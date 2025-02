Οδηγούμε στη Σλοβενία το ηλεκτρικό Lynk & Co 02

Η κινεζική Lynk & Co συνεχίζει την απόβαση της στη γηραιά ήπειρο και μετά το plug-in υβριδικό «01» έρχεται με περισσότερο ζήλο και δυναμισμό στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι με το αμιγώς ηλεκτρικό «02» που γνωρίσαμε δια ζώσης στη Σλοβενία.

H Lynk & Co, η θυγατρική εταιρεία της κινεζικής Geely, η οποία ελέγχει μεταξύ άλλων αυτοκινητοβιομηχανιών και τις τύχες της Volvo, πραγματοποιεί ένα ακόμα βήμα προς τα εμπρός και μετά το επίσημο ντεμπούτο του plug-in υβριδικού «01» που γνωρίσαμε και στη χώρα μας τη χρονιά που πέρασε, φέρνει στην αγορά το «02» – ένα αμιγώς ηλεκτρικό crossover με κουπέ χαρακτηριστικά που αν μη τι άλλο κερδίζει και με την ενδιαφέρουσα σχεδίασή του.

Βασισμένο στην πλατφόρμα Sustainable Experience Arhitecture (SEA), την οποία είδαμε να «εφαρμόζεται» όχι μόνο στους κόλπους της Volvo αλλά και σε εκείνους της smart στα #1 και #3, έχει μήκος που δεν ξεπερνά το άτυπο φράγμα των 4,5 μ. (σ.σ.: το μεταξόνιο έχει οριστεί στα 2,755 μ.) που το τοποθετούν στην καρδιά της κατηγορίας C, αλλά συγχρόνως και μια αισθητική που σίγουρα αξίζει να σταθεί κανείς.

Σημεία αναφοράς εδώ είναι τα λεπτά, αλά Zeekr, εμπρός φωτιστικά σώματα, η παντελής απουσία μάσκας (και «τελάρου» στις πόρτες) και η ενεργή γρίλια στην πιο πλούσια από τις δύο διαθέσιμες εξοπλιστικές εκδόσεις, χαμηλά στον εμπρός προφυλακτήρα. Μα, πρωτίστως, η διαμόρφωση του πίσω μέρους, που θυμίζει κουπέ και κάτι από… C-HR. Εν προκειμένω, χαρακτηριστικό είναι το τελείωμα της οροφής που «σβήνει» σε μια ευμεγέθη αεροτομή, στην οποία βρίσκονται ενσωματωμένα τα εντυπωσιακά φώτα LED.

Στα ενδότερα του «02»

Στο εσωτερικό, η απλότητα των γραμμών έχει και πάλι τον πρώτο λόγο. Οι απτικοί διακόπτες περιορίζονται στους απολύτως απαραίτητους, ενώ η κεντρική οθόνη αφής έχει διαγώνιο 15,4 ίντσες, με μία ακόμα 10,2 ιντσών να δεσπόζει πίσω από το μικρής διαμέτρου πολυγωνικό τιμόνι με τις δύο ακτίνες. Για την καμπίνα η Lynk & Co προσφέρει για το «02» δύο επιλογές διχρωμίας (μαύρο/γκρι και μαύρο μπλε για τις εκδόσεις Core και More αντίστοιχα, με ύφασμα και τεχνητό δέρμα), καθώς και δυνατότητα για φωτογραφίες… selfie, ενώ το «παρών» δίνουν -στο πνεύμα της εποχής- ουκ ολίγα ανακυκλώσιμα υλικά.

Χωροταξικά, το νέο EV υπόσχεται επαρκείς ανέσεις (σ.σ.: τουλάχιστον για δύο επιβάτες στο πίσω μέρος, με τον τρίτο να υποχρεώνεται σε συμβιβασμούς) διαθέτοντας ταυτόχρονα έξυπνες λύσεις αποθήκευσης όπως είναι για παράδειγμα η εύκαμπτη και αφαιρούμενη μονάδα αποθήκευσης με ξεχωριστές θήκες μεταξύ των εμπρός καθισμάτων που είναι κατασκευασμένη από ημιδιαφανές φιμέ υλικό εμπνευσμένο από συγκεκριμένα στοιχεία σχεδίασης του «02», Από εκεί και πέρα, το νέο crossover προσφέρει και έναν… αξιόμαχο χώρο αποσκευών με χωρητικότητα 410 λίτρα – σε αυτά προστίθενται και τα 15 λίτρα του εμπρός frunk.

Κινούμαι Ηλεκτρικά με το νέο Lynk & Co 02

Για την κίνηση του «02» της Lynk & Co φροντίζει ένας ηλεκτροκινητήρας, ο οποίος τροφοδοτεί τους πίσω τροχούς με 272 ίππους και 323 Nm ροπής. Αυτές οι τιμές υπόσχονται επιτάχυνση από στάση έως τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε χρόνο 5,5 δλ. και τελική ταχύτητα 180 χλμ./ώρα. Την απαραίτητη ενέργεια προσφέρει μια μπαταρία υψηλής τάσης με χημεία NMC, η οποία έχει χωρητικότητα 66 kWh. Το «02» έχει ενσωματωμένο φορτιστή AC 11 kW στην έκδοση Core και «22άρη» στην More, που επιπλέον διαθέτει και αντλία θερμότητας. H Lynk & Co αναφέρει ότι στο σπίτι η μπαταρία των 400V θα φορτίσει –προφανώς σε «11άρη» και «22άρη» Wallbox – σε 7,5 και 4 ώρες, αντίστοιχα. Η ταχεία φόρτιση DC σαφώς και υποστηρίζεται με την μέγιστη ισχύ να φτάνει για την περίσταση τα 150 kW. Η εταιρεία αναφέρει ότι σε αυτό το σενάριο μόλις 30 λεπτά αρκούν για το «γέμισμα» της μπαταρίας από το 10 στο 80%. Η μέγιστη αυτονομία με μία πλήρη φόρτιση που προσφέρει ο εν λόγω συσσωρευτής ανέρχεται σε έως και 445 χλμ. σε μικτές συνθήκες.

Στο δρόμο, το «02» ξεδιπλώνει… ευγενή οδικά χαρακτηριστικά, όπως συμβαίνει πλέον και με το ομογάλακτο ΕV από τον ευρωπαϊκό βορρά – και όχι μόνο. Εν προκειμένω, η ανάρτηση (γόνατα Μακφέρσον εμπρός, πολλαπλών συνδέσμων πίσω) έχει σαφή προσανατολισμό στην άνεση χωρίς να εγείρει σπορτίφ ανησυχίες με τη ρύθμισή της. Όπως διαπιστώσαμε κατά τη σύντομη επαφή μαζί του στη Σλοβενία, το «02» είναι ιδιαίτερα φιλικό σε πιο σβέλτους ρυθμούς, παρά τα 1.820 κιλά του, με το όχι και τόσο «πληροφοριακό» τιμόνι να εκτελεί τις εντολές του οδηγού με τη δέουσα αμεσότητα. Η ταχύτητα και σβελτάδα του «02» είναι δεδομένη, χωρίς όμως να κολλά με τέρμα γκάζι την πλάτη σου στο κάθισμα, ενώ σε εξίσου ικανοποιητική αποδεικνύεται και η αίσθηση του συστήματος πέδησης.

Το «02» λίαν συντόμως και στην Ελλάδα

Το «02» θα είναι διαθέσιμο από τις αρχές Μαρτίου και στη χώρα μας (σ.σ.: θυμίζουμε ότι την εισαγωγή και διανομή των μοντέλων της Lynk & Co για τη Ελλάδα και ευρύτερα τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, έχει αναλάβει η SEEAG, η οποία εδρεύει στη Σλοβενία) στις εξοπλιστικές εκδόσεις Core και More, οι οποίες κοστολογούνται στα 38.990 και 42.990 ευρώ (χωρίς επιδότηση). Η πιο πλούσια έκδοση διαθέτει μεταξύ άλλων επιπλέον ηλεκτρική ρύθμιση 6 κατευθύνσεων για τα εμπρός καθίσματα, θερμαινόμενο τιμόνι, ταπετσαρίες με επένδυση τεχνητού δέρματος αντί ανακυκλωμένου υφάσματος, ηχοσύστημα Harman Kardon, ασύρματη φόρτιση για δύο smartphone, αντλία θερμότητας, ζάντες 20 αντί 19 ιντσών και κάμερα 360 μοιρών, αντί για αισθητήρες εμπρός/πίσω και κάμερα πίσω για την Core.

Και οι δύο παραλλαγές διαθέτουν 21 ενσωματωμένα χαρακτηριστικά ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, όπως Front Cross Traffic Alert (FCTA), Evasive Maneuver Assist (EMA), Lane Change Assist (LCAL Rear Cross Traffic Alert (RCTA) , Rear Collision Warning (RCW) και Intelligent Cruise Control (ICC), δυνατότητα Vehicle-to-load (V2L) και πανοραμική οροφή.

Lynk & Co 02

ΙΣΧΥΣ: 272 ίπποι > ΡΟΠΗ: 3233 Nm > ΚΙΝΗΣΗ: Στους πίσω τροχούς > KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης > ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον > ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων > ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 66 kWh > ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.460 x 1.845 x 1.575 χλστ. > ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.755 χλστ. > ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 410 λίτρα + 15 λίτρα frunk > ΒΑΡΟΣ: 1.820 κιλά > 0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 5,5 δλ. > ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 180 χλμ./ώρα > ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 17,1-17,6 kWh/100 χλμ. > ΦΟΡΤΙΣΗ 0-100% AC 11/22 kW: 7,5/4 ώρες> ΦΟΡΤΙΣΗ 10-80% DC 150 kW: 31 λεπτά > ΤΙΜΗ (χωρίς επιδότηση): 38.990 ευρώ (Core), 42.990 ευρώ (More)