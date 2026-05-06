Οδηγούμε χωρίς χέρια στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης (+video)

Η Ford επιθυμεί να καταστήσει ευκολότερη την οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο μέσω της τεχνολογίας BlueCruise, η οποία επιτρέπει την οδήγηση χωρίς χέρια.

Κάθε φίλος της αυτοκίνησης αδυνατεί να συμφιλιωθεί με την ιδέα ενός κόσμου όπου τα αυτοκίνητα κινούνται από μόνα τους και ο οδηγός έχει παραγκωνιστεί έχοντας διακοσμητικό ρόλο. Για τον petrolhead -και όχι μόνο- η αυτόνομη οδήγηση είναι μια δυστοπία, ένα απευκταίο καθεστώς, μια συνθήκη που του προκαλεί δυσφορία.

Η μετατροπή του οδηγού σε «γλάστρα» φυσικά δεν βρίσκει ούτε εμάς σύμφωνους. Αδυνατούμε, ωστόσο, να αποκηρύξουμε κακήν κακώς τεχνολογίες που μπορούν να κάνουν τη ζωή μας ευκολότερη, ειδικά κατά την οδήγηση σε ατελείωτες, βαρετές ευθείες, όπως αυτές ενός αυτοκινητοδρόμου.

Μία από αυτές τις τεχνολογίες φέρουν την υπογραφή της Ford και αφορούν το BlueCruise, ένα σύστημα υποβοήθησης Επιπέδου 2+ που επιτρέπει την οδήγηση με απομακρυσμένα τα χέρια από τιμόνι, σε αυτοκινητόδρομο, με την προϋπόθεση ότι ο οδηγός έχει στραμμένη την προσοχή του στον δρόμο.

Η Ford αναφέρει ότι το BlueCruise ήταν το πρώτο σύστημα του είδους που έλαβε έγκριση από τις κανονιστικές αρχές της Ευρώπης (2023), με την παρθενική παρουσία της τεχνολογίας να γίνεται στη Mustang Mach-E, ένα μοντέλο που συνέβαλε καθοριστικά στην εδραίωση της μπλε οβάλ μάρκας στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης.

Η τεχνολογία είναι διαθέσιμη για χρήση σε 16 ευρωπαϊκές χώρες (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας), επιτρέποντας την «οδήγηση με ελεύθερα χέρια και μάτια στραμμένα στο δρόμο» σε περισσότερα από 135.000 χλμ. εγκεκριμένων αυτοκινητοδρόμων, γνωστά και ως «Μπλε Ζώνες» (Blue Zones).

Η Ford υποστηρίζει ότι πάνω από το 95% των αυτοκινητοδρόμων της Ελλάδας χαρακτηρίζονται ως Μπλε Ζώνες και επομένως είναι συμβατοί με τη λειτουργία, με τον αυτοκινητόδρομο Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι, στον οποίο κινηθήκαμε για τη δοκιμή της τεχνολογίας, να μην αποτελεί εξαίρεση.

Πώς λειτουργεί

Για να κυκλοφορήσει σε μία από αυτές τις ζώνες χωρίς χέρια, ο οδηγός αρκεί να πατήσει το κουμπί του Intelligent Adaptive Cruise Control (ACC), στο αριστερό τμήμα του τιμονιού. Προϋποθέτει να έχει ενεργοποιημένη τη λειτουργία «Lane Centering with BlueCruise» στο μενού των βοηθημάτων οδήγησης, στην (κεντρική) οθόνη του συστήματος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Κάμερες στο εξωτερικό μέρος του οχήματος παρακολουθούν την οδική σήμανση, τις πινακίδες ορίων ταχύτητας, τη διαγράμμιση του δρόμου και τις εξελισσόμενες συνθήκες κυκλοφορίας, επιτρέποντας στο σύστημα να ελέγχει το τιμόνι, την επιτάχυνση, την πέδηση και τη θέση του οχήματος στη λωρίδα κυκλοφορίας, καθώς και για να διατηρεί ασφαλείς και σταθερές αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα, μέχρι και την πλήρη ακινητοποίηση σε συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Επιπλέον, μια εσωτερική κάμερα υπερύθρων πάνω από τη στήλη του τιμονιού παρακολουθεί συνεχώς την κατεύθυνση του βλέμματος, έτσι ώστε να επιστήσει την προσοχή του οδηγού, εφόσον διαπιστωθεί ότι έχει απομακρύνει το βλέμμα του από τον δρόμο.

Στην πράξη

Κινούμενοι στον αυτοκινητόδρομο Α1, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων μας ενημερώνει ότι το BlueCruise είναι διαθέσιμο για χρήση. Δεν χάνουμε την ευκαιρία και με ταχύτητα περί τα 100 χλμ./ώρα πατάμε το μπουτόν του Intelligent Adaptive Cruise, έτοιμοι να βιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας της τεχνολογίας.

Στο ψηφιακό καντράν αναδύεται το χαρακτηριστικό εικονίδιο με το μπλε τιμόνι, πλαισιωμένο από την ονομασία του συστήματος και το αυτοκίνητο παίρνει τον έλεγχο, με τρόπο αβίαστο, σχεδόν ανεπαίσθητο.

Φτάνοντας στο Σχηματάρι διαπιστώνουμε ότι το αυτοκίνητο, καθόλη τη διάρκεια της διαδρομής, έμενε κολλημένο με απόλυτη ακρίβεια στη λωρίδα κυκλοφορίας, δίχως να εμπνέει κάποια ανησυχία στον οδηγό. Έχουμε περάσει από τις ήπιες στροφές στο ύψος της Μαλακάσας, όπου παρατηρήσαμε το τιμόνι να στρίβει προοδευτικά, επιτρέποντας στη Ford Mustang Mach-E να ακολουθεί με ομαλό τρόπο τη χάραξη του δρόμου, σαν να είχε τον έλεγχο του crossover ένας έμπειρος οδηγός.

Κάθε φορά που προσεγγίζαμε ένα προπορευόμενο όχημα, το σύστημα επιβράδυνε τη Mustang Mach-E έγκαιρα και ομαλά, χωρίς σπασμωδικές κινήσεις, ενώ στη συνέχεια επανέφερε με την ίδια ομαλότητα την ταχύτητα στα επίπεδα που είχαμε επιλέξει.

Παράλληλα, όταν απομακρύναμε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το βλέμμα μας από τον δρόμο, για παράδειγμα για να αλλάξουμε ραδιοφωνικό σταθμό ή να πιάσουμε το μπουκάλι νερό στην ποτηροθήκη, το σύστημα δεν μας προειδοποιούσε αμέσως, αποδεικνύοντας ότι λειτουργεί συνεργατικά με τον οδηγό. Επιπλέον, λειτουργούσε απρόσκοπτα και όταν φορούσαμε γυαλιά ηλίου, αν και πρέπει να σημειώσουμε ότι σε περίπτωση που ο φακός είναι πολύ σκουρόχρωμος, το σύστημα ενδέχεται να δυσκολευτεί να ανιχνεύσει με ακρίβεια το βλέμμα του οδηγού.

Πώς γίνεται η απόκτηση του BlueCruise

Η τεχνολογία που επιτρέπει την οδήγηση χωρίς χέρια, είναι διαθέσιμη στα πιο εμπορικά αυτοκίνητα της Ford, όπως τα Puma και Kuga, ενώ βρίσκεται παρούσα και στο δημοφιλές pick-up Ranger, πέρα από την αμιγώς ηλεκτρική Mustang Mach-E.

Αποτελεί κομμάτι του στάνταρ εξοπλισμού στις νέες εκδόσεις Blue Cruise Editions που προσφέρει η Ford στην ελληνική αγορά. Εναλλακτικά, προσφέρεται με μηνιαία χρέωση έναντι 24,99 ευρώ, με μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 90 ημερών, είτε με ένα ετήσιο πακέτο που κοστολογείται στα 280 ευρώ.

Στοχευμένη διευκόλυνση

Το Ford BlueCruise δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη τεχνολογία υποβοήθησης της οδήγησης, αλλά προάγγελο μιας νέας εποχής στην αυτοκίνηση. Η αυτόνομη οδήγηση απειλεί να κόψει με βίαιο τρόπο τους δεσμούς μεταξύ οδηγού και αυτοκινήτου, και επομένως κατανοούμε την αγανάκτηση όσων υψώνουν τύχη απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις. Όταν, ωστόσο, η τεχνολογία επιστρατεύεται για την διευκόλυνση του οδηγού σε ανιαρές καταστάσεις, όπως η οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο, τότε ο ρόλος της αποκτά διαφορετική διάσταση, την οποία δεν μπορούμε να αγνοήσουμε.

Σε κάθε περίπτωση, κάθε οδηγός πρέπει να γνωρίζει ότι τα συστήματα υποβοήθησης λειτουργούν συμπληρωματικά και δεν αντικαθιστούν την προσοχή, την κρίση και την ανάγκη για έλεγχο του οχήματος από τον οδηγό. Σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν την ασφαλή οδήγηση.

Ford Mustang Mach-E

Η Ford Mustang Mach-E που είχαμε στη διάθεσή μας αφορά το αναβαθμισμένο μοντέλο, στην τετρακίνητη εκδοχή του, με δύο ηλεκτροκινητήρες (έναν σε κάθε άξονα) συνδυαστικής ισχύος 375 ίππων (από 370) και 675 Nm ροπής.

Το ηλεκτρικό SUV επιταχύνει στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε κάτω από 5 δλ., ενώ φέρει μπαταρία 88 kWh καθαρής χωρητικότητας που χάρη σε βελτιώσεις στη θερμική διαχείριση και το λογισμικό καθιστά δυνατή τη διάνυση άνω των 480 χλμ. με μια φόρτιση.

Επεμβάσεις στην πίσω ανάρτηση επιτρέπουν την καλύτερη διαχείριση των εγκάρσιων ανωμαλιών του οδοστρώματος, την ίδια ώρα που Ο επιλογέας ταχυτήτων έχει μετακινηθεί στην κολόνα του τιμονιού, απελευθερώνοντας χώρο στην κεντρική κονσόλα, όπου πλέον υπάρχει μια έξυπνη θήκη για κινητό, πορτοφόλι ή κλειδιά.