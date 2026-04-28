Οδηγούμε στην Ελλάδα το BYD Atto 2 DM-i: To φθηνότερο plug-in υβριδικό SUV της αγοράς

Το BYD Atto 2 DM-i αποτελεί την plug-in υβριδική έκδοση του -μέχρι πρότινος- αποκλειστικά αμιγώς ηλεκτρικού μικρού SUV, η οποία συνδυάζει τα οφέλη της αμιγώς ηλεκτρικής κινητηκότητας με περισσότερη ανεξαρτησία.

Μέχρι πρότινος, η plug-in υβριδική τεχνολογία έμοιαζε με «προνόμιο» των μεγάλων SUV και όσων μπορούσαν να προμηθευτούν ένα εταιρικό αυτοκίνητο. Οι υψηλές τιμές κτήσης καθιστούσαν τα μοντέλα αυτά απρόσιτα για τον μέσο ιδιώτη, ο οποίος παρακολουθούσε την επανάσταση του εξηλεκτρισμού από την… εξέδρα. Αυτή η πραγματικότητα, όμως, ανήκει πλέον στο παρελθόν.

Σε σχέση με τις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, οι διαφορές στην εμφάνιση του BYD Atto 2 είναι ελάχιστες και επικεντρώνονται στη μεγαλύτερη γρίλια χαμηλά στον πρόβολο του αυτοκινήτου, ώστε να ψύχεται σωστά ο βενζινοκινητήρας. Μικρότερες αλλαγές είναι η διαφορετική θέση της εμπρόσθιας κάμερας, η αφαίρεση της σχεδιαστικής γραμμής σε σχήμα C και η προσθήκη ενός ασημένιου διακοσμητικού στο κάτω μέρος.

Πίσω, το όνομα της μάρκας είναι τοποθετημένο στο κέντρο της θύρας του πορτ-μπαγκάζ, ενώ κάτω αριστερά υπάρχουν τα γράμματα «DM-i». Το μήκος του αυτοκινήτου είναι επίσης κατά 20 χλστ. μεγαλύτερο, όμως είναι κάτι που δεν γίνεται αντιληπτό στο μάτι.

Διάκοσμος που πείθει

Εσωτερικά, το Atto 2 DM-i φέρνει μαζί του τις αλλαγές που είδαμε στην ηλεκτρική έκδοση με τη μεγαλύτερη μπαταρία και περιλαμβάνουν τη μεταφορά του επιλογέα κίνησης από την κεντρική κονσόλα σε ένα μοχλό πίσω από το τιμόνι, απελευθερώνοντας αρκετό χώρο ανάμεσα στα δύο καθίσματα για τη δημιουργία μιας θέσης για ασύρματη φόρτιση smartphone και μπροστινά καθίσματα διαθέτουν πλέον ανεξάρτητα προσκέφαλα που ρυθμίζονται.

Πίσω, τα καθίσματα έχουν ρύθμιση κλίσης 5 μοιρών, ένα επιπλέον προσκέφαλο στο κέντρο και έναν νέο αεραγωγό στο πίσω μέρος του υποβραχιονίου.

Πρωταγωνιστικό ρόλο συνεχίζει να έχει η οθόνη αφής 12,8 ιντσών που βρίσκεται τοποθετημένη στο κέντρο του ταμπλό και υποστηρίζει το σύστημα infotainment, στο οποίο είναι ενσωματωμένο λογισμικό Google built-in για πρώτη φορά σε PHEV μοντέλο της μάρκας. Πίσω από το τιμόνι βρίσκεται επίσης ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων μεγέθους 8,8 ιντσών που ενημερώνει τον οδηγό για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Άνω του μέσου όρου σε χώρους

Η πρακτικότητα και οι χώροι είναι και στην έκδοση DM-i ένα από τα ατού του αυτοκινήτου. Η ειδικά εξελιγμένη e-Platform της BYD πάνω στην οποία βασίζεται το Atto 2 DM-i εξασφαλίζει άνετους χώρους ακόμη και για 5 άτομα, χάρη στο επίπεδο δάπεδο που έχουν στη διάθεσή τους οι πίσω επιβάτες, ενώ το πορτ-μπαγκάζ έχει χωρητικότητα 425 λίτρα (400 ή 450 λτ. το ηλεκτρικό), που μπορούν να αυξηθούν έως τα 1.335 λίτρα, επίδοση πάνω από το μέσο όρο της κατηγορίας, ακόμη και συμπεριλαμβάνοντας θερμικά μοντέλα.

Δεν είναι ένα παραδοσιακό plug-in υβριδικό

Η βασική διαφοροποίηση σε σχέση με τις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις εντοπίζεται στο σύστημα κίνησης. Το BYD Atto 2 DM-i χρησιμοποιεί το υβριδικό σύστημα Super Hybrid DM, το οποίο βασίζεται σε έναν βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων Xiaoyun. Ο κινητήρας αυτός τροφοδοτεί, μέσω μετατροπέα, τόσο τη μπαταρία χημείας LFP όσο και τον ηλεκτροκινητήρα.

Το σύστημα λειτουργεί σε δύο τρόπους, εξ ου και η ονομασία «DM» (Dual Mode). Στην πλήρως ηλεκτρική λειτουργία, η κίνηση γίνεται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα. Στην υβριδική λειτουργία, το αυτοκίνητο κινείται κυρίως ηλεκτρικά, με τον βενζινοκινητήρα να παίζει υποστηρικτικό ρόλο.

Αν και το BYD Atto 2 DM-i συγκαταλέγεται στα plug-in υβριδικά, ο άμεσος ανταγωνισμός του είναι τα υβριδικά SUV πόλης της αγοράς. Τόσο λόγω της ανταγωνιστικής του τιμής όσο και εξαιτίας της μπαταρίας του, η οποία, ναι μεν μπορεί να ανεφοδιαστεί με ενέργεια μέσω πρίζας, ωστόσο, αυτό είναι προαιρετικό.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η μπαταρία υψηλής τάσης δεν πέφτει ποτέ κάτω από το 20% της χωρητικότητάς της και όταν χρειαστεί φόρτιση, το ρόλο αυτό μπορεί να τον αναλάβει ο βενζινοκινητήρας, θυσιάζοντας ελάχιστη ποσότητα καυσίμου.

Σε Active και Boost εκδόσεις

Το Atto 2 DM-i διατίθεται σε δύο εκδόσεις. Η Active διαθέτει μπαταρία 7,8 kWh, προσφέροντας έως 40 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας, ενώ η Boost εξοπλίζεται με μεγαλύτερη μπαταρία 18 kWh, φτάνοντας έως 90 χλμ. χωρίς χρήση βενζίνης. Χάρη και στη χαμηλή κατανάλωση (1,8 λτ./100 χλμ.), η συνολική αυτονομία μπορεί να αγγίξει τα 1.000 χιλιόμετρα.

Επιπλέον, με εκπομπές CO₂ στα 41 γρ./χλμ. (σε σύγκριση με 69 γρ./χλμ. της Active), η έκδοση αυτή είναι ιδιαίτερα συμφέρουσα για εταιρική χρήση. Οι επιδόσεις είναι επίσης αξιόλογες, με το 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 7,5 δευτερόλεπτα.

Στο κομμάτι της φόρτισης, η μικρή μπαταρία υποστηρίζει ισχύ έως 3,3 kW και η μεγάλη έως 6,6 kW. Για φόρτιση από 15% έως 100%, απαιτούνται περίπου 2 ώρες και 42 λεπτά για την πρώτη και περίπου 3 ώρες για τη δεύτερη.

Οδηγώντας

Η πρώτη μας επαφή με το BYD Atto 2 DM-i, στην έκδοση Boost, ξεκίνησε από την αντιπροσωπεία της BYD στον Άλιμο, στο πλαίσιο της επίσημης παρουσίασής του προς τον ειδικό Τύπο. Από εκεί κινηθήκαμε κατά μήκος της παραλιακής λεωφόρου, κατευθυνθήκαμε προς τα Καλύβια, περάσαμε από το Μαρκόπουλο και ολοκληρώσαμε τη διαδρομή μας στα παράλια της Βραυρώνας.

Στον δρόμο, το BYD Atto 2 DM-i είναι πολύ φιλικό προς τον χρήστη. Η ανάρτηση έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να απορροφά αποτελεσματικά τις κακοτεχνίες του ελληνικού οδοστρώματος, προσφέροντας άνεση στην καθημερινή χρήση.

Σε αντίθεση όμως με το αμιγώς ηλεκτρικό BYD Atto 2 με τη μεγάλη μπαταρία, εδώ δεν υπάρχει διάταξη πολλαπλών συνδέσμων πίσω, αλλά ημιάκαμπτος άξονας (με γόνατα ΜακΦέρσον μπροστά) – μια επιλογή που συνιστά παραχώρηση στον τομέα της ανάρτησης αλλά παράλληλα, ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια της μάρκας να κρατήσει όσο πιο χαμηλά γίνεται την τιμή του.

Οι compact διαστάσεις του είναι αγχολυτικές όταν το αυτοκίνητο κινείται μέσα στην πόλη, ενώ όταν ο ρυθμός ανέβει, το αυτοκίνητο εμφανίζει ουδέτερη συμπεριφορά, γεμίζοντας παράλληλα με αυτοπεποίθηση τον οδηγό.

Τα συστήματα υποβοήθησης λειτουργούν διακριτικά και δεν κουράζουν με συνεχείς παρεμβάσεις, κάτι που συχνά συναντάται σε άλλες κινεζικές κατασκευές, ενώ το μαλακό σε αίσθηση τιμόνι του δίνει την απαραίτητη πληροφόρηση που χρειάζεται ο οδηγός

Η λειτουργία του Super Hybrid συστήματος είναι εξαιρετικά πολιτισμένη. Το αυτοκίνητο δίνει βάση στην ηλεκτρική λειτουργία ακόμη και στο HEV mode, με τον θερμικό κινητήρα να παρεμβαίνει μόνο όταν αυξηθούν οι απαιτήσεις, όπως σε μια προσπέραση ή όταν το πεντάλ του γκαζιού πατηθεί απότομα μέχρι το πάτωμα, χωρίς να παρουσιάζεται κάποιο ενοχλητικό βουητό, όπως σε κάποια full hybrid μοντέλα της ίδιας κλάσης.

Ολοκληρώνοντας τη γνωριμία μας με το αυτοκίνητο, η κατανάλωση έφτασε τα 4,2 λτ./100 χλμ., συνυπολογίζοντας την ενέργεια και τη βενζίνη που καταναλώθηκε, χρησιμοποιώντας κυρίως στο Normal mode, αλλά δοκιμάζοντας επίσης τα Eco και Sport (υπάρχει και Snow για ειδικές καταστάσεις).

Τελικές σκέψεις

Το BYD Atto 2 DM-i είναι ένα αυτοκίνητο που αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού στην κατηγορία των B-SUV. Με τιμή από 26.990 ευρώ για την Active και από 29.990 ευρώ για την Boost έκδοση, καταφέρνει να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στα ακριβά plug-in υβριδικά και τον μέσο καταναλωτή, κάνοντας προσιτή μια τεχνολογία που μέχρι τώρα θεωρούνταν «προνόμιο» ανώτερων κατηγοριών.

Όταν αυτή η ανταγωνιστική τιμολόγηση συνδυάζεται με μια καμπίνα υψηλής ποιότητας και την κορυφαία αποδοτικότητα του συστήματος Super Hybrid DM, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Αν προστεθεί όμως και το ισχυρό δίχτυ προστασίας των εγγυήσεων—6 χρόνια (ή 150.000 χλμ.) για το αυτοκίνητο, 8 χρόνια για τον ηλεκτροκινητήρα και 8 χρόνια (ή 250.000 χλμ.) για τη μπαταρία—το Atto 2 DM-i μετατρέπεται σε μια πρόταση που δύσκολα μένει στην άκρη και οφείλει να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας κάθε υποψήφιου αγοραστή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ BYD ATTO 2 DM-i

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: β/κ ατμοσφαιρικός, 16βάλβιδος

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.498 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ: 98 ίπποι/6.000 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ: 122 Nm/4.500 σ.α.λ.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 197 ίπποι

ΡΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ: 300 Nm

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 166 ίπποι (Active) – 212 ίπποι (Boost)

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗ: 300 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

ΚΙΒΩΤΙΟ: eCVT

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 7,8 kWh (Active) – 18 kWh (Boost)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: 40 χλμ. (Active) – 90 χλμ. (Boost)

ΦΟΡΤΙΣΗ: 2 ώρες & 42 λεπτά με ταχύτητα 3,3 kW (Active) – 3 ώρες με 6,6 kW (Boost)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ/Π/Υ): 4.330 x 1.830 x 1.675 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.620 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 425 – 1.335 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.510 κιλά (Active) – 1.620 κιλά (Boost)

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 9,1 δλ. (Active) – 7,5 δλ. (Boost)

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 180 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 3,1 λτ./100 χλμ. (Active) – 1,8 λτ./100 χλμ. (Boost)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 69 γρ./χλμ. (Active) – 41 γρ./χλμ. (Boost)

Φωτογραφίες: BYD