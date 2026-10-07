Οδηγούμε στη Γερμανία το ανανεωμένο Audi A3

Γιορτάζοντας την 30η επέτειο του μοντέλου, ταξιδεύουμε στο «σπίτι» της Audi στη Γερμανία για να οδηγήσουμε την πρόσφατα ανανεωμένη εκδοχή του A3.

Το Audi A3 συμπληρώνει φέτος τρεις δεκαετίες παρουσίας στην αγορά και, παρά τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην αυτοκίνηση και την κατηγορία των μικρομεσαίων οχημάτων, εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία αναφοράς της.

Στην τελευταία δε αναβάθμισή του, που έρχεται έξι σχεδόν χρόνια μετά την πρεμιέρα της τέταρτης γενιάς, η Audi επιλέγει να μην διαφοροποιήσει την επιτυχημένη συνταγή, αλλά να την προσαρμόσει στις απαιτήσεις της εποχής, αθροίζοντας περισσότερο ψηφιακό περιβάλλον, ακόμα πιο προηγμένα συστήματα υποβοήθησης και δυνατότητες που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε σε μεγαλύτερες κατηγορίες.

Από το Sportback και το Sedan μέχρι το allstreet, και από τις εκδόσεις ντίζελ και βενζίνης έως την e-hybrid αλλά και τις σπορ παραλλαγές S3 και RS 3, η γκάμα αποκτά πλέον περισσότερη τεχνολογία διατηρώντας παράλληλα τον χαρακτήρα και την πολυμορφία που έχουν καθιερώσει το A3 στην αγορά.

Εκ των έσω

Η πρώτη αλλαγή γίνεται αντιληπτή μόλις καθίσεις στη θέση του οδηγού. Το ταμπλό αποκτά μια νέα αρχιτεκτονική, με το virtual cockpit των 11,9 ιντσών της Audi να συνδυάζεται με μια μεγάλη κεντρική οθόνη MMI με διαγώνιο 12,8 ιντσών. Η διάταξη είναι πλέον πιο οριζόντια και δίνει στην καμπίνα μια σαφώς πιο σύγχρονη και «σικάτη» εικόνα, ενώ το νέο διακοσμητικό ένθετο εκτείνεται σε μεγαλύτερο πλάτος, μέχρι την πλευρά του συνοδηγού.

Νέα είναι η σχεδίαση της κεντρικής κονσόλας, ενώ η βάση ασύρματης φόρτισης του smartphone βρίσκεται πλέον υπό γωνία προς τον οδηγό και μπορεί να φορτίσει τη συσκευή με ισχύ έως 25 Watt. Διαφορετικές επιλογές υφών και υλικών -από ανθρακονήματα και μικροΐνες Dinamica μέχρι υφασμάτινες επενδύσεις light crepe και impressum black- συμπληρώνουν την ανανεωμένη εικόνα. Ακόμη και το τιμόνι έχει αλλάξει, καθώς, ανάλογα με την έκδοση, προσφέρονται τρεις διαφορετικές επιλογές. Μάλιστα, στις εκδόσεις S line και S τόσο το άνω όσο και το κάτω τμήμα του πηδαλίου διαθέτουν επίπεδη διαμόρφωση.

Σε ότι αφορά τα συστήματα υποβοήθησης, η Audi πραγματοποιεί ένα ακόμα άλμα προς τα εμπρός, με το ίδιο το αυτοκίνητο να μπορεί πλέον να αναλάβει πολύ μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής διαδικασίας οδήγησης, πάντα υπό την επίβλεψη του οδηγού. Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται το adaptive cruise assist plus.

Συνδυάζοντας το ενεργό cruise control με το σύστημα διατήρησης του οχήματος εντός της λωρίδας κυκλοφορίας, μπορεί να αναλάβει την καθοδήγηση του αυτοκινήτου κατά τον διαμήκη και εγκάρσιο άξονα σε ταχύτητες έως 210 χλμ./ώρα.

Και όταν το A3 κινείται σε αυτοκινητόδρομο, ο οδηγός μπορεί να ενεργοποιήσει το φλας και να αφήσει το αυτοκίνητο να πραγματοποιήσει μόνο του την αλλαγή λωρίδας. Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η δυνατότητα αναγνώρισης των φωτεινών σηματοδοτών. Το αυτοκίνητο μπορεί να σταματήσει αυτόματα στο κόκκινο και, όταν ανάψει πράσινο, να ξεκινήσει ξανά. Παράλληλα, τα συστήματα υποβοήθησης αξιοποιούν online δεδομένα και πληροφορίες από άλλα οχήματα ώστε να προσαρμόζουν την ταχύτητα στον ρυθμό της κυκλοφορίας.

Αν υπάρχει μία λειτουργία που πιθανότατα θα εκτιμήσει περισσότερο ο οδηγός στην καθημερινότητα, αυτή είναι η νέα γενιά των συστημάτων στάθμευσης. Εδώ, τέσσερις ευρυγώνιες κάμερες δημιουργούν εικόνα 360 μοιρών γύρω από το αυτοκίνητο, ενώ η οθόνη MMI μπορεί να προβάλλει το A3 από διαφορετικές γωνίες, ακόμη και σε εικονική θέαση από ψηλά. Με το park assist plus ή το park assist pro, το αυτοκίνητο μπορεί να αναλάβει τιμόνι, γκάζι, φρένο και αλλαγές σχέσεων, ώστε να ολοκληρώσει μόνο του τον ελιγμό.

Η δεύτερη από τις δύο αυτές παραλλαγτές προχωρά ένα βήμα παραπέρα. Μέσω της εφαρμογής myAudi ο οδηγός μπορεί να ελέγξει από απόσταση τη διαδικασία, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν η θέση είναι τόσο στενή ώστε να μην υπάρχει αρκετός χώρος για να ανοίξει η πόρτα. Το A3 μπορεί ακόμα και να «μάθει» έναν συγκεκριμένο ελιγμό στάθμευσης, όπως για παράδειγμα τη διαδρομή μέχρι το γκαράζ. Αφού ο οδηγός πραγματοποιήσει μία φορά τη διαδικασία, το αυτοκίνητο μπορεί στη συνέχεια να την επαναλάβει αυτόματα. Επιπλέον, μπορεί να αποθηκεύσει έως πέντε διαφορετικούς ελιγμούς, μήκους έως 50 μέτρων ο καθένας.

Από τα TDI και TFSI έως τα e-hybrid, S3 και RS 3

Η τεχνολογική αναβάθμιση δεν αλλάζει την ήδη μεγάλη ποικιλία της γκάμας των συστημάτων κίνησης που τροφοδοτούν το «αειθαλές» μοντέλο των Γερμανών. Έτσι, το ανανεωμένο A3 εξακολουθεί να προσφέρεται με κινητήρες βενζίνης και ντίζελ με απόδοση από 116 έως και 150 ίππους, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η plug-in υβριδική παραλλαγή e-hybrid.

Εδώ, η Audi προσφέρει δύο επίπεδα ισχύος -204 και 272 ίππους- με την ηλεκτρική αυτονομία να φτάνει έως τα 142 χλμ. στον συνδυασμένο κύκλο WLTP. Και στις δύο περιπτώσεις, το θερμικό σκέλος της μονάδας κίνησης παραμένει ένας ειδικά…. ρυθμισμένος TSI κινητήρας 1,5 λίτρων με αυτόνομη ισχύ 177 ίππων. Η μπαταρία των 19,7 ωφέλιμων kWh μπορεί να φορτίσει πλήρως σε περίπου 30 λεπτά μέσω παροχής DC με μέγιστη ισχύ έως και 40 kW, ενώ η ικανότητα ρυμούλκησης της έκδοσης έχει αυξηθεί στα 1.700 κιλά.

Στην κορυφή της προϊοντικής πυραμίδας εξακολουθούν να βρίσκονται τα S3 και RS 3. Ως γνωστόν, στο πρώτο η μέγιστη απόδοση του 2λιτρου και 4κύλινδρου κινητήρα φτάνει τους 333 ίππους και τα 420 Nm, ενώ στο δεύτερο ο 5κύλινδρος των 2,5 λίτρων, στον οποίο συνεχίζει να επενδύει η Audi, παράγει 400 ίππουτς και 500 Nm. Και τα δύο διαθέτουν τετρακίνηση quattro και torque splitter, το οποίο μεταβάλλει την κατανομή της ροπής μεταξύ των πίσω τροχών.

Για κάθε διαφορετική ανάγκη

Η οικογένεια του A3 διατηρεί και την πολυμορφία της. Το Sportback παραμένει η βασική επιλογή, το Sedan απευθύνεται σε όσους προτιμούν την κλασική λογική των τριών όγκων, ενώ το allstreet, το οποίο εξακουθεί να δίνει το «παρών» δίνει μια πιο crossover διάσταση στο μοντέλο.

Εμείς, κατά την διάρκεια της δημοσιογραφικής παρουσίασης που έλαβε χώρα στην έδρα της γερμανικής εταιρείας (λέγε με Ίνγκολστατ) είχαμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε την βενζινοκίνητη έκδοση των 150 ίππων, ουσιαστικά επιβεβαιώνοντας όλα όσα ξέραμε μέχρι σήμερα για το μικρομεσαίο μοντέλο των Audi. Δείχνει (και είναι) premium στο εσωτερικό του, ενώ στο δρόμο παραμένει εξαιρετικά ομοιογενές και ποιοτικό στην κύλισή του. Μάλιστα, είναι και όσο σπορτίφ χρειάζεται, με το «συγκροτημένο» πλαίσιο και την σφικτή ανάρτηση να δίνουν από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα το στίγμα.

Οι τιμές στην Ελλάδα

Η διαθεσιμότητα του μοντέλου στην ελληνική αγορά έχει ήδη ξεκινήσει, με αρκετές από τις τιμές του μοντέλου να βρίσκονται ήδη στο φως, όπως μπορείτε να δείτε στη συνέχεια.

A3 Sportback Inspire TFSI Hybrid S tronic 116 PS: 28.980 ευρώ

A3 Sportback Progressive TFSI Hybrid S tronic 150 PS: 31.980 ευρώ

A3 Sportback Progressive e-hybrid S tronic 204 PS: 45.980 ευρώ

A3 Sportback S line e-hybrid S tronic 272 PS: 49.980 ευρώ

Α3 allstreet Progressive TFSI Hybrid S tronic 150 PS: 35.980 ευρώ

RS 3 Sportback TFSI quattro S tronic 400 PS: 98.980 ευρώ

30 χρόνια Audi A3: Σαν το παλιό καλό κρασί

Η πρεμιέρα του Audi A3, του αυτοκινήτου που εισήγαγε τη λέξη «premium» στο λεξιλόγιο της κατηγορίας των συμπαγών μοντέλων της μικρομεσαίας κλάσης, γιορτάζει φέτος την 30η του επέτειο έχοντας πραγματοποιήσει το επίσημο ντεμπούτο του στην Έκθεση του Παρισιού το 1996.

Βασισμένη στην πλατφόρμα του Golf IV, το οποίο παρουσιάστηκε ένα χρόνο αργότερα, η πρώτη γενιά (8L) προσφέρονταν αρχικά αποκλειστικά με 3θυρο χάτσμπακ αμάξωμα υιοθετώντας μια σχεδίαση που παρέπεμπε σε κουπέ, με έντονους ώμους και χαρακτηριστικές πίσω κολόνες. Η Audi έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα κατασκευής, την εργονομία και τις δυνατότητες εξατομίκευσης, προσφέροντας το πρώτο Α3 σε τρία διαφορετικά επίπεδα εξοπλισμού (Attraction, Ambition και Ambiente).

Η γκάμα των κινητήριων συνόλων περιλάμβανε τέσσερις βενζινοκινητήρες και ισάριθμους πετρελαιοκινητήρες, ενώ το 1998 το A3 έγινε το πρώτο μοντέλο της κατηγορίας του που απέκτησε σύστημα τετρακίνησης quattro. Το 1999 η οικογένεια διευρύνθηκε με την προσθήκη πεντάθυρου αμαξώματος και της πρώτης γενιάς S3. Το τελευταίο εξοπλιζόταν με υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 1,8 λίτρων, αρχικής απόδοσης 210 ίππων, ο οποίος συνεργαζόταν με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων και σύστημα τετρακίνησης. Το 2001 η ισχύς «σκαρφάλωσε» στους 225 ίππους.

Η δεύτερη γενιά (8P) έκανε την εμφάνισή της το 2003, με μεγαλύτερες εξωτερικές διαστάσεις και πιο ευρύχωρη καμπίνα. Η εξέλιξη των μηχανικών μερών έφερε μαζί της μια νέα πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, ηλεκτρομηχανικό σύστημα διεύθυνσης και κιβώτιο διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων.

Έναν χρόνο αργότερα παρουσιάστηκε το A3 Sportback, το οποίο απέκτησε ιδιαίτερη σημασία για την πορεία του μοντέλου, καθώς εισήγαγε τη χαρακτηριστική μάσκα Singleframe, που στη συνέχεια υιοθετήθηκε σε ολόκληρη τη γκάμα της Audi. Το 2008 ακολούθησε το A3 Cabriolet με υφασμάτινη οροφή, ενώ την ίδια χρονιά η έκδοση S3 Sportback διεύρυνε τις επιλογές για όσους αναζητούσαν περισσότερο σπορ χαρακτήρα. Το 2011 ήρθε η σειρά του RS 3 Sportback, με πεντακύλινδρο κινητήρα 2,5 λίτρων και ισχύ 340 ίππων, ο οποίος συνδυαζόταν με τετρακίνηση quattro.

Ένα χρόνο αργότερα, η τρίτη γενιά (8V) έφερε μία από τις σημαντικότερες τεχνολογικές αλλαγές στην ιστορία του μοντέλου, καθώς βασίστηκε στην πλατφόρμα MQB του Ομίλου Volkswagen. Η εκτεταμένη χρήση αλουμινίου συνέβαλε στη μείωση του βάρους, ενώ το εσωτερικό απέκτησε νέες ψηφιακές δυνατότητες, περιστροφικό χειριστήριο MMI με επιφάνεια αφής και προηγμένες υπηρεσίες συνδεσιμότητας. Παράλληλα, το A3 απέκτησε συστήματα υποβοήθησης οδηγού που μέχρι τότε συναντούσε κανείς σε μεγαλύτερες κατηγορίες, όπως ενεργό cruise control και συστήματα υποβοήθησης αλλαγής και διατήρησης λωρίδας.

Οι κινητήρες ακολούθησαν τη φιλοσοφία του downsizing, με τις μονάδες να «κατεβαίνουν» σε κυβισμό και να αποκτούν σύστημα υπερπλήρωσης (turbo), προσφέροντας υψηλές επιδόσεις με χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου. Επιπλέον, το A3 εξοπλίστηκε για πρώτη φορά με την τεχνολογία απενεργοποίησης κυλίνδρων (cylinder-on-demand), η οποία απενεργοποιούσε δύο από τους τέσσερις κυλίνδρους σε συνθήκες μερικού φορτίου. Το 2013 προστέθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του μοντέλου η τετράθυρη έκδοση Sedan, ενώ το 2014 το A3 Sportback e-tron σηματοδότησε την είσοδο του Γερμανού κατασκευαστή στην plug-in υβριδική τεχνολογία στη «συμπαγή» κατηγορία. Το 2016 η οικογένεια RS 3 απέκτησε και έκδοση Sedan, με τον πεντακύλινδρο 2.5 TFSI να αποδίδει πλέον 400 ίππους.

Η σημερινή τέταρτη γενιά (8Y) παρουσιάστηκε το 2020, με πιο δυναμική σχεδίαση, ψηφιακά φώτα ημέρας και νέο σύστημα χειρισμού μέσω οθόνης αφής. Για πρώτη φορά, ορισμένοι κινητήρες συνδυάστηκαν με ήπια υβριδική τεχνολογία 48V, με στόχο τον περιορισμό της κατανάλωσης και τη βελτίωση της αποδοτικότητας. Το 2021 ακολούθησε το νέο RS 3, το οποίο απέκτησε σύστημα torque splitter στον πίσω άξονα, επιτρέποντας την κατανομή της ροπής ανάμεσα στους δύο πίσω τροχούς.

Με ισχύ που διατηρήθηκε στους 400 ίππους, προσέφερε επιτάχυνση από στάση έως τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 3,8 δλ., ενώ η τελική ταχύτητα άγγιζε τα 290 χλμ./ώρα. Το 2024 η Audi πρόσθεσε στην γκάμα το A3 allstreet, μία έκδοση με crossover χαρακτηριστικά, αυξημένη απόσταση από το έδαφος κατά 30 χλστ. σε σχέση με το Sportback και ψηλότερη θέση οδήγησης. Την ίδια χρονιά αναβαθμίστηκε και το S3, με την ισχύ του δίλιτρου κινητήρα να φτάνει τους 333 ίππους και την τετρακίνηση quattro να συνεργάζεται πλέον με torque splitter.

Από το Ίνγκολστατ με αγάπη

Η παραγωγή του A3 ξεκίνησε και παραμένει συνδεδεμένη με το Ίνγκολστατ της Γερμανίας. Η αυξημένη ζήτηση οδήγησε, το 1999, στην επέκταση της παραγωγής στη Βραζιλία και, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, στο εργοστάσιο της Audi Hungaria στο Γκιόρ της Ουγγαρίας. Εν ολίγοις και με περισσότερες από 6 εκατομμύρια μονάδες παραγωγής και εμπορική παρουσία σε πάνω από 100 αγορές, το A3 συμπληρώνει τρεις δεκαετίες ζωής έχοντας εξελιχθεί από ένα πρωτοποριακό τρίθυρο μικρομεσαίο σε μια πολυδιάστατη οικογένεια premium μοντέλων.