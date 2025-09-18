Οδηγούμε στην Ελλάδα το νέο Lynk & Co 08

Το νέο «08» της κινεζικής Lynk & Co με το plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης των 349 ίππων και την ηλεκτρική αυτονομία των 200 χλμ. πατά και επίσημα τους τροχούς του στην Ελλάδα – και εμείς ευπειθώς αναφέρουμε.

Η Lynk & Co είναι μια εταιρεία που δεν χρειάζεται να συστηθεί στο κοινό της – τόσο στην υπόλοιπη Ευρώπη όσο και στη χώρα μας. Έχοντας κάνει την παρθενική της εμφάνιση στο ελληνικό αυτοκινητικό γίγνεσθαι τόσο το 2024 με το plug-in υβριδικό Lynk & Co 01 (σ.σ.: και προσφάτως με την ανανεωμένη εκδοχή του), όσο και φέτος με το αμιγώς ηλεκτρικό «02», η εταιρεία με τις σκανδιναβικές επιρροές και τις κινεζικές, ελέω Geely, καταβολές προχωρά με αποφασιστικότητα σήμερα στο επόμενο βήμα. Που δεν είναι άλλο από ένα πολυτελές SUV της κατηγορίας D, το οποίο φέρει την ονομασία «08» και ένα plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης που υπόσχεται συνδυαστική αυτονομία άνω των 1.000 χλμ. και ηλεκτρική που ανέρχεται σε 200 χλμ.

Δομημένο με σημείο αναφοράς την νεότερη εκδοχή της πλατφόρμας Compact Modular Architecture της Geely, το σύστημα κίνησης που «κουβαλά» το Lynk & Co 08 ενσωματώνει έναν 4κύλινδρο βενζινοκινητήρα υψηλής αποδοτικότητας με τούρμπο και χωρητικότητα 1,5 λίτρων, ο οποίος αποδίδει «αυτοτελώς» 102 kW (139 ίπποι) και ροπή 230 Nm, σε συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο τριών σχέσεων 3DHT EVO και έναν… ψυχωμένο ηλεκτροκινητήρα με μέγιστη ισχύ 155 kW (210 ίπποι) και ροπή 350 Nm. Αυτό το πακέτο «παντρεύεται» για την περίσταση με μια ασυνήθιστα μεγάλη για τα δεδομένα των PHEV οχημάτων μπαταρία ιόντων λιθίου με χημεία NMC και χωρητικότητα 39,6 kWh.

Με την μέγιστη συνδυασμένη ισχύ να περνά στους εμπρός τροχούς και να ανέρχεται συνολικά σε 257 kW (349 ίπποι), το «08» έχει κάθε λόγο να μην… φοβάται τα 2.112 κιλά του αμαξώματος του προσφέροντας απλόχερα επιτάχυνση από 0 σε 100 χλμ./ώρα σε μόλις 6,8 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 185 χλμ./ώρα. Ιδιαίτερα εντυπωσιακές είναι και οι επίσημα πιστοποιημένες τιμές αποδοτικότητας του συστήματος κίνησης, με την μέση κατανάλωση υγρού καυσίμου στον συνδυασμένο κύκλο βάσει του πρωτοκόλλου WLTP να είναι μόλις 0,9 λίτρα/100 χλμ. Την ίδια στιγμή, οι εκπομπές CO₂ δεν ξεπερνούν τα μόλις 23 γρ./χλμ. Με άδεια μπαταρία, βέβαια, αυτές οι τιμές σκαρφαλώνουν μοιραία στα 6,5 λίτρα/100 χλμ. και τα 149 γρ./χλμ.

Αποτελώντας το μοναδικό προς ώρας PHEV στην αγορά της Γηραιάς Ηπείρου με ηλεκτρική αυτονομία 200 χλμ., το «08» μπορεί να φορτίσει την μπαταρία του σε παροχή AC με μέγιστη ισχύ έως και 11 kW και σε DC έως και 85 kW. Στην πρώτη περίπτωση, ένα πλήρες «γέμισμα» (0-100%) διαρκεί 4,5 ώρες και στη δεύτερη 33 λεπτά της ώρας από το 10% έως και το 80% της μέγιστης χωρητικότητας του συσσωρευτή ενέργειας. Ο οποίος παρεμπίπτοντος φέρει την υπογραφή της CATL, του Νο 1 κατασκευαστή μπαταριών παγκοσμίως που προορίζονται για ηλεκτροκίνητα οχήματα.

ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ (ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΥΛ) ΜΕΤΡΑΕΙ

Με μήκος που υπερβαίνει ελαφρώς τα 4,8 μ. και διευρυμένο στα 2.848 χλστ. μεταξόνιο, το Lynk & Co 08 κάθε άλλο παρά απαρατήρητο περνά στο δρόμο, ακόμα και ακίνητο. Σημείο αναφοράς σε επίπεδο αισθητικής, εκτός από τα διαιρούμενα και προτεταμένα εμπρός φώτα και το… προκλητικό Tech Totem που προεξέχει στο πλάι «στηρίζοντας» τους εξωτερικούς καθρέπτες, είναι τόσο η κυρτή διαμόρφωση της ουράς όσο και τα φουτουριστικά φώτα που την διακοσμούν.

Στο εσωτερικό, η ευρυχωρία που προσφέρει η καμπίνα του «08» αποτελεί αναμφίβολα βασικό πόλο έλξης – χαρακτηριστική εδώ είναι η δυνατότητα μεταφοράς αποσκευών με όγκο από 540 έως και 1.254 λίτρα στο πίσω μέρος, ανάλογα με τη θέση των πίσω καθισμάτων. Σε κάθε περίπτωση, η συνολικά premium αίσθηση που προσφέρει ο θάλαμος διαβίωσης με το τριάκτινο τιμόνι και την χορταστική στεφάνι του, σε συνδυασμό με την ευανάγνωστη οθόνη πληροφοριών των 12,3 ιντσών εμπρός από τον οδηγό, ενισχύεται από τα προσεγμένα σε αφή και όψη υλικά. Μάλιστα, οι δύο διαθέσιμες εκδόσεις με τις ονομασίες Core και More εξοπλίζονται στάνταρ με τεχνητό δέρμα (PU), με την δεύτερη να επωφελείται από ένα πρόσθετο υλικό μικροϊνών στα καθίσματα, στις επενδύσεις των θυρών και σε μέρος του ταμπλό.

Από εκεί και πέρα, κάθε Lynk & Co 08 είναι φανερό ότι έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την άνεση σε ταξίδια και μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων. Έτσι, όλες οι παραλλαγές του διαθέτουν… γενναιόδωρα μπροστινά καθίσματα τύπου lounge με θέρμανση, μνήμη και δυνατότητα ρύθμισης οκτώ κατευθύνσεων για τον οδηγό. Όσοι επιθυμούν το κάτι παραπάνω, όπως για παράδειγμα λειτουργία εξαερισμού και μασάζ και για τους δύο επιβάτες που φιλοξενούνται εμπρός, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της πιο πλούσιας έκδοσης More.

Η συνδεσιμότητα στο εσωτερικό είναι απρόσκοπτη, έχοντας ως σημείο αναφοράς μια οθόνη αφής 15,4 ιντσών με γρήγορη απόκριση που εκτελεί τη διεπαφή ECARX EAS, επιτρέποντας γρήγορη πρόσβαση στο 90% των λειτουργιών του συστήματος με μόλις τρία κλικ. Το δε σύστημα πλοήγησης του «08» εξυπηρετεί 32 ευρωπαϊκές χώρες και ενσωματώνει έναν προηγμένο φωνητικό βοηθό που υποστηρίζει εννέα γλώσσες.

ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ… ΠΙΣΤΑ

Κατά τη διάρκεια της επίσημης πρεμιέρας του νέου μοντέλου της Lynk & Co στη χώρα μας είχαμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε το «08» στον πάντοτε φιλόξενο χώρο του αυτοκινητοδρομίου Μεγάρων – που κακά τα ψέματα όμως δεν είναι και ο πλέον ενδεδειγμένος για την γνωριμία μας με ένα D-SUV με plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης. Ποια είναι ωστόσο τα πρώτα συμπεράσματα που βγήκαν; Σίγουρα, το «08» πατά με αυτοπεποίθηση στους μεγάλους τροχούς των 21 για την περίσταση ιντσών, χωρίς μολαταύτα να καταφέρνει να κρύψει το βάρος του στις απότομες αλλαγές πορείας. Σημάδια κόπωσης από τα φρένα δεν διαπιστώσαμε, ενώ καλές εντυπώσεις αποκομίσαμε τόσο από την αίσθηση του τιμονιού στο πρόγραμμα Sport, όσο και από την ανάρτηση που επιχειρεί με την ρύθμισή της να «παντρέψει» την άνεση με τον όσο το δυνατόν καλύτερο έλεγχο των δυναμικών χαρακτηριστικών του αμαξώματος.

Το δε σύστημα κίνησης δείχνει να προσφέρει την απαραίτητη σβελτάδα, χωρίς ωστόσο να διαθέτει τον εκρηκτικό χαρακτήρα που ενδεχομένως να «προμηνύουν» οι 349 ίπποι του. Όσο για την αποδοτικότητά του, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς πως οι συνθήκες… πίστας κάθε άλλο παρά ιδανικές απεδείχθησαν προκειμένου να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα που να ανταποκρίνονται στην πραγματική χρήση για την οποία προορίζεται το «08». Π

Όσον αφορά τις τιμές, το νέο Lynk & Co 08 ξεκινά από τα 52.490€ για την έκδοση Core και από 59.990€ για την πλουσιότερη More, η οποία διαθέτει επιπλέον της εισαγωγικής προβολείς LED matrix με AFS, σύστημα μασάζ και εξαερισμού στα εμπρός καθίσματα, θερμαινόμενο τιμόνι και πίσω καθίσματα, κλιματισμό τριών ζωνών, ηχοσύστημα 1.600W με 23 ηχεία της Harman/Kardon, κάμερα για φωτογραφίες selfie καθώς και τροχούς 255/40 R21 αντί για 235/55 R19.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: Θερμικός 4κύλινδρος κινητήρας 1.5Τ + ηλεκτρικός κινητήρας > ΙΣΧΥΣ (η/κ): 210 ίπποι > ΡΟΠΗ (η/κ): 350 Nm > ΙΣΧΥΣ (θ/κ): 137 ίπποι > ΡΟΠΗ (θ/κ): 250 Nm > ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 349 ίπποι > ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς > KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο 3 σχέσεων > ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 39,6 kWh > ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.820×1.915×1.685 χλστ. > ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.848 χλστ. > ΧΩΡΟΣ AΠΟΣΚΕΥΩΝ: 540 λίτρα > ΒΑΡΟΣ: 2.112 κιλά > 0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 6,8 δλ. > ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 185χλμ./ώρα > ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ: 0,9 λιτ.100 χλμ.* > ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 23 g/km > ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: 200 χλμ. (WLTP) > ΤΙΜΗ: Από 52.490€

*Εργοστασιακή τιμή