Οδηγούμε το ανανεωμένο Toyota Yaris Cross στη «Χώρα των Θαυμάτων»

Το ανανεωμένο Toyota Yaris Cross αναβαθμίστηκε αλλά δεν άλλαξε. Ακολουθεί την ίδια πετυχημένη συνταγή και ελπίζει σε ακόμη περισσότερες κορυφές.

Όταν ένα αυτοκίνητο καταφέρνει να αναδειχθεί στο απόλυτο best-seller της ελληνικής αγοράς και ταυτόχρονα να κυριαρχεί στην εξαιρετικά ανταγωνιστική κατηγορία των B-SUV σε ολόκληρη την Ευρώπη, η απαίτηση για να συνεχιστεί αυτό το success-story είναι δεδομένη.

Το Toyota Yaris Cross, είναι βέβαιο ότι δεν βρέθηκε στην κορυφή κατά τύχη. Χτίζοντας πάνω σε μια συνταγή που συνδυάζει τη χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, τις μαζεμένες διαστάσεις και τον πρακτικό χαρακτήρα, κατάφερε να γίνει το σημείο αναφοράς.

Και τώρα, πιστό στην ιαπωνική φιλοσοφία του kaizen, της διαρκούς βελτίωσης, συνεχίζει ανανεωμένο, τεχνολογικά αναβαθμισμένο και πιο ώριμο, έτοιμο να υπερασπιστεί τα σκήπτρα του.

Για να μας συστήσει την εξελιγμένη εκδοχή του δημοφιλούς crossover, η Toyota δεν επέλεξε έναν συμβατικό δρόμο. Μας ταξίδεψε μέχρι το ατμοσφαιρικό Ταλίν της Εσθονίας, στήνοντας ένα ολοκληρωμένο concept εμπνευσμένο από το διαχρονικό αριστούργημα που ακούει στο όνομα «Περιπέτειες της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων» του Λιούις Κάρολ.

Η επιλογή του σκηνικού μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί. Το Ταλίν είναι μια πόλη που με κάποιο τρόπο μοιάζει με το Yaris Cross: είναι ένας τόπος όπου το μεσαιωνικό παρελθόν και η ναυτική παράδοση συνυπάρχουν αρμονικά με την ψηφιακή καινοτομία και τη σύγχρονη αρχιτεκτονική.

Σε αυτό το ιδιαίτερο φόντο, η Toyota μας προσκάλεσε να πέσουμε κι εμείς στη «κουνελότρυπα» και να ανακαλύψουμε τη συνταγή που κάνει το Yaris Cross τόσο επιτυχημένο.

Μικρές αισθητικές αλλαγές ουσίας

Στο κομμάτι της εξωτερικής εμφάνισης, η πρώτη μας κοντινή επαφή με το ανανεωμένο Yaris Cross στο εργοστάσιο παραγωγής του στο Βαλανσιέν της Γαλλίας επιβεβαίωσε αυτό που ήδη περιμέναμε: η Toyota επέλεξε τo μονοπάτι του εκλεπτυσμένου φρεσκαρίσματος χωρίς ριζικές αλλαγές.

Γιατί άλλωστε να αλλάξεις δραστικά ένα αυτοκίνητο που καταγράφει υψηλές εμπορικές πτήσεις;

Έτσι, το ιαπωνικό μοντέλο παραμένει ο ορισμός του σύγχρονου B-SUV: ψηλό, με διαστάσεις που του επιτρέπουν να παρκάρει εύκολα και μια σχεδίαση μοδάτη αλλά χωρίς φλυαρίες, ικανή να γοητεύσει ένα ευρύ φάσμα αγοραστών.

Η ειδοποιός διαφορά εντοπίζεται κυρίως στον πρόβολο, όπου υιοθετείται μια νέα κυψελοειδής γρίλια στο χρώμα του αμαξώματος, η οποία συνδυάζεται αρμονικά με πιο έντονες μαύρες πινελιές και ανασχεδιασμένα LED φωτιστικά σώματα με ενσωματωμένα DRLs σε όλες τις εκδόσεις.

Το «αλατοπίπερο» στη νέα εικόνα προσθέτουν τα ανανεωμένα σχέδια των ζαντών αλουμινίου και οι δύο νέες χρωματικές επιλογές – το Precious Bronze (που διατίθεται αποκλειστικά σε διχρωμία με μαύρη οροφή και κολώνες) και το Celestite Grey.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι πως ο εξοπλισμός που συνοδεύει κάθε επίπεδο είναι πλέον αισθητά πλουσιότερος, συνδυαζόμενος σε ορισμένες περιπτώσεις (όπως στην έκδοση Style) ακόμα και με χαμηλότερη τιμή απόκτησης.

Ίδιο το τοπίο στην καμπίνα αλλά με πλουσιότερο εξοπλισμό

Περνώντας στην καμπίνα, η εικόνα είναι τόσο γνώριμη που μόνο οι πιο παρατηρητικοί θα εντοπίσουν τις αλλαγές. Η βασική αρχιτεκτονική και η εργονομική φιλοσοφία παραμένουν αμετάβλητες, με τον ψηφιακό πίνακα οργάνων (7 ή 12,3 ιντσών) και την κεντρική οθόνη του συστήματος infotainment (9 ή 10,5 ιντσών) να διατηρούν τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο.

Τα πλαστικά συνεχίζουν να είναι σκληρά στην αφή, όμως διακρίνονται για τη στιβαρή τους συναρμογή, ενώ η εργονομία αποσπά κορυφαία βαθμολογία.

Οι διακριτικές πινελιές ανανέωσης περιλαμβάνουν πλατινέ ένθετα στις πόρτες που συνδέονται οπτικά με την αντίστοιχη λωρίδα στον πίνακα οργάνων.

Ανάλογα με την έκδοση, το εξοπλιστικό πακέτο εμπλουτίζεται με άνετα σπορ καθίσματα που προσφέρουν βελτιωμένη πλευρική στήριξη (στοιχεία που προηγουμένως βρίσκαμε μόνο στις κορυφαίες εκδόσεις), τριπλές ραφές, ατμοσφαιρικό φωτισμό, επιφάνεια ασύρματης φόρτισης και ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών.

Ειδικά στην έκδοση Elegant, η καμπίνα αναβαθμίζεται αισθητά με μερικώς δερμάτινα καθίσματα και χρωματικές αντιθέσεις στους ώμους.

Εδώ κάνει την εμφάνισή του το πρωτοποριακό υλικό SakuraTouch, μια σύνθεση από PVC φυτικής προέλευσης, υπολείμματα φελλού και ανακυκλωμένο PET, το οποίο μειώνει τις εκπομπές CO₂ κατά την παραγωγή έως και 95% σε σχέση με το γνήσιο δέρμα.

Στο κομμάτι της πρακτικότητας, ο χώρος αποσκευών διατηρείται στα 397 λίτρα (κατά VDA) στις προσθιοκίνητες εκδόσεις. Στις τετρακίνητες εκδόσεις AWD-i, η χωρητικότητα περιορίζεται στα 320 λίτρα, λόγω της παρουσίας ενός ακόμη ηλεκτροκινητήρα για την κίνηση των πίσω τροχών.

Στην «κουνελότρυπα»

Το πρόγραμμα της οδηγικής μας εμπειρίας περιελάμβανε περίπου δύο ώρες πίσω από το τιμόνι του ανανεωμένου Yaris Cross, χωρισμένες σε τέσσερις θεματικές στάσεις-εμπειρίες. Κάθε διαδρομή συνέδεε έναν εμβληματικό ήρωα του Λιούις Κάρολ, από το ανήσυχο Άσπρο Κουνέλι και την αινιγματική Γάτα του Τσέσαϊρ, μέχρι τον Τρελοκαπελά και την αυστηρή Ντάμα Κούπα, με ένα ξεχωριστό σημείο της εσθονικής πρωτεύουσας.

Η περιέργειά μας, ακριβώς όπως και της… Αλίκης, ήταν ο οδηγός σε μια διαδρομή σχεδιασμένη για να δοκιμάσει κάθε πτυχή του ιαπωνικού SUV.

Η περιπέτειά μας ξεκίνησε από το λιμάνι, πριν επισκεφτούμε τους πλακόστρωτους δρόμους της παλιάς πόλης. Στα στενά αυτά δρομάκια, δεν προκάλεσε έκπληξη το γεγονός ότι το Yaris Cross κατάφερε να κινηθεί με εξαιρετική ευελιξία, αξιοποιώντας κατά κύριο λόγο τον ηλεκτροκινητήρα του.

Άλλωστε, κάτω από το καπό της έκδοσης Hybrid 130 που οδηγούσαμε, χτυπά η καρδιά της 5ης γενιάς του υβριδικού συστήματος της Toyota που βασίζεται στον ατμοσφαιρικό, 3κύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων απόδοσης 92 ίππων, ο οποίος συνεργάζεται με μια συμπαγή, αυτοφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας περίπου 0,8 kWh και δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν σε ρόλο γεννήτριας και έναν δεύτερο που προσφέρει 185 Nm ροπής.

Στην πράξη, το πολιτισμένο υβριδικό σύνολο κάνει τη διαφορά στις καθημερινές αστικές μετακινήσεις, προσφέροντας εντυπωσιακά χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, χωρίς ωστόσο να λείπει το γνωστό ελαφρύ βουητό, όταν ο οδηγός πατήσει δυνατά το δεξί πεντάλ.

Στη συνέχεια, κατευθυνθήκαμε βορειοανατολικά χρησιμοποιώντας τον αυτοκινητόδρομο (αν μπορεί να ονομαστεί έτσι ένας δρόμος με όριο τα 80 χλμ./ώρα) για τη γνωριμία μας με την Ντάμα Κούπα, ενώ γυρνώντας στο Ταλίν από τον ίδιο οδικό άξονα, ακολούθησε η εντυπωσιακή παρουσία του ανανεωμένου Yaris Cross και του Άσπρου Κουνελιού στο Kultuurikatel, μέσα σε ένα industrial σκηνικό που έκλεψε τις εντυπώσεις.

Τα καλύτερα όμως δεν είχαν έρθει ακόμη, αφού μετά κινηθήκαμε δυτικά προς ένα καταφύγιο στην εσθονική εξοχή, όπου μας περίμενε ο Τρελοκαπελάς.

Σε αυτή τη διαδρομή εκτός πόλης, το Yaris Cross φανέρωσε τον απόλυτα ισορροπημένο χαρακτήρα του, αφού καταφέρνει να διαχειρίζεται υποδειγματικά τις μεταφορές βάρους, συγκρατώντας τις κλίσεις του αμαξώματος στις στροφές, επιδεικνύοντας παράλληλα μια προβλέψιμη και φιλική συμπεριφορά που εμπνέει σιγουριά στον οδηγό του.

Το ταξίδι μας έκλεισε πίσω στη βάση μας με τη Γάτα του Τσέσαϊρ και τα αινίγματά της, σφραγίζοντας μια γεμάτη και απολαυστική οδηγική εμπειρία στους δρόμους του Ταλίν.

Συμπέρασμα

Επιστρέφοντας από το παραμυθένιο Ταλίν, γίνεται φανερό πως Toyota δεν καταφεύγει σε «μαγικά τρικ» για να κρατήσει το Yaris Cross στην κορυφή. Αντίθετα, εμπιστεύτηκε τη σταθερή αξία του kaizen: διορθώνοντας μικρές ατέλειες, παραδίδει στην κρίση του ελληνικού κοινού ένα αυτοκίνητο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της εποχής.

Και μπορεί το ταξίδι στη «Χώρα των Θαυμάτων» με το ελληνικό best seller να έφτασε στο τέλος του, όμως για τους Έλληνες οδηγούς η γνωριμία με την ανανεωμένη έκδοση βρίσκεται ακόμη στα γεννοφάσκια της. Το ανανεωμένο Toyota Yaris Cross βρίσκεται εδώ και λίγο καιρό στις εκθέσεις της Toyota στην Ελλάδα και είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελίες (από 24.470 ευρώ), έτοιμο να συνεχίσει το δικό του success-story.

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TOYOTA YARIS CROSS HYBRID 130

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: full hybrid, β/κ εμπρός + η/κ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.490 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ β/κ εμπρός: 92 ίπποι

ΡΟΠΗ β/κ εμπρός: 120 Nm

ΙΣΧΥΣ η/κ: 84 ίπποι

ΡΟΠΗ η/κ: 185 Nm

ΣΥΝΔΥΑΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 130 ίπποι

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο eCVT

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.167×1.765×1.595 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.560 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 397 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.200-1.265 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 10,7 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 170 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ : 4,4 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 101 γρ./χλμ.

Φωτογραφίες: Toyota