η ηλεκτρική Cayenne μπορεί να φορτίσει σε παροχή DC με μέγιστη ισχύ έως και 390 kW – και υπό συγκεκριμένες συνθήκες ακόμη και έως 400 kW. Έτσι, η αναπλήρωση της μπαταρίας με ενέργεια από 10 έως 80% μπορεί να διαρκέσει λιγότερο από 16 λεπτά, και η ενέργεια για αυτονομία 325 χλμ. (Cayenne Electric) ή 315 χλμ. (Cayenne Turbo Electric) μπορεί να προστεθεί σε μόλις 10 λεπτά.

Η ηλεκτρική Cayenne είναι επίσης η πρώτη Porsche που μπορεί να φορτιστεί επαγωγικά με μέγιστη ισχύ 11 kW και απόδοση φόρτισης άνω του 90%. Πως; Το σύστημα επαγωγικής φόρτισης της γερμανικής εταιρείας αποτελείται από δύο βασικά «συστατικά». Το πρώτο είναι μια λεπτή και συμπαγής σε διαστάσεις πλάκα με πάχος, ύψος και μήκος 6, 78 και 117 εκατοστών αντίστοιχα, η οποία τοποθετείται στο δάπεδο του γκαράζ ή του χώρου στάθμευσης και συνδέεται απευθείας στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Το δεύτερο είναι μια μονάδα λήψης που είναι ενσωματωμένη στο κάτω μέρος της Cayenne Electric, λίγα μόλις εκατοστά πίσω από τον εμπρόσθιο άξονα, η οποία δέχεται το ρεύμα που μεταφέρεται μέσω μαγνητικού πεδίου. Η λειτουργία του συστήματος βασίζεται στην επαγωγική σύζευξη (σ.σ.: παρόμοια με εκείνη που χρησιμοποιείται στις επαγωγικές εστίες ή στα smartphones), αλλά σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Ένα πηνίο στην πλάκα δαπέδου και ένα αντίστοιχο στο όχημα δημιουργούν ένα εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο, μέσω του οποίου μεταφέρεται η ενέργεια χωρίς φυσική επαφή. Η Porsche, όπως η ίδια επικαλείται, έχει εξελίξει την διαδικασία ανέπαφης «αναζωογόνησης» της μπαταρίας ώστε να επιτυγχάνεται σταθερή φόρτιση ακόμη και με δεδομένο ότι το κενό ανάμεσα στην πλάκα δαπέδου και τη μονάδα δέκτη κυμαίνεται από 12 έως και 18 εκατοστά.

Για να διασφαλιστεί η ευκολία χρήσης της τεχνολογίας επαγωγικής φόρτισης, η τοποθέτηση του αυτοκινήτου -ή πιο σωστά, η ευθυγράμμισή του- με την πλάκα που βρίσκεται στο δάπεδο έχει ως αρωγό την οθόνη του συστήματος Porsche Communication Management. Σε αυτή, και με επιλεγμένη τη λειτουργία στάθμευσης Surround View, δύο πράσινες ενδείξεις (μια κουκίδα και ένας κύκλος) ενημερώνουν τον οδηγό πότε το όχημα βρίσκεται στη σωστή θέση. Ταυτόχρονα, οι αισθητήρες στην πλάκα δαπέδου και στο ίδιο το αυτοκίνητο επικοινωνούν συνεχώς, ώστε να επιβεβαιώσουν ότι η φόρτιση μπορεί να ξεκινήσει με ασφάλεια. Επιπλέον, το σύστημα χρησιμοποιεί Wi-Fi για ανταλλαγή δεδομένων και πιστοποίηση μεταξύ οχήματος και φορτιστή, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα μπορεί να ενεργοποιηθεί από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Το μέγεθος μετράει

Η ηλεκτρική Cayenne είναι 55 χλστ. μακρύτερη από το μοντέλο με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Το νέο e-SUV έχει μήκος 4.985 χλστ., πλάτος 1.980 χλστ. και ύψος 1.674 χλστ. Η διαφορά είναι μεγαλύτερη στο μεταξόνιο των 3.023 χλστ., όπου μια αύξηση της τάξης των 130 χλστ. μεταφράζεται σε περισσότερο χώρο για τα πόδια των πίσω επιβατών και άνεση υψηλού επιπέδου. Το σύστημα των πίσω καθισμάτων είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο (στάνταρ εξοπλισμός) προσφέροντας ευέλικτες επιλογές ρύθμισης. Από εκεί και πέρα, η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών στο πίσω μέρος κυμαίνεται από 553 λίτρα, που αυξάνονται στα 781 λίτρα χάρη στο συρόμενο πίσω κάθισμα, έως και τα 1.588 λίτρα με την πλήρη αναδίπλωσή του, ενώ σε αυτά προστίθενται επιπλέον 90 λίτρα (frunk) στο εμπρός μέρος. Η… χρηστική αξία της ηλεκτρικής Cayenne υπογραμμίζεται επίσης από την ικανότητα της να ρυμουλκεί οχήματα ή τρέιλερ με βάρος έως και 3,5 τόνους.

Εξωτερικά, η ηλεκτρική Cayenne είναι άμεσα αναγνωρίσιμη ως Cayenne αλλά και ως Porsche. Ξεχωρίζει τόσο για τη συνολική επιβλητικότητά της, όσο και για το χαμηλό καπό με τους λεπτούς προβολείς Matrix LED που τονίζουν το πλάτος του οχήματος και συνδυάζουν όλες τις λειτουργίες φωτισμού σε ένα ενιαίο σύνολο. Ταυτόχρονα, τα έντονα διαμορφωμένα φτερά είναι επίσης χαρακτηριστικά, όπως και η ελαφρώς κεκλιμένη γραμμή της οροφής.

Η πλαϊνή όψη χαρακτηρίζεται από τις πόρτες χωρίς πλαίσιο και μια καλαίσθητη πτυχή στην επιφάνεια των τελευταίων. Την ίδια ώρα, οι πλαϊνές ποδιές έχουν τρισδιάστατο σχεδιασμό, με τα ειδικά για το μοντέλο διακοσμητικά στους θόλους των τροχών να τονίζουν και τον εκτός δρόμου χαρακτήρα του. Εντυπωσιακές λεπτομέρειες στο πίσω μέρος, όπως η φωτεινή λωρίδα με την χαρακτηριστική, τρισδιάστατη εμφάνιση και τα κινούμενα γραφικά, καθώς και τα φωτιζόμενα γράμματα Porsche, υπογραμμίζουν τη μοντέρνα σχεδιαστική γλώσσα του μοντέλου που καταφέρνει έντεχνα να κρύβει τον όγκο του.

Χάρη στον συντελεστή οπισθέλκουσας 0,25, η ηλεκτρική Cayenne είναι ένα από τα πιο αεροδυναμικά SUV στην κατηγορία της. Εδώ αξίζει να σταθεί κανείς στο σύστημα Porsche Active Aerodynamics (PAA) που προσαρμόζει με ακρίβεια τις αεροδυναμικές ιδιότητες του αυτοκινήτου στην αντίστοιχη οδηγική κατάσταση και ταχύτητα. Εν προκειμένω, τα ενεργά αεροδυναμικά στοιχεία περιλαμβάνουν κινητά πτερύγια ψύξης αέρα στο ρύγχος, μια προσαρμοζόμενη αεροτομή οροφής, καθώς και τα καινοτόμα, ενεργά aeroblades στο πίσω μέρος της έκδοσης Turbo που βελτιώνουν τα χαρακτηριστικά ροής του αέρα. Από εκεί και πέρα, εκ των ουκ άνευ είναι οι αεροκουρτίνες στο μπροστινό τμήμα του αμαξώματος, το σχεδόν πλήρως κλειστό κάτω μέρος του οχήματος, οι ειδικά σχεδιασμένες αεροδυναμικές ζάντες ελαφρού κράματος, καθώς και ο διαχύτης στο πίσω μέρος.

Εκ των έσω

Στο εσωτερικό, και ειδικότερα στον τομέα της ψηφιοποίησης, η ηλεκτρική Cayenne είχε σαφή στόχο να ανεβάσει την εμπειρία οδήγησης σε ακόμα πιο υψηλά επίπεδα. Αν μη τι άλλο, στην καρδιά της βρίσκεται το Flow Display, μία μεγάλη κάθετη OLED οθόνη αφής 12,25 ιντσών, η οποία μέσω μιας πτύχωσης, συνεχίζεται και στο οριζόντιο τμήμα της κεντρικής κονσόλας. Εκεί υπάρχουν ορισμένοι φυσικοί διακόπτες, καθώς και το Ferry Pad, ένα μαλακό τμήμα που χρησιμοποιείται για να ακουμπάει το δεξί χέρι του οδηγού καθώς χειρίζεται τα διάφορα μενού. Αυτό συμπληρώνεται από έναν πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων με τεχνολογία OLED και διαγώνιο 14,25 ίντσες και μια προαιρετική οθόνη για τον συνοδηγό 14,9 ιντσών. Συνολικά, πρόκειται «για την μεγαλύτερη περιοχή οθόνης που έχει υιοθετηθεί ποτέ σε μοντέλο της Porsche», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Γερμανός κατασκευαστής.

Επίσης, για πρώτη φορά στην Cayenne, διατίθεται head-up display με τεχνολογία AR, η οποία αντιπροσωπεύει οπτικά μια περιοχή οθόνης 87 ιντσών 10 μέτρα μπροστά από το όχημα. Παρά την… απόλυτη ψηφιοποίηση της καμπίνας, κουμπιά και χειριστήρια για λειτουργίες που χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα συχνά, όπως ο κλιματισμός και η ένταση του ήχου, είναι αναλογικά.

Πέραν των παραπάνω, οι νέες λειτουργίες Mood Modes μετατρέπουν το εσωτερικό της ηλεκτρικής Cayenne σε έναν χώρο εμπειρίας που προσαρμόζεται κατά το δοκούν. Ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα, η θέση του καθίσματος, ο φωτισμός, ο κλιματισμός, το προφίλ ήχου και η εμφάνιση της οθόνης αλλάζουν, ενώ το προαιρετικό σύστημα Porsche Electric Sport Sound προσομοιώνει τον γνώριμο ήχο των θερμικών V8 κινητήρων της γερμανικής εταιρείας. Από εκεί και πέρα, ένα ακόμα νέο highlight στο εσωτερικό είναι η δυνατότητα θέρμανσης επιπλέον επιφανειών. Έτσι, δεν θερμαίνονται μόνο τα καθίσματα, αλλά και μεγάλες περιοχές επιφανειών με τις οποίες οι εμπρός επιβάτες έρχονται σε επαφή, όπως τα υποβραχιόνια και τα πάνελ των θυρών. Η γκάμα των παρεχόμενων ανέσεων συμπληρώνεται από τον ατμοσφαιρικό φωτισμό, συμπεριλαμβανομένου ενός φωτισμού επικοινωνίας που αποτελείται από μία κινούμενη φωτεινή λωρίδα που καλωσορίζει τους επιβάτες καθώς εισέρχονται στο αυτοκίνητο και απεικονίζει διάφορες καταστάσεις του οχήματος, όπως η διαδικασία φόρτισης.

Φυσικά, υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες προσωποποιημένων επιλογών σε ότι αφορά τον διάκοσμο, τα υλικά και τις επενδύσεις της καμπίνας. Έτσι, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 13 βασικά χρώματα για τις εξωτερικές επιφάνειες, 9 σχέδια ζαντών από 20 έως 22 ίντσες, 12 συνδυασμούς εσωτερικού χώρου και έως 5 πακέτα διακοσμητικών στοιχείων. Εξίσου εντυπωσιακή, τέλος, είναι και η μεγάλη ανοιγόμενη ηλιοροφή, η οποία έχει συνολική επιφάνεια 2 τετραγωνικών μέτρων και διαθέτει το σύστημα Variable Light Control, που καθιστά περιττή την χρήση κλασικού συρόμενου σκιαδιού.

Οδηγώντας στην Αττική

Προσκεκλημένοι της ελληνικής αντιπροσωπείας της Porsche στα πλαίσια της εκδήλωσης Cayenne Road Show 2026 που πραγματοποιήθηκε με επίκεντρο την περιοχή του Λαυρίου, είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε μια πρώτη οδηγική γεύση (σ.σ.: αρκετά σύντομη, είναι η αλήθεια, τόσο σε χρονική διάρκεια όσο και σε… χιλιόμετρα) από τις εκδόσεις Electric των 442 ίππων και Turbo των 1.156 ίππων. Όπως ήταν επόμενο, η τελευταία δεν θα μπορούσε παρά να μας εντυπωσιάσει με την απίστευτη και αστείρευτη ισχύ της στα προγράμματα Sport και Sport Plus, που όταν επιλεχθούν μέσω του χαρακτηριστικού μπουτόν-δορυφόρου στο τιμόνι κάνουν το γερμανικό SUV να μοιάζει το μισό σε βάρος! Και αυτό δεν είναι υπερβολή. Η συνολική αίσθηση σε απόκριση, αλλά κυρίως σε επιτάχυνση με τέρμα γκάζι, είναι, με μία λέξη, συγκλονιστική. Τελεία και παύλα.

Ανάλογα υπερθετικά είναι τα σχόλιά μας και για την ανάρτηση, η οποία προσδίδει έναν διττό θα λέγαμε χαρακτήρα στη «μεγαλύτερη» εκ των δύο ηλεκτρικών Cayenne. Και εξηγούμαστε. Σε οποιοδήποτε από τα προγράμματα Comfort και Sport, η αερανάρτηση λειτουργεί σαν μαγικό χαλί, ακόμα και στον light χωματόδρομο. Και αυτό, παρά τις 22άρες ζάντες και τα εντυπωσιακά σε μέγεθος ελαστικά με τα οποία ήταν εφοδιασμένα τα αυτοκίνητα που είχαμε στη διάθεσή μας. Συνολικά, το «πάτημα» της Turbo αποδεικνύεται μεγαλοπρεπές σε ποιότητα κύλισης και άνεση, τόσο εκτός όσο και εντός της ασφάλτου.

Από εκεί και πέρα τώρα, επιλέγοντας είτε το πρόγραμμα Sport, είτε το πιο σκληροπυρηνικό Sport Plus, το γερμανικό SUV αίφνης μεταμορφώνεται, με το σύστημα ενεργής ανάρτησης Active Ride να δημιουργεί ακόμα και στον πλέον μυημένο μια πρωτόγνωρη αίσθηση, όπου το αμάξωμα παραμένει πάντα «οριζοντιωμένο» με τους εμπρός τροχούς υπό γωνία. Δυστυχώς, η φύση της διαδρομής, αλλά και η οδήγηση σε κομβόι υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτών της Porsche, δεν μας επέτρεψε να εμβαθύνουμε περισσότερο στο οδηγικό ποιόν του ισχυρότερου μοντέλου παραγωγής της Porsche. Παρ’ όλα αυτά, η πρώτη εικόνα από το πηδάλιο της έκδοσης Turbo είναι λίαν ικανοποιητική -κάτι όχι πάντα αυτονόητο στα σύγχρονα, μεγάλα ηλεκτρικά SUV- ενώ εξίσου θετικά μηνύματα εισπράξαμε με το καλημέρα και από τα φρένα (με 10πίστονες, παρακαλώ, δαγκάνες εμπρός και ατσάλινους για την περίσταση δίσκους στην Turbo και 6πίστονες στην απλή Electric), τα οποία αποδείχθηκαν ιδιαίτερα «αναλογικά» σε αίσθηση.

Πόσο κοστίζει;

Σίγουρα, όχι λίγο. Η βασική έκδοση Electric έχει αφετηρία τα 111.700 ευρώ, ενώ η κορυφαία Turbo κοστίζει στη χώρα μας από 174.980 ευρώ και η ενδιάμεση S από 133.950 ευρώ. Βέβαια, τα παραπάνω ποσά μπορούν πολύ εύκολα να πάρουν την ανιούσα ανάλογα με τα έξτρα στοιχεία που μπορεί να προσθέσει (και να αντέξει οικονομικά) ο δυνητικός αγοραστής. Για παράδειγμα, στην έκδοση Turbo τα μεταλλικά εξωτερικά χρώματα Legends (Oak Green, Pale Blue, Slate Grey και Monteverde) προσθέτουν 4.150 ευρώ, οι έξτρα τροχοί των 22 ιντσών έως και 3.811 ευρώ, το ειδικό τους χρώμα 1.407 ευρώ, τα θερινά ελαστικά Performance τουλάχιστον 704 ευρώ, η δερμάτινη επένδυση εσωτερικού Club έως και 1.575 ευρώ, τα αεριζόμενα εμπρός/πίσω καθίσματα έως και 2.447 ευρώ, το πακέτο Off-Road όχι λιγότερα από 2.947 ευρώ, η πανοραμική οροφή με μεταβλητή μετάδοση του φωτός 6.188 ευρώ, το head-up display λίγο παραπάνω από 2.800 ευρώ, ο αυτόματος κλιματισμός τεσσάρων ζωνών 1.041 ευρώ, η οθόνη συνοδηγού 2.307 ευρώ και το Burmester 3D High-End Surround σύστημα ήχου 5.423 ευρώ.

Φωτογραφίες; Γιάννης Αλμπανέλλης, Porsche