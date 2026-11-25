Ταξιδεύουμε στην Ανδαλουσία για μία ακόμα οδηγική γνωριμία με το ID. Cross, το νέο μικρό ηλεκτρικό SUV της Volkswagen.

Η ηλεκτρική αντεπίθεση του Volkswagen Group στη μικρή κατηγορία έχει πλέον αποκτήσει σαφή μορφή και περιεχόμενο, με πρωταγωνιστές όχι ένα, ούτε δύο, αλλά τέσσερα στο σύνολο νέα μοντέλα που διαθέτουν κοινή τεχνολογική βάση, αλλά ακολουθούν διαφορετική σχεδιαστική και -γιατί όχι;- εμπορική κατεύθυνση. Τα Cupra Raval και το Skoda Epiq ήταν αυτά που με διαφορά μόλις λίγων μηνών άνοιξαν τον δρόμο, ενώ ακολούθησε το Volkswagen ID. Polo (διαβάστε τη δοκιμή του στην Ελλάδα εδώ), το οποίο τώρα αποκτά το SUV αδελφάκι του. O λόγος για το νέο ID. Cross. Αυτό θα αποτελέσει, από τις αρχές του 2027, στη γκάμα της «μαμάς» εταιρείας του Volkswagen Group τον αμιγώς ηλεκτρικό… σύντροφο του T-Cross, με το οποίο θα συνυπάρχει στην κατηγορία των συμπαγών SUV της μάρκας, προσφέροντας στους αγοραστές τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στα δύο πιο mainstream συστήματα κίνησης της αγοράς.

Μετά την προ οκταμήνου πρώτη επαφή μαζί του στην Ολλανδία στην πρώιμη έκδοση προ-παραγωγής, παίρνουμε ξανά θέση πίσω από το τιμόνι του, αυτή τη φορά στην τελική του μορφή και με φόντο την πιο «θερμή» Ανδαλουσία.

Οι απαραίτητες σχεδιαστικές -και όχι- μόνο συστάσεις

Με μήκος 4.153 χλστ., πλάτος 1.794 χλστ. και ύψος 1.600 χλστ., το ID. Cross τοποθετείται στην καρδιά μιας από τις πλέον ανταγωνιστικές κατηγορίες της ευρωπαϊκής αγοράς – που δεν είναι άλλη από εκείνη των Β-SUV. Το μεταξόνιο των 2.597 χλστ. υπόσχεται βέλτιστη αξιοποίηση των εσωτερικών χώρων που ξεπερνούν όσο προμηνύουν οι λελογισμένες εξωτερικές διαστάσεις του.

Από εκεί και πέρα, η σχεδιαστική ταυτότητα του νέου ID. Cross είναι ξεκάθαρη, ακλουθώντας τη νέα φιλοσοφία Pure Positive της Volkswagen, με καθαρές οριζόντιες γραμμές, δυναμικούς θόλους και χαρακτηριστικά φωτιστικά σώματα. Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει η φωτεινή οριζόντια λωρίδα που συνδέει τα φωτιστικά σώματα, ενώ το λογότυπο της μάρκας μπορεί να φωτίζεται ανάλογα με την έκδοση που θα επιλέξει κανείς. Αντίστοιχη προσέγγιση ακολουθείται και στο πίσω μέρος, όπου η φωτεινή λωρίδα ενσωματώνεται στα LED φωτιστικά σώματα. Ιδιαίτερο στοιχείο της πλαϊνής όψης είναι η σχεδίαση της πίσω κολόνας, η οποία παραπέμπει στα Golf και VW Bus, ενώ η διαμόρφωσή της αυτή καθ΄αυτή συμβάλλει και στη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιβατών στα πίσω καθίσματα.

Τέσσερις εκδόσεις ισχύος και δύο μπαταρίες

Όπως και οι υπόλοιποι συγγενείς, το ηλεκτρικό ID. Cross βασίζεται στην πλατφόρμα MEB+ του Volkswagen Group, υιοθετώντας μια διάταξη με τον κινητήρα των μόλις 75 κιλών και την μετάδοση της κίνησης να είναι… όλα εμπρός. Η γκάμα περιλαμβάνει τέσσερα επίπεδα ισχύος, καθώς και δύο επιλογές μπαταρίας, με ωφέλιμη χωρητικότητας 37 και 52 kWh.

Στη βασική έκδοση Trend, ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 85 kW (116 ίππους) και 267 Nm ροπής, με την ενέργεια να αποθηκεύεται στον μικρότερο εκ των δύο διαθέσιμων συσσωρευτών. Με την ίδια μπαταρία, οι εκδόσεις Life, Style και R-Line αποδίδουν 99 kW (135 ίππους), διατηρώντας την ίδια ροπή. Οι εκδόσεις Life και Style διατίθενται επίσης με την μπαταρία των 52 kWh και ηλεκτροκινητήρα με ισχύ 155 kW (211 ίπποι) και 290 Nm, ενώ στην περίπτωση της R-Line, η αντίστοιχη διαμόρφωση με τη μεγάλη μπαταρία αποδίδει ταυτόσημη ροπή αλά ισχύ 166 kW (226 ίππους).

Όπως είναι επόμενο, οι επιδόσεις των παραπάνω παραλλαγών διαφοροποιούνται αισθητά. Το ID. Cross Trend χρειάζεται 11 δλ. για την επιτάχυνση από στάση έως τα πρώτα 100 χλμ./ώρα, ενώ οι εκδόσεις Life και Style των 135 ίππων ολοκληρώνουν την ίδια διαδικασία σε 9,9 δλ. Με τη μεγάλη μπαταρία και τους 211 ίππους, ο σχετικός χρόνος περιορίζεται στα 7,1 δλ., ενώ η ισχυρότερη R-Line των 226 ίππων χρειάζεται μόλις 6,9 δλ. Η τελική ταχύτητα φτάνει τα 160 χλμ./ώρα στις εκδόσεις που αποδίδουν έως και 211 ίππους, ενώ top-end εκδοχή του ID. Cross μπορεί να αναπτύξει έως 175 χλμ./ώρα.

Με αυτονομία έως 429 χλμ.

Η αυτονομία αποτελεί ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα που υπόσχεται το νέο μοντέλο. Με τη μικρότερη μπαταρία των 37 kWh, η Volkswagen ανακοινώνει έως 324 χλμ. για την έκδοση Trend, ενώ οι εκδόσεις με τους 135 ίππους εμφανίζουν αυτονομία 312-314 χλμ., ανάλογα με τον εξοπλισμό. Η μεγαλύτερη μπαταρία των 52 kWh ανεβάζει σημαντικά τις δυνατότητες του ID. Cross, με την έκδοση Life να φτάνει έως τα 427 χλμ. και την Style έως τα 429 χλμ. Η κορυφαία R-Line των 226 ίππων αναμένεται να προσφέρει έως 428 χλμ., σύμφωνα με τις προκαταρκτικές μετρήσεις της Volkswagen.

Στον τομέα της φόρτισης, η μπαταρία των 37 kWh υποστηρίζει ισχύ έως 88 kW σε ταχυφορτιστή DC, δίνοντας την δυνατότητα για αναπλήρωση της ενέργειας από το 10% έως το 80% σε περίπου 23 λεπτά, υπό ιδανικές συνθήκες. Η μεγαλύτερη μπαταρία των 52 kWh «υποδέχεται» ισχύ έως 105 kW και χρειάζεται περίπου 24 λεπτά για την ίδια διαδικασία. Σε παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος AC, η μέγιστη ισχύς φόρτισης φτάνει τα 11 kW και στις δύο περιπτώσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο μπαταρίες χρησιμοποιούν διαφορετική χημεία. Η μικρότερη είναι LFP (φωσφορικού σιδήρου-λιθίου), ενώ η μεγαλύτερη αξιοποιεί την τεχνολογία NMC (νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου), που παραδοσιακά διαθέτει υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα. Και οι δύο βασίζονται σε κυψέλες της PowerCo, θυγατρικής του Volkswagen Group, με τεχνολογία cell-to-pack, δηλαδή άμεση ενσωμάτωση των κυψελών στο συγκρότημα της μπαταρίας, χωρίς ενδιάμεσες μονάδες. Προαιρετικά διατίθεται και αντλία θερμότητας.

Έμφαση στην πρακτικότητα και στους χώρους

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του ID. Cross είναι η χωροταξία του. Και ειδικότερα, η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών, η οποία φτάνει τα 475 λίτρα με τα πίσω καθίσματα στη θέση τους. Με την αναδίπλωσή τους, σκαρφαλώνει στα 1.345 λίτρα, ενώ κάτω από το εμπρός καπό υπάρχει ένας επιπλέον αποθηκευτικός χώρος 25 λίτρων, κατάλληλος μεταξύ άλλων για την αποθήκευση των καλωδίων φόρτισης. Παράλληλα, κάτω από το δάπεδο του πορτμπαγκάζ έχει προβλεφθεί ένας πρόσθετος χώρος για μικρότερα αντικείμενα.

Το μικρό ηλεκτρικό SUV της Volkswagen μπορεί επίσης να εξυπηρετήσει ανάγκες που δεν περιορίζονται στις… καθημερινές. Για παράδειγμα, οι εκδόσεις με τη μπαταρία των 52 kWh μπορούν να εξοπλιστούν με αναδιπλούμενο κοτσαδόρο, προσφέροντας ικανότητα ρυμούλκησης έως 1.200 κιλά, τόσο σε κλίση 8% όσο και 12%. Το κατακόρυφο δε φορτίο στον κοτσαδόρο φτάνει τα 75 κιλά, επιτρέποντας τη μεταφορά δύο ηλεκτρικών ποδηλάτων, ενώ αντίστοιχο είναι και το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο οροφής. Επιπλέον, μέσω της προαιρετικής λειτουργίας PowerSocket, το ID. Cross αποκτά δυνατότητα να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε εξωτερικές συσκευές (vehicle-to-load), με ισχύ έως 3,6 kW. Η ενέργεια μπορεί να αξιοποιηθεί, για παράδειγμα, για τη φόρτιση ηλεκτρικών ποδηλάτων ή την τροφοδοσία εξοπλισμού σε δραστηριότητες εκτός πόλης.

Ψηφιακό περιβάλλον με φυσικά χειριστήρια

Στο εσωτερικό, η Volkswagen επιδιώκει να συνδυάσει τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία με την ευκολία. Το ταμπλό ακολουθεί οριζόντια σχεδίαση, με τον ψηφιακό πίνακα οργάνων Digital Cockpit Pro των 10,25 ιντσών και την κεντρική οθόνη αφής των 12,9 ιντσών να βρίσκονται στον ίδιο οπτικό άξονα.

Μάλιστα, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει μια ρετρό απεικόνιση των ψηφιακών οργάνων, εμπνευσμένη από το πρώτο Golf, με ταχύμετρο και ένδειξη κατανάλωσης ή παροχής ισχύος. Το πολυλειτουργικό τιμόνι διαθέτει συμβατικά φυσικά πλήκτρα, ενώ οι βασικές λειτουργίες του κλιματισμού ελέγχονται από μία ξεχωριστή σειρά φυσικών διακοπτών. Στην κεντρική δε κονσόλα υπάρχει ένας περιστροφικός διακόπτης για την ρύθμιση της ένασης του ήχου και την αλλαγή μουσικών κομματιών ή ραδιοφωνικών σταθμών, ενώ εκεί έχουν επίσης προβλεφθεί θέσεις για smartphone και ποτήρια.

Παράλληλα, το σύστημα infotainment υποστηρίζει Apple CarPlay και Android Auto, ενώ η διαδραστική φωτεινή λωρίδα ID.Light, στις εκδόσεις Style και R-Line, εκτείνεται πλέον από το ταμπλό και στις εμπρός πόρτες. Από εκεί και πέρα, η ποιότητα των υλικών και η συνολική αίσθηση της καμπίνας αποτελούν επίσης βασικά σημεία στα οποία εστιάζει η γερμανική εταιρεία, με το ταμπλό, για παράδειγμα, να διαθέτει υφασμάτινη επένδυση.

Τέσσερα επίπεδα εξοπλισμού

Η εμπορική γκάμα του ID. Cross περιλαμβάνει τέσσερις εκδόσεις, καθεμία με διαφορετικό προσανατολισμό. Η βασική Trend περιλαμβάνει οθόνη infotainment 12,9 ιντσών, αυτόματο κλιματισμό, πολυλειτουργικό τιμόνι, προβολείς και πίσω φώτα LED, αισθητήρα βροχής, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέπτες και αρκετά συστήματα υποβοήθησης. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται το σύστημα διατήρησης στη λωρίδα κυκλοφορίας, η υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας και η προειδοποίηση κατά το άνοιγμα των θυρών για την αποφυγή σύγκρουσης με διερχόμενους ποδηλάτες.

Η Life προσθέτει στα παραπάνω χαρακτηριστικά ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, διζωνικό αυτόματο κλιματισμό, προσαρμοζόμενο σύστημα διατήρησης ταχύτητας και απόστασης ACC, κάμερα οπισθοπορείας και δυνατότητα ασύρματης φόρτισης smartphone. Περιλαμβάνει επίσης τον φωνητικό βοηθό IDA, ενισχύοντας τις δυνατότητες ψηφιακής συνδεσιμότητας.

Η Style διαφοροποιείται με προβολείς IQ.LIGHT LED Matrix, φωτιστικά σώματα πίσω με τρισδιάστατη σχεδίαση, φωτιζόμενα σήματα Volkswagen εμπρός και πίσω, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και ατμοσφαιρικό φωτισμό 30 χρωμάτων. Μάλιστα, στην έκδοση των 211 ίππων μπορεί προαιρετικά να συνδυαστεί και με το προσαρμοζόμενο σύστημα ανάρτησης DCC, μαζί με προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης, όπως συνέβη με τα αυτοκίνητα που έδωσαν το «παρών» κατά τη διάρκεια της επίσημης δημοσιογραφικής παρουσίασης στη Μάλαγα της Ισπανίας.

Τέλος, η R-Line ξεχωρίζει με τους ειδικά σχεδιασμένους προφυλακτήρες, τις ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών, τα σπορ καθίσματα, τις ιδιαίτερες επενδύσεις, τα καλύμματα καθρεπτών σε ανθρακί απόχρωση και τα σκουρόχρωμα πίσω κρύσταλλα. Στην ισχυρότερη εκδοχή των 226 ίππων διαθέτει επιπλέον στον βασικό εξοπλισμό ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μπλοκέ διαφορικό και προσαρμοζόμενη ανάρτηση DCC με μειωμένο κατά 15 χλστ. ύψος σε σχέση με τα παθητικού τύπου αμορτισέρ των υπολοίπων εκδόσεων.

R-Line με 226 ίππους και το μπλοκέ διαφορικό

Όπως αναφέραμε στα παραπάνω γραμμές, η ισχυρότερη παραλλαγή R-Line των 226 ίππων του νέου ID. Cross εξοπλίζεται με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μπλοκέ διαφορικό, το οποίο συνεργάζεται με το νέο πρόγραμμα οδήγησης Traction. Πρόκειται για μια λύση που έχει «προστεθεί» ώστε να βελτιώνει την πρόσφυση σε επιφάνειες με χαμηλό συντελεστή τριβής, όπως βρεγμένοι ή χιονισμένοι δρόμοι, αλλά και όταν οι δύο εμπρός τροχοί πατούν κατά την επιτάχυνση σε επιφάνειες με διαφορετικό συντελεστή τριβής.

Η λειτουργία του, ωστόσο, δεν περιορίζεται στη βελτίωση της ελκτικής ικανότητας του οχήματος. Μέσω ενός πολύδισκου συμπλέκτη που ενσωματώνει προκειμένου να «κλειδώσει», μπορεί να επηρεάζει επιλεκτικά την κατανομή της ροπής ανάμεσα στους κινητήριους τροχούς, συμβάλλοντας στη σταθερότητα του αυτοκινήτου, στην πιο «στιβαρή» αίσθηση του συστήματος διεύθυνσης και, φυσικά, στην καλύτερη έξοδο του οχήματος από τις στροφές.

Οδηγώντας στην Ανδαλουσία

Το ID. Cross εμφανίζει έναν αρκετά συγκροτημένο χαρακτήρα στον δρόμο ήδη από τα πρώτα κιόλας μέτρα πίσω από το τιμόνι, με την άνεση και την ποιότητα κύλισης να βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητές του. Σε αυτό συμβάλλουν τόσο τα ειδικά εξελιγμένα top mounts της εμπρός ανάρτησης (γόνατα Μακφέρσον) όσο και οι προσεκτικά μελετημένες βάσεις στήριξης του ημιάκαμπτου πίσω άξονα, που περιορίζουν τους θορύβους και τις ανεπιθύμητες ταλαντώσεις. Στην έκδοση των 211 ίππων που οδηγήσαμε πέριξ της Μάλαγα με την προσαρμοζόμενη για την περίσταση ανάρτηση DCC, οι κλίσεις του αμαξώματος παρέμειναν εξαιρετικά περιορισμένες στις στροφές, ενώ και η άνεση στους ισπανικούς δρόμους, παρά τους μεγάλους τροχούς με τους οποίους ήταν εφοδιασμένα τα αυτοκίνητα που είχαμε στη διάθεσή μας, δεν μας προβλημάτισε ποτέ. Το τιμόνι έχει σαφή αίσθηση και προσφέρει ακρίβεια, ενώ τα φρένα με δίσκους και στους δύο άξονες ανταποκρίνονται αποτελεσματικά.

Ραντεβού το πρώτο τρίμηνο του 2027

Το νέο Volkswagen ID. Cross αναμένεται να πατήσει τους τροχούς του στη χώρα μας μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2027, με τις τιμές του να μην έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Στη Γερμανία, πάντως, η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί στα 27.990 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 3.000 ευρώ περισσότερα σε σχέση με το ID. Polo στην ελληνική αγορά. Η διαφορά αυτή δίνει σίγουρα μια πρώτη εικόνα για την τοποθέτηση του νέου ηλεκτρικού SUV στην γκάμα της Volkswagen, χωρίς βέβαια να προδικάζει την τελική τιμή του στην Ελλάδα.