Οδηγούμε το νέο BYD Sealion 5 DM-i στην Ελλάδα

Το BYD Sealion 5 DM-i κλείνει το μάτι σε όσους θέλουν να αποκτήσουν ένα value for money SUV με γενναιόδωρους χώρους για τους επιβάτες, που παράλληλα συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του θερμικού κινητήρα με αυτά της αμιγώς ηλεκτρικής κινητικότητας.

Η BYD συνεχίζει ακάθεκτη την εντυπωσιακή της πορεία στην αγορά της Γηραιάς Ηπείρου, επαναπροσδιορίζοντας τους κανόνες της ευρωπαΪκης και παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.

Με 4,6 εκατομμύρια πωλήσεις το 2025 και ξεπερνώντας την Tesla σε παραδόσεις ηλεκτρικών οχημάτων, ο κινεζικός κολοσσός έχει καταφέρει να εδραιωθεί σε χρόνο-ρεκόρ.

Αν και η BYD ξεκίνησε την ευρωπαϊκή της πορεία με αμιγώς ηλεκτρικές προτάσεις, τα plug-in hybrid μοντέλα της αποδεικνύονται εξίσου ισχυρά εμπορικά «χαρτιά». Το Seal U DM-i αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της επιτυχίας, όντας το πρώτο σε πωλήσεις PHEV στην Ελλάδα, και πάνω σε αυτή την αποδεδειγμένα πετυχημένη συνταγή η BYD φιλοδοξεί, με το Sealion 5 DM-i, να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον πήχη.

Το Sealion 5 τοποθετείται κάτω από το Seal U και στοχεύει στην καρδιά της κατηγορίας των λίγο μεγαλύτερων οικογενειακών SUV, προσφέροντας χαμηλό κόστος χρήσης, άφθονους χώρους και πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό, σε μια τιμή που βάζει δύσκολα στον Ευρωπαίο – και όχι μόνο – ανταγωνισμό.

BYD Sealion 5 DM-i: Σχεδιαστικά ώριμο

Το BYD Sealion 5 DM-i υιοθετεί μια σχεδιαστική προσέγγιση που ισορροπεί ανάμεσα στη σύγχρονη αισθητική και τη διακριτική ωριμότητα που απαιτεί η κατηγορία των οικογενειακών SUV. Χωρίς υπερβολές ή επιθετικές ακρότητες, η εμφάνισή του δείχνει ξεκάθαρα ότι απευθύνεται στο ευρύ κοινό.

Στο εμπρός μέρος κυριαρχεί η κλειστή μάσκα –χαρακτηριστικό των ηλεκτροκίνητων μοντέλων της BYD– η οποία πλαισιώνεται από λεπτά, οριζόντια φωτιστικά σώματα LED. Η μοντέρνα αλλά διακριτική φωτεινή υπογραφή, σε συνδυασμό με την επιβλητική γρίλια και το καπό με τις ήπιες νευρώσεις, ενισχύουν την αίσθηση στιβαρότητας και συνθέτουν τη χαρακτηριστική σχεδιαστική ταυτότητα Dragon Face, που αποτελεί σήμα κατατεθέν της μάρκας.

Στο πλάι, οι αναλογίες είναι προσεγμένες, με το μακρύ μεταξόνιο να υπόσχεται καλούς εσωτερικούς χώρους, ενώ πίσω, η ενιαία φωτιστική μπάρα LED ενισχύει το πλάτος του αυτοκινήτου και συνολικά, η σχεδίασή του είναι τέτοια που διατηρεί τον ισορροπημένο χαρακτήρα του μοντέλου. Αδρομερώς, το Sealion 5 DM-i προβάλλει μια ώριμη και σύγχρονη εικόνα, που δίνει προτεραιότητα στη διαχρονικότητα και αφήνει στην άκρη την ανάγκη για εντυπωσιασμό.

BYD Sealion 5 DM-i: Σύγχρονο digital περιβάλλον

Το εσωτερικό του BYD Sealion 5 DM-i αποπνέει σύγχρονο χαρακτήρα και δίνει έμφαση στην άνεση και την τεχνολογία. Πίσω από το τιμόνι φιλοξενείται ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8 ιντσών, ο οποίος προβάλλει με ευκρίνεια όλες τις βασικές πληροφορίες οδήγησης, ενώ στο κέντρο δεσπόζει μια μεγαλύτερη οθόνη αφής (12,8 ιντσών) που υποστηρίζει το σύστημα ψυχαγωγίας και ενημέρωσης τελευταίας γενιάς της BYD, το οποίο είναι συμβατό με Apple και Android, ανταποκρίνεται σε φωνητικές εντολές και πραγματοποιεί over-the-air αναβαθμίσεις.

Οι περισσότερες ρυθμίσεις πραγματοποιούνται μέσω της κεντρικής οθόνης, ωστόσο κοντά στον επιλογέα υπάρχουν φυσικά μπουτόν για βασικές λειτουργίες, όπως η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του κλιματισμού, η επιλογή ηλεκτρικής ή υβριδικής λειτουργίας και η αλλαγή οδηγικού προφίλ.

Μικρή εργονομική ατέλεια αποτελούν οι δύο ποτηροθήκες, οι οποίες βρίσκονται ανάμεσα στον επιλογέα και το υποβραχιόνιο και εφόσον γεμίσουν με κάποιο μπουκάλι, εμποδίζουν τη χρήση του.

Τα υλικά κατασκευής που έχουν χρησιμοποιηθεί μοιάζουν να είναι υψηλής ποιότητας, με μαλακές ενθέσεις να κάνουν την εμφάνισή τους στα σημεία που έρχονται συχνότερα σε επαφή με τον οδηγό και τους επιβάτες, όπως τα χερούλια των θυρών και το υποβραχιόνιο.

Σε επίπεδο συνδεσιμότητας, προσφέρονται δύο θύρες USB Type-C εμπρός και πίσω (μία 60 W και μία 18 W), ενώ η έκδοση Design περιλαμβάνει επιπλέον θέση ασύρματης φόρτισης 15 W στην κονσόλα. Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν στάνταρ λειτουργία V2L, επιτρέποντας την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών με ισχύ έως 3,3 kW, ενώ η πρόσβαση στο εσωτερικό του αυτοκινήτου μπορεί να γίνει με smartphone μέσω NFC.

Στις πίσω θέσεις, οι επιβάτες θα καθίσουν πολύ άνετα ακόμη και αν έχουν μεγάλο ανάστημα, χάρη στο μακρύ μεταξόνιο και το τετραγωνισμένο σχήμα του αυτοκινήτου.

Η χωρητικότητα του πορτ-μπαγκάζ, ωστόσο, έρχεται να θυμίσει πως πρόκειται για ένα plug-in υβριδικό SUV. Το νούμερο των 463 λίτρων (1.410 λίτρα με τα καθίσματα αναδιπλωμένα) είναι καλό σε σχέση με τον PHEV ανταγωνισμό αλλά κάτω από το μέσο όρο σε σχέση με μοντέλα χωρίς τέτοιο – απαιτητικό σε χώρο – μηχανικό σύνολο.

BYD Sealion 5 DM-i: Plug-in υβριδική τεχνολογία νέας γενιάς

Μοναδική επιλογή στην φαρέτρα του Sealion 5 είναι το Super Hybrid DM plug-in υβριδικό σύνολο που έχουν εμπιστευτεί ήδη 6,4 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη. Βάση του έχει έναν βενζινοκινητήρα Xiaoyun 1,5 λίτρων που τροφοδοτεί τη μπαταρία και τον ηλεκτροκινητήρα μέσω μετατροπέα.

Το υβριδικό σύστημα λειτουργεί με δύο τρόπους, εξού και η παρουσία του «DM» (δηλαδή Dual Mode) στο όνομα του μοντέλου. Σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα, ενώ υβριδικά, το αυτοκίνητο να κινείται κυρίως με ηλεκτρική ενέργεια, με το βενζινοκινητήρα, όμως σε αυτήν την περίπτωση να δρα υποστηρικτικά.

Το Sealion 5 DM-i προσφέρεται σε δύο εκδόσεις με ίδια ισχύ 212 ίππων αλλά με LFP μπαταρίες (τύπου Blade) διαφορετικής χωρητικότητας. Η έκδοση Comfort φέρει μπαταρία 12,96 kWh, προσφέροντας έως 62 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας και συνολική αυτονομία 992 χλμ. (WLTP), ενώ επιταχύνει από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα σε 7,7 δευτερόλεπτα.

Η έκδοση Design εξοπλίζεται με μεγαλύτερη μπαταρία 18,3 kWh, η οποία εξασφαλίζει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 86 χιλιόμετρα. Σε συνδυασμό με τη χαμηλή κατανάλωση του υβριδικού συστήματος (2,1 λτ./100 χλμ.), το Sealion 5 DM-i φτάνει σε συνολική αυτονομία 1.016 χιλιομέτρων. Παράλληλα, με εκπομπές CO₂ 48 γρ./χλμ. (έναντι 62 γρ./χλμ. της έκδοσης Comfort), η συγκεκριμένη έκδοση καθίσταται ιδιαίτερα ελκυστική για εταιρικούς χρήστες. Οι καλές επιδόσεις ολοκληρώνουν το προφίλ της, με την επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα να πραγματοποιείται σε 8,1 δευτερόλεπτα.

Όσον αφορά τη φόρτιση της μπαταρίας, η ισχύς δεν ξεπερνά τα 3,3 kW και συνεπώς, για την πλήρη φόρτιση (15-100%) της μπαταρίας των 12,96 kWh απαιτούνται 4μιση ώρες και για τη μεγαλύτερη των 18,3 kWh, το χρονικό διάστημα που πρέπει το αυτοκίνητο να μείνει συνδεδεμένο φτάνει τις 6 ώρες.

BYD Sealion 5 DM-i: Πίσω από το τιμόνι

Η πρώτη μας επαφή με το BYD Sealion 5 DM-i πραγματοποιήθηκε με αφετηρία την αντιπροσωπεία της μάρκας στον Άλιμο, στο πλαίσιο της επίσημης παρουσίασής του προς τους εκπροσώπους του ειδικού Τύπου. Η διαδρομή περιλάμβανε οδήγηση στην παραλιακή λεωφόρο, ενώ στη συνέχεια κινηθήκαμε στο επαρχιακό δίκτυο περνώντας από τα Καλύβια και καταλήγοντας στην Κερατέα.

Στον δρόμο, το Sealion 5 DM-i αποδεικνύεται ιδιαίτερα ισορροπημένο. Η ανάρτηση με γόνατα ΜακΦέρσον εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να συνδυάζει αποτελεσματικά την άνεση με την απαιτούμενη ακαμψία, προσφέροντας σίγουρο πάτημα και καλή αίσθηση ελέγχου. Παρά τις μεγάλες εξωτερικές του διαστάσεις, πίσω από το τιμόνι δείχνει μικρότερο, εμπνέοντας αυτοπεποίθηση στον οδηγό ακόμη και σε στενούς δρόμους.

Στην HEV λειτουργία του Super Hybrid συστήματος, το Sealion 5 DM-i ξεχωρίζει για τη γραμμική και πολιτισμένη απόδοσή του. Στις περισσότερες συνθήκες κινείται αμιγώς ηλεκτρικά, με τον θερμικό κινητήρα να παρεμβαίνει μόνο όταν αυξηθούν οι απαιτήσεις, όπως σε μια προσπέραση ή όταν το πεντάλ του γκαζιού πατηθεί απότομα μέχρι το πάτωμα.

Η μετάβαση από την ηλεκτρική στη υβριδική λειτουργία γίνεται ομαλά και χωρίς «σκαλοπάτια», με τον βενζινοκινητήρα να μπαίνει διακριτικά στο παιχνίδι. Παράλληλα, η καλή ηχομόνωση διατηρεί τον ήχο του θερμικού μοτέρ σε μεγάλο βαθμό εκτός καμπίνας.

Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του τέσσερα προγράμματα οδήγησης – Normal, Eco, Sport και το ειδικό Snow – που επιτρέπουν την προσαρμογή του χαρακτήρα του αυτοκινήτου στις εκάστοτε συνθήκες. Τέλος, ιδιαίτερα θετική εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η πλήρης σουίτα συστημάτων υποβοήθησης και ασφάλειας προσφέρεται ήδη από την εισαγωγική έκδοση με τη μικρή μπαταρία, ενισχύοντας περαιτέρω τον value-for-money χαρακτήρα του μοντέλου.

Καταλήγοντας

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η αγορά ενός SUV μήκους 4,73 μέτρων με plug-in υβριδικό σύστημα αποτελούσε για τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού κοινού μια επιλογή εκτός πραγματικότητας, με τους κατασκευαστές να στοχεύουν σχεδόν αποκλειστικά στις εταιρικές πωλήσεις. Προτάσεις όπως το BYD Sealion 5 DM-i έρχονται να ανατρέψουν αυτά τα δεδομένα.

Με τιμή εκκίνησης από 31.990 ευρώ (ή 33.990 ευρώ για την έκδοση Design με τη μεγαλύτερη μπαταρία που προσθέτει αισθητήρες στάθμευσης εμπρός, κάμερα 360°, ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα, θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα και βάση ασύρματης φόρτισης 15W για smartphone), η απόκτηση ενός ευρύχωρου, οικογενειακού plug-in υβριδικού SUV γίνεται πιο προσιτή το πορτοφόλι του Έλληνα οδηγού.

Ένα από τα βασικά εμπόδια που ενδέχεται να αντιμετωπίσει το Sealion 5 DM-i είναι η κινεζική του προέλευση. Η BYD απαντά με πράξεις, προσφέροντας 6 χρόνια εγγύηση ή 150.000 χλμ., 8 χρόνια ή 150.000 χλμ. για τον ηλεκτροκινητήρα και 8 χρόνια ή 250.000 χλμ. για τη μπαταρία, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της στην ποιότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων της.

Με την BYD να καταγράφει τις υψηλότερες πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα από κάθε άλλη μάρκα, και το Seal U DM-i να αναδεικνύεται το 2025 το πρώτο σε πωλήσεις plug-in υβριδικό μοντέλο στη λιανική, ανεξαρτήτως κατηγορίας, η μάρκα έχει κάθε λόγο να αισιοδοξεί για την εμπορική πορεία του νέου Sealion 5 DM-i.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ BYD SEALION 5 DM-i

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: β/κ ατμοσφαιρικός, 16βάλβιδος

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.498 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ: 98 ίπποι/6.000 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ: 122 Nm/4.500 σ.α.λ.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 197 ίπποι

ΡΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ: 300 Nm

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 212 ίπποι

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗ: 300 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: 62 χλμ. (Comfort) – 86 χλμ. (Design)

ΚΙΒΩΤΙΟ: eCVT

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ/Π/Υ): 4.738 x 1.860 x 1.710 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.712 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 463 – 1.410 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.724 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 7,7 δλ. (Comfort) – 8,1 δλ. (Design)

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 170 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 5,5 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 62 γρ./χλμ.(Comfort) – 48 γρ./χλμ.(Design)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: BYD