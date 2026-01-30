Οδηγούμε στην Ελλάδα το Chery Tiggo 9 PHEV AWD

Η ναυαρχίδα της γκάμας Chery πατά και επίσημα τους τροχούς της στην Ελλάδα – και οι προσδοκίες που αφήνει σε πρώτη επαφή είναι υψηλές.

Η Chery έχει «γνωριστεί» με το ελληνικό κοινό εδώ και αρκετούς μήνες. Αρχικά με τα Tiggo 7 και την 7θέσια παραλλαγή του (λέγε με Tiggo 8), ενώ πιο πρόσφατα έκανε ακόμα πιο αισθητή την παρουσία της στο αυτοκινητικό τερέν της χώρας μας με το Tiggo 4, ένα αυτοκίνητο που χτυπά στην καρδιά της δημοφιλούς κατηγορίας των B-SUV.

Τώρα, πραγματοποιώντας ένα ακόμα βήμα επέκτασης, η εταιρεία που εξήγαγε εκτός Κίνας πάνω από 1,34 εκατ. αυτοκίνητα το 2025 και κατασκεύασε μέσα στο ίδιο διάστημα περισσότερα από 2,8 εκατ., φέρνει στη χώρα μας τη ναυαρχίδα της γκάμας της – με άρμα βέβαια την υποστήριξη που της παρέχει το Spanos Group και, σε προϊοντικό επίπεδο, με βασικό αρωγό την προηγμένη υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid. Καλώς ήρθες λοιπόν, Tiggo 9 PHEV AWD.

Οι πρώτες συστάσεις

Το Tiggo 9 PHEV AWD είναι ένα SUV που τοποθετείται, λόγω μεγέθους, στην κατηγορία D. Με μήκος 4,81 μ., πλάτος (χωρίς τους εξωτερικούς καθρέπτες) οριακά κάτω των 2 μ. και ύψος 1.741 χλστ. είναι σίγουρα επιβλητικό στο μάτι. Καθώς δεν περνά απαρατήρητο απ’ όπου κι αν περνά, ξεχωρίζει για την έντονη σχεδίαση της «διαμαντένιας» εμπρόσθιας μάσκας, τα λεπτά φωτιστικά σώματα, τις pop-up χειρολαβές των θυρών και τις «τετράγωνες» αναλογίες στο πίσω μέρος. Φυσικά, όπως και το μικρότερο Tiggo 8, είναι 7θέσιο από την… κούνια του, ζυγίζοντας κάτι περισσότερο από 2,3 τόνους. Και όπως είναι αναμενόμενο, με αυτές τις αναλογίες (και με μεταξόνιο 2,8 μ.) εκπληρώνει πλήρως τις υποσχέσεις του σε επίπεδο χωροταξίας προσφέροντας 41 έξυπνες λύσεις αποθήκευσης στο εσωτερικό και, την ίδια στιγμή, έναν χώρο αποσκευών με χωρητικότητα που κυμαίνεται από 143 έως και 889 λίτρα στις 7θέσιες και 5θέσιες διατάξεις της καμπίνας, αντίστοιχα. Δυνητικά, οι μεταφορικές του ικανότητες μπορούν να ξεπεράσουν ακόμα και τα 2 κ.μ. εφόσον φορτωθεί μέχρι το ύψος της οροφής και με αναδιπλωμένη πλήρως και τη δεύτερη σειρά καθισμάτων.

Ο εσωτερικός διάκοσμος ακολουθεί την κινεζική πεπατημένη, με την απτή ποιότητα να κερδίζει σε πρώτη επαφή τους επιβάτες του υβριδικού και τετρακίνητου Tiggo 9. Η σχεδίαση -εν τω συνόλω της- ακολουθεί την ίδια οδό, με μια μεγάλη frameless οθόνη αφής 15,6 ιντσών και μια μικρότερη 10,25 ιντσών που υποστηρίζεται από τον πανίσχυρο επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 8155 να δεσπόζουν αντίστοιχα στο κέντρο του μονοκόμματου ταμπλό και πίσω από το τριακτινο τιμόνι. Από πλευράς εξοπλισμού, η Chery προσφέρει απλόχερα στο κορυφαίο μοντέλο της γκάμας όλα τα καλά – από σουέντ επένδυση στο ταμπλό, head-up display, γυάλινη οροφή, δερμάτινα καθίσματα (με λειτουργία μασάζ για τους εμπρός επιβάτες, σύστημα αερισμού και θέρμανσης και για τους πιο πίσω, ενώ εκείνο του συνοδηγού μπορεί να μετατραπεί ακόμα και σε κρεβάτι) και ηχοσύστημα της Sony με 14 ηχεία, έως και μια πλήρη σουίτα συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδήγησης που σε απόλυτο αριθμό φτάνουν τα 25.

Με προηγμένο Plug-in Hybrid σύστημα κίνησης

Μια από τις πλέον ενδιαφέρουσες πτυχές της προσωπικότητας του Tiggo 9 PHEV AWD είναι σίγουρα το σοφιστικέ σύστημα κίνησης που φιλοξενείται κάτω από τις μεταλλικές του επιφάνειες – που δεν είναι άλλο από το Chery Super Hybrid, ή αλλιώς, CSH. Κεντρικός πυλώνας αυτού είναι ένας κινητήρας βενζίνης με τούρμπο, θερμική απόδοση 44,5% και χωρητικότητα 1,5 λίτρων – η ονομαστική ισχύς του φτάνει τους 143 ίππους και η μέγιστη ροπή τα 220 Nm. Αυτός συνδυάζεται με τρεις στο σύνολο ηλεκτροκινητήρες. Ουσιαστικά, ο ένας από αυτούς επιτελεί χρέη γεννήτριας (102 ίπποι), ενώ οι άλλοι δύο είναι αυτοί που προάγουν στην πράξη την κίνηση του αυτοκινήτου, αποδίδοντας 122 και 238 ίππους (εμπρός/πίσω). Όλα τα παραπάνω «συντονίζονται» από ένα κιβώτιο 3 σχέσεων, εξασφαλίζοντας στην πράξη τέσσερις διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας του συστήματος (αμιγώς ηλεκτρική, συνδυαστική, παράλληλη και λειτουργία ανάκτησης ενέργειας). Όλα αυτά «καταλλήγουν» σε συνδυαστική απόδοση 428 ίππων και 580 Nm.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μπαταρία υψηλής τάσης (με χημεία LFP) που υποστηρίζει το ηλεκτρικό σκέλος του συστήματος κίνησης. Πρώτα και κύρια, λόγω της χωρητικότητάς της, η οποία φτάνει τις 34,46 kWh. Αυτή προσφέρει τη δυνατότητα στο Tiggo 9 PHEV AWD να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά για 148 χλμ., ενώ η φόρτιση της μπορεί να γίνει σε παροχή AC με μέγιστη ισχύ 6,6 kW ή ακόμα και σε DC έως και 71 kW. Σε αυτό το σενάριο, μόλις 22 λεπτά είναι αρκετά για την αναπλήρωση της ηλεκτρικής ενέργειας από 30% σε 80%. Σε επίπεδο απτών επιδόσεων και αποδοτικότητας, το σύστημα κίνησης CSH του Tiggo 9 PHEV AWD υπόσχεται μέγιστη αυτονομία 1.050 χλμ. και κατανάλωση υγρού καυσίμου που ανέρχεται σε 1,7 λιτ./100 χλμ. με πλήρες απόθεμα ηλεκτρικής ενέργειας στον συσσωρευτή ή 6,9 λιτ./100 χλμ. μετά την αποφόρτιση του.

Πίσω από το τιμόνι…

Μετά την (πολύ) σύντομη πρώτη επαφή μας με το Tiggo 9 PHEV AWD στους ελληνικούς δρόμους εντός της πρωτεύουσας, η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της επίσημης παρουσίασής του στους εκπροσώπους του ειδικού Τύπου, τα πρώτα σχόλιά μας είναι κάτι περισσότερο από θετικά. Χωρίς να εγείρει οδηγικά πάθη, παρά τα μόλις 5,4 δλ. που απαιτεί για την τυπική επιτάχυνση από στάση έως τα πρώτα 100 χλμ./ώρα, πατά με σιγουριά στον δρόμο, διαθέτοντας ένα set-up στην ανάρτηση που δίνει έμφαση στην άνεση. Ωστόσο, δεν «παραγνωρίζει» παραμέτρους όπως η ακρίβεια ελέγχου, για παράδειγμα, παρά το σχετικά ελαφρύ σε αίσθηση πηδάλιό του. Βέβαια, το highlight (σχεδόν παντού) είναι το σύστημα κίνησης που δίνει προτεραιότητα στην ηλεκτρική λειτουργία. Η «μετάβασή» του δε στην υβριδική είναι ομαλή, χωρίς «σκαλοπάτια», με το θερμικό σκέλος του συστήματος να μπαίνει διακριτικά στο παιχνίδι της κίνησης όταν οι απαιτήσεις για επιτάχυνση αυξηθούν.

Από εκεί και πέρα, αξίζει να σταθεί κανείς επίσης όχι μόνο στα χαμηλά επίπεδα θορύβου που περνούν στην καμπίνα, αλλά και στην ικανότητα του οχήματος να δείχνει κατά την οδήγηση πιο μικρό σε μέγεθος σε σχέση με ό,τι πραγματικά είναι.

…και στο ταμείο

Το Chery Tiggo 9 PHEV AWD «κοιτά» ψηλά σε σχέση με τον ανταγωνισμό, καλούμενο να βρει το δικό του δύσκολο δρόμο (σ.σ.: ιδιαίτερα στην αγορά της λιανικής), σε μια κατηγορία στην οποία οι Γερμανοί έχουν το επάνω χέρι. Αν μη τι άλλο, σε αυτή την προσπάθεια, η ναυαρχίδα της γκάμας Chery δείχνει να διαθέτει ισχυρά όπλα, με αιχμή του δόρατος βέβαια τις υψηλές περγαμηνές και δυνατότητες του επαναφορτιζόμενου συστήματος κίνησης CSH. Από εκεί και πέρα, προσφέρει μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία και ένα από τα πιο πλούσια εξοπλιστικά πακέτα της κατηγορίας, κοστίζοντας 54.290 ευρώ στη μια και μοναδική έκδοση (Luxury) στην οποία διατίθεται. Εσείς, αυτό που πρέπει απλά να διαλέξετε είναι το χρώμα του.

CHERY TIGGO 9 PHEV AWD

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: phev, β/κ + 3 η/κ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.499 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ β/κ: 143 ίπποι

ΙΣΧΥΣ η/κ: 102 ίπποι (εμπρός 1), 122 ίπποι (εμπρός 2), 238 ίπποι (πίσω)

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ IΣΧΥΣ: 428 ίπποι

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗ: 580 Nm

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 34,46 kWh

ΚΙΝΗΣΗ: Στους τέσσερις τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο DHT 3 σχέσεων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.810 × 1.925 × 1.741 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.800 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 143 (7θ), 889 (5θ)

ΒΑΡΟΣ: 2.308 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 5,4 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 180 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 1,7 λτ./100 χλμ. (πλήρως φορτισμένη μπαταρία)

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: 1.050 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC: 6,6 kW (5,5 ώρες 0-100%)

ΦΟΡΤΙΣΗ DC: 71 kW (22 λεπτά)

ΤΙΜΗ: 52.490 ευρώ