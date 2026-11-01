Οδηγούμε στη Ν. Γαλλία τη νέα BMW Σειρά 3

Ταξιδεύουμε στη Ν. Γαλλία και οδηγούμε τη νέα Σειρά 3 της BMW τόσο στην κορυφαία θερμική παραλλαγή της Μ350 xDrive, όσο και την ηλεκτρική i3 50 xDrive των 469 ίππων.

Η Σειρά 3 της BMW είναι ένα μοντέλο που σίγουρα δεν χρειάζεται και πολλές συστάσεις, καθώς εδώ και επτά γενιές και περισσότερο από μισό αιώνα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής -και όχι μόνο- αυτοκινητικής αρένας στην ολοένα και πιο διευρυμένη σε παρουσίες μεσαία κατηγορία. Με την δημοφιλή G20 να παραδίδει αισίως σήμερα τη σκυτάλη, η όγδοη κατά σειρά «παραλλαγή» της αειθαλούς Σειράς 3 έρχεται να συνεχίσει τον βαυαρικό… μύθο, σηματοδοτώντας όμως ταυτόχρονα μία από τις σημαντικότερες στροφές στην ιστορία του μοντέλου, καθώς, για πρώτη φορά στα χρονικά, οι αμιγώς ηλεκτρικές και θερμικές παραλλαγές της ακολουθούν διακριτές διαδρομές, διατηρώντας ωστόσο κοινή σχεδιαστική ταυτότητα και τεχνολογική βάση σε τομείς όπως η ψηφιοποίηση, τα συστήματα υποβοήθησης και η δυναμική συμπεριφορά.

Κάπως έτσι, λοιπόν, ύστερα από πάνω από 18 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, το διαχρονικό best-seller μεσαίο μοντέλο της BMW που πήρε για πρώτη φορά σάρκα και οστά το μακρινό 1975 στις εγκαταστάσεις του κεντρικού εργοστασίου των Βαυαρών στο Μόναχο, περνά σε μια νέα εποχή, στην οποία η ηλεκτροκίνηση αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο, χωρίς όμως να τίθεται σε δεύτερη μοίρα ο παλαίμαχος κινητήρας εσωτερικής καύσης.

Είτε μιλάμε για την θερμική είτε για την ηλεκτρική«3άρα» που συναντήσαμε στη Ν. Γαλλία στα πλαίσιο της επίσημης δημοσιογραφικής πρεμιέρας της, η νέα γενιά βασίζεται στη γνωστή και μη εξαιρετέα φιλοσοφία Neue Klasse της BMW, η οποία δεν περιορίζεται στην ομώνυμη και εντελώς νέα αρχιτεκτονική για τα ηλεκτρικά μοντέλα, αλλά επηρεάζει συνολικά τη σχεδίαση, τα ηλεκτρονικά συστήματα, τη λειτουργία του αυτοκινήτου και την εμπειρία οδήγησης.

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Σχεδίαση με γνώριμες αναφορές και νέα προσέγγιση

Παρά τον ριζικό τεχνολογικό μετασχηματισμό, η νέα Σειρά 3 διατηρεί τη χαρακτηριστική σιλουέτα δύο και… κάτι όγκων, με πρωταγωνιστές το μακρύ καπό, το δυναμικό προφίλ και τους έντονους ώμους. Η σχεδιαστική προσέγγιση είναι πιο μινιμαλιστική σε σχέση με το παρελθόν, με τις κλασικές σχεδιαστικές αναφορές της BMW να επαναπροσδιορίζονται σήμερα μέσα από σύγχρονες φωτιστικές υπογραφές και καθαρές, δίχως περιττές φιοριτούρες επιφάνειες. Στο εμπρός μέρος συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά «νεφρά» ενσωματώνονται σε ένα οριζόντια προσανατολισμένο φωτεινό περίγραμμα που συνδέεται οπτικά με τους προβολείς, ενώ οι διπλές κάθετες φωτιστικές μονάδες βρίσκονται στα άκρα. Πίσω, τα λεπτά «οριζοντιωμένα» φωτιστικά σώματα υπογραμμίζουν, αν μη τι άλλο, το πλάτος του αμαξώματος, ενώ με τη σειρά τους τα αναδυόμενα χερούλια, οι έντονοι θόλοι και το χαρακτηριστικό Hofmeister kink στη βάση της πίσω κολόνας συμπληρώνουν την εικόνα.

Διόλου τυχαία, οι δύο εκδοχές της νέας Σειράς 3 έχουν σχεδόν κοινή σχεδιαστική ταυτότητα, με μικρές και μάλλον δυσδιάκριτες διαφορές που υπαγορεύονται κυρίως από τις τεχνικές απαιτήσεις των συστημάτων κίνησης που φιλοξενούν κατά περίσταση. Από εκεί και πέρα, η ηλεκτρική έχει μήκος 4.760 χλστ., πλάτος 1.865 χλστ., ύψος 1.480 χλστ. και μεταξόνιο 2.897 χλστ, ενώ η θερμική Σειρά 3 είναι μεγαλύτερη κατά μόλις 5 χλστ., στενότερη κατά 15 χλστ. και κοντύτερη κατά 25 χλστ. Υστερεί επίσης και σε μεταξόνιο, το οποίο φτάνει τα 2.860 χλστ. Και και στις δύο περιπτώσεις, πάντως, το τελευταίο είναι μεγαλύτερο απ’ ότι στο πρόσφατο παρελθόν, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα μετατρόχια. Χωροταξικά, η i3 αξιοποιεί το επιπλέον μήκος του μεταξονίου για την ενσωμάτωση της μπαταρίας, η οποία επιδρά αρνητικά στο χώρο αποσκευών που φτάνει τα 420 λίτρα στις ηλεκτρικές εκδόσεις (διαθέτει όμως frunk 31 λίτρων) και τα 450 λίτρα στις θερμικές. Από εκεί και πέρα, οι τροχοί έχουν διάμετρο από 19 έως 21 ίντσες στην ηλεκτρική και από 18 έως 20 ίντσες στη θερμική, ενώ τα πακέτα M Sport και M Sport Pro προσθέτουν πιο δυναμικά σχεδιαστικά στοιχεία. Στις εκδόσεις M, όπως η M350 xDrive και η ηλεκτρική i3 M60 που θα ακολουθήσει σύντομα, ξεχωριστό στλιστικό στοιχείο αποτελούν τα κίτρινα φωτιστικά σώματα M Yellow Lights, τα οποία αντλούν έμπνευση από τις σύγχρονες αλλά και παλαιότερες αγωνιστικές κατασκευές της εταιρείας.

Ψηφιακό περιβάλλον νέας γενιάς

Περνώντας στα ενδότερα, η σημαντικότερη διαφοροποίηση έγκειται στο Panoramic iDrive, το οποίο αναδιαμορφώνει τον τρόπο προβολής των πληροφοριών και χειρισμού των λειτουργιών του οχήματος. Το σύστημα συνδυάζει μια πανοραμική επιφάνεια προβολής στη βάση του παρμπρίζ, την κεντρική οθόνη 17,9 ιντσών, το τρισδιάστατο head-up display και ένα νέο πολυλειτουργικό τιμόνι, που αρχικά ξενίζει στην όψη. Το Panoramic Vision εκτείνεται σε όλο το πλάτος του παρμπρίζ, προβάλλοντας τις σημαντικότερες πληροφορίες στο οπτικό πεδίο του οδηγού, ενώ το περιεχόμενό του μπορεί να εξατομικευτεί μέσω της κεντρικής οθόνης. Το νέο δε τιμόνι ακολουθεί τη λογική shy-tech, με τις επιφάνειες αφής να φωτίζονται όταν οι αντίστοιχες λειτουργίες είναι διαθέσιμες ή ενεργές. Στις θερμικές εκδόσεις, τα paddles αλλαγής σχέσεων αποτελούν μέρος του βασικού εξοπλισμού, ενώ τη διαχείριση του ψηφιακού… κόσμου στο εσωτερικό αναλαμβάνει το BMW Operating System X, το οποίο συνδυάζει δυνατότητες εξατομίκευσης, συνδεσιμότητα μέσω της εφαρμογής My BMW, λειτουργίες infotainment και συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Στις διαθέσιμες τεχνολογίες περιλαμβάνεται και ο ψηφιακός βοηθός BMW Intelligent Personal Assistant με ενσωμάτωση τεχνολογίας Alexa+, που ενισχύει την «επικοινωνία» με το αυτοκίνητο.

Η αναβάθμιση -για να μην πούμε άλμα- δεν περιορίζεται στα παραπάνω. Η νέα ηλεκτρονική αρχιτεκτονική βασίζεται σε τέσσερις ισχυρούς υπολογιστές, τους αποκαλούμενους Superbrains, οι οποίοι διαχειρίζονται διακριτούς τομείς, όπως τα στοιχεία υποβοήθησης της οδήγησης, το infotainment, την εμπειρία χρήστη και τη δυναμική συμπεριφορά του οχήματος. Η συγκέντρωση περισσότερων λειτουργιών σε αυτούς τους υπολογιστές, σε συνδυασμό με ένα νέο ψηφιακό δίκτυο επικοινωνίας, δημιουργεί τη βάση για ταχύτερη επεξεργασία δεδομένων και αποτελεσματικότερη διαχείριση των συστημάτων του αυτοκινήτου.

Η ηλεκτρική BMW i3

Η αμιγώς ηλεκτρική BMW i3 αξιοποιεί την έκτη γενιά της τεχνολογίας eDrive και την αρχιτεκτονική Neue Klasse (όπως και η iX3), υιοθετώντας για προφανείς λόγους ηλεκτρικό κύκλωμα 800V. Κατά την έναρξη της εμπορικής της πορείας διατίθεται στις εκδόσεις i3 40 xDrive και i3 50 xDrive, όπως αυτή που οδηγήσαμε στη Ν. Γαλλία. Αμφότερες διαθέτουν δύο ηλεκτροκινητήρες και, κατ’ επέκταση, τετρακίνηση. Στον εμπρός άξονα βρίσκεται ένας ασύγχρονος ηλεκτροκινητήρας ASM, ενώ πίσω χρησιμοποιείται ένας σύγχρονος EESM, με ηλεκτρική διέγερση του ρότορα, ο οποίος αποτελεί την κύρια κινητήρια μονάδα.

Η ισχυρότερη i3 50 xDrive αποδίδει συνδυαστικά 469 ίππους (εμπρός/πίσω: 167/326 ίππους) και ροπή 645 Nm, και επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 4,7 δλ., ενώ η εκείνη με τον κωδικό «40 xDrive» φτάνει σε απόδοση τους 374 ίππους (εμπρός/πίσω: 167/265 ίππους). Η αυτονομία κατά το πρώτυπο WLTP φτάνει έως τα 912 χλμ. στην πρώτη και τα 710 χλμ., χάρη στον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει η νέα μπαταρία ωφέλιμης χωρητικότητας 108,7 kWh, η οποία χρησιμοποιεί κυλινδρικές κυψέλες αυξημένης ενεργειακής πυκνότητας και απαντάται και στις δύο παραλλαγές. Αυτή ενσωματώνεται απευθείας στο κάτω τμήμα του αμαξώματος, αποτελώντας δομικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής, με την διαχείρισή της να γίνεται μέσω του συστήματος Energy Master, που έχει εξελιχθεί εσωτερικά από την BMW και ελέγχει την παροχή ισχύος, την ασφάλεια και την αποδοτικότητα του συσσωρευτή.

Εξίσου σημαντικές είναι οι δυνατότητες φόρτισης. Η μέγιστη ισχύς σε ταχυφορτιστή συνεχούς ρεύματος (DC) φτάνει τα 400 kW στην «50 xDrive» και τα 300 kW στην «40 xDrive». Σύμφωνα με την BMW, σε μόλις 10 λεπτά μπορούν να προστεθούν έως 423 χλμ. αυτονομίας στην ισχυρότερη έκδοση και 337 χλμ. στη μικρότερη, υπό κατάλληλες πάντα συνθήκες φόρτισης. Παράλληλα, υποστηρίζονται δυνατότητες αμφίδρομης φόρτισης, διευρύνοντας τις δυνατότητες αξιοποίησης της μπαταρίας πέρα από την κίνηση του αυτοκινήτου.

Οι θερμικές εκδόσεις και η διατήρηση του 6κύλινδρου εν σειρά κινητήρα

Παράλληλα με την ηλεκτρική Σειρά 3, η BMW διατηρεί «ζωντανό» τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, με τις θερμικές εκδόσεις της νέας Σειράς 3 να βασίζονται στην εξελιγμένη εκδοχή της πλατφόρμας CLAR, να γεννιούνται στη μονάδα του Dingolfing και να διαθέτουν όλες ήπια υβριδική τεχνολογία 48V. Η εισαγωγική έκδοση με τον κωδικό «318» χρησιμοποιεί έναν 4κύλινδρο βενζινοκινητήρα 2,0 λίτρων με απόδοση 156 ίππων και 250 Nm, ενώ η μεγαλύτερη «320» ανεβάζει τον πήχη, με το ίδιο κινητήριο σύνολο κάτω από το εμπρός καπό, στους 211 ίππους και τα 330 Nm. Και στις δύο περιπτώσεις, το σύστημα mild hybrid με μίζα γεννήτρια, το οποίο έρχεται να προσθέσει 11 ίππους και 25 Nm, ανακτά ενέργεια κατά την επιβράδυνση και συνεισφέρει στην επιτάχυνση και στις εκκινήσεις, με στόχο τον περιορισμό της κατανάλωσης και των εκπομπών.

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η M350 xDrive, η οποία παίρνει κίνηση από έναν 6κύλινδρο εν σειρά κινητήρα 3,0 λίτρων. Αυτός συνδυάζεται με ήπια υβριδική υποβοήθηση 48V με ηλεκτροκινητήρα ενσωματωμένο στο 8άρι κιβώτιο που συνεισφέρει 18 ίππους και 250 Nm, καθώς και τετρακίνηση. Η συνδυαστική ισχύς το όλου πακέτου φτάνει τους 443 ίππους και η ροπή τα 580 Nm, ενώ η επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 4,1 δλ. Την ίδια στιγμή, η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250 χλμ./ώρα. Ουσιαστικά, η M350 xDrive αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις συμβατικές εκδόσεις της νέας Σειράς 3 και στα μοντέλα M Performance. Εξ ου και το σπορ σύστημα διεύθυνσης, το μπλοκέ διαφορικό M Sport και τα ισχυρότερα φρένα M Sport με τα οποία εξοπλίζεται. Παράλληλα, η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση δηλώνει και αυτή βροντερό «παρών». Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η λειτουργία Drift Moment, όπου η κίνηση μεταδίδεται στους πίσω τροχού με στόχο τις ελεγχόμενες πλαγιολίσθήσεις. Από εκεί και πέρα, μέσα στο 2027, θα προστεθεί και μία plug-in υβριδική έκδοση, διευρύνοντας έτι περαιτέρω το φάσμα επιλογών.

Πλαίσιο, δυναμική συμπεριφορά και υποβοήθηση οδήγησης

Παράλληλα με τη νέα ηλεκτρική τεχνολογία, η BMW δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση της δυναμικής συμπεριφοράς. Η i3, η οποία κατασκευάζεται αποκλειστικά στη γνώριμη μονάδα του Μονάχου της BMW, αποτελεί ένα Software Defined Vehicle, με το λογισμικό και την ηλεκτρονική αρχιτεκτονική να έχουν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία των συστημάτων κίνησης, πέδησης και ανάκτησης ενέργειας. Κομβικό στοιχείο είναι το Heart of Joy, ένας από τους τέσσερις κεντρικούς υπολογιστές, που διαχειρίζεται τη μετάδοση της κίνησης, τα φρένα, την ανάκτηση ενέργειας και επιμέρους λειτουργίες του συστήματος διεύθυνσης. Σε συνεργασία με το λογισμικό BMW Dynamic Performance Control, η «χαρά της οδήγησης» επεξεργάζεται τα δεδομένα της κίνησης με στόχο την ταχύτερη και ακριβέστερη αντίδραση του αυτοκινήτου. Μια παραλλαγή της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής αρχιτεκτονικής χρησιμοποιείται και στις θερμικές εκδόσεις, ώστε να διατηρείται κοινή φιλοσοφία ελέγχου της δυναμικής συμπεριφοράς, παρά τις διαφορές στα συστήματα κίνησης.

Η τεχνολογική αναβάθμιση επεκτείνεται και στα συστήματα υποβοήθησης. Η νέα Σειρά 3 διαθέτει δυνατότητες αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2, ενώ το Motorway Assistant παρέχει τη δυνατότητα για οδήγηση χωρίς συνεχή επαφή των χεριών με το τιμόνι, σε ταχύτητες έως 130 χλμ./ώρα και όπου το επιτρέπει το ισχύον πλαίσιο λειτουργίας. Στα διαθέσιμα «καλούδια» περιλαμβάνεται η αλλαγή λωρίδας με επιβεβαίωση μέσω του βλέμματος του οδηγού, στο πλαίσιο της φιλοσοφίας Symbiotic Drive, που επιδιώκει στενότερη συνεργασία οδηγού και αυτοκινήτου.

H Σειρά 3 που αγαπήσαμε

Υπάρχει κάτι που καταλαβαίνεις πολύ γρήγορα πίσω από το τιμόνι της νέας BMW Σειράς 3, ανεξάρτητα από το τί ακριβώς βρίσκεται κρυμμένο κάτω από το καπό ή το δάπεδο. Και αυτό δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι οι άνθρωποι της BMW εξακολουθούν να ξέρουν πώς να δημιουργήσουν ένα αυτοκίνητο που σε προκαλεί να οδηγήσεις.

Η ηλεκτρική i3 50 xDrive που οδηγήσαμε πρώτη κατά τη διάρκεια της επίσημης πρεμιέρας του μοντέλου είναι από εκείνα τα αυτοκίνητα που χρειάζονται ελάχιστο χρόνο για να σε κάνουν να αισθανθείς άνετα. Το τιμόνι της είναι γραμμικό, άμεσο και ακριβές, χωρίς να απαιτεί υπερβολική προσπάθεια… κατανόησης από τον οδηγό. Απλά, σημαδεύεις στις στροφές και το εμπρός μέρος ακολουθεί πιστά, ενώ το πλαίσιο υπακούει και αυτό με τη σειρά του στις εντολές σου με μια σχεδόν εντυπωσιακή προθυμία. Η αίσθηση είναι πως οδηγείς ένα αυτοκίνητο μικρότερο σε μέγεθος και ελαφρύτερο από αυτό που πραγματικά έχεις στα χέρια σου. Στα διαδοχικά στροφιλίκια στα… ορεινά της Ν. Γαλλίας, η i3 καταφέρνει να κρύψει επιμέλως τον όγκο της, να αλλάξει κατεύθυνση με ευκολία και να διατηρήσει την τροχιά της ακόμη κι όταν ο ρυθμός ανεβαίνει. Δεν χρειάζεται να «παλέψεις» μαζί της, ούτε να κάνεις δεύτερες σκέψεις για το πώς θα αντιδράσει στην επόμενη στροφή. Η συμπεριφορά της είναι προβλέψιμη, η πρόσφυση μοιάζει να μην τελειώνει και η ηλεκτρική τετρακίνηση διαχειρίζεται την ισχύ με τρόπο που σε αφήνει να συγκεντρωθείς στην οδήγηση. Αν και κάθεσαι λίγο ψηλότερα απ’ ότι θα περίμενες, δεν έχεις ποτέ την αίσθηση ότι το αυτοκίνητο σε οδηγεί. Το Heart of Joy κάνει εδώ πραγματικά εξαιρετική δουλειά, διαχειριζόμενο την κατανομή της ροπής και την επέμβαση στα φρένα με τέτοια ταχύτητα, ώστε οι διορθώσεις να γίνονται χωρίς καν να το αντιληφθείς. Αν μπεις λίγο πιο γρήγορα σε μια στροφή, η i3 δεν θα σε τιμωρήσει. Αντιθέτως, θα σε βοηθήσει να βρεις ξανά την ιδανική τροχιά, χωρίς να σου χαλάσει τον ρυθμό.

Και όλα αυτά με ένα set-up στην ανάρτηση που δεν έχει επιλέξει να είναι υπερβολικά σκληρό. Αντίθετα, διαθέτει βάθος στην απόσβεση, επιτρέποντας στο αμάξωμα να κινείται ελάχιστα κατά τον διαμήκη και εγκάρσιο άξονα. Ακριβώς όσο χρειάζεται για να αντιληφθείς τη μεταφορά φορτίου. Αυτό το μικρό περιθώριο… κίνησης είναι που κάνει την οδήγηση απολαυστική. Φυσικά, η i3 είναι και γρήγορη, πολύ γρήγορη, αλλά δεν σε αναγκάζει να κινηθείς στα όριά της για να εκτιμήσεις τις δυνατότητές της. Η επιτάχυνση είναι δυνατή, συνεχής και εντυπωσιακά άμεση. Την ίδια ώρα, η αίσθηση των φρένων δεν είναι «ηλεκτρική», επιτρέποντάς σου να φρενάρεις εκεί ακριβώς που θέλεις.

Η M350 xDrive, από την άλλη, είναι μια διαφορετική υπόθεση, αλλά με κοινό παρονομαστή την οδηγική απόλαυση. Και δεν χρειάζεται παρά λίγα μέτρα για να καταλάβεις το γιατί. Ο 6κύλινδρος των 3,0 λίτρων, έχει τη χαρακτηριστική εκείνη χροιά που κάνει την καρδιά ενός οδηγού να χτυπά λίγο πιο γρήγορα. Ειδικά αν έχει προηγηθεί η ηλεκτρική i3, η πρώτη επιτάχυνση με την M350 και ο ήχος του κινητήρα και του συστήματος εξαγωγής δημιουργούν μια σχεδόν απολαυστική αντίθεση. Εδώ η «μηχανή» είναι μέρος της εμπειρίας. Και σε αυτή την περίπτωση το πλαίσιο είναι στιβαρό, το τιμόνι ακριβές και οι αντιδράσεις του αυτοκινήτου έχουν μια φυσικότητα που σε κάνει να θέλεις να συνεχίσεις. Στις στροφές, το αυτοκίνητο αλλάζει κατεύθυνση με ευκολία, διατηρεί την τροχιά του και δεν χάνει την… ψυχραιμία του όταν πιέζεται. Η προσαρμοζόμενη ανάρτηση (σ.σ.: η i3 που οδηγήσαμε φορούσε τα συμβατικά «παθητικά» αμορτισέρ των Βαυαρών) καταφέρνει να ελέγχει τις κινήσεις του αμαξώματος χωρίς να το κάνει να μοιάζει υπερβολικά σφιχτό ή άκαμπτο. Από εκεί και πέρα, το τιμόνι της M350 έχει εκείνη την αμεσότητα που περιμένεις από ένα σπορ σεντάν της BMW, ενώ απόλυτα… συντονισμένο με τον σπορ χαρακτήρα είναι και το 8άρι κιβώτιο που αλλάζει σχέσεις, είτε προς τα πάνω αλλά και κυρίως προς τα κάτω, όταν ακριβώς πρέπει. Η δε τετρακίνηση, με τη σειρά της, εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση. Αν λοιπόν η i3 σε εντυπωσιάζει με το πόσο αποτελεσματικά διαχειρίζεται τις «δυνάμεις» της, η M350 σε κερδίζει με τον τρόπο που σε βάζει στη διαδικασία της οδήγησης.

Τελικά, αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο επίτευγμα της νέας Σειράς 3, με την ηλεκτρική i3 50 xDrive να αποδεικνύει ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να προσφέρει μια ολοκληρωμένη σπορ οδηγική εμπειρία και την M350 xDrive, από την πλευρά της, να υπενθυμίζει γιατί τα σπορ σεντάν της BMW έχουν αποκτήσει τη φήμη που έχουν. Το ποια τεχνολογία κίνησης χρησιμοποιείται κάθε φορά μάλλον δεν φαίνεται να έχει και τόσο σημασία.

Στην Ελλάδα

Στη χώρα μας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να θέσουν ήδη από τώρα τις παραγγελίες του. Όσον αφορά τις τιμές, η «μικρή» i3 40 XDrive εκκινεί από τα 60.400 ευρώ και η μεγαλύτερη i3 50 xDrive από τα 65.400 ευρώ. Η θερμική «3άρα», στην top-end εκδοχή της με τον κωδικό M350 xDrive κοστίζει αρκετά, και συγκεκριμένα 88.470 ευρώ, ενώ για τις βασικές 318 και 320 το κόστος ανέρχεται αντίστοιχα στα 51.510 και 56.510 ευρώ.

BMW i3 50 xDrive

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 2 η/κ

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 469 ίπποι

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗ: 645Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους τέσσερις τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μιας σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα δύο συνδέσμων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πέντε συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 108,7 kWh (ωφέλιμη)

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.760 × 1.865 × 1.480 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.897 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 420 λίτρα + 31 λίτρα frunk

ΒΑΡΟΣ: 2.280 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 4,7 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 200 χλμ./ώρα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (συνδυαστική WLTP): 18,0-13,4 kWh/100 χλμ.

AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ ΜΕΣΗ/ΠΟΛΗ: 729-912 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ 0-100% (AC): 11 ώρες (11 kW), 5,5 ώρες (22 kW)

ΦΟΡΤΙΣΗ 10-80% (DC): 21 λεπτά (400 kW)

BMW M350 xDrive

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: β/κ + mild hybrid 48V

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ: 6 σε σειρά

ΚΥΒΙΣΜΟΣ (β/κ): 2.998 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ (β/κ): 426 ίπποι/5.600-6.500 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ (β/κ): 540 Nm/1.980-5.400 σ.α.λ.

ΙΣΧΥΣ (η/κ): 18 ίπποι

ΡΟΠΗ (η/κ): 200 Nm

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 443 ίπποι

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗ: 580 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους τέσσερις τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο Steptronic 8 σχέσεων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Διπλά ψαλίδια

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πέντε συνδέσμων

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.765 × 1.850 × 1.455 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.860 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 450 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.935 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 4,1 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 250 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (WLTP): 8,2-7,5 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 187-181 γρ./χλμ.